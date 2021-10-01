Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Рубрика развивается при поддержке
Advertisement
Техника
Мария Шибанова

Сетевому архитектору из Мичигана долго не проводили интернет — тогда он создал свой оператор связи и подключил соседей Статьи редакции

С 2002 года у Джареда Мауча не было высокоскоростного интернета, и он ждал, когда провайдеры предложат его подключить. Но годы шли, ничего не менялось — и в 2020 году он решил сам этим заняться. Что он сделал — в пересказе Ars Technica.

21 21 комментарий
1025 просмотров

Старший сетевой архитектор компании Akamai Джаред Мауч переехал в посёлок Scio Township в 2002 году. Тогда интернет в его доме проходил по цифровому каналу, и его скорость была 1,5 Мбит/с. Технологии, которые обеспечили бы высокую скорость, развивались, и архитектор ждал, что к его дому проведут кабель или оптоволокно, но этого так и не произошло.

Тогда Мауч стал использовать беспроводной интернет со скоростью около 50 Мбит/с. В какой-то момент он связался с телекоммуникационной компанией Comcast, где ему сказали, что расширение кабельной сети до его дома будет стоить $50 тысяч — это было слишком дорого для архитектора.

Джаред Мауч

В 2015 году телефонная компания AT&T, услугами которой пользовался Мауч, предложила архитектору цифровую абонентскую линию. Однако скорость интернета для его района оставалась низкой — всё ещё 1,5 Мбит/с. Позже AT&T перестала обновлять технологии в сельских районах, не оставив пользователям вариантов.

В 2016 году Мауч задумался над созданием своего оператора связи с высокоскоростным доступом в интернет. В начале 2021 года он основал компанию Washtenaw Fiber Properties и проложил 8 км оптоволокна, а в середине начал подключать своих первых клиентов — больше 30 домов.

8 км оптоволоконного кабеля Джаред Мауч

Washtenaw Fiber Properties

Мауч потратил $145 тысяч на реализацию проекта, $95 тысяч из них пошли подрядчику, который установил большую часть оптоволоконных каналов. Эти линии обычно проходят под землей на глубине около двух метров, а в некоторых случаях — на глубине трех или шести метров, чтобы не задеть газовые трубы.

Самый крупный этап строительства начался в марте 2020 года. Мауч поручил подрядчику установить два набора труб для кабеля параллельно — одну пустую. Наличие лишней трубы даёт ему возможность в будущем добавить больше волокна, сдать в аренду или продать пустой канал другой телефонной компании.

Волоконно-оптические кабели в трубы он устанавливал сам. Специальная машина для оптоволокна стоит более $26 тысяч, но архитектор заменил ее, используя арендованный воздушный компрессор и детали стоимостью $50 из хозяйственного магазина. Он потратил $8000 на буровую установку, которая прокладывала кабели под дорогами, не выкапывая больших ям.

Мауч покупает подключение к интернету у ACD.net, крупного сетевого провайдера: он проложил три километра оптоволокна от своего дома до ближайших подземных кабельных хранилищ компании, где подключил свой кабель к их сети. Интернет-соединение передается к распределительному пункту и превращают дом архитектора в концентратор, распространяющий связь клиентам.

Волоконно-распределительная панель в доме Мауча: каждый провод идет к заказчику или к провайдеру архитектора. Джаред Мауч

Сколько стоит интернет

Первоначально Мауч оценил стоимость проекта в $60 тысяч, но в итоге сумма увеличилась больше, чем в два раза. Некоторые клиенты заплатили $5000 авансом, чтобы компенсировать затраты на строительство: взамен они получают скидки на обслуживание.

По оценкам основателя компании, исходя из суммы инвестиций и ожидаемой выручки, он выйдет на уровень безубыточности в течение 3,5 лет.

Он отмечает, что он многое перенял из опыта уже существующих провайдеров, в том числе схему предоплаты. Его интернет стоит $65 в месяц за скорость 50 Мбит/с, $75 за 250 Мбит/с и $99 за 500 Мбит/с, при этом плата за установку составляет до $199 в зависимости от сложности.

