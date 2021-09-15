Apple перед анонсом полноформатной клавиатуры для Watch Series 7 заблокировала сторонний аналог Статьи редакции
Разработчик обвинил компанию в плагиате и объявил, что подаст в суд.
Создатель клавиатуры для слабовидящих FlickType, позволяющей быстро набирать текст на «умных» часах Apple Watch, обвинил Apple в плагиате его приложения в Watch Series 7. Об этом пишет издание Input.
В марте 2021 года Apple отклонила заявку разработчика Коста Элефтериу на публикацию последнего обновления приложения в App Store. Компания объясняла это тем, что его клавиатура для Apple Watch «не работала без полного доступа к iOS».
Разработчик заявлял, что это не так. Элефтериу обращался в Apple девять раз, но его проигнорировали. В августе он прекратил поддержку FlickType.
По той же причине Apple не приняла приложение в 2019 году, но тогда Элефтериу подал апелляцию, и программу вернули в App Store. Разработчик также заявлял, что компания хотела выкупить у него FlickType, но он отказался.
Apple представила новое поколение своих «умных» часов на онлайн-презентации 14 сентября. Виртуальная клавиатура в Watch Series 7 стала полноразмерной. Она поддерживает функцию QuickPath, которая позволяет набирать текст при помощи свайпа. Для распознавания текста применяется машинное обучение.
После презентации Apple создатель FlickType заявил, что нововведение Watch Series 7 копирует его разработку. Приложение Элефтериу также содержало алгоритмы для быстрого ввода. Кроме того, при желании можно было отключить отображение клавиш и набирать текст свайпом.
Разработчик опубликовал в твиттере отрицательный ответ модераторов App Store на его заявку о публикации обновления FlickType, а также объявил о подаче судебного иска.
Apple хотели по-хорошему и предлагали выкупить приложение. Разработчик бы поимел кэш и репутацию для работодателей, но он решил, что его приложение — это великое изобретение и никто не достоин им владеть, кроме него. В общем, я бы это назвал синдромом нарцисса
Это называется право собственности. Поражает, что все 3 коммента про то, как он ДОЛЖЕН БЫЛ великому Эппл что-то.
Это называется капитализм
Какой это капитализм? Опричник, тебе реально нужно объяснить, что право распоряжаться продуктом своего труда - это основа капитализма?
Ну теперь он владеет всем кодом своего крутого приложения которого нет в сторе.
И что из этого оправдывает блокировку приложения и его удаление? Капитализм как раз про конкуренцию.
Пиши адрес, хочу шашлык пожарить у тебя на кухне, только мяса купи я твое использую
Самое смешное, что чел считает, что он изобрёл клавиатуру Смарт часов, то он теперь главный владелец этой технологии и все, кто сделают ее после него — автоматически плагиаторы.
Напоминает чела, который «изобрел» алгоритм для перевода и закадровой озвучки раньше Яндекса
Apple если намерено заблокировала это приложение то она в корне не права, надо её на кукан повесить, учитывая проигрыш в суде с Epic Games и то что регуляторы по всему миру(последние дела в Южной Корей,ЕС и США) точат нож смотря на Apple, не думаю что долго осталось компаний так наглеть. Хотя я фанат Apple)
Только не понятно их клавиатур по свайпу что в Apple store для iPhone что в Google Market как собак не резаных, не понимаю что уникального в разработке этого человека.
Разработчик также заявлял, что компания хотела выкупить у него FlickType, но он отказался.
А потому что надо было продать, а не пальцы гнуть.
Суд проиграет, конец.
Он выиграет суд или поимеет с них до суда больше в 10 раз от той суммы, которую они ему предлагали. Новая функция ввода в часах, которая является частью УТП нового продукта? 10% с оборота часиков зарядил бы суд Apple, вот будет потеха.
Монополист использует монополию в своих целях. Ой кто бы мог подумать! Как так вышло?
Извините, если что - то не так написал про самую добрую и лучшую компанию на свете. Я понимаю что кто - то должен делать мир лучше. Кто если не Apple? Простите холопа ещё раз.
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