Слишком большой, слишком дорогой, но с лучшей камерой и с лучшим дисплеем среди всех iPhone.

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В прошлом году было проще. Был iPhone 11 с не самым лучшим экраном в линейке и был флагманский 11 Pro — с отличным экраном, одной дополнительной камерой и в двух размерах корпуса. Основные камеры и производительность у всех моделей были на одном уровне, поэтому выбор был легким: нужен базовый смартфон Apple — это iPhone 11, хороший экран — это Pro, большой смартфон — это Pro Max.

В 2020 году такой однозначности нет. Есть «базовый» iPhone 12 с отличным экраном и камерами, есть его мини-версия, есть 12 Pro, у которого не так уж много аргументов, чтобы использовать такую приставку в названии, и есть 12 Pro Max с большим экраном и продвинутыми камерами. Каэется, в новой линейке смартфонов Apple определился один аутсайдер и один явный флагман.

Причем аутсайдер — это не самый дешевый iPhone 12 mini, а iPhone 12 Pro. С одной стороны, он не оправдывает разницу в 20 тысяч рублей, которую нужно доплатить к базовому iPhone 12. С другой стороны, разница в стоимости между Pro и Pro Max 10 тысяч рублей и за эти деньги можно получить большой экран, ёмкую батарею и лучшие камеры. В обоих сценариях 12 Pro находится не на своём месте.

Зато флагман в этом году всего один — это iPhone 12 Pro Max. Apple решила позиционировать самый большой смартфон в линейке и как свой самый продвинутый смартфон, который она когда-либо делала.

Ещё больше

iPhone 11 Pro Max был большим смартфоном. iPhone 12 Pro Max стал еще больше. При прямом сравнении видно, что он длиннее (почти на 3 мм), а заглянув в спецификации можно заметить, что он еще и чуть шире и чуть тяжелее.

Слева — iPhone 11 Pro Max, справа — iPhone 12 Pro Max

В руках он ощущается скорее как маленький iPad, а не большой iPhone — причина еще и в новом дизайне с прямыми гранями, который стал универсальным для всех мобильных устройств Apple.

Сзади — увеличившийся блок камер. Он стал массивным, а сами линзы теперь сильно выпирают из корпуса. Не думаю, что в таком решении была какая-то острая инженерная необходимость — скорее, это одновременно дизайн-ход, чтобы сбалансировать элементы на заднем стекле, и маркетинговый ход, чтобы подчеркнуть обновление модуля.

На матовом стекле не остаётся следов от прикосновений. Чего не скажешь о глянцевой стали боковых граней — на ней мгновенно появляются следы и разводы от любых взаимодействий со смартфоном.

У меня крупная рука, поэтому ежедневное использование больших смартфонов не доставляет мне какого-то дискомфорта. Например, не перекладывая смартфон в руке я могу дотянуться до верхнего края экрана, чтобы сделать свайп сверху вниз как на Samsung Note, так и на 11 Pro Max.

Проведя несколько дней с 12 Pro Max меня не покинуло ощущением, что инженеры в этот раз перешли грань, после которой смартфон уже ощущается слишком большим — даже для меня. И это при том, что я тестировал iPhone без чехла, который прибавил бы устройству еще несколько миллиметров со всех сторон.

Слева — iPhone 11 Pro Max, справа — iPhone 12 Pro Max

Большой корпус в сочетании с уменьшенными гранями позволили увеличить дисплей с 6.5 до 6.7 дюймов. Незначительно увеличение экрана бросается в глаза при первом знакомстве с устройством, но при более внимательном сравнении разница с прошлым поколением не такая уж и заметная. Пользу от дополнительных пикселей пока можно заметить только в нативных приложениях. В «Почте» вмещается одна дополнительная строчка текста в списке писем. Если открыть в Safari статью на vc.ru, то на первом экране вместится на пару строчек больше.

12 Pro Max получил самый большой дисплей в истории iPhone, но iOS 14 никак не использует эти преимущества. Интерфейс ведёт себя точно так же, как и на iPhone mini. Никакой мультиоконности или возможности использовать появившееся пространство для ускорения работы с интерфейсом.

Сторонним разработчиками еще предстоит адаптировать интерфейс под увеличенный экран 12 Pro Max, чтобы вместить больше единиц контента на один экран. Для неадаптированных приложений iOS просто масштабирует интерфейс, поэтому, например, Telegram и Instagram в 12 Pro Max выглядит точно так же, как на 11 Pro Max.

Слева — iPhone 11 Pro Max, справа — iPhone 12 Pro Max

Контрастность, цветопередача, яркость, количество пикселей на дюйм и всё те же 60 Гц вместо желанных 120 Гц — ключевые параметры дисплея остались без изменений. Но я заметил, что на 12 Pro Max изменились настройки True Tone — функции, адаптирующей цветопередачу под внешнее освещение. При одинаковых настройках дисплея и условиях освещения 12 Pro Max даёт больше желтых оттенков, в то время как в 11 Pro Max преобладают синие тона. С выключенной функцией True Tone разницы в картинке нет.

Камеры

В прошлом году основная разница между iPhone 11 Pro и 11 Pro Max была в размерах устройств. В 2020 году Apple решила добавить в список различий между моделями новый блок камер.

Основные вводные не изменились. Три камеры: основная широкоугольная, сверхширокоугольная, телефото и лидар, который теперь помогает камерам работать в темноте.

