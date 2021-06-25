На пультах Руперта Нива записывали The Beatles и Nirvana, по его громкой связи говорил Черчилль: история «легенды звука» Статьи редакции
Нив сконструировал микшерные пульты, которые до сих пор стоят в лучших студиях звукозаписи мира и считаются «кадиллаками» индустрии. История изобретателя — в пересказе The Guardian.
«Своим звучанием многие рок-альбомы обязаны не логике построения, мелодике или ритму, а качеству и характеру звука», — сказал в 1979 году «отец эмбиента» Брайан Ино.
Роли звукозаписывающих студий он посвятил целую лекцию и верил, что в них музыкантам «подвластно то, что классическим композиторам не под силу»: режиссёр может бесконечно изменять тембр записанных инструментов и свести всё «как вздумается».
Сердцем студии музыкант считал микшерные пульты. Основной вклад в их разработку внёс аудиоинженер Руперт Нив, чьи наработки подарили индустрии звукозаписи новое звучание, пишет Guardian. По словам издания, скончавшийся в 2021 году Нив был Стивом Джобсом в мире звука.
В детстве собирал приёмники, а позже — систему для королевы
Нив родился в Великобритании, в семье миссионеров библейского общества. Большую часть детства он провёл в Аргентине, где работали его родители, и в свободное время разбирал и собирал радиоприёмники и усилители, которые после продавал друзьям.
Основы электроники он постигал по учебнику «Радиотехника для самоучек», знал наизусть все виды радиоламп и на досуге обсуждал преимущества и недостатки радиоаппаратуры с сотрудниками радиомагазинов.
В 17 лет, во время Второй мировой войны, Нив отправился добровольцем в Королевский корпус связи британской армии, где настраивал радиоэлектронные системы. После службы он купил машину скорой помощи, которую оборудовал под передвижную студию: в ней на граммофонные пластинки Нив записывал выступления хоров, оркестров и публичные мероприятия.
Позже инженер собрал широковещательную систему из микрофонов, усилителей и громкоговорителей, которой пользовались во время публичных речей Уинстон Черчилль и принцесса Елизавета.
Открыл своё дело и создал первый микшерный пульт
В 1950-х Нив устроился ведущим инженером в компанию, занимавшуюся разработками для кабельного телевидения, а затем основал свою — CQ Audio, чтобы создавать акустические системы.
Тогда же он задался вопросом: «Вот собрали вы в студии музыкантов, закончили запись, а потом обнаружили, что гитару едва слышно. Как быть? Снова созывать всю группу, участники которой разбрелись кто куда, чтобы всё перезаписать? Слишком дорого и трудозатратно. Значит нужно придумать, как изменить уже имеющуюся запись. Тогда-то я и подумал об эквалайзере».
Эквалайзер — это радиоэлектронное устройство или программа, которая позволяет корректировать высоту и тембр звука. С ним инженеры добиваются гармонии между партиями и придают записи глубокое звучание. Эквалайзер — важный модуль микшерных пультов, и разработки Нива в конечном счёте стали известны не только благодаря дизайну, но и его «фирменному звуку», пишет Guardian.
Свой первый микшерный пульт инженер создал по заказу композитора Дезмонда Лесли. Ему требовалось устройство, которое помогло бы свести звуки «реального мира» для шекспировских пьес. Нив спроектировал консоль, но денег на запчасти не нашёл. Тогда он рискнул попросить треть оплаты авансом — за то, что создавал первое в своём роде устройство по индивидуальному заказу. Лесли согласился.
Получил первый крупный заказ и расширил производство
Благодаря сарафанному радио в 1960 году к инженеру обратилась одна из двух крупнейших на тот момент студий в Лондоне — Phillips Studios. К тому моменту Нив уже заменил ламповые усилители на транзисторные, поскольку последние занимали меньше места и потребляли меньше электричества, и готовился создать для компании целую линейку пультов с эквалайзерами. Для этого он основал фабрику Neve Electronics.
Так он продал свой первый транзисторный пульт, а успешное партнерство с Phillips Studios привлекло к компании внимание: с 1965 года она стала поставлять аппаратуру в разные страны мира, расширила штат до нескольких сотен сотрудников и перевезла производство из дома Нива на фабрику.
