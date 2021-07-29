Apple и Huawei ограничили российским пользователям доступ к приложениям компаний из «чёрного списка» ЦБ Статьи редакции
В общем компании запретили доступ 61 приложению.
- Решение компании приняли по запросу Центрального банка, пишут «РИА Новости» со ссылкой на директора департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерия Ляха.
- Apple закрыла доступ к 41 мобильному приложению, Huawei — 21.
- 1 июня Банк России опубликовал список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. В перечень вошли более 1800 организаций и интернет-проектов с признаками финансовой пирамиды, нелегальными кредиторами или псевдоброкерами.
- В списке есть финансовая пирамида Antares Limited с менеджерами из «Кэшбери», американский брокер Interactive Brokers и другие.
- В Центробанке заявили, что инвесторы из России имеют право работать с иностранными брокерами и финансовыми компаниями напрямую, но в этом случае «человек лишает себя защиты, которую дает российское регулирование».
- Основанием для попадания в список может стать не только отсутствие лицензии. Регулятор пользуется собственной системой мониторинга и основывается на обращениях граждан. По данным Банка России, на включённые в список иностранные компании поступило почти 550 жалоб.
- В июле «Коммерсантъ» писал, что банки начали отказывать в обслуживании компаниям из списка Центробанка.
Пирамиды и проч - ок.
Но закрыть доступ к наверное единственному адекватному брокеру, который работает с россиянами - ну такое. Особенно учитывая уровень российских брокеров.
Закрыли возможность установки приложения в AppStore и не знаю где у Huawei. Как по мне, не критично. Разве что для новорегов-яблочников.
даже для тех, кто ставит в первый раз, есть возможность зайти в аппстор с аккаунта, не привязанного к РФ.
Кто мешает установить и обновлять из под отдельного не российского аккаунта ? Разный набор для разных стран всегда был
Не критично? По крайней мере для Interactive Brokers приложение необходимо, чтобы зайти на сайт в свой профиль или в торговый терминал Trader Workstation. Как быть когда приложение удалено из AppStore/Google Play Store? Как минимум оно перестанет обновляться и когда-то возможность зайти в Interactive Brokers пропадет...
На андроиде просто найдёте зеркала или альтернативные магазины, там проще всё.
Центробанк сделал что-то хорошее( не без изюминок во славу своих интересов) и корпорации поддержали инициативу ?
Попутно со всяким разводиловом прикрыли и годный инструмент.
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