Глава App Store Фил Шиллер предлагал снизить комиссию для разработчиков в 2011 году Статьи редакции
Он предлагал снизить её до 25% или 20%, как только прибыль App Store достигнет $1 млрд в год.
- Руководитель App Store Филл Шиллер десять лет назад задумывался о снижении комиссии с приложений и покупок внутри приложений, пишет Bloomberg со ссылкой на письма, которые Epic Games предоставила во время судебного разбирательства с Apple.
- В письме бывшему гендиректору Apple Стиву Джобсу и руководителю службы компании Эдди Кью Шиллер спросил: «неужели мы думаем, что наше разделение 70/30 продлится вечно?». Шиллер называл себя «стойким сторонником» комиссии в 30% но заявил, что не верит, что она будет неизменной.
Шиллер предположил, что Apple может снизить комиссию до 25% или 20%, как только прибыль App Store достигнет $1 млрд в год. Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Sensor Tower писал, что в 2020 году App Store заработала на комиссиях $22 млрд.
В 2016 году Apple заявила, что комиссия будет снижаться до 15%, если подписка пользователя на приложение продлится больше года. С 2021 года Apple снизила комиссию в App Store до 15% для разработчиков с выручкой меньше $1 млн в год.
- Из-за комиссий в App Store начался спор Apple и Epic Games в 2020 году: разработчик добавил в игру Fortnite прямые покупки в обход механизмов App Store и Google Play. В ответ Apple и Google удалили Fortnite из своих магазинов, а разработчик подал на обе компании в суд.
- В сентябре 2020 года прошло первое заседание: судья «не впечатлилась» аргументами Epic Games и рекомендовала рассмотреть иск в суде присяжных. 3 мая началось судебное разбирательство, которое может продлиться три недели.
Это же было известно ещё в начале судебного разбирательства из судебных документов, предоставленных Epic Games.
Почему падают акции майл групп? Компания когда-нибудь будет выплачивать дивиденды?
Почему одноклассники удерживают 50%, а вконтакте 45% комиссии с разработчиков?
Ну как в правительстве. «Всё будет. Мы обещаем!» - и в итоге нихрена практически не меняется😂
Apple только за 2020 год заработала достаточно денег на это судебное разбирательство.
Интересно, в случае поражения Epic Games, Apple попытается их поглотить?
Можно вопрос, а зачем эпл их поглощать? И как часто эпл вообще кого-то поглощает, из ваших уст звучит, будто она это делает каждый раз, когда что-то идет не по плану.
Epic Games и тут останется в пролёте, из-за того что это магазины Apple и Google, а по своей политике они сами могут определять возможность размещения/удаления и регламентировать это своей внутренней политикой, которая даётся как раз перед покупкой аккаунтов разработчиков на данных интернет ресурсах.
Пустая трата времени и судебных разбирательств которые приведут к нулевому результату
Apple снизила комиссию в App Store до 15% для разработчиков с выручкой меньше $1 млн в год.
Ну снизили же
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