Видео Джареда Мауча о строительстве сети

Жалоб нет

Архитектор отмечает, что клиенты не жалуются на уровень связи, и у них нет значительных проблем. Хотя общая пропускная способность сети Мауча составляет 10 Гбит/с, его клиенты редко используют одновременно более 200 Мбит/с.

Официально компания не обеспечивает скорости выше 500 Мбит/с, но так как он выбрал дешевое оборудование, ограничители скорости на котором не работают, реальные скорости близки к 1 Гбит/с.

Для клиентов Washtenaw Fiber Properties волоконно-оптическая сеть решает распространенную в сельской местности США проблему — отсутствие современных провайдеров домашнего Интернета.

По данным Федеральной комиссии по связи США, 17,3% из 65 млн жителей сельских районов Америки не имеют доступа к не спутниковому высокоскоростному интернету со скоростью скачивания от 25 Мбит/с и скоростью загрузки от 3 Мбит/с. Около 33% сельских жителей Америки не имеют доступа к связи со скоростью 100/10 Мбит/с, а 44% не имеют доступа к скоростям 250/25 Мбит/с.

Какие планы у Мауча

С архитектором связались около 150 человек, которые захотели воспользоваться услугами его компании после того, как услышали о нем. Он собирается расширяться в двух областях, одна из них — небольшой поселок на 180 домов Freedom Township. Сеть будут строить подрядчики, а его пригласили как куратора. Это готовый проект с финансированием: им просто нужен человек, который знает, как его реализовать.

Поскольку у Мауча есть постоянная работа в дополнение к собственному бизнесу, он не может делать всё лично сам. Но он готов делиться информацией, объединять ресурсы и помогать подобным проектам, пишет Ars Technica. Он уже помог трём поставщикам, которые также прокладывали оптоволокно для местного сообщества.

Сетевой архитектор планирует продолжить работу в Akamai, несмотря на то, что у него появился собственный бизнес: на компанию он тратит всего от 8 до 10 часов в месяц.

Я всегда знал, что эта проблема существует. Но у большинства людей нет ни технических, ни финансовых средств для выполнения подобного проекта, и мне повезло, что я имел возможность провести высокоскоростной интернет самостоятельно.

Джаред Мауч

#интернет

21 21 комментарий
11
{ "author_name": "Мария Шибанова", "author_type": "self", "tags": ["\u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u043d\u0435\u0442"], "comments": 21, "likes": 11, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 299662, "is_wide": true, "is_ugc": true, "date": "Fri, 01 Oct 2021 11:07:14 +0300", "is_special": false }
Защититесь от киберугроз
с ноутбуком HP EliteBook
Камера HP Privacy
Экран приватности HP Sure View
Сканер отпечатков пальцев
Подробнее
Подробнее
Advertisement
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
21 комментарий
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Daniel Rubinshtein

Мало в России хорошего, но интернет 250мб за 5-7 usd и безлимитная сотовая связь за те же деньги в любых ебенях радует. Учитывая, что оборудование стоит одинаково  и для at&T и для МТС разница в 10 раз в цене всегда вызывала вопросы. 

Ответить
3
Илья Шишкунов

Нет, не у любых, не надо выдумывать то, чего нет. У РФ огромные проблемы вне крупных городов с любыми видами связи, логистикой и инфраструктурой, что нормально и понятно для любого разумного жителя РФ

Ответить
0
Bulat Ziganshin

в деревне с 30 стариками?

Ответить
0
Илья Шишкунов

В поселках новых на 1,5 тыс человек не всегда есть связь лучше 20 Мбит, и это по ценам от 1к в месяц и платной установкой, туда никакие компании не идут, так как ставить на тариф сети и инвестировать в них - затратно и неоправданно с точки зрения анализа риска, просто у человека на минутку имперский комплекс проснулся 
Бизнес везде по одним законам работает, законам прибыли 

Ответить
0
Fedor Ko

Плюсую. Ещё и учитывая размеры России. Проделана титаническая работа. Но это заслуга игрушечного президента, все считают что он исключительно в игрушки на айфоне играл и с зимним временем баловался. А между тем томографы за миллионы зелени в ебенях появились во время его правления. 

