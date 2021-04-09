За три дня проект собрал в пять раз больше денег, чем просили создатели.

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По словам разработчиков, Cardlax EarBuds Washer можно будет использовать для очистки AirPods и 99% других беспроводных наушников.

Cardlax

Наушники очищаются с помощью мягкой щётки, встроенной губки, пропитанной антибактериальным чистящим раствором, и центрифуги в силиконовом барабане. Устройство не повредит наушникам, обещают авторы разработки. «Стиральная машина» должна прослужить владельцу не менее шести лет.

Устройство совместимо с продукцией Apple, Bose, Samsung, Jaybird, Jabra, ECHO, Soundcord, Aukey, Pamu, Tribit, Tozo, Mpow, Kwrdene, Superx, Enacfire. На Kickstarter оно стоит $39 (3 тысячи рублей) без доставки. После релиза, который запланирован на июнь, цена поднимется на 33%. Если пожертвовать $99 (7,6 тысячи рублей), можно купить сразу четыре машинки.