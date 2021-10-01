Сетевому архитектору из Мичигана долго не проводили интернет — тогда он создал свой оператор связи и подключил соседей Статьи редакции
С 2002 года у Джареда Мауча не было высокоскоростного интернета, и он ждал, когда провайдеры предложат его подключить. Но годы шли, ничего не менялось — и в 2020 году он решил сам этим заняться. Что он сделал — в пересказе Ars Technica.
Старший сетевой архитектор компании Akamai Джаред Мауч переехал в посёлок Scio Township в 2002 году. Тогда интернет в его доме проходил по цифровому каналу, и его скорость была 1,5 Мбит/с. Технологии, которые обеспечили бы высокую скорость, развивались, и архитектор ждал, что к его дому проведут кабель или оптоволокно, но этого так и не произошло.
Тогда Мауч стал использовать беспроводной интернет со скоростью около 50 Мбит/с. В какой-то момент он связался с телекоммуникационной компанией Comcast, где ему сказали, что расширение кабельной сети до его дома будет стоить $50 тысяч — это было слишком дорого для архитектора.
В 2015 году телефонная компания AT&T, услугами которой пользовался Мауч, предложила архитектору цифровую абонентскую линию. Однако скорость интернета для его района оставалась низкой — всё ещё 1,5 Мбит/с. Позже AT&T перестала обновлять технологии в сельских районах, не оставив пользователям вариантов.
В 2016 году Мауч задумался над созданием своего оператора связи с высокоскоростным доступом в интернет. В начале 2021 года он основал компанию Washtenaw Fiber Properties и проложил 8 км оптоволокна, а в середине начал подключать своих первых клиентов — больше 30 домов.
Washtenaw Fiber Properties
Мауч потратил $145 тысяч на реализацию проекта, $95 тысяч из них пошли подрядчику, который установил большую часть оптоволоконных каналов. Эти линии обычно проходят под землей на глубине около двух метров, а в некоторых случаях — на глубине трех или шести метров, чтобы не задеть газовые трубы.
Самый крупный этап строительства начался в марте 2020 года. Мауч поручил подрядчику установить два набора труб для кабеля параллельно — одну пустую. Наличие лишней трубы даёт ему возможность в будущем добавить больше волокна, сдать в аренду или продать пустой канал другой телефонной компании.
Волоконно-оптические кабели в трубы он устанавливал сам. Специальная машина для оптоволокна стоит более $26 тысяч, но архитектор заменил ее, используя арендованный воздушный компрессор и детали стоимостью $50 из хозяйственного магазина. Он потратил $8000 на буровую установку, которая прокладывала кабели под дорогами, не выкапывая больших ям.
Мауч покупает подключение к интернету у ACD.net, крупного сетевого провайдера: он проложил три километра оптоволокна от своего дома до ближайших подземных кабельных хранилищ компании, где подключил свой кабель к их сети. Интернет-соединение передается к распределительному пункту и превращают дом архитектора в концентратор, распространяющий связь клиентам.
Сколько стоит интернет
Первоначально Мауч оценил стоимость проекта в $60 тысяч, но в итоге сумма увеличилась больше, чем в два раза. Некоторые клиенты заплатили $5000 авансом, чтобы компенсировать затраты на строительство: взамен они получают скидки на обслуживание.
По оценкам основателя компании, исходя из суммы инвестиций и ожидаемой выручки, он выйдет на уровень безубыточности в течение 3,5 лет.
Он отмечает, что он многое перенял из опыта уже существующих провайдеров, в том числе схему предоплаты. Его интернет стоит $65 в месяц за скорость 50 Мбит/с, $75 за 250 Мбит/с и $99 за 500 Мбит/с, при этом плата за установку составляет до $199 в зависимости от сложности.
Жалоб нет
Архитектор отмечает, что клиенты не жалуются на уровень связи, и у них нет значительных проблем. Хотя общая пропускная способность сети Мауча составляет 10 Гбит/с, его клиенты редко используют одновременно более 200 Мбит/с.
Официально компания не обеспечивает скорости выше 500 Мбит/с, но так как он выбрал дешевое оборудование, ограничители скорости на котором не работают, реальные скорости близки к 1 Гбит/с.
Для клиентов Washtenaw Fiber Properties волоконно-оптическая сеть решает распространенную в сельской местности США проблему — отсутствие современных провайдеров домашнего Интернета.
Какие планы у Мауча
С архитектором связались около 150 человек, которые захотели воспользоваться услугами его компании после того, как услышали о нем. Он собирается расширяться в двух областях, одна из них — небольшой поселок на 180 домов Freedom Township. Сеть будут строить подрядчики, а его пригласили как куратора. Это готовый проект с финансированием: им просто нужен человек, который знает, как его реализовать.
Поскольку у Мауча есть постоянная работа в дополнение к собственному бизнесу, он не может делать всё лично сам. Но он готов делиться информацией, объединять ресурсы и помогать подобным проектам, пишет Ars Technica. Он уже помог трём поставщикам, которые также прокладывали оптоволокно для местного сообщества.
Сетевой архитектор планирует продолжить работу в Akamai, несмотря на то, что у него появился собственный бизнес: на компанию он тратит всего от 8 до 10 часов в месяц.
В поселках новых на 1,5 тыс человек не всегда есть связь лучше 20 Мбит, и это по ценам от 1к в месяц и платной установкой, туда никакие компании не идут, так как ставить на тариф сети и инвестировать в них - затратно и неоправданно с точки зрения анализа риска, просто у человека на минутку имперский комплекс проснулся
Бизнес везде по одним законам работает, законам прибыли
Ну я выше к носу прикинул, херновая это инвестиция, Федор.
Можно конечно в источниках покопаться и инвест план составить по информации из них, но думаю, что там цифры не будут в лучшую сторону отличаться от тех, что я привёл.
Хотя, всё может быть, может там потенциальная база потребителей в тысячу-две тысячи человек ред.
Ну, он подключил 30 домов.
Максимальная плата составляет 100 баксов.
Т.е его максимальная прибыль за год - 30*100*12 = 36 тысяч долларов, но, скорее всего, там не все на максимальных тарифах, так что смело вычитаем 20%, далее - он платит за мощности сети другому провайдеру, допустим, что это обходится ему по минимальному прайсу ещё в 20% от стоимости тарифа, потом вычитаем налоги, которые впрочем можно оптимизировать в такой ситуации, лицензии тоже минусуем, ремонтные работы, затраты на ежегодную амортизацию оборудования
Итого - где-то тысяч 5-10 он чистыми заработает в год, если дальше не расти, то просто в ноль заморозит свои капиталы на долгосрок, сомнительная идея конечно.
Условные проценты по 145 тысячам, вроде 4-5% годовых превышают его прибыли от вложения в данный проект, при этом не потребуют его внимания, не будут так много жрать налогов (а значит и уменьшать налоговые манёвры), не будут иметь таких рисков. ред.
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С 2002 года у Джареда Мауча не было высокоскоростного интернета, и он ждал, когда провайдеры предложат его подключить. Но годы шли, ничего не менялось — и в 2020 году он решил сам этим заняться. Что он сделал — в пересказе Ars Technica.
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