У основной камеры с диафрагмой ƒ/1.6 два ключевых изменения. Во-первых, в ней используется новый сенсор, который, по утверждениям Apple, на 47% больше предыдущего поколения, поэтому он лучше улавливает свет в условиях плохого освещения. Во-вторых, вместо стабилизации объектива используется стабилизация самого сенсора, как в зеркальных камерах — система может выполнять несколько тысяч коррекций в секунду. Всё это обещает высокую чёткость снимков при недостатке света.

Работа обновленного модуля заметна еще до нажатия на кнопку съемки — достаточно открыть приложение камеры на iPhone 12 Pro Max. В сумерках на экране видоискателя видна более светлая и детальная картинка, чем в 11 Pro Max. Аналогично смартфон быстрее фокусируется и требует меньше времени на созданием снимка в ночном режиме — когда iPhone делает несколько кадров с разными настройками, чтобы затем с помощью алгоритмов объединить их в один.

Работа ночного режима в iPhone 11 Pro Max

Работа ночного режима в iPhone 12 Pro Max

При повседневной съемке — открыл камеру, нажал «Снять», без каких-либо настроек или фиксации экспозиции — 12 Pro Max делает яркий снимок с обилием деталей в темных участках кадра. Качество фотографий ровно такое, которое ожидаешь от смартфона стоимостью более 100 тысяч рублей. Он хорошо передаёт цвета, не переигрывает с цветокоррекцией, не смазывает детали и избегает шума на снимках.

Разница между 11 и 12 поколением есть, но я не могу назвать её прорывной. С хорошим светом оба смартфона справляются отлично, какие-либо заметные глазу отличия появляются при съемке вечером.

(Далее в галереях слева — iPhone 11 Pro Max, справа — iPhone 12 Pro Max).

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В ночном режиме разница в снимках между 11 и 12 поколениями вовсе сглаживается алгоритмами. Они компенсируют технологические отличия между сенсорами и приводят к созданию довольно похожих снимков.

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Сверхширокоугольная камера стала более чувствительной к свету — изменения. Плюс она получила поддержку ночного режима съемки, поэтому вечерние снимки больше не напоминают светлое пятно, окруженное вокруг сумраком.

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По детализации картинки она по-прежнему сильно уступает основному сенсору — особенно в условиях плохого освещения. Но нужно признать, что с новым модулем и поддержкой ночного режима вероятность получить удачный кадр заметно выросла.

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С телефотокамерой Apple пришлось пойти на компромисс — вместе с новым фокусным расстоянием 65 мм (увеличение от основной камеры в 2,5 раза вместо двух) она получила и диафрагму ƒ/2.2 (было ƒ/2.0). В сумерках она стала снимать чуть хуже, но преимущества оптического увеличения перебивают этот недостаток. За год использования iPhone 11 я понял, что потребность что-то приблизить у меня возникает куда чаще, чем желание что-то запечатлеть с помощью ультраширокоугольного объектива.

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Появившийся в iPhone лидар помогает камерам в портретном режиме. Но не стоит ожидать, что с его появлением смартфон перестанет делать ошибки в местах, где фон «соприкасается» с волосами. Лидар помогает в первую очередь быстро сфокусироваться в условиях плохого освещения и мгновенно определить расположение объектов, чтобы затем правильно размыть фон и применить настройки. Он не работает с мелкими деталями, которые выдают программное происхождение снимка. Поэтому в месте «соприкосновения» волос с размытым фоном по-прежнему могут возникать сбои.

Кот в портретном режиме iPhone 12 Pro Max

Работа большого сенсора основной камеры практически незаметна на видео. Разницу в картинке я смог заметить только открыв видео на компьютере и присмотревшись к отдельным местам на кадрах. Чуть меньше шума, чуть больше деталей.

Пример видео на iPhone 11 Pro Max

Pro Max

Маркетологи Apple могут отнести меня к Pro-пользователям. Я использую смартфон как рабочий инструмент и фотоаппарат. Несколько лет назад я брал в поездки зеркальный фотоаппарат Canon. Пару лет назад его заменил Galaxy S10+, который, например, отлично справлялся с обзорами автомобилей. В прошлом году основной фотокамерой для меня стал iPhone 11 Pro Max и за год у меня не возникло ощущения, что его мощностей не хватает для моей повседневной деятельности.

Если сравнивать iPhone 12 Pro Max с предыдущим поколением, то в конечном счёте изменений не так много, как я ожидал после просмотра онлайн-презентации. У него лучшая камера из всех, что устанавливались в iPhone — потому что что в прошлогодней модели она была не сильно хуже. У него лучший аккумулятор из всех, что использовались в iPhone — потому что смартфон стал очень большим. Из нового только дизайн и корпус с поддержкой MagSafe.

Весь обзор приходится писать не упоминая о главном нововведении — поддержке 5G, перспективы которого в России всё еще туманны. Поэтому в сухом остатке при выборе смартфона мы будем смотреть лишь на качество камер, размер экрана и стоимость.

Статья коротко

iPhone 12 Pro Max кажется уже слишком большим — даже для постоянных поклонников больших смартфонов, вроде меня.

Большой экран, но интерфейсных преимуществ не так много.

Основная камера делает более яркие и детальные снимки, чем 11 Pro Max. Получаются отличные снимки, но улучшения не столь принципиальные.

Сверхширокоугольная камера снимает заметно лучше прошлого поколения, но всё еще отстаёт по качеству картинки от основной.

Хороший заряд аккумулятора.