Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Рубрика развивается при поддержке
Техника
TJ

Apple перед анонсом полноформатной клавиатуры для Watch Series 7 заблокировала сторонний аналог Статьи редакции

Разработчик обвинил компанию в плагиате и объявил, что подаст в суд.

18 18 комментариев
1625 просмотров

Создатель клавиатуры для слабовидящих FlickType, позволяющей быстро набирать текст на «умных» часах Apple Watch, обвинил Apple в плагиате его приложения в Watch Series 7. Об этом пишет издание Input.

В марте 2021 года Apple отклонила заявку разработчика Коста Элефтериу на публикацию последнего обновления приложения в App Store. Компания объясняла это тем, что его клавиатура для Apple Watch «не работала без полного доступа к iOS».

Разработчик заявлял, что это не так. Элефтериу обращался в Apple девять раз, но его проигнорировали. В августе он прекратил поддержку FlickType.

Kosta Eleftheriou @keleftheriou
Someone said I was being too accurate in my previous video.

Check this out:

По той же причине Apple не приняла приложение в 2019 году, но тогда Элефтериу подал апелляцию, и программу вернули в App Store. Разработчик также заявлял, что компания хотела выкупить у него FlickType, но он отказался.

Apple представила новое поколение своих «умных» часов на онлайн-презентации 14 сентября. Виртуальная клавиатура в Watch Series 7 стала полноразмерной. Она поддерживает функцию QuickPath, которая позволяет набирать текст при помощи свайпа. Для распознавания текста применяется машинное обучение.

Клавиатура в Apple Watch Series 7  Apple

После презентации Apple создатель FlickType заявил, что нововведение Watch Series 7 копирует его разработку. Приложение Элефтериу также содержало алгоритмы для быстрого ввода. Кроме того, при желании можно было отключить отображение клавиш и набирать текст свайпом.

Разработчик опубликовал в твиттере отрицательный ответ модераторов App Store на его заявку о публикации обновления FlickType, а также объявил о подаче судебного иска.

Kosta Eleftheriou @keleftheriou
So now we know. See you in court, @Apple. https://twitter.com/EuanFTraynor/status/1437844636932870144
«Теперь всё стало ясно. Увидимся в суде, Apple»

#новость #apple

18 18 комментариев
10
{ "author_name": "TJ", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","apple"], "comments": 18, "likes": 10, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 294021, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 15 Sep 2021 19:13:24 +0300", "is_special": false }
Защититесь от киберугроз
с ноутбуком HP EliteBook
Камера HP Privacy
Экран приватности HP Sure View
Сканер отпечатков пальцев
Подробнее
Подробнее
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
18 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Денис Шорохов

–2

Apple хотели по-хорошему и предлагали выкупить приложение. Разработчик бы поимел кэш и репутацию для работодателей, но он решил, что его приложение — это великое изобретение и никто не достоин им владеть, кроме него. В общем, я бы это назвал синдромом нарцисса

Ответить

BearStrikesBack

Денис
7

Это называется право собственности. Поражает, что все 3 коммента про то, как он ДОЛЖЕН БЫЛ великому Эппл что-то. 

Ответить

Денис Шорохов

BearStrikesBack
–1

Это называется капитализм

Ответить

BearStrikesBack

Денис
1

Какой это капитализм? Опричник, тебе реально нужно объяснить, что право распоряжаться продуктом своего труда - это основа капитализма?

Ответить

KINCH

Денис
1

Капитализм прокатится на хуях. Постойте-ка, так Тим Кук только этим и занимается.

А по сабжу: права на интеллектуальный труд должны охраняться сильнее, чем все запасы золота на Земле. Желаю парню поиметь Apple по самые гланды.

Ответить

Selfish Ledger

BearStrikesBack
0

Ну теперь он владеет всем кодом своего крутого приложения которого нет в сторе.

Ответить

Шизоидная обезьяна

Денис
0

И что из этого оправдывает блокировку приложения и его удаление? Капитализм как раз про конкуренцию.

Ответить

Александр Якунин

Шизоидная
1

Пиши адрес, хочу шашлык пожарить у тебя на кухне, только мяса купи я твое использую

Ответить

Шизоидная

Алексан…
0

Ну пусть удалят хром из эпстора или оперу, сафари же есть. 😎

Ответить

Александр Якунин

Шизоидн…
0

Антимонопольная возбудится, IE r.i.p. Урок все помнят

Ответить

Nikita Podgornyi

3

Самое смешное, что чел считает, что он изобрёл клавиатуру Смарт часов, то он теперь главный владелец этой технологии и все, кто сделают ее после него — автоматически плагиаторы.

