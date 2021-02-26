Рубрика развивается при поддержке HP logo Advertisement
Техника
Новости TJ

Билл Гейтс рассказал, что предпочитает Android из-за «гибкости» операционной системы Статьи редакции

Гейтс рассказал об этом в Clubhouse, который пока доступен только на iOS.

Основатель Microsoft впервые посетил Clubhouse. Гейтса спросили, пользуется ли он iPhone регулярно и что предпочитает: iOS или Android, сообщает MacRumors.

«На самом деле у меня телефон на Android. Поскольку я хочу всё отслеживать, я часто пользуюсь и iPhone, но тот, который я ношу с собой, — на Android», — сказал Гейтс.

По его словам, программное обеспечение Microsoft, предустановленное некоторыми производителями Android, очень удобно. Гейтс сказал, что эти смартфоны более гибкие в отношениях между программным обеспечением и операционной системой. При этом у него много друзей, которые пользуются iPhone.

Один из создателей Clubhouse Пол Дэвисон, который также присутствовал в комнате, сказал Гейтсу, что версия приложения для Android — это главное, над чем они сейчас работают.

20 февраля российский разработчик выпустил неофициальную Android-версию Clubhouse. Но он не гарантирует, что соцсеть не забанит пользователей нестандартного приложения.

#новость #биллгейтс #clubhouse

9570 просмотров
203 203 комментария
52
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Новости TJ", "author_type": "self", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0431\u0438\u043b\u043b\u0433\u0435\u0439\u0442\u0441","clubhouse"], "comments": 203, "likes": 52, "favorites": 26, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 214115, "is_wide": false, "is_ugc": true, "date": "Fri, 26 Feb 2021 20:51:40 +0300", "is_special": false }
Advertisement
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
203 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Denis Logunovich

112

Может себе позволить два телефона. 

Ответить

ГИД В ГЮМРИ ОВАНЕС

Denis
73

Наверное богат

Ответить

Андрей Николаев

ГИД
40

Да не, оба в кредит, 100%.

Ответить

Denis Logunovich

Андрей
21

Чтобы кредитная история была хорошая! 

Ответить

Денис Файзулин

Андрей
6

на компанию записал кредиты

Ответить

Илья Попов

ГИД
16

Пока не богат, но очень перспективный молодой человек. Возможно в ближайшее будущее он станет миллиардером.

Ответить

Артём А.

Илья
2

Или миллионером

Ответить

Арнольд

Артём
1

дурак, он же тебе не билл гейтс

Ответить

Xieergai

ГИД
2

вряд ли

Ответить

Легендарный фитиль

Denis
35

Его помощникам приходится уточнять, купить ли ему новый телефон или, например, весь Samsung / etc )

Ответить

Anton Kuznetsov

Легендарный
0

Ну, только если с Маском и Безосом скинуться, сам не потянет - net worth около $120 ярдов, у корейцев market cap чуть больше $500b

Ответить

Sergey Yevseev

Anton
9

Привет, Шелдон!

Ответить

Anton Kuznetsov

Sergey
11
Ответить

Сергей

Anton
3

Кто пустил зануду на нашу вечеринку?!

Ответить

Дмитрий Алексеев

Сергей
0

На вашу вечеринку зануд 

Ответить

Артем Павлючук

Легендарный
0

Могут не разрешить. 

Ответить

Timur Gaynetyanov

Denis
0

Может у него 2 iPhone

Ответить

Denis1710

59

Сказ о том, как весь мир следил за созданием клабхауса на андройд. Столько новостей вышло:

1) у клабхауса нет андройд версии
2) вход по инвайту и только на айос. только на айос и точка.
3) они ищут разработчика на андройд
4) прогер из вк психанул и запилил свою версию
5) клабхаус нашел разработчика. Что? аж девушку разработчицу!
6) Бил Гейтс любит андройд, но версии нет. Создатели делают все возможное.

Можно было снять сериал на нэтфликс. 

