Издание CNET рассказало историю телефонного бизнеса LG.

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LG Wing CNET

5 апреля LG объявила, что уйдёт с рынка смартфонов и сосредоточится на производстве компонентов для электромобилей, умных домов, роботов, а также развитии ИИ и решений для бизнеса.

С 2016 года LG потеряла на смартфонном бизнесе $4,5 млрд и не нашла на него покупателя. Её устройства не стали культовыми, как iPhone, а компания не смогла бороться с маркетинговой мощью Samsung, объясняет CNET.

Главное из материала издания.

В январе 2007 года производитель электроники анонсировал первый в мире телефон с ёмкостным сенсорным экраном, который хвалили за смелый и элегантный дизайн. Спустя несколько месяцев он поступил в продажу и стал большим хитом — было продано более 1 млн устройств.

И это был LG Prada. Но в том же январе 2007 года Стив Джобс представил iPhone — и изменил мир, тогда как Prada «отправился на помойку полузабытых телефонов», пишет CNET.

LG Prada 2

Подобные ситуации случались с LG регулярно: производитель два десятилетия пытался встать на один уровень с лидерами рынка смартфонов, но все попытки оказались безуспешными.

Компания смогла продержаться дольше, чем Motorola или Nokia, которые также перешли к смартфонам с обычных телефонов. Но всё равно LG не получила должного признания, несмотря на сильный бренд в других категориях техники — телевизоров, стиральных машин, кухонной техники.

Кроме того, LG «окружал комплекс неполноценности» по сравнению с Samsung — её основным конкурентом.

Успешный старт бизнеса в двухтысячных

Сейчас у большинства смартфонов простой дизайн — стеклянный дисплей, заключённый в прямоугольник из металла, стекла и пластика. Но в начале и середине двухтысячных рынок телефонов был куда разнообразнее — кроме моноблоков были раскладушки, слайдеры и другие форм-факторы, например, в форме губной помады.

LG вышла на рынок телефонов в 2002 году и добилась успеха за счет имиджевых устройств и раскладушек, пишет CNET. Например, в 2004 году Motorola представила Razr, установив новый стандарт для раскладных телефонов, а в 2005 году LG выпустила свой ответ — «музыкальный» LG Chocolate, успех которого смог сдержать рост Razr.

LG KG800 (Chocolate) — европейская версия вышла в 2006 году

Компания не превзошла Nokia или Motorola, но её продажи телефонов стабильно росли. LG увеличивала оборот на ключевых рынках, например, в США — благодаря партнерству с операторами Verizon и Sprint.

К концу десятилетия LG закрепилась с «устройствами для быстрого обмена сообщениями» с полнофункциональными клавиатурами. Бывший топ-менеджер мобильного подразделения LG Хун Джу Ким называл это время «годами славы».

Поздний переход к смартфонами

В 2009 году смартфоны всё ещё были роскошью, несмотря на выход iPhone и первого Android-смартфона — HTC G1. LG по прежнему продавала миллионы телефонов у каждого оператора в США и не считала Apple угрозой, так как iPhone был «эксклюзивом» оператора AT&T, а Android был слишком нишевым.

По данным Statista, на тот момент бизнес LG занимал 10% от всего мирового рынка телефонов, а 2009 год стал лучшим по выручке и прибыли в истории компании, говорит Ким.

Доли производителей на мировом рынке смартфонов с 2005 по 2011 год ResearchGate

Публично LG выражала уверенность в своём бизнесе. Компания представила флагман Verizon — LG enV Touch — моноблок с 3-дюймовым сенсорным экраном, полноценной QWERTY-клавиатурой, двумя динамиками и небольшим внутренним дисплеем, играми и браузером.

Verizon показывала его, как потенциального конкурента iPhone, но по словам Кима, LG понимала, что даже с enV Touch она отстаёт — компания «слишком поздно подготовилась к выпуску смартфонов».

Обзор LG enV Touch

И в октябре 2009 года Verizon показала новый флагман — Motorola Droid, на маркетинг которого компании потратили около $100 млн. CNET отмечает, что во многом именно Droid сделал первый шаг для популяризации Android.

Вслед за Motorola наращивать производство Android-смартфонов стали HTC и Samsung, но не LG — у компании не было менталитета «шила в заднице», признаётся бывший руководитель американского подразделения LG.

Лишь в августе 2010 года LG анонсировала первые Android-смартфоны и планшеты линейки Optimus, выпустив их к концу 2010 года. В это же время Apple заключила партнерство с Verizon, а Samsung запустила линейку Galaxy S и для захвата рынка устроила рекламную кампанию, сопоставимую с уровнем Motorola Droid.

