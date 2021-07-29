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Техника
Nazigul Jusupova

Apple и Huawei ограничили российским пользователям доступ к приложениям компаний из «чёрного списка» ЦБ Статьи редакции

В общем компании запретили доступ 61 приложению.

  • Решение компании приняли по запросу Центрального банка, пишут «РИА Новости» со ссылкой на директора департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерия Ляха.
  • Apple закрыла доступ к 41 мобильному приложению, Huawei — 21.
  • 1 июня Банк России опубликовал список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. В перечень вошли более 1800 организаций и интернет-проектов с признаками финансовой пирамиды, нелегальными кредиторами или псевдоброкерами.
  • В списке есть финансовая пирамида Antares Limited с менеджерами из «Кэшбери», американский брокер Interactive Brokers и другие.
  • В Центробанке заявили, что инвесторы из России имеют право работать с иностранными брокерами и финансовыми компаниями напрямую, но в этом случае «человек лишает себя защиты, которую дает российское регулирование».
  • Основанием для попадания в список может стать не только отсутствие лицензии. Регулятор пользуется собственной системой мониторинга и основывается на обращениях граждан. По данным Банка России, на включённые в список иностранные компании поступило почти 550 жалоб.
  • В июле «Коммерсантъ» писал, что банки начали отказывать в обслуживании компаниям из списка Центробанка.

#новость #центробанк

1838 просмотров
12 12 комментариев
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Mike Raitsyn

10

Пирамиды и проч - ок.

Но закрыть доступ к наверное единственному адекватному брокеру, который работает с россиянами - ну такое. Особенно учитывая уровень российских брокеров. 

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Правильный Взгляд

Mike
1

Закрыли возможность установки приложения в AppStore и не знаю где у Huawei. Как по мне, не критично. Разве что для новорегов-яблочников.

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Aleksey

Правильный
1

даже для тех, кто ставит в первый раз, есть возможность зайти в аппстор с аккаунта, не привязанного к РФ.

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Даниил Славин

Правильный
1

Кто мешает установить и обновлять из под отдельного не российского аккаунта ? Разный набор для разных стран всегда был

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Unreal Qw

Правильный
0

Не критично? По крайней мере для Interactive Brokers приложение необходимо, чтобы зайти на сайт в свой профиль или в торговый терминал Trader Workstation. Как быть когда приложение удалено из AppStore/Google Play Store? Как минимум оно перестанет обновляться и когда-то возможность зайти в Interactive Brokers пропадет...

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Дима Анонимный

Unreal
0

На андроиде просто найдёте зеркала или альтернативные магазины, там проще всё.

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Андрей Кустов

1

Центробанк сделал что-то хорошее( не без изюминок во славу своих интересов) и корпорации поддержали инициативу ?

Ответить

Даниил Марусяк

Андрей
10

Нет, перекрыли Interactive brokers

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Митя Мурасов

Андрей
1

Попутно со всяким разводиловом прикрыли и годный инструмент.
Голосом Жириновского: Это Россия!

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Kinolog

0

Как там любители огороженных аппсторов?
Чувствуют сильную руку у себя в заднице?

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Serge Tikhonenko

0

В гугл плей есть официальное приложение для IB. Как вам такое, Набиу, Чун и Кук?

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Unreal Qw

Serge
0

По  есть. Уверен, запрос об удалении туда тоже направлен.

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