Ответить

Алексей Макторин

Denis1710
–46

Андройд , рука лицо. нет такой OS. Есть  android. Достали коверкать , как яблоко выше ебучие помните как пишится. Запомните, android ))))  

Ответить

Denis1710

Алексей
27

есть Андройд, нет такой OS android 

Ответить

Алексей Макторин

Denis17…
0

Специально для Вас, как думаете Android OS есть ? И внимания вопрос, что такое OS ? 

Ответить

Розарио Агро

Алексей
12

Это полосатый мух

Ответить

Алексей Макторин

Denis17…
0

https://ru.wikipedia.org/wiki/Android

Android
Android ([ˈandrɔɪd]; от греч. ἀνήρ — человек, мужчина + суффикс -oid - человекоподобный робот…
ru.wikipedia.org
Ответить

Xieergai

Denis17…
0

хуёйд

Ответить

Алексей Макторин

Denis17…
0

Гуманитарий продолжай )) Вы прекрасны :)  

Ответить

Алексей Макторин

Denis17…
0

где есть ? 

Ответить

Алексей Макторин

Denis17…
–3

Дайте ссылку на операционную систему андройд или андроид  

Ответить

Вася Пражкин

Алексей
6

С большой или маленькой буквы android, уточните пожалуйста.

Ответить

Dennis Gerasimov

Вася
9

А ещё почему никто не уточнил, каким шрифтом писать андроид. Безобразие

Ответить

Zoibana

Dennis
0

Комик санс. Или какой там кривой на андроиде штатный?

Ответить

Д Хб

Алексей
2

У меня яблоко не ебучее. 

Ответить

Алексей Макторин

Д
1

Принято, хоть один нормальный человек )))

Ответить

Д Хб

Алексей
0

С вами не согласен какой-то xiierгей, минуснул) 
Даже если вы всерьёз, это не повод минусить.
Я тоже несколько человек прикопал после вопроса про «иос»🍐

Ответить

Алексей Макторин

Д
0

Я не могу минусуть , да и не стал бы. Я знаю кто минусы влепили ;)

Ответить

Артём А.

Алексей
2

Сказал Алексий Маккалахен, ставящий пробел перед запятой

Ответить

i h8ers

Алексей
1

еще один грамарнацци - ты хоть суть статьи уловил или застрял на славянской транскрипции?!

Ответить

Алексей Макторин

i
0

Специально ловил, я все специально ловлю. Ты сам главное лови ;) 

Ответить

Dennis Gerasimov

Алексей
0

Держи друг "протягиваю огнетушитель*

Ответить

Дмитрий Алексеев

Алексей
0

Братан, дебилы наседают, но ты держись! 

Ответить

Алексей Лисовицкий

Denis1710
0

Я думаю, там пара-тройка медиахолдингов уже столбит сериальную поляну наперегонки. А под ними литературные издатели копошатся. 

Ответить

Алексей Макторин

Denis1710
0

1) есть порт работает отлично
2) простите ,что 
3) конечно , что не так ?
4) Прогер просто нестал ждать , смотри пункт первый 
5) Вот прям все силы бросил кто же за кодит новою сот сеть ? да
6) Бил в курсе??? 

Ответить

Ярослав

27

о Билл Гейтс похоже натурал 

Ответить

Artemy

Ярослав
0

Значит, шутка «Билл-гей, тсс» устарела.

Ответить

Xieergai

Artemy
19

такой шутки и не было никогда

Ответить

Artemy

Xieergai
0

Вот же

Ответить

Артём А.

Artemy
10

Ну ну, а шутка где?

Ответить

Xieergai

Artemy
0

ты ведь издеваешься, да?

Ответить

Igor Mishanov

Artemy
0

Если каламбур шутка, то да - засчитано

Ответить

Roman Moskovskiy

20

Просто Samsung партнер Microsoft, потому их телефоны Хорошо работают с виндой, почти как handoff   

Ответить

Xieergai

Roman
1

разве Билл сказал, что у него самсунг, ане ГуглоПиксель или Сяоми?

