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Техника
Евгения Евсеева

Испанский инженер создал для бабушки терминал, который позволяет общаться в Telegram с помощью микрофона и принтера Статьи редакции

Похож на телефонный коммутатор.

47 47 комментариев
3427 просмотров

Мануэль Лусио Далло создал для своей 96-летней бабушки Yayagram — самодельное устройство, которое позволяет отправлять голосовые сообщения и принимать текстовые с помощью переключения проводов и микрофона, пишет The Verge.

Далло рассказал The Verge, что из-за пандемии родственники не могут приезжать в гости, а сама бабушка плохо слышит, поэтому ей сложно общаться по аудио или видеосвязи. Устройство, которое он собрал, позволяет ей самостоятельно общаться со внуками и чувствовать себя независимой.

Сам Далло — старший инженер программного обеспечения фирмы Plastic SCMО. В Yayagram он встроил мини-компьютер Raspberry Pi 4, чековый принтер и USB-микрофон, а устройство работает на Python.

Как объясняет Далло, yaya — это ласковое обращение к бабушке на кастильском. Устройство, которое он создал, работает по принципу, похожему на работу телефонного коммутатора. Сначала нужно подключить провод к гнезду с нужным пользователем, затем нажать и удерживать кнопку для записи звука.

После этого запись появится у пользователя в Telegram как обычное голосовое сообщение. Когда придёт ответ, его распечатает встроенный принтер.

Manu @mrcatacroquer
To send a new voice message you need first to choose the destination grandchild, the selection is made using a Jack connector, like the #cablegirls used to do! https://t.co/raLdl0seDC

#новость

47 47 комментариев
82
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Nick

54

Кто-нибудь, добавьте в этот мир побольше таких людей

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Kirill Sokhin

32

👍

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Никита Тен

Kirill
5

Поддерживаю 👍

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Igor Gorbenko

Никита
5

👍

Ответить

Ян Марков

–11

Зачем

Ответить

Igor Gorbenko

Ян
17

чтобы бабушка могла общаться с родными

Ответить

Sergey Fisak

6

Это очень круто, браво)

Ответить

Герман Воронов

2

Интерфейс странный, но мило 😊 

Ответить

Mihail Demeshko

Герман
6

Странный для нас, но видимо бабушка ещё помнит

Ответить

Сергей Подгорный

Герман
3

Почему странный? Штекером соединяешь пользователя, которому хочешь написать войс. А при получении сообщения, оно печатается на бумаге (думаю оно печатается вне зависимости от положения штекера). Очень наглядно. Можно было бы сделать переключатель возле каждого контакта, но тогда бы нужно было усложнять механизм для автоматического сброса других переключателей. Это вам не в джейквери галочки в цикле снять.

Ответить

Владимир Кузьмин

Сергей
0

Вроде как есть реальные РадиоБаттон.
Когда нажимаешь одну все другие сбрасывается.

Ответить

Кирилл Вирт

Владимир
0

Вопрос тут в коде, скорее... Не говоря о том, что даже если поставить "радиокнопки", то просто так от шумов в цепи не избавиться, которые будут выглядеть как очень короткие нажатия... Да, можно через стягивающие резисторы попробовать, но вариант с замыканием цепи с помощью "телеграфного провода" по-моему тут и по временному периоду, и по сложности к месту.

Ответить

Nikita Bragin

2

Идея отличная. Вывод нужен другой. Чеки не перерабатываются. 

Ответить

Ryner

Nikita
–4

Клоун

Ответить

Roman Surkov

3

Так вот как он появился)

Ответить

ivan krapivin

3

Какой у него крутой мерч LAMODA

Ответить

Dmitry Kiselev

2

Такую фишку в цифровом виде надо во все мессенджеры для тех [beeeeeeeep] кто терроризирует людей голосовыми сообщениями

Ответить

Anton Sharonov

1

Странное решение с чековым принтером, в котором нужно будет постоянно менять ленту. Можно же встроить дисплей и выводить сообщения на нём)

Ответить

Кирилл Вирт

Anton
3

У дисплея две проблемы - не сохраняется информация при потере электроэнергии, усложнение управления для конечного пользователя (информацией на дисплее), и это мы не говорим про стоимость хороших дисплеев, которые были бы достаточно крупными, чтобы не нужно было приближаться лицом к нему, если не видно, и качественными (без моргания, с достаточно большим разрешением и т. д.)... А если будет не видно ещё, то дисплей, как и сам девайс, приблизить себе к лицу куда проблемнее, чем небольшой чек.

