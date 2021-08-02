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Техника
Nazigul Jusupova

Google анонсировала новые смартфоны Pixel на собственном чипе Tensor Статьи редакции

До этого компания использовала чипы Qualcomm.

41 41 комментарий
2813 просмотров
Новые Pixel Google
  • Pixel 6 и Pixel 6 Pro компания выпустит осенью. Тогда она обещает раскрыть детали и технические характеристики устройств.

  • Pixel 6 Pro будет иметь слегка изогнутый по краям экран с диагональю 6,7 дюйма и частотой обновления 120 Гц, три камеры на задней панели: широкоугольную, сверхъширокоугольную и телеобъектив с четырёхкратным оптическим зумом. Pixel 6 имеет плоский экран с диагональю 6,4 дюйма и частотой обновления 90 Гц, без телеобъектива.

  • Оба смартфона будут работать на чипе Tensor, над которым Google работала четыре года. По словам гендиректора компании Сундара Пичаи, это «самое большое нововведение в Pixel».
Sundar Pichai @sundarpichai
So excited to share our new custom Google Tensor chip, which has been 4 yrs in the making (📎 for scale)! Tensor builds off of our 2 decades of computing experience and it’s our biggest innovation in Pixel to date. Will be on Pixel 6 + Pixel 6 Pro in fall. https://blog.google/products/pixel/google-tensor-debuts-new-pixel-6-fall/ https://t.co/wHiEJRHJwy

  • По данным CNBC, «система на чипе» Google Tensor позволит ускорить обработку задач машинного обучения — например, улучшить обработку фото и видео. Обработка данных будет происходить на смартфоне, а не отправляться в облако.

Pixel 6 и Pixel 6 Pro Google
  • В июне 2020 года Apple отказалась в Mac от Intel и перешла на чипы собственного производства. По данным CNBC, как и Apple, Google использует архитектуру Arm.

#google #новости

41 41 комментарий
19
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41 комментарий
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Тарас Мукин

12

Судя по всему делая Material You дизайнеры гугла познали тайны магии цвета, все варианты цветов корпуса очень клёвые, стоя сейчас у витрины я б прям не знал что выбрать, радует что дизайны телефонов в целом повеселее становятся.

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Sergey L.

Тарас
–8

Играют в догонялки с главным в индустрии продуктом 🍏

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Boris Valeev

Sergey
0

Ты же имеешь ввиду Самсунг? ;) У них сейчас репутационные проблемы, связанные с Samsung pay

Ответить

Директор Интернетов

2

Спасибо дизайнерам просто за то, что не налепили блок камер в углу задней крышки, из-за которого телефон вечно раскачивается.

Уверен, Джобс бы такого в Айфонах не допустил.

Ответить

Дмитрий Румянцев

Директор
9

Налепили какой-то прямоугольник для камеры. 

Ответить

Артур

Дмитрий
0

Зато не раскачивается, это реально бесит

Ответить

Григорий Клюшников

Директор
0

У меня есть гениальная идея: сделать весь телефон толще. Тогда ещё можно большую батарейку уместить.

Ответить

Mark Borisov

Григорий
0

И экран меньше, чтобы батареи на дольше хватало

Ответить

Вася Пражкин

Директор
0

Джобс за выпирающие камеры вы.бал бы.

Ответить

Григорий Клюшников

Вася
0

Он бы и за отсутствие скевоморфизма. Сомневаюсь, что он бы в принципе разрешил плоский дизайн.

Ответить

Daniel Kovekh

3

Ну первая заметка - судя по выперу камеры положить горизонтально на стол и смотреть видосики я не смогу

Ответить

Тарас Мукин

Daniel
5

Смотреть видосики когда телефон плашмя лежит в любом случае не особо удобно, пластиковые подставочки с али за 100р/ведро делают жизнь несравненно лучше. В целом с учетом того, что камеры продолжат выпирать, такое решение мне кажется имеет меньше компромиссов чем привычный блок в одном углу.