Ответить

Олег Линьков

Xieergai
30

У него Realme взял по скидке в кибер-понедельник в м-видео

Ответить

Aleksandr A

Roman
0

В жизни они тоже хорошо работают? Или на словах самсунга?  Негде потестить мне. 

Ответить

Roman Kazakov

Aleksandr
3

Реально крутая синхронизация, очень рекомендую

Ответить

Aleksandr A

Roman
0

Интересно. Спасибо 

Ответить

Vasya Stark

Roman
0

Ты про приложение "Ваш телефон"?

Ответить

Roman Kazakov

Vasya
0

Да, про него

Ответить

Степан Позняк

Roman
0

Подождите. А оно только с самсунгом работает?! Ух как мне повезло то...

Ответить

Григорий Иоффе

Степан
0

полноценно - только с самсунгом. Не на самсунге - ограниченный набор функций

Ответить

Павел Немцев

10

Билл с молодости в контрах с Apple. Неудивительно, что он предпочитает "не Apple"))) и странно что не Виндофон 😄

Ответить

Павел Евграфович

Павел
29

Ну как, у них были и вполне дружеские времена. Например, Microsoft в самые трудные времена влила денег в Apple. Яблоко предустанавливало IE в OS X до разработки Safari. В Microsoft был целый раздел "Mactopia", который разрабатывал под маки многие продукты. Да и наличие Excel в первые годы Macintosh было важным конкретным преимуществом. Стив и Билл — люди зари персональных компьютеров, там было больше, чем просто "контры", там была страсть. 

Ответить

Артём А.

Павел
4

За страсть отдельный респект

Ответить

Александр Якунин

Павел
2

Это из за антимонопольщиков, если внимательно посмотрите на США там в одной сфере должны быть 2 копании что бы была конкуренция.

Ответить

Павел Евграфович

Алексан…
1

Строго говоря, до конца 90-х были живы ещё OS/2 и BeOS, не считая многоликих коммерческих *nix’ов, коих в то время был вагон, от RedHat и HP до Corel и Sun. Но вы безусловно правы, смерть яблока подставила бы Microsoft окончательно под антимонопольный закон и принудительное расчленение.

Ответить

Евгений Бв

–20

Все верно. Аос - это система, где с тебя вымогают деньги за каждый чих. Андроид - это свободная система, где платить не надо, купил телефон и наслаждаешься чистым интернетом, без рекламы, всегда есть альтернативы приложениям без рекламы, что Ютуб, что инста, что ВК.

Ответить

Захар Пироженко

Евгений
10

Но так-же, андройд, это место где про тебя собирает убер много данных и твоя безопасность только в твоих руках, там множество дыр и поэтому я бы не стал пользоваться андройдом. Apple продают девайся, дорого, Google, продают рекламу и все четко знают где их бизнес 

Ответить

Владислав Пучков

Захар
12

Ага, зато эппл топят за твою безопасность?
Везде всё собирается, и используется. И приложений гавенных тоже можно на эпл наставить, то что они из апстора, это не гарантия их безопасности.

И если говорить о безопасности как таковой, если пользователь за неё реально беспокоится, он на андроиде сделает всё что захочет и что нужно с софтом, чтобы эта безопасность была реальной.

На андроид безопасность только в твоих руках, и они у тебя полностью развязаны, в айфон ты не покастомизируешь.

Вообще безопасность можно по разному воспринимать, то как я её понимаю, на айфон я практически уверен что не получится реализовать.

P.S. 100% безопасности не существует

Ответить

Евгений Бв

Захар
5

Безопасность чего? Я все время слышу эту мантру, но никак не могу понять про безопасность? Андроид с 2014 года, с 2016 к телефону привязаны карты, пользуюсь ютубом ванседом с гугловским аккаунтом, катаюсь на всех такси, какие есть, расплачиваюсь телефоном, рекламу не смотрю, т.к. стоит адгуард. Что не так с безопасностью?

Ответить

Get Money

Евгений
–2

А это что?

