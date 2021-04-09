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На Kickstarter появилась «стиральная машина» для беспроводных наушников Статьи редакции
За три дня проект собрал в пять раз больше денег, чем просили создатели.
По словам разработчиков, Cardlax EarBuds Washer можно будет использовать для очистки AirPods и 99% других беспроводных наушников.
Наушники очищаются с помощью мягкой щётки, встроенной губки, пропитанной антибактериальным чистящим раствором, и центрифуги в силиконовом барабане. Устройство не повредит наушникам, обещают авторы разработки. «Стиральная машина» должна прослужить владельцу не менее шести лет.
Устройство совместимо с продукцией Apple, Bose, Samsung, Jaybird, Jabra, ECHO, Soundcord, Aukey, Pamu, Tribit, Tozo, Mpow, Kwrdene, Superx, Enacfire. На Kickstarter оно стоит $39 (3 тысячи рублей) без доставки. После релиза, который запланирован на июнь, цена поднимется на 33%. Если пожертвовать $99 (7,6 тысячи рублей), можно купить сразу четыре машинки.
Авторы идеи поставили цель собрать $5 тысяч, но за три дня дня проект привлёк почти $32,5 тысячи. Это третья кампания Cardlax на Kickstarter. До этого команда собирала деньги на портативный электромассажёр и его более продвинутую версию.
Моя девушка уже пробовала мыть наушники в стиральной машине
У меня больше нет девушки, наушников и стиральной машины
где надо носить наушники, чтобы они были в состоянии "before" с гифки?
Интересно, приживётся ли в Питере.
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Звуковой тест конечно вышка, я все понять не мог это троллинг или кто-то реально может сделать "такой" тест? Что громче и чище звучит: "бу" или "бу"?
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Я конечно извиняюсь, для меня беспроводные наушники вещь недоступная, но разве влажная салфетка не справится с задачей чистки наушников?
Нет, лучше зубной щеткой с зубной пастой чистить и промывать проточной водой. Можете добавить немножко фейри с эффектом антижира, некоторые замачивают на пару дней в разных самодельных составах (гугл знает полно рецептов).
Нет, там же грязь наоборот внутрь забьётся. Хотя мб пылесосом можно
Давайте потратим ЕЩЁ БОЛЬШЕ редкозёма на эти и другие подобные необходимые людям вещи! 👍
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