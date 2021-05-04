Техника
Евгения Евсеева

Глава App Store Фил Шиллер предлагал снизить комиссию для разработчиков в 2011 году Статьи редакции

Он предлагал снизить её до 25% или 20%, как только прибыль App Store достигнет $1 млрд в год.

  • Руководитель App Store Филл Шиллер десять лет назад задумывался о снижении комиссии с приложений и покупок внутри приложений, пишет Bloomberg со ссылкой на письма, которые Epic Games предоставила во время судебного разбирательства с Apple.
  • В письме бывшему гендиректору Apple Стиву Джобсу и руководителю службы компании Эдди Кью Шиллер спросил: «неужели мы думаем, что наше разделение 70/30 продлится вечно?». Шиллер называл себя «стойким сторонником» комиссии в 30% но заявил, что не верит, что она будет неизменной.

  • Шиллер предположил, что Apple может снизить комиссию до 25% или 20%, как только прибыль App Store достигнет $1 млрд в год. Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Sensor Tower писал, что в 2020 году App Store заработала на комиссиях $22 млрд.

  • В 2016 году Apple заявила, что комиссия будет снижаться до 15%, если подписка пользователя на приложение продлится больше года. С 2021 года Apple снизила комиссию в App Store до 15% для разработчиков с выручкой меньше $1 млн в год.

  • Из-за комиссий в App Store начался спор Apple и Epic Games в 2020 году: разработчик добавил в игру Fortnite прямые покупки в обход механизмов App Store и Google Play. В ответ Apple и Google удалили Fortnite из своих магазинов, а разработчик подал на обе компании в суд.
  • В сентябре 2020 года прошло первое заседание: судья «не впечатлилась» аргументами Epic Games и рекомендовала рассмотреть иск в суде присяжных. 3 мая началось судебное разбирательство, которое может продлиться три недели.

#новость #apple

1047 просмотров
8 8 комментариев
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8 комментариев
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Никита Лихачёв

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Это же было известно ещё в начале судебного разбирательства из судебных документов, предоставленных Epic Games.

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Тимур Петров

Никита
–4

Почему падают акции майл групп? Компания когда-нибудь будет выплачивать дивиденды? 
Почему одноклассники удерживают 50%, а вконтакте 45% комиссии с разработчиков?

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Александр Якунин

Тимур
1

https://www.rbc.ru/business/01/05/2021/608c29a49a7947e2aed7b9fe?from=column_17

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Aks _9825

0

Ну как в правительстве. «Всё будет. Мы обещаем!» - и в итоге нихрена практически не меняется😂

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Ilya Brin

0

Apple только за 2020 год заработала достаточно денег на это судебное разбирательство.

Интересно, в случае поражения Epic Games, Apple попытается их поглотить?

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Dmitriy Golovin

Ilya
2

Можно вопрос, а зачем эпл их поглощать? И как часто эпл вообще кого-то поглощает, из ваших уст звучит, будто она это делает каждый раз, когда что-то идет не по плану.

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Игорь Емельянов

0

Epic Games и тут останется в пролёте, из-за того что это магазины Apple и Google, а по своей политике они сами могут определять возможность размещения/удаления и регламентировать это своей внутренней политикой, которая даётся как раз перед покупкой аккаунтов разработчиков на данных интернет ресурсах.
Пустая трата времени и судебных разбирательств которые приведут к нулевому результату

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Raimond Vladimirov

0

Apple снизила комиссию в App Store до 15% для разработчиков с выручкой меньше $1 млн в год.

Ну снизили же 

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