New Android Threat: Google Just Dumped All These…
If you install games on your Android phone, you should check this list—66 apps with over one…
www.forbes.com
Иследование современного Malware Cerberus под…
На носу 2020 год и сегодня мы имеем уже версию Android 9.0 Pie, где компания Google бьет себе в…
habr.com
Ответить

Евгений Бв

Get
5

https://appleinsider.ru/ios/76-populyarnyx-prilozhenij-dlya-ios-ugrozhayut-bezopasnosti-dannyx.html

76 популярных приложений для iOS угрожают…
Уилл Страфач разработал сервис verify.ly, который позволяет сканировать приложения для iOS из App…
appleinsider.ru
Ответить

Get Money

Евгений
0

И это все, что удалось найти? 😂 Не вижу тут ни одного упоминания трояна, фейк приложения и т.д.

Ответить

Д Хб

Евгений
0

Андроид не помешал вам не носить мозг) это к первому вашему сообщению в ветке. Аааапчииих. Заплатите, пожалуйста 🙏 

Ответить

Владислав Пучков

Захар
2

И google тоже продаёт девайсы, и тоже дорого. И кстати очень даже хорошие.

Ответить

Захар Пироженко

Владисл…
1

Для них это не главное. Pixel в масштабах вселенной покупают очень мало людей. А если мы говорим про pixelbook (а он вообще еще есть?) то там тоже все не очень

Ответить

Владислав Пучков

Захар
2

Да я и не спорю что не главное, я просто про то что продают, продают дорого, и вполне себе очень хорошие аппараты. Да я pixel имел ввиду.
У меня жена всю жизнь с айфоном проходила, начиная с 4s и сейчас с 11. И её все мои андроиды почему-то бесили в использовании.

Но как только я обзавелся google pixel 5, она впервые была готова поменять айфон.
Говорит все лучше чем в 11, скорость, отклик, фото, как-то говорит удобно всё, ничего лишнего.

Считаю и айфоны нормальными аппаратами, но гибкости мне там не хватает что ли, и конечно ёмкость батареи главная их беда наверное. Но безопасность я бы не стал выше голого андроида в нормальных руках.

Ответить

Mark Krasnikh

Владисл…
0

Емкость батареи какой-то странный аргумент учитывая оптимизацию, по моему живут девайсы на этих ОС плюс минус одинаково )

Ответить

Евгений Кузовкин

Mark
0

Пятый пиксель живёт заметно дольше, я сравнивал с iphone 12 pro при +- одинаковом использовании в течение дня.

Ответить

Командный Влад

Захар
0

басня от человека который не понимает что значит дыра, и что значит собирают

так надоело слушать эти общие слова от попугаев, дыр в андроиде не больше чем в иос

тот факт что иос несколько раз удачно jailhack делали уже говорит о критичнвх дырах через которые можно увести что угодно.  

иос примитивная и обрезанная, поэтому ее проше зашитить. как дом без окон проше обезопасить, чем дом с панорамным остеклением. все

Ответить

Марк Нилов

Евгений
2

Скачал я намедни менеджер паролей dashlane - на телефон Андройд и на iPad. Проверяю стоимость подписки - на телефоне смотрю 3к, на iPad 600 рублей. Я купил на iPad и соответственно на андройде также активировалась подписка - нехилая экономия получилась. Почему такая большая разница не понятно.

Ответить

Get Money

Марк
0

Потому что на Андроиде одна покупка на кучу халявщиков, а на айфоне не хочешь платить - обломись.

Ответить

Александр Якунин

Евгений
–1

Надеюсь это сарказм был?

Ответить

Евгений Бв

Александр
1

))) даже парировать нечем. Но ничего, это бывает. Просто вы застряли в 2015 годах, тогда да, огрызок был лучше. Но сейчас это уже отсталость на рынке. Теперь не покозыряешь даже статусом, т.к. статус есть у лучших аппаратов на рынке. Кроме того, люди уже меняются и понты отходят на второй план, когда они видят те возможности и удобства, что даёт андроид. И от этого ещё смешнее, когда телефон за 100к, не может то, что есть даже на бюджетном Сяоми за 6-7 тысяч.

