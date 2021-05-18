Системные цвета будут меняться в зависимости от обоев, а все элементы станут крупнее.

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Google представила бета-версию Android 12 с новым дизайном на конференции Google на I/O 2021. Вице-президент по управлению продуктами Android и Google Play Самир Самат назвал обновление «крупнейшим изменением дизайна в истории Android».

При смене обоев система автоматически извлечет доминирующие и дополнительные цвета из обоев и применит эти цвета к кнопкам, ползункам и другим системным объектам.

На экране блокировки по центру появятся большие часы.

Google

Появится новая система виджетов, которые будут менять цвет фона в зависимости от того, в какой части экрана находятся.

Из-за того, что основные элементы стали больше, на одном экране будет отображаться меньше кнопок и пунктов меню.

Обновится системная анимация: например, при разблокировке и подключении телефона на экране появятся волны тени и света. Изменится анимация прокрутки: всё на экране будет немного растягиваться при прокрутке до конца.

Телефон можно будет использовать как пульт для Android TV.

Уведомления стали больше, группы визуально объединятся в один «пузырь».

Google

Маленькая зелёная точка в правом верхнем углу экрана будет показывать, что включена камера или микрофон. Появятся два дополнительных переключателя в быстрых настройках, чтобы полностью отключить камеру или микрофон.

Можно будет выбрать: отправлять в приложения приблизительную или точную геолокацию.

Появится общая панель управления конфиденциальностью, которая покажет на круговой диаграмме, сколько раз приложения обращались к камере, микрофону или геолокации за последние 24 часа.

Google