Обанкротился, уехал в США и начал снова
В 1975 году, чтобы выручить средства, Нив продал Neve Company и в 1985 году основал Focusrite. Компания взялась за восемь крупных заказов, однако позже столкнулась с трудностями: команда закончила аудиочасть устройства, однако с цифровым управлением были проблемы.
Компания сорвала сроки, осталась без денег и в 1989 году закрылась. В 1994 году Нив с женой переехали в США, где в 2005 году основали Neve Designs. Её аппаратура отвечала всем требованиям современного рынка и при этом отличалась фирменным для Нива винтажным дизайном.
Именно его оборудование по сей день стоит в лучших студиях звукозаписи в мире: от лондонской Abbey Road, где записывались The Beatles, Pink Floyd и Oasis, до нью-йоркской Electric Lady, завсегдатаями которой были Джимми Хендрикс, Боб Дилан и The Rolling Stones.
Домом для аппаратуры Нива стала также студия Sound City в Лос-Анджелесе. Когда одно из её отделений решили закрыть, основатель группы Foo Fighters Дэйв Грол хотел выкупить редкий микшерный пульт Нива — Neve 8028. Именно благодаря ему новое звучание обрели Fleetwood Mac, The Grateful Dead, Santana и The Who.
На нём же записала свой альбом Nevermind группа Nirvana. Глава студии ответил Гроллу отказом: «Я скорее бабушку свою продам, чем этот пульт».
На мероприятиях к Ниву то и дело подходили музыканты, однако он их едва ли знал: «После каждого совместного снимка Нив спрашивал меня, кто это», — вспоминает один из коллег. Сильнее музыкантов Нива интересовали инженеры, которые работали с его аппаратурой.
«Я горжусь тем, что студии по-прежнему используют мои модули, хотя создал я их очень и очень давно. Впрочем, часть из них до сих пор лидирует по качеству записи и эффекту, которого можно добиться во время неё», — говорил Нив.
Какой процент из обычных людей, на своей обычной акустике, сможет отличить сведение на аналоговой консоли, от сведения во фруктах?
Небольшое. Однако! вы читали какие годы вообще? сначала были микшеры этого парня, а когда начали программировать спецпрограммы для сведения - за основу брали именно их. Программа сначала должна была делать тоже самое, что и аналоговая аппаратура, а уж потом программные продукты превзошли аналог.
Спасибо за статью.
Поражает, сколько успешных людей, таких как Нив, хотя бы раз но банкротились и теряли все, но потом все равно находили силы продолжать заниматься успешным делом.
Автор у вас в заголовке Ричард, хотя инженера зовут Руперт, поправьте пожалуйста, а статья отличная
Вот, значит, как выглядел человек, который сформировал мой мир...
Good night, sweet prince...
Автор у вас в заголовке Руперт, хотя инженера зовут Ричард, поправьте пожалуйста, а статья отличная
Летом школьники берут передышку от занятий, контрольных работ и диктантов, начинают больше гулять и проводить время на свежем воздухе. Важно набраться сил перед следующим учебным годом, но остро стоит вопрос о том, как не забыть то, что изучили за год. Часто родители замечают, что дети за лето расслабляются настолько, что новые знания и навыки…
Что известно через сутки после презентации.
Нив сконструировал микшерные пульты, которые до сих пор стоят в лучших студиях звукозаписи мира и считаются «кадиллаками» индустрии. История изобретателя — в пересказе The Guardian.
Yell.ru – крупная интернет-площадка. В прошлом это малопопулярный справочник «Желтые страницы», а ныне – авторитетный сайт-отзовик с сотнями тысяч откликов, которыми руководствуется Яндекс при формировании собственного рейтинга компаний.
Компания хочет заработать капитал для покупки разработчика программ с искусственным интеллектом.
Тема вполне сезонная. Скоро на дачах пойдут огурчики и помидорки, а значит пора катать банки и заваривать бизнес. И мы, кажется, нашли отличную идею как получить прибавку к пенсии и заработать на страсти к консервации прямиком на Ozon.
В пилотном выпуске подкаста jam_talks дизайнеры и разработчики из Voltmobi, Funcorp, Arrival и red_mad_robot поделились впечатлениями от WWDC и рассказали про самые интересные на их взгляд нововведения. Выжимка подкаста и подборка самых ярких сессий с комментариями внутри статьи.