Ответить

Александр Якунин

Евгений
0

Так если Андройд такой хороший. Кстати а что он может?

Зачем телефоны на Андройд за 120 000₽, вы же сказали понты отошли на второй план.

Ответить

Евгений Бв

Алексан…
–3

За 120к, только безмозглые будут покупать.
Топы андроидов могут:
1.Можете накатить любую прошивку, какую пожелаете.
2. Телефоны невероятно быстрые, те времена, когда они лагали-давно в прошлом.
3. Можно убрать рекламу в интернете и приложениях на 100%, причем бесплатно.
4. Есть бесплатные Ютуб вансед, где функционал даже лучше, чем на премиуме, так как есть спонсорблок. Есть безрекламное ВК, есть безрекламная Инста, есть безрекламный и бесплатный Ютуб мьюзик.
5. Вы можете установить любую прогу, какая есть в интернете.
6. Использовать телефон как флешку.
7. Зарядка лучшая на рынке у Андроида.
8. Ось лучшая на рынке у one plus
9. Камеры лучшие у Андроида
10. Цены не запредельные.
11. Не надо ни за что платить.

Ответить

Get Money

Евгений
11

За 120к, только безмозглые будут покупать.

Прям классика 😂 Ведь только у безмозглых есть 120к на телефон, а умные они всегда бедные, да?

11. Не надо ни за что платить.

Главный аргумент отбитых фанатов. Все бесплатно, не надо ни за какие приложения платить...

Ответить

Александр Якунин

Евгений
8

1. Зачем?
2. Айфоны не когда не лагали
3. Интересно. Я вот не вижу в приложениях на айфон рекламы которую надо как то убирать отдельно и бесплатно
4. То есть вы на гугло оси, ругаете официальное приложение ютуба, и ставите в плюс возможность установки другого без рекламы, так я не понял Гугл хороший или хочет на вас нежится?
5. Клабхаус говорят не ставится, он только для либидо с iPhone
6. iPhone тоже умеет так
7. Что значит лучшая зарядка, при чем тут ось и блок питания? И у какого производителя конкретно?
8. То есть покупаешь один телефон за 100 000₽ и надо ось поменять на менее глючную сборку?
9. Опять причём тут ось, и само железо , оно разное как минимум , может уточните на какой конкретно модели камера лучше чем в iPhone ?
10. Ок
11. А за что по вашему мнению нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО платить на iPhone ?

Ответить

Uncle

Евгений
8

1.Можете накатить любую прошивку, какую пожелаете.

У меня есть хонор 20 Lite, накатите на него мне плиз любую прошивку. Точнее, даже не так. Мне нужно накатить туда кастомный рекавери, большего не надо.

8. Ось лучшая на рынке у one plus

Лучшая ось — Debian, а не у уанплас. Вторая лучшая ось — macOS.

11. Не надо ни за что платить.

Ммм, пиратство, охуенный аргумент

Ответить

Евгений Кузовкин

Евгений
3

Я хожу с android и пишу приложения под эту ось, но ваши аргументы настолько сомнительные или неверные, что не удержался влепить минус.

Ответить

Евгений Кузовкин

Евгений
3

А теперь по существу:
1) Кастомная прошивка - лотерея, куча неработающих функций. Лучше стоковой нет ничего. Я устал возиться с сяоми и решил покупкой пикселя;
2) Но они не быстрее айфонов в плане отзывчивости, как минимум;
3) Насколько знаю, на ios можно также. Рекламу в сервисе убирает подписка, не хотите платить - смиритесь с нынешним рынком и миром в целом;
4) Нечего сказать, не могу понять, в чём профит;
5) То чувство, когда все необходимые проги есть в маркете и не надо устанавливать ничего нового;
6) Зачем?
7) О чём вообще речь, для айфонов плохие зарядки делают?
8) Лучшая ось среди андроидов - голый андроид, это не про one plus;
9) На пятом пикселе камера отменна, но на iphone 12 pro во многих аспектах лучше;
10) Что ж, кому как;
11) Это как? За что платят пользователи iOS, за что не платят пользователи андроида?