Первые же смартфоны LG были дешевыми и не выделялись среди устройств других производителей, а компания тратила на рекламу куда меньше, чем Samsung. «Мы не смогли понять настроение покупателей», — говорит Ким.

Предотвращение кризиса: успех LG Optimus G

К 2012 году LG занимала уже седьмое место в мире среди производителей телефонов с долей в 3,8% — в 2011 году она была на шестом месте с долей в 4,6%.

Но мобильному подразделению помогли другие разработки LG Electronics в области камер, дисплеев и аккумуляторов — так как LG представляет собой такой же конгломерат, как и Samsung, где различные подразделения специализируются на определенных компонентах.

В 2012 году LG представила премиальный Optimus G, в котором отмечали качественные дисплей, аккумулятор и камеру. Журналисты назвали его «лучшим телефоном, что когда-либо предлагала LG», а за первые четыре месяца было продано более 1 млн устройств.

LG Optimus G

Успех Optimus G привёл компанию к партнёрству с Google и запуску Google Nexus 4, который также высоко оценили за сочетание цены и качества.

Google Nexus 4

За Nexus 4 и Optimus G последовал не менее успешные Optimus G2, G3, а также экспериментальный Optimus G Flex — один из первых смартфонов с изогнутым дисплеем и «самовосстанавливающейся» полимерной задней панелью.

LG G Flex 2 CNET

Попытки найти себя

Несмотря на то, что продажи были выше ожиданий, а к 2014 году компания вышла на пятое место в мире, у LG возникла проблема с публичным имиджем — его просто не существовало, отмечало CNET. Даже сами руководители LG не смогли прийти к единому мнению, что означает буква G в названии: Great или Good из слогана LG «Life is Good».

Компания пыталась привлечь внимание на высококонкурентном рынке, но её не замечали: после нескольких лет слабых устройств покупатели не воспринимали LG, как бренд смартфонов, операторы не поддерживали, а её анонсы проходили без ярких событий и быстро забывались.

LG продолжала экономить на маркетинге: заключала эксклюзивные контракты c операторами и была зависима от них — тогда как Samsung отказалась от этого и продавала смартфоны везде, продвигая бренд Galaxy, а не бренд Verizon или AT&T.

Затем последовали неудачи со смартфонами. LG Optimus G4 раскритиковали за проблемы с прошивкой и отсутствие новых функций — главной особенностью устройства стала кожаная задняя крышка.

Тогда LG решила пойти на эксперимент и представила модульный Optimus G5, созданный во время популярности эксперимента Google с Project Ara.

LG G5

Презентация G5 проходила на выставке Mobile World Congress за несколько часов до презентации Samsung Galaxy S7 — чтобы отвлечь внимание от конкурента. Но несмотря на то, что S7 не поразил такими же кардинальными изменениями, как модульный Optimus G5, Samsung всё равно выиграла маркетинговую битву.

На презентации Galaxy S7 выступил секретный гость — Марк Цукерберг, который прошёлся по сцене, пока все зрители сидели в VR-шлемах, и «взорвал» зал.

Цукерберг на презентации Samsung

Сам же Optimus G5 оказался неуклюжим, пишет CNET. Например, телефон нужно было выключать, чтобы установить дополнительный аккумулятор или модули для камеры.

LG G5. Справа — модули, которые подключались к нижней части смартфона

LG обещала выпустить «вселенную аксессуаров» для G5, но большинство так и не вышло. Покупателей модульность не заинтересовала и G5 провалился в продаже.

После чего LG перестала рисковать и выпустила «обычные» G6, G7 и в 2019 году — последний смартфон линейки — G8, которые, по мнению CNET, «совершенно забылись». Как и линейка смартфонов LG V, запущенная в 2015 году.

Не помогло и добавление в название смартфонов приставки ThinQ, которая должна была обозначать простоту взаимодействия смартфона с другой «умной» бытовой техникой LG. Но это лишь добавило путаницы и было сложно произносимым, отмечает PhoneArena.

В 2020 году LG пошла в новом направлении, запустив LG Velvet, который конкурировал уже не с iPhone и Samsung Galaxy, а с OnePlus и другими производителями «доступных» устройств.

Осенью 2020 года компания снова ушла в эксперименты и выпустила LG Wing — смартфон с двумя экранами, один из которых поворачивается на 90 градусов и образует Т-образную форму.

LG Wing