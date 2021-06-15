Стартап NightWatch придумал шар для «превращения» Apple Watch в настольные часы Статьи редакции
Уже можно заказать за $49,99.
Шар от NightWatch сделан из оргстекла и поддерживает все модели Apple Watch. Устройство увеличивает изображение на циферблате и звуки уведомлений и будильника, пишет The Verge.
В шаре есть отверстие, чтобы закрепить сами «умные» часы, а также зарядное устройство для них. Предзаказ доступен на сайте производителя, цена — $49,99 (около 3,5 тысячи рублей). Компания обещает начать доставку в конце июня 2021 года, а с 21 июня открыть продажи на Amazon, пишет издание.
Парни конечно очень изобретательны и желаю им заработать денег, но читаешь и думаешь "какой же херотой люди занимаются"
Особенно если люди в часах спят как трекере, а днем носят их на руке… то время использования данной штуковины будет минимально. Только место на тумбочке занимать 🙂
ну это у нас так.. базовые потребности например еды не закрыты) а когда закрыто(у них), то начинаешь всякую фигню придумывать и покупать.
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Производители - нам нужно устройство, которое заменит все! Стартапы - мы сделаем дополнения для устройств, которые вернут нам все, но в тридорого))
Почти 4 тысячи отдать за стекляшку/пластмасску с лупой) Браво. Интересно многие захотят это купить?
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