Фото: робот-пылесос для уборки улиц от стартапа Trombia Technologies Статьи редакции
Устройство протестировали в Финляндии.
В Хельсинки и Эспоо протестировали тихого робота-пылесоса Trombia Free, сообщает Cities Today.
Trombia Free — это автономное электрическое устройство. Робот потребляет только 15% энергии и небольшое количество воды, которая понадобилась бы обычной чистящей машине, и не производит вредных выбросов. Устройство замечает препятствия и пешеходов на пути. Во время работы за роботом следил оператор.
Уличный пылесос — одна из разработок компании Trombia Technologies. Тесты «умной» техники на улицах Финляндии проводит компания Jätkäsaari Mobility Lab. Самые удачные разработки внедрят в других городах страны.
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