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Новости TJ

На Kickstarter появилась «стиральная машина» для беспроводных наушников Статьи редакции

За три дня проект собрал в пять раз больше денег, чем просили создатели.

18 18 комментариев
1559 просмотров

По словам разработчиков, Cardlax EarBuds Washer можно будет использовать для очистки AirPods и 99% других беспроводных наушников.

Cardlax

Наушники очищаются с помощью мягкой щётки, встроенной губки, пропитанной антибактериальным чистящим раствором, и центрифуги в силиконовом барабане. Устройство не повредит наушникам, обещают авторы разработки. «Стиральная машина» должна прослужить владельцу не менее шести лет.

Устройство совместимо с продукцией Apple, Bose, Samsung, Jaybird, Jabra, ECHO, Soundcord, Aukey, Pamu, Tribit, Tozo, Mpow, Kwrdene, Superx, Enacfire. На Kickstarter оно стоит $39 (3 тысячи рублей) без доставки. После релиза, который запланирован на июнь, цена поднимется на 33%. Если пожертвовать $99 (7,6 тысячи рублей), можно купить сразу четыре машинки.

Авторы идеи поставили цель собрать $5 тысяч, но за три дня дня проект привлёк почти $32,5 тысячи. Это третья кампания Cardlax на Kickstarter. До этого команда собирала деньги на портативный электромассажёр и его более продвинутую версию.

#новость

18 18 комментариев
17
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18 комментариев
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Холден Колфилд

22

Моя девушка уже пробовала мыть наушники в стиральной машине
У меня больше нет девушки, наушников и стиральной машины

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Black Jack

6

Следующая идея: подзaлупная сыроварня.

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Зенитный шар

2

В общем бизнес идея для БМ: прачечная для наушников. Морж: 100000%

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Александр Морозов

Зенитный
6

Ну привет

Ответить

greg chudnoff

Александр
1

превед морш!

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Konstantin

4

где надо носить наушники, чтобы они были в состоянии "before" с гифки?

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Kirsan Kaifat

Konstantin
0

в пупке

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lukke armageddon

Konstantin
0

нигде, это как пример :)

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greg chudnoff

2
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Max B

1

А еще можно просто чаще чистить уши. От этого они еще и слышать лучше будут ))

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Artemy

0

Интересно, приживётся ли в Питере.

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Noname

Artemy
2

Нет, климат не подходит

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Alexandr Shilnikov

0

Аллилуйа

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Комментарий удален

kira fishina

0

Звуковой тест конечно вышка, я все понять не мог это троллинг или кто-то реально может сделать "такой" тест? Что громче и чище звучит: "бу" или "бу"?

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Комментарий удален

Иван Шеметов

0

Я конечно извиняюсь, для меня беспроводные наушники вещь недоступная, но разве влажная салфетка не справится с задачей чистки наушников? 

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Yan Varskii

Иван
0

Нет, лучше зубной щеткой с зубной пастой чистить и промывать проточной водой. Можете добавить немножко фейри с эффектом антижира, некоторые замачивают на пару дней в разных самодельных составах (гугл знает полно рецептов).

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Andreas Lapueros

Иван
0

Нет, там же грязь наоборот внутрь забьётся. Хотя мб пылесосом можно 

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Сергей Щукин

–5

Давайте потратим ЕЩЁ БОЛЬШЕ редкозёма на эти и другие подобные необходимые людям вещи! 👍

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