Google анонсировала новые смартфоны Pixel на собственном чипе Tensor Статьи редакции
До этого компания использовала чипы Qualcomm.
- Pixel 6 и Pixel 6 Pro компания выпустит осенью. Тогда она обещает раскрыть детали и технические характеристики устройств.
Pixel 6 Pro будет иметь слегка изогнутый по краям экран с диагональю 6,7 дюйма и частотой обновления 120 Гц, три камеры на задней панели: широкоугольную, сверхъширокоугольную и телеобъектив с четырёхкратным оптическим зумом. Pixel 6 имеет плоский экран с диагональю 6,4 дюйма и частотой обновления 90 Гц, без телеобъектива.
- Оба смартфона будут работать на чипе Tensor, над которым Google работала четыре года. По словам гендиректора компании Сундара Пичаи, это «самое большое нововведение в Pixel».
По данным CNBC, «система на чипе» Google Tensor позволит ускорить обработку задач машинного обучения — например, улучшить обработку фото и видео. Обработка данных будет происходить на смартфоне, а не отправляться в облако.
- В июне 2020 года Apple отказалась в Mac от Intel и перешла на чипы собственного производства. По данным CNBC, как и Apple, Google использует архитектуру Arm.
Судя по всему делая Material You дизайнеры гугла познали тайны магии цвета, все варианты цветов корпуса очень клёвые, стоя сейчас у витрины я б прям не знал что выбрать, радует что дизайны телефонов в целом повеселее становятся.
Ты же имеешь ввиду Самсунг? ;) У них сейчас репутационные проблемы, связанные с Samsung pay
Спасибо дизайнерам просто за то, что не налепили блок камер в углу задней крышки, из-за которого телефон вечно раскачивается.
Уверен, Джобс бы такого в Айфонах не допустил.
Налепили какой-то прямоугольник для камеры.
У меня есть гениальная идея: сделать весь телефон толще. Тогда ещё можно большую батарейку уместить.
Джобс за выпирающие камеры вы.бал бы.
Он бы и за отсутствие скевоморфизма. Сомневаюсь, что он бы в принципе разрешил плоский дизайн.
Ну первая заметка - судя по выперу камеры положить горизонтально на стол и смотреть видосики я не смогу
Смотреть видосики когда телефон плашмя лежит в любом случае не особо удобно, пластиковые подставочки с али за 100р/ведро делают жизнь несравненно лучше. В целом с учетом того, что камеры продолжат выпирать, такое решение мне кажется имеет меньше компромиссов чем привычный блок в одном углу.
Подложите 3 рубля и сможете )
Сударь, пей чай.
Из чего корпус, не понятно … опять пластик ?
Verge говорят везде стекло
Какая разница, какой там процессор. Списки и сайты в любом случае будут прокручиваться плавно, а большего от телефона и не надо. Для задач, требующих сложных вычислений, у меня есть компьютер.
Позовите, когда кто-нибудь сделает андроид с экраном от 3.5 до 4 дюймов и с разъёмом для наушников.
Уже давно прокручивается плавно. У меня сейчас пиксель 4а. Он типа бюджетный. Всё дико плавно и быстро. Камера норм, но она и в первом была норм.
я про скролл. Меня это лично выбешивает. Дажев этом приложении встречается фото в статье - микрофриз, по ощущениям на 100-70 мсек. Это от девайса не зависит, у меня были флагманы, то же самое и в браузере и в фейсе и в вконтактике и др, ииенно на скроллах. Для меня эппл неприемлем по другим причинам, но в качестве оси у них по сравнению с андроидом разница галактическая
Мда, приколисты. Добавили в магазин, но ни предзаказа, ни цен нет. Странный анонс.
Основная преза ещё впереди
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До этого компания использовала чипы Qualcomm.
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