Ответить

Yuri Istomin

Anton
1

Для пожилых любая активность типа перетыкания контактов или смены ленты полезна в качестве умственной нагрузки.

Ответить

Валентин Потапов

1

А почему не телефонную трубку ? Sip в чат и рядом принтер. Больше аудитория будет.

Ответить

N N

Валентин
0

Бабушка плохо слышит 

Ответить

Валентин Потапов

N
0

Рядом принтер же.

Ответить

Yuri Istomin

1

Молодец чувак.
Вообще, учитывая средний возраст например жителей Германии в 45 лет, тем кто смотрит в будущее, должно быть очевидно, что перспективы бизнеса - в сервисе для людей 45+
А не в смузи для хипстеров.

Ответить

Олег Павлов

Yuri
0

Так скоро все 45+ это будут вчерашние хипстеры. Утрирую, но в целом это так. Или ты в 45+ вдруг забудешь, что такое телеграм?

Ответить

Maxim Medvedev

0

Не знал, что у них настолько популярен телеграм

Ответить

Nastia Gorokhova-Alekseeva

Maxim
1

Я думаю, что там не последнюю роль сыграло то, что к нему есть официальный бесплатный API. 

Ответить

Комментарий удален

Raimond Vladimirov

0

Можно сделать стартап :)

Ответить

Artemy

0

Ждем подробных инструкций: 

Manu @mrcatacroquer
🔵I chose Telegram over Whatsapp because I don't like Facebook, Telegram is more open and easy to use.
🔵Soon I'll publish an Instructables project with all the build details so you can build one. I'll publish the source code on Github as well. Stay tuned!
Ответить

Роман Рабочий

Artemy
0

с кабелем странное решение 

Ответить

Кирилл Вирт

Роман
0

Зато как раз в тему временного периода 50-х...)

Ответить

Роман Рабочий

Кирилл
0

понятно да, но имхо лучше вращающийся рубильник.

Ответить

Кирилл Вирт

Роман
0

Потенциометр просто так нормально там не приделать без постоянных флуктуаций значения тока (а за сим и самого значения, подаваемого потенциометром). А на заданное кол-во значений, которое больше 2 или 3, вращалки не делают, ибо проблемнее уместить контакты будет для DIY-проектов, чтобы они не сломались (имхо).

Ответить

Роман Рабочий

Кирилл
0

Потенциометр то тут зачем? это как трусы через голову надевать...
Поворотный переключатель тут нужен на N позиций, их тысячи разных моделей...https://www.chipdip.ru/catalog-show/rotary-switches

Ответить

Денис Мамаев

0

Телефон на максималках?

Ответить

Снетков Геннадий

0

Классно! Тот редкий случай когда не забывают о поколении, у которого большие сложности с техграмотностью

Ответить

Виктор Налейкин

0

Хочу такой же для бати. Ему 100500 виртуальных кнопок - слишком сложно. А тут просто и доходчиво. 

Ответить

Влад Берг

0

Не проще на видео звонок ответить?

Ответить

Андрен Норов

0

увидев заголовок поста, я подумал: без питона не обошлось, открыв пост - понял что не ошибся...

Ответить

Матвей Синицин

0

молодец чувак! восхищён такими вот талантливыми людьми! 

Ответить

Anna Klindyuk

0

Как же это круто!

Ответить

Дмитрий Трифонов

0

это. просто. офигенно! 

Ответить

Artemida Svet

0

всегда говорил, что нужно строить разные интерфейсы,
из одного протокола.
вместо разных сервисов.

Ответить

Сергей Янзин

0

а зачем он добавил возможность вытаскивать штекер из разъема "YAYA"?

Ответить

Taz Hate

–2

моему деду просто планшета хватило с телеграмом для такого же кейса)

Ответить

Кирилл Вирт

Taz
0

Твоему деду за 90? Не уверен...

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Mark Krasnikh

Кирилл
0

у меня бабушке за 80 и норм всё )

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