Ответить

Zakri Tsurov

Daniel
4

Чехол, наверно, будет нивелирующий разницу в поверхности.

Ответить

Kirill Artemenko

Daniel
0

Подложите 3 рубля и сможете )

Ответить

А. С.

Kirill
0

Три по одному или два и один?

Ответить

Alex Le

2

Что по стоимости?

Ответить

Sergey L.

Alex
0

Как всегда космолет и даже дороже ))

Ответить

А. С.

0

Сударь, пей чай.

Ответить

Вася Пражкин

А.
1

Сударь Печаль

Ответить

А. С.

Вася
1

Да, это мне нравится больше.

Ответить

Alex Le

0

Из чего корпус, не понятно … опять пластик ?

Ответить

Немой историк

Alex
1

Почему опять? Пятерка алюминиевая

Ответить

Тарас Мукин

Alex
0

Verge говорят везде стекло

Ответить

Alex Le

Тарас
0

А рамка из чего ? Алюминий?

Ответить

Григорий Клюшников

–2

Какая разница, какой там процессор. Списки и сайты в любом случае будут прокручиваться плавно, а большего от телефона и не надо. Для задач, требующих сложных вычислений, у меня есть компьютер.

Позовите, когда кто-нибудь сделает андроид с экраном от 3.5 до 4 дюймов и с разъёмом для наушников.

Ответить

Alex Mont

Григорий
–2

Когда это на андроиде что-то прокручивалось плавно
А вот игрушечки да, для них хорошо. Ещеб камера норм
Андроид чуть больше 4 с разьемом сони делала. серия Z mini. Отличная линейка была, не знаю что с ней сейчас

Ответить

Григорий Клюшников

Alex
1

Уже давно прокручивается плавно. У меня сейчас пиксель 4а. Он типа бюджетный. Всё дико плавно и быстро. Камера норм, но она и в первом была норм.

Ответить

Alex Mont

Григорий
0

Плавно - это когда после эппл плавно. Так-то микрофризы не видно, привыкли. Ну и я в шутеры когда-то походово играл за неимением лучшего компа

Ответить

Григорий

Alex
0

Про игры я не могу сказать, я на своём коммуникационном устройстве практически не играю, оно на то и коммуникационное, а не игровое.

Ответить

Alex Mont

Григорий
0

я про скролл. Меня это лично выбешивает. Дажев этом приложении встречается фото в статье - микрофриз, по ощущениям на 100-70 мсек. Это от девайса не зависит, у меня были флагманы, то же самое и в браузере и в фейсе и в вконтактике и др, ииенно на скроллах. Для меня эппл неприемлем по другим причинам, но в качестве оси у них по сравнению с андроидом разница галактическая

Ответить

Григорий

Alex
1

Ну просто у разработчиков лапки из жопки. Кто-то слишком много работы делает в адаптере в RecyclerView. Но зато котлин и код красивый, да.

Ответить

Alex Mont

Григорий
0

Ну значит разница в сторе, который нее пускает такое говно. Не знаю, вижу результат

Ответить

Vsevolod Pletnev

0

еще больше бесполезных лопат, о даааа

Ответить

Alexey Ivanov

0

Ждем от Майкрософта очередной телефон!

Ответить

Arthur N

0

Мда, приколисты. Добавили в магазин, но ни предзаказа, ни цен нет. Странный анонс.

Ответить

Infinity Trap

Arthur
0

Основная преза ещё впереди

Ответить

Arthur N

Infinity
0

А зачем выложили в магазин?

Ответить

Infinity Trap

Arthur
0

Все же люди знают о презентации и активно следят за продуктом?

Ответить

Johnny Vorony

0

Google молодцы! Respect

Ответить

Майк Дергалев

0

Пиксель 6, иди СЮДА!👏😁😋🥰

Ответить

KINCH

–1

После того, как вышел раздвижной Oppo X остальные форматы сильно отстали. И сделайте уже что-нибудь с камерами, выглядят, как говно и неудобно на стол класть.

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