Ответить
0
Вадим Кондратьев

"где ему сказали, что расширение кабельной сети до его дома будет стоить $50 тысяч — это было слишком дорого для архитектора."

"Мауч потратил $145 тысяч на реализацию проекта, $95 тысяч из них пошли подрядчику, который установил большую часть оптоволоконных каналов"

шта?

Ответить
0
Александр Смирнов

Если он сам себе оплатил инет за 50, то он их не окупил бы никогда. А так на безубыточность выйдет через 3,5 года. Вот такой тупой план.

Ответить
3
Илья Шишкунов

Не через 3.5, а никогда он не выйдет при такой базе клиентов, даже в минус может уйти, если считать стоимость инвестиций в моменте по методам риск менеджмента 

Ответить
0
Fedor Ko

При плате $99 в месяц с абонента неплохая инвестиция

Ответить
1
Илья Шишкунов

Ну я выше к носу прикинул, херновая это инвестиция, Федор. 
Можно конечно в источниках покопаться и инвест план составить по информации из них, но думаю, что там цифры не будут в лучшую сторону отличаться от тех, что я привёл. 
Хотя, всё может быть, может там потенциальная база потребителей в тысячу-две тысячи человек  ред.

Ответить
0
Илья Шишкунов

Сомнительное решение, типа потратил куда больше, потенциала для развития и получения прибыли не видно, только с налогами лишняя морока 

Ответить
–2
Bulat Ziganshin

у него просили 50 тысяч, это его з/п может за полгода. он вместо этого потратил своё время, 150 тысяч и получает 20-30 тыщ в год

Ответить
1
Илья Шишкунов

Ну, он подключил 30 домов. 
Максимальная плата составляет 100 баксов. 
Т.е его максимальная прибыль за год - 30*100*12 = 36 тысяч долларов, но, скорее всего, там не все на максимальных тарифах, так что смело вычитаем 20%, далее - он платит за мощности сети другому провайдеру, допустим, что это обходится ему по минимальному прайсу ещё в 20% от стоимости тарифа, потом вычитаем налоги, которые впрочем можно оптимизировать в такой ситуации, лицензии тоже минусуем, ремонтные работы, затраты на ежегодную амортизацию оборудования
Итого - где-то тысяч 5-10 он чистыми заработает в год, если дальше не расти, то просто в ноль заморозит свои капиталы на долгосрок, сомнительная идея конечно. 
Условные проценты по 145 тысячам, вроде 4-5% годовых превышают его прибыли от вложения в данный проект, при этом не потребуют его внимания, не будут так много жрать налогов (а значит и уменьшать налоговые манёвры), не будут иметь таких рисков.  ред.

Ответить
0
Александр Селюков

А потом запускают старлинк и он получает 100$ от лучшего друга

Ответить
0
Илья Шишкунов

Кстати да, ещё стоит учесть факторы среды, США имеет быстрорастущий рынок провайдеров и вероятность на нём выжить у такого маленького уголка есть, а вот получить развитие - нет, в лучшем случае перекупят сети за пол цены  ред.

Ответить
0
Илья Шишкунов

Сюда бы ещё картинку про троллейбус и буханку хлеба 

Ответить
0
Александр Смирнов

Да тупые они там, давно сказано, это еще один пруф.

Ответить
0
Igor Gorbenko

чувак своими руками построил сеть для себя и соседей, зарабатывает деньги, и не платит всякому говну типа комкаста ни копейки

Александр Смирнов, который скоро без разрешения путина не сможет пойти посрать: "ВОТЭТА ОНИ ТУПЫЕ"

Ответить
0
Владимир Ларин

История не о бизнес планах, а о отчаянии и нужде быстрого интернета

Ответить
0
Костя Строевский

Meanwhile Russia: 

Пенсионера оштрафовали за самовольный ремонт…
Пенсионер решил поправить дорогу, проехать по которой стало невозможно, так как ее полностью…
www.zr.ru
Ответить
0
Владимир Ларин

раскачивал лодку)

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 21 комментарий
Вопросы
Evil Pechenka
Как найти кофаундера?

