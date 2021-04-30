Техника
Маша Цепелева

Фото: робот-пылесос для уборки улиц от стартапа Trombia Technologies Статьи редакции

Устройство протестировали в Финляндии.

В Хельсинки и Эспоо протестировали тихого робота-пылесоса Trombia Free, сообщает Cities Today.

Trombia Free — это автономное электрическое устройство. Робот потребляет только 15% энергии и небольшое количество воды, которая понадобилась бы обычной чистящей машине, и не производит вредных выбросов. Устройство замечает препятствия и пешеходов на пути. Во время работы за роботом следил оператор.

Уличный пылесос — одна из разработок компании Trombia Technologies. Тесты «умной» техники на улицах Финляндии проводит компания Jätkäsaari Mobility Lab. Самые удачные разработки внедрят в других городах страны.

#роботы

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