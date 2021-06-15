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Техника
Таня Боброва

Стартап NightWatch придумал шар для «превращения» Apple Watch в настольные часы Статьи редакции

Уже можно заказать за $49,99.

Шар от NightWatch сделан из оргстекла и поддерживает все модели Apple Watch. Устройство увеличивает изображение на циферблате и звуки уведомлений и будильника, пишет The Verge.

NightWatch

В шаре есть отверстие, чтобы закрепить сами «умные» часы, а также зарядное устройство для них. Предзаказ доступен на сайте производителя, цена — $49,99 (около 3,5 тысячи рублей). Компания обещает начать доставку в конце июня 2021 года, а с 21 июня открыть продажи на Amazon, пишет издание.

NightWatch
Шар NightWatch

#новость #applewatch

1501 просмотров
13 13 комментариев
9
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Alexey Ivanov

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Парни конечно очень изобретательны и желаю им заработать денег, но читаешь и думаешь "какой же херотой люди занимаются"

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Олег Волков

Alexey
0

Особенно если люди в часах спят как трекере, а днем носят их на руке… то время использования данной штуковины будет минимально. Только место на тумбочке занимать 🙂

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Вадим Кондратьев

Alexey
–1

ну это у нас так.. базовые потребности например еды не закрыты) а когда закрыто(у них), то начинаешь всякую фигню придумывать и покупать.

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Alexey Ivanov

4

Идея: настольный телефон с трубкой на базе айфона!

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Yashar Nazarov

0

Мне нравиться

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Николай Кузнецов

1

Думал о таком пару лет назад, но для смартфонов на андроиде. 

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ur spam

1

Через месяц на Алике по 10 баксов.

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Evgeniy Onegin

0

Производители - нам нужно устройство, которое заменит все! Стартапы - мы сделаем дополнения для устройств, которые вернут нам все, но в тридорого)) 

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Sergey Orlov

0

$49 дорого, жду, когда линза появится на Алиэкспресс.

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Алексей Лысенко

0

Почти 4 тысячи отдать за стекляшку/пластмасску с лупой) Браво. Интересно многие захотят это купить?

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Dimitri

Алексей
0

4000 рублей для страны с среднем классам который зарабатывает 17.000 рублей это конечно много. Для первого мира где 50 баксов это 2% от зарплаты, в принципе норм.

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Эмилия Теплова

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Слово "придумал" также нужно взять в кавычки

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Алина Евсенкова

0

Хочу себе такой

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