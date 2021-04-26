Испанский инженер создал для бабушки терминал, который позволяет общаться в Telegram с помощью микрофона и принтера Статьи редакции
Похож на телефонный коммутатор.
Мануэль Лусио Далло создал для своей 96-летней бабушки Yayagram — самодельное устройство, которое позволяет отправлять голосовые сообщения и принимать текстовые с помощью переключения проводов и микрофона, пишет The Verge.
Далло рассказал The Verge, что из-за пандемии родственники не могут приезжать в гости, а сама бабушка плохо слышит, поэтому ей сложно общаться по аудио или видеосвязи. Устройство, которое он собрал, позволяет ей самостоятельно общаться со внуками и чувствовать себя независимой.
Сам Далло — старший инженер программного обеспечения фирмы Plastic SCMО. В Yayagram он встроил мини-компьютер Raspberry Pi 4, чековый принтер и USB-микрофон, а устройство работает на Python.
Как объясняет Далло, yaya — это ласковое обращение к бабушке на кастильском. Устройство, которое он создал, работает по принципу, похожему на работу телефонного коммутатора. Сначала нужно подключить провод к гнезду с нужным пользователем, затем нажать и удерживать кнопку для записи звука.
После этого запись появится у пользователя в Telegram как обычное голосовое сообщение. Когда придёт ответ, его распечатает встроенный принтер.
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Зачем
Интерфейс странный, но мило 😊
Почему странный? Штекером соединяешь пользователя, которому хочешь написать войс. А при получении сообщения, оно печатается на бумаге (думаю оно печатается вне зависимости от положения штекера). Очень наглядно. Можно было бы сделать переключатель возле каждого контакта, но тогда бы нужно было усложнять механизм для автоматического сброса других переключателей. Это вам не в джейквери галочки в цикле снять.
Вроде как есть реальные РадиоБаттон.
Когда нажимаешь одну все другие сбрасывается.
Вопрос тут в коде, скорее... Не говоря о том, что даже если поставить "радиокнопки", то просто так от шумов в цепи не избавиться, которые будут выглядеть как очень короткие нажатия... Да, можно через стягивающие резисторы попробовать, но вариант с замыканием цепи с помощью "телеграфного провода" по-моему тут и по временному периоду, и по сложности к месту.
Идея отличная. Вывод нужен другой. Чеки не перерабатываются.
Такую фишку в цифровом виде надо во все мессенджеры для тех [beeeeeeeep] кто терроризирует людей голосовыми сообщениями
Странное решение с чековым принтером, в котором нужно будет постоянно менять ленту. Можно же встроить дисплей и выводить сообщения на нём)
У дисплея две проблемы - не сохраняется информация при потере электроэнергии, усложнение управления для конечного пользователя (информацией на дисплее), и это мы не говорим про стоимость хороших дисплеев, которые были бы достаточно крупными, чтобы не нужно было приближаться лицом к нему, если не видно, и качественными (без моргания, с достаточно большим разрешением и т. д.)... А если будет не видно ещё, то дисплей, как и сам девайс, приблизить себе к лицу куда проблемнее, чем небольшой чек.
Для пожилых любая активность типа перетыкания контактов или смены ленты полезна в качестве умственной нагрузки.
А почему не телефонную трубку ? Sip в чат и рядом принтер. Больше аудитория будет.
Молодец чувак.
Вообще, учитывая средний возраст например жителей Германии в 45 лет, тем кто смотрит в будущее, должно быть очевидно, что перспективы бизнеса - в сервисе для людей 45+
А не в смузи для хипстеров.
Так скоро все 45+ это будут вчерашние хипстеры. Утрирую, но в целом это так. Или ты в 45+ вдруг забудешь, что такое телеграм?
Не знал, что у них настолько популярен телеграм
Я думаю, что там не последнюю роль сыграло то, что к нему есть официальный бесплатный API.
Комментарий удален
Ждем подробных инструкций:
🔵Soon I'll publish an Instructables project with all the build details so you can build one. I'll publish the source code on Github as well. Stay tuned!
с кабелем странное решение
Зато как раз в тему временного периода 50-х...)
понятно да, но имхо лучше вращающийся рубильник.
Потенциометр просто так нормально там не приделать без постоянных флуктуаций значения тока (а за сим и самого значения, подаваемого потенциометром). А на заданное кол-во значений, которое больше 2 или 3, вращалки не делают, ибо проблемнее уместить контакты будет для DIY-проектов, чтобы они не сломались (имхо).
Потенциометр то тут зачем? это как трусы через голову надевать...
Поворотный переключатель тут нужен на N позиций, их тысячи разных моделей...https://www.chipdip.ru/catalog-show/rotary-switches
Классно! Тот редкий случай когда не забывают о поколении, у которого большие сложности с техграмотностью
Хочу такой же для бати. Ему 100500 виртуальных кнопок - слишком сложно. А тут просто и доходчиво.
увидев заголовок поста, я подумал: без питона не обошлось, открыв пост - понял что не ошибся...
всегда говорил, что нужно строить разные интерфейсы,
из одного протокола.
вместо разных сервисов.
моему деду просто планшета хватило с телеграмом для такого же кейса)
Твоему деду за 90? Не уверен...
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