Напоминает чела, который «изобрел» алгоритм для перевода и закадровой озвучки раньше Яндекса

Ответить

Павел Родюков

0

Мораль: а надо было всё-таки продаваться Эпплу вовремя 🤣

Ответить

Radna

1

Apple если намерено заблокировала это приложение то она в корне не права, надо её на кукан повесить, учитывая проигрыш в суде с Epic Games и то что регуляторы по всему миру(последние дела в Южной Корей,ЕС и США) точат нож смотря на Apple, не думаю что долго осталось компаний так наглеть. Хотя я фанат Apple)
Только не понятно их клавиатур по свайпу что в Apple store для iPhone что в Google Market как собак не резаных, не понимаю что уникального в разработке этого человека.

Ответить

Superposition

0

Разработчик также заявлял, что компания хотела выкупить у него FlickType, но он отказался.

А потому что надо было продать, а не пальцы гнуть.
Суд проиграет, конец.

Ответить

KINCH

Superposition
0

Он выиграет суд или поимеет с них до суда больше в 10 раз от той суммы, которую они ему предлагали. Новая функция ввода в часах, которая является частью УТП нового продукта? 10% с оборота часиков зарядил бы суд Apple, вот будет потеха. 

Ответить

артем тригузов

0

Вау, Эльф.. придумал свайп?

Ответить

Андрей Татаринов

0

Вот суки!

Ответить

Ivan Cato

0

Монополист использует монополию в своих целях. Ой кто бы мог подумать! Как так вышло?

Извините, если что - то не так написал про самую добрую и лучшую компанию на свете. Я понимаю что кто - то должен делать мир лучше. Кто если не Apple? Простите холопа ещё раз.

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 18 комментариев
Офтоп
Мегаплан
Эйфелева башня, сухопутный пароход и соленое золото: чем прославились уральские купцы

К середине XVIII века одних только заводов, связанных с производством металла, на Урале было около двух сотен. Он стал первым промышленным регионом России и одним из самых крупных в мире. По историям, происходившим здесь, можно было бы снимать вестерны.

2 2 комментария
15
Открытие Брокер
Все ходы регулятора направлены на то, чтобы не поднимать ставку выше 7%

На прошлой неделе мы наблюдали осторожный ход ЦБ РФ по очередному повышению ключевой ставки. В этот раз российский регулятор не стал рубить с плеча и ограничился минимальным шагом в 25 базисных пунктов (то есть 0,25%). Многие аналитики прогнозировали повышение на 50 б.п., и, в целом, рынок закладывался на более серьезные меры. Правда, позитивному…

0 Обсудить
0
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Acer
Acer объявила конкурс на создание виртуальной одежды

Желающим предлагают создать цифровой наряд для сотрудников магазина.

https://www.replicant.fashion/
9 9 комментариев
13
Техника
TJ
Apple перед анонсом полноформатной клавиатуры для Watch Series 7 заблокировала сторонний аналог Статьи редакции

Разработчик обвинил компанию в плагиате и объявил, что подаст в суд.

18 18 комментариев
10
БКС Мир инвестиций
«БКС Мир инвестиций»: 1 миллион рублей лучшему инвестору года

С 16 сентября стартует ежегодный конкурс по биржевой торговле «Лучший частный инвестор 2021» (ЛЧИ), который проводится Московской биржей совместно с брокерскими компаниями. «БКС Мир инвестиций» традиционно выступает партнером мероприятия.

0 Обсудить
0
Starta VC
Пресс Релиз Starta Accelerator Осенний Набор 2021
0 Обсудить
Трибуна
Сюзанна Саркисян
Hearty – благотворительный маркетплейс для зумеров, где донаты можно менять на вещи

Hearty — сервис, который объединяет жертвователей, НКО и коммерческие бренды. Пожертвования можно «‎обменять»‎ на бонусы от социально ответственных компаний: например, Jungle Story и «Даблби».

30 30 комментариев
50
Карьера
Solar Staff
Повысить нельзя уволить. Что делать, если сотрудники работают в нескольких компаниях одновременно?

Рассказывает Павел Шинкаренко, CEO и основатель Solar Staff

Unsplash
40 40 комментариев
29
Крипто
Nazigul Jusupova
ЦБ предложил банкам «тормозить» платежи россиян криптобиржам для борьбы с «эмоциональными покупками» криптовалюты Статьи редакции

По данным регулятора, на рынок криптовалют приходится примерно 7 трлн рублей россиян.

58 58 комментариев
24
Маркетинг
Евгения Евсеева
«Додо пицца» выпустила пиццу в стилизованной коробке к выходу фильма «Дюна» Статьи редакции

Дизайн разработали внутри компании, на крышке — постер фильма.

«Додо пицца»
88 88 комментариев
39
Приёмная
Elena Doronkina
«Альфа-Банк» отказывается закрывать мой счёт и продолжает начислять комиссии
108 108 комментариев
43
Больше статей
null