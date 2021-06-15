Шар от NightWatch сделан из оргстекла и поддерживает все модели Apple Watch. Устройство увеличивает изображение на циферблате и звуки уведомлений и будильника, пишет The Verge.

В шаре есть отверстие, чтобы закрепить сами «умные» часы, а также зарядное устройство для них. Предзаказ доступен на сайте производителя, цена — $49,99 (около 3,5 тысячи рублей). Компания обещает начать доставку в конце июня 2021 года, а с 21 июня открыть продажи на Amazon, пишет издание.