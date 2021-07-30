Разработчик нейроинтерфейсов Neuralink Илона Маска привлёк $205 млн от группы инвесторов во главе с дубайской Vy Capital Статьи редакции
Средства направят на разработку мозгового имплантата для пациентов с параличом нижних конечностей.
- Помимо Vy Capital в раунде С участвовали Google Ventures, DFJ Growth, Valor Equity Partners, Craft Ventures, Founders Fund и Gigafund.
- К раунду также присоединились соучредитель ARCH Venture Partners Роберт Нельсон, Блейк Байерс из Byers Capital, председатель правления YC Group и генеральный директор OpenAI Сэм Альтман, соучредитель Paradigm и Coinbase Фред Эрсам и соучредитель PayPal and Founders Fund Кен Ховери.
- Средства помогут компании разработать мозговой имплантат для пациентов с параличом нижних конечностей. Со временем это устройство будет помогать людям с неврологическими расстройствами.
- По данным Bloomberg, в 2018 году во время предыдущего раунда компания собрала $51 млн. Neuralink хочет провести клинические испытания устройства на людях, которые до сих пор проводились на свиньях и обезьянах. На сегодняшний день это самые крупные инвестиции для компании из этой области, отмечает издание.
- Neuralink Илона Маска основана в 2016 году в Калифорнии. С момента основания Маск вложил в компанию $158 млн.
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