От себя могу добавить сравнение pixel 5 vs iphone 12 pro:
1) Аккумулятор лучше на пикселе;
2) Камера 50/50, на лету легче сфоткать на айфоне, цветопередача лучше на пикселе;
3) Сканер отпечатков с тыльной стороны - провал. Ходил два года с Mi6 и кайфовал от утопленной кнопки, но с безрамочными так не прокатит. Тут айфоны выигрывают;
4) Форм фактор - конкретно между этими двумя моделями разницы я не заметил, но вот 12 mini - шикарный, пришлось отговаривать себя от его покупки. Производители андроидов не могут сделать ничего стоящего с компактным размером, или не хотят - не важно.

Ответить

Catherine Cox

Евгений
0

У сони вроде опять компакты появляются.
Они раньше делали крутые компакты. Есть шанс, что и сейчас будет достойно. 

Ответить

Евгений

Catheri…
0

Я носил старые компакты, но с 12 mini им не сравниться) про новые не слышал, посмотрю

Ответить

Igor

Catheri…
0

Вот когда сделают, то можно будет сравнивать.

А так, я всю жизнь слышу "вот-вот сделают, и убьют айФон". "Майкрософт скоро закроет очередные дыры, и наконец-то станет ближе к Макоси", и пр.

Ответить

Catherine

Igor
0

Так они делали. Уже было.
А не жду непонятно чего 

Ответить

irmr

Евгений
1

А корованы-то можно грабить?

Ответить

Евгений Бв

Алексан…
0

Причем тут санкции США к Китаю?)
Все эти возможности даёт и Самсунг и другие телефоны.

Ответить

Дима Анонимный

Алексан…
0

Только за 120 будет шанс, что они не будут лагать в стандартных приложениях оболочки. Повторюсь: шанс

Ответить

Евгений Бв

Александр
–11

Сарказм чего? Кто станет утверждать, если он только не выжал из ума, что огрызок -это телефон жертв маркетинга с минимальными возможностями и удобствами по конской цене?!
Зарядка - дно
Возможности настроек-дно
Возможности камеры-дно(за такую то цену)
Возможности удобства серфинга-просто пздц, ни блокировщика рекламы, ни ютуба ванседа, ни безрекламного ВК, ни безрекламной инсты. Ровным счётом - ничего. Зато цена -да, впереди планеты всей и вымогательство за каждую прогу.

Ответить

Александр Якунин

Евгений
2

Ты разницу между вендорами и авторскими продуктами не использующих чужую ось ощущаешь ?

Кстати а почему Самсунг на бесплатном андройде такой дорогой?

Ответить

Евгений Бв

Алексан…
–2

1. Затем, что это можно сделать, если вдруг захотелось, это и есть выбор.
2. Серьезно?)) А про кого интересно тогда писали, когда выходит обновление и начинало все отваливаться и лагать?
3. Ну плиз приложение ютуба на Айфоне без рекламы и бесплатное есть? Инста? ВК?
4.Приложение Адгуард, убирает всю рекламу, в любом браузере, в любых приложениях(кроме ютуба). Оно работает в фоне и куда бы не зашёл, у тебя девственно чистый интернет.
Гугл, как гугл - реклама это их бизнес, но мое право ее не смотреть. У вас такого права нет.
5. Эмм..клабхаус? Серьезный аргумент, даже это мутотень вышла бы на Андроиде, то она нафиг никому не сдалась, но я принимаю этот довод в вашу пользу.
6. Умеет, но к обычному компу вы его не подключите. Только с гемором.
7. Моя девочка ставит айфон на зарядку на целую ночь, я ставлю на зарядку когда просыпаюсь, потому что ставить на ночь нет смысла. При этом, у меня телефон 2016 года, у нее 2018. С родными зарядками. И никакой просадки батареи нет от такой мощности.
8 Нет. Ты покупаешь телефон за 40к и у тебя лучшая ось в мире. И не надо ничего менять.
9. One Plus 7pro, 8pro,8T, Пиксель.
11. За ютуб.за сайты без рекламы, за музыку.
Айфон нормальный телефон, если бы не цены. По тем возможностям, что он даёт, красная цена -30к. Не больше.

