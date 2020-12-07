В меню будет доступно более 5000 рецептов.

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Британская компания Moley Robotics разработала кухню-робота Moley Kitchen, передаёт The Guardian. Глава компании, математик и специалист в области вычислительной техники Марк Олейник из России показал устройство 6 декабря на выставке информационных технологий Gulf в Дубае.

По словам разработчиков, робот воспроизводит движения человеческих рук и может доставать ингредиенты из «умного» холодильника, регулировать температуру плиты, использовать раковину и тарелки. Также, по словам Олейника, робот может убрать за собой беспорядок.

Олейник назвал робота «первой в мире роботизированной кухней». Он был создан в сотрудничестве с британским шеф-поваром Тимом Андерсоном, победителем телешоу MasterChef 2011 года. Технику приготовления запечатлели в 3D и с помощью алгоритмов перевели в движения робота.

Андерсон вместе с другими шеф-поварами создали для выставки рецепты около 30 блюд, чтобы продемонстрировать возможности устройства. Всего в меню будет доступно более 5000 рецептов, также владельцы робота смогут добавлять собственные блюда.

Робот-кухня будет стоить £248 тысяч (около $333 тысяч). По собственным данным, поступило уже 1205 запросов от людей, заинтересованных в покупке. В будущем компания собирается представить более дешёвые модели.