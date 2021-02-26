Гейтс рассказал об этом в Clubhouse, который пока доступен только на iOS.

Основатель Microsoft впервые посетил Clubhouse. Гейтса спросили, пользуется ли он iPhone регулярно и что предпочитает: iOS или Android, сообщает MacRumors.

«На самом деле у меня телефон на Android. Поскольку я хочу всё отслеживать, я часто пользуюсь и iPhone, но тот, который я ношу с собой, — на Android», — сказал Гейтс.

По его словам, программное обеспечение Microsoft, предустановленное некоторыми производителями Android, очень удобно. Гейтс сказал, что эти смартфоны более гибкие в отношениях между программным обеспечением и операционной системой. При этом у него много друзей, которые пользуются iPhone.

Один из создателей Clubhouse Пол Дэвисон, который также присутствовал в комнате, сказал Гейтсу, что версия приложения для Android — это главное, над чем они сейчас работают.

20 февраля российский разработчик выпустил неофициальную Android-версию Clubhouse. Но он не гарантирует, что соцсеть не забанит пользователей нестандартного приложения.