Ответить

Александр Якунин

Евгений
7

Я на 3 пункте уже охренел, и не стал читать вашу ахинею дальше.

Ответить

Get Money

Алексан…
1

Да это очередной любитель халявы. Можно было бы пиратить на iOS, он бы и Apple любил 😂

Ответить

Евгений Бв

Алексан…
0

Потому что там тоже понты. И Самсунг уже давно не лучший телефон на рынке. 

Ответить

Александр Якунин

Евгений
1

Ну это пока США очередным китайским вендорам не запретит использовать сервисы Гугл.

Ответить

Uncle

Евгений
0

А что из масс-маркета лучше сосунга? Китайцы — днище ебаное, не предлагать. В премиум-сегменте это вполне норм цена.

Ответить

Dmitrii

Uncle
0

Так все Китай, кроме гнусмаса. Даже эпол

Ответить

Юрий Белоножкин

Евгений
1

Комментарий-детектор прям. Так держать!

Ответить

Uncle

Евгений
0

 Возможности настроек-дно

Щас бы сравнивать ванильный (который только на пикселях) андроид с вендорским… Хуявей вон даже для сторонних лончеров палки в колёса вставляет. Да и в ванильном уже куда меньше возможностей чем до 5 включительно.

Ответить

Mark Krasnikh

Евгений
0

То есть ты говоришь о пиратстве, классный довод. Но и на айфон есть джейл который многое позволяет 

Ответить

Evil Pechenka

9

Лошина, не может iPhone купить и оправдывается.

Ответить

Андрей Синица

Evil
5

ахаха, для многих андроид - дело предпочтения или принципов, а не денег. лошина, как по мне, это когда iPhone покупается в кредит, который не можешь выплатить)

Ответить

Евгений Бв

Андрей
7

А потом ходят с разбитыми экранами годами, и.к. денег не хватает заменить

Ответить

Таможенный Влад

Андрей
1

Телефоны с Андроидом не так обидно оставлять в такси -) 

Ответить

Eugene Yuryev

Андрей
0

А зачем ты покупаешь Айфон в кредит, лошина?

Ответить

Денис Кравцов

11

Билл топит против эпл, а не за андроид. Модно нынче стало!

Ответить

Виктор Булов

5

Многие люди не любят авторитарную Айос

Ответить

symbix

Виктор
6

и любят андроид с авторитарными гугл-сервисами

Ответить

Степан Позняк

symbix
2

Хуавей вон спокойно без гугл сервисов смартфоны выпускал. Ничего, работают.
У меня планшет без них (древний очень, решил ускорить и выпилил), пользуюсь спокойно

Ответить

symbix

Степан
0

Можно, конечно, обойтись и чистым AOSP, только 99% пользователей об этом даже не задумываются. А если уж все равно согласны кушать повидло с лопаты, то эппловская лопата хотя бы красивая :)

Ответить

Евгений Кузовкин

Степан
0

Ох а разработчикам то какой кайф поддерживать помимо десятка гугловских сервисов ещё и их аналоги из Huawei Kit)

Ответить

Александр Якунин

Виктор
2

А как они относятся к авторитарным сайтам и приложениям которыми пользуются ежедневно ?

Ответить

Maria Marshakova

Александр
0

Нормально относятся, 90% рынка

Ответить

Демид Московский

7

Билл Гейтс стал каким-то общемировым Юрием Лозой, высказывается по всем вопросам каждый день.

Ответить

Artemy

7

Ну не знаю: у меня iPhone 6s, очень гибкий!

Ответить

Илья Попов

Artemy
0

По моему мнению вся программное обеспечение. Операционные системы и технологии заслуживают уважения.

