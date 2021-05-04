Шиллер предположил, что Apple может снизить комиссию до 25% или 20%, как только прибыль App Store достигнет $1 млрд в год. Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Sensor Tower писал , что в 2020 году App Store заработала на комиссиях $22 млрд.

В 2016 году Apple заявила, что комиссия будет снижаться до 15%, если подписка пользователя на приложение продлится больше года. С 2021 года Apple снизила комиссию в App Store до 15% для разработчиков с выручкой меньше $1 млн в год.