Разработчик обвинил компанию в плагиате и объявил, что подаст в суд.

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Создатель клавиатуры для слабовидящих FlickType, позволяющей быстро набирать текст на «умных» часах Apple Watch, обвинил Apple в плагиате его приложения в Watch Series 7. Об этом пишет издание Input.

В марте 2021 года Apple отклонила заявку разработчика Коста Элефтериу на публикацию последнего обновления приложения в App Store. Компания объясняла это тем, что его клавиатура для Apple Watch «не работала без полного доступа к iOS».

Разработчик заявлял, что это не так. Элефтериу обращался в Apple девять раз, но его проигнорировали. В августе он прекратил поддержку FlickType.

Kosta Eleftheriou @keleftheriou Someone said I was being too accurate in my previous video.



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По той же причине Apple не приняла приложение в 2019 году, но тогда Элефтериу подал апелляцию, и программу вернули в App Store. Разработчик также заявлял, что компания хотела выкупить у него FlickType, но он отказался.

Apple представила новое поколение своих «умных» часов на онлайн-презентации 14 сентября. Виртуальная клавиатура в Watch Series 7 стала полноразмерной. Она поддерживает функцию QuickPath, которая позволяет набирать текст при помощи свайпа. Для распознавания текста применяется машинное обучение.

Клавиатура в Apple Watch Series 7 Apple

После презентации Apple создатель FlickType заявил, что нововведение Watch Series 7 копирует его разработку. Приложение Элефтериу также содержало алгоритмы для быстрого ввода. Кроме того, при желании можно было отключить отображение клавиш и набирать текст свайпом.