Ответить

Юрий Белоножкин

2

 Билл Гейтс признался, что предпочитает не iOS, а Android

Нда, понятно 

Ответить

Таможенный Влад

4

Гейтс уже в том статусе, что может хоть симбианом пользоваться -) 

Ответить

Dennis Gerasimov

Таможенный
–1

Зачот! )))))

Ответить

Tvg Gaminz

0

Кстати, русские вроде запилили порт clubhouse на дроиды)

Ответить

Рая Хачатрян

Tvg
13

ага, об этом весь последний абзац

Ответить

Tvg Gaminz

Рая
1

О, не заметил. Спасибо, что подметили)

Ответить

Поджигатель Пуканов

Tvg
1

Д.
https://vc.ru/social/211503-nadoelo-zhdat-peterburgskiy-razrabotchik-vypustil-neoficialnuyu-android-versiyu-clubhouse

«Надоело ждать»: петербургский разработчик…
Написал за один день, работает почти всё — нет уведомлений, модерации и создания комнат.
vc.ru
Ответить

Dmitry Ryzhov

3

о май гадабл, я прямо как Билл Гейтс!

Ответить

Eugene Danilov

Dmitry
4

тоже чипируешь людей?

Ответить

Denis Kolodin

4

Так вот кто пользуется "Win 10 Launcher"!!!

Ответить

Uncle Party-Farter

4

 По его словам, программное обеспечение Microsoft, предустановленное некоторыми производителями Android, очень удобно

Я правильно понимаю, что Билл не умеет зайти в стор и нажать кнопочку "установить"?
И второй вопрос: то, что эту ненужную предустановленную хуйню никак не удалить — это норм по его мнению?

 Гейтс сказал, что эти смартфоны более гибкие в отношениях между программным обеспечением и операционной системой

Ха-ха. Андроид местами уже более анально огороженный, чем iOS, а дальше будет только хуже. Это я как андроид-разработчик говорю. Чтобы не быть голословным — на iOS если ты используешь Private API тебя просто не пустят в стор, а на Android оно вообще тупо не будет работать. Ну и System-As-Root доставляет, конечно.

А ещё я тут недавно обновился до Android 11 на Galaxy A51, сделав _чистую_ установку, и у меня осталось 500 мб свободного места. Охуенно, да? У меня чистый телефон, и я ничего не могу установить на него.

Ответить

i h8ers

3

и ни слова про microsoft mobile и убитый nokia

Ответить

Mike Platonov

3

 Весь этот clubhouse невозможно слушать. Пару человек распознаешь по голосу, на других срать, и в целом такая нудятина. Ведро говна

Ответить

Дмитрий Евсеев

3

я часто пользуюсь и iPhone, но тот, который я ношу с собой, — на Android

хуя, у него айфон на андроиде
и такое может себе позволить

Ответить

Vyacheslav Anzhiganov

2

Я предпочитаю Blackberry.

Ответить

Uncle Party-Farter

Vyacheslav
1

Q10 был топчик, жаль, что RIM не осилили конкуренцию с Apple.
Особенно учитывая, что жесты в современной iOS именно из Blackberry OS 2013 года.

Ответить

evilnw

1

Оправдание нищеброда, который не может позволить себе iphone.

Ответить

Christofor

evilnw
0

тогда уж apple

Ответить

Maria Marshakova

1

Было бы странно, если бы БГ топил за конкурента

Ответить

i h8ers

Maria
0

не трогай БГ - Гребенщиков не имеет конкурентов!

Ответить

Илья Попов

0

я часто пользуюсь и iPhone, но тот, который я ношу с собой, — на Android», —так высказывается умный и добрый человек. Он и дипломат и щедрый благотворитель и очень умный.  Никогда не устану хвалить этого прекрасного, с большой буквой человека.🙂👍

Ответить

Александр Якунин

Илья
1

Дипломатично рассказал как подсматривает на фишки конкурентов, не как молодость забыть не может.

Ответить