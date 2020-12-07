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Британская компания с российскими корнями Moley Robotics разработала кухню-робота за $333 тысячи Материал редакции
В меню будет доступно более 5000 рецептов.
Британская компания Moley Robotics разработала кухню-робота Moley Kitchen, передаёт The Guardian. Глава компании, математик и специалист в области вычислительной техники Марк Олейник из России показал устройство 6 декабря на выставке информационных технологий Gulf в Дубае.
По словам разработчиков, робот воспроизводит движения человеческих рук и может доставать ингредиенты из «умного» холодильника, регулировать температуру плиты, использовать раковину и тарелки. Также, по словам Олейника, робот может убрать за собой беспорядок.
Олейник назвал робота «первой в мире роботизированной кухней». Он был создан в сотрудничестве с британским шеф-поваром Тимом Андерсоном, победителем телешоу MasterChef 2011 года. Технику приготовления запечатлели в 3D и с помощью алгоритмов перевели в движения робота.
Андерсон вместе с другими шеф-поварами создали для выставки рецепты около 30 блюд, чтобы продемонстрировать возможности устройства. Всего в меню будет доступно более 5000 рецептов, также владельцы робота смогут добавлять собственные блюда.
Робот-кухня будет стоить £248 тысяч (около $333 тысяч). По собственным данным, поступило уже 1205 запросов от людей, заинтересованных в покупке. В будущем компания собирается представить более дешёвые модели.
Компания показала робота-повара ещё в 2015 году и обещала представить первую «кухню» в 2017 году. В августе 2017 года владелец компании «Р-Фарм» Алексей Репик зарегистировал в России ООО «Молей Роботикс Рус» на паритетных началах с основателем британской Moley Robotics Марком Олейником.
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Может быть когда-нибудь и господин Олейник станет бароном, пермским, например
Смотрю на этот цирк, вроде все взрослые всякой фигней занимаются сэры-пэры. У нас совковая прививка от этого на поколения, как можно серьезно человека бароном называть, если у нас лордами и баронами собак кличут?
Бред какой-то, это примерно как сделать автопилот с руками и ногами, чтобы он крутил руль и нажимал педали. Даёшь съедобный 3D-принтер!
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