У любого стартапа есть эти проблемы. Где этих кофаундеров (сооснователей) вообще брать? Они существуют? Или это миф и возможен только найм за бабло? Я сейчас как раз в такой ситуации и мне нужна ваша помощь и совет.

А вот его киты.
26 26 комментариев
8
CloudMTS
Необычный взгляд на дата-центр: ASMR-гул 94 000 серверов, 100 километров «кабельного порно» и загадочное путешествие

В одном из культовых фильмов разум главного героя трансформируется в искусственный интеллект и выстраивает самый футуристичный дата-центр, который когда-либо появлялся в кинематографе. Но технологичные ЦОДы бывают не только в кино.

0 Обсудить
1
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Финансы
Маша Цепелева
ЦБ ограничил комиссии для магазинов при оплате QR-кодами через СБП Статьи редакции

Компании в несколько раз сократят издержки при оплате клиентами крупных покупок.

24 24 комментария
10
Техника
Мария Шибанова
Сетевому архитектору из Мичигана долго не проводили интернет — тогда он создал свой оператор связи и подключил соседей Статьи редакции

С 2002 года у Джареда Мауча не было высокоскоростного интернета, и он ждал, когда провайдеры предложат его подключить. Но годы шли, ничего не менялось — и в 2020 году он решил сам этим заняться. Что он сделал — в пересказе Ars Technica.

Волоконно-распределительная панель в доме Мауча: каждый провод идет к заказчику или к провайдеру архитектора. Джаред Мауч
21 21 комментарий
11
Финансы
Маша Цепелева
«Тинькофф» начал выдавать кредиты на развитие бизнеса продавцам «Яндекс.Маркета» Статьи редакции

Продавцы смогут получить до 10 млн рублей по ставке — от 1% в месяц.

25 25 комментариев
13
SkillFactory
Как мы улучшили нессу курсов на 50% и создали свой стандарт качества

Мы постоянно работаем над тем, чтобы курсы были на высоком уровне, а студенты довольны обучением. Непростая задача — сделать качество материалов на всех курсах внутри школы одинаковым. Для этого наши методисты разработали специальный чек-лист — как запустить любой курс в SkillFactory. В статье мы рассказываем, как к этому пришли и что в итоге…

1 1 комментарий
3
Почта России
Как устроен сортировочный центр Почты России

Что происходит с вашей посылкой, когда она поступает на сортировку? Загляните в один из крупнейших логистических центров Почты России.

47 47 комментариев
16
SEO
Digital агентство Webit
Дайджест обновлений «Яндекса» и Google: что произошло за 3 квартал 2021

Всем привет! Это наш второй выпуск дайджеста для SEO-специалистов и интернет-маркетологов о том, какие обновления произошли за третий квартал в поисковиках. С первым выпуском нашего дайджеста за 2 квартал можно ознакомиться по ссылке.

2 2 комментария
8
IPQuorum
«Фирма Мелодия» открыла сбор инвестиций для выпуска юбилейного альбома группы Стаса Намина “Цветы”

Звукозаписывающая компания «Фирма Мелодия» готовит релиз концертного альбома группы Стаса Намина «Цветы» — «Лучшие песни за 50 лет» на трех DVD-дисках. В релиз войдут видеозаписи с трех юбилейных концертов, а также буклеты с историей группы. Для выпуска альбома «Фирма Мелодия» запустила проект по привлечению инвестиций на краудлендинговой…

1 1 комментарий
1
Сервисы
Yandex.Cloud
Облака, ML и AI в сентябре: зачем Alexa заменила медсестру, как ИИ распознает жесты и кто представил умные очки

Собрали интересное из мира технологий за месяц в нашем дайджесте.

1 1 комментарий
4
Право
Маша Цепелева
Роскомнадзор получил доступ к данным абонентов корпоративных тарифов для борьбы с «серыми» SIM-картами Статьи редакции

Операторы обязаны давать информацию о времени и месте звонков и сообщений по запросу регулятора.

9 9 комментариев
6
Больше статей
null