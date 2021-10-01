С 2002 года у Джареда Мауча не было высокоскоростного интернета, и он ждал, когда провайдеры предложат его подключить. Но годы шли, ничего не менялось — и в 2020 году он решил сам этим заняться. Что он сделал — в пересказе Ars Technica.

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Старший сетевой архитектор компании Akamai Джаред Мауч переехал в посёлок Scio Township в 2002 году. Тогда интернет в его доме проходил по цифровому каналу, и его скорость была 1,5 Мбит/с. Технологии, которые обеспечили бы высокую скорость, развивались, и архитектор ждал, что к его дому проведут кабель или оптоволокно, но этого так и не произошло.

Тогда Мауч стал использовать беспроводной интернет со скоростью около 50 Мбит/с. В какой-то момент он связался с телекоммуникационной компанией Comcast, где ему сказали, что расширение кабельной сети до его дома будет стоить $50 тысяч — это было слишком дорого для архитектора.

Джаред Мауч

В 2015 году телефонная компания AT&T, услугами которой пользовался Мауч, предложила архитектору цифровую абонентскую линию. Однако скорость интернета для его района оставалась низкой — всё ещё 1,5 Мбит/с. Позже AT&T перестала обновлять технологии в сельских районах, не оставив пользователям вариантов.

В 2016 году Мауч задумался над созданием своего оператора связи с высокоскоростным доступом в интернет. В начале 2021 года он основал компанию Washtenaw Fiber Properties и проложил 8 км оптоволокна, а в середине начал подключать своих первых клиентов — больше 30 домов.

8 км оптоволоконного кабеля Джаред Мауч

Washtenaw Fiber Properties

Мауч потратил $145 тысяч на реализацию проекта, $95 тысяч из них пошли подрядчику, который установил большую часть оптоволоконных каналов. Эти линии обычно проходят под землей на глубине около двух метров, а в некоторых случаях — на глубине трех или шести метров, чтобы не задеть газовые трубы.

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Самый крупный этап строительства начался в марте 2020 года. Мауч поручил подрядчику установить два набора труб для кабеля параллельно — одну пустую. Наличие лишней трубы даёт ему возможность в будущем добавить больше волокна, сдать в аренду или продать пустой канал другой телефонной компании.

Волоконно-оптические кабели в трубы он устанавливал сам. Специальная машина для оптоволокна стоит более $26 тысяч, но архитектор заменил ее, используя арендованный воздушный компрессор и детали стоимостью $50 из хозяйственного магазина. Он потратил $8000 на буровую установку, которая прокладывала кабели под дорогами, не выкапывая больших ям.

Мауч покупает подключение к интернету у ACD.net, крупного сетевого провайдера: он проложил три километра оптоволокна от своего дома до ближайших подземных кабельных хранилищ компании, где подключил свой кабель к их сети. Интернет-соединение передается к распределительному пункту и превращают дом архитектора в концентратор, распространяющий связь клиентам.

Волоконно-распределительная панель в доме Мауча: каждый провод идет к заказчику или к провайдеру архитектора. Джаред Мауч

Сколько стоит интернет

Первоначально Мауч оценил стоимость проекта в $60 тысяч, но в итоге сумма увеличилась больше, чем в два раза. Некоторые клиенты заплатили $5000 авансом, чтобы компенсировать затраты на строительство: взамен они получают скидки на обслуживание.

По оценкам основателя компании, исходя из суммы инвестиций и ожидаемой выручки, он выйдет на уровень безубыточности в течение 3,5 лет.

Он отмечает, что он многое перенял из опыта уже существующих провайдеров, в том числе схему предоплаты. Его интернет стоит $65 в месяц за скорость 50 Мбит/с, $75 за 250 Мбит/с и $99 за 500 Мбит/с, при этом плата за установку составляет до $199 в зависимости от сложности.

Видео Джареда Мауча о строительстве сети

Жалоб нет

Архитектор отмечает, что клиенты не жалуются на уровень связи, и у них нет значительных проблем. Хотя общая пропускная способность сети Мауча составляет 10 Гбит/с, его клиенты редко используют одновременно более 200 Мбит/с.

Официально компания не обеспечивает скорости выше 500 Мбит/с, но так как он выбрал дешевое оборудование, ограничители скорости на котором не работают, реальные скорости близки к 1 Гбит/с.

Для клиентов Washtenaw Fiber Properties волоконно-оптическая сеть решает распространенную в сельской местности США проблему — отсутствие современных провайдеров домашнего Интернета.

По данным Федеральной комиссии по связи США, 17,3% из 65 млн жителей сельских районов Америки не имеют доступа к не спутниковому высокоскоростному интернету со скоростью скачивания от 25 Мбит/с и скоростью загрузки от 3 Мбит/с. Около 33% сельских жителей Америки не имеют доступа к связи со скоростью 100/10 Мбит/с, а 44% не имеют доступа к скоростям 250/25 Мбит/с.

Какие планы у Мауча

С архитектором связались около 150 человек, которые захотели воспользоваться услугами его компании после того, как услышали о нем. Он собирается расширяться в двух областях, одна из них — небольшой поселок на 180 домов Freedom Township. Сеть будут строить подрядчики, а его пригласили как куратора. Это готовый проект с финансированием: им просто нужен человек, который знает, как его реализовать.

Поскольку у Мауча есть постоянная работа в дополнение к собственному бизнесу, он не может делать всё лично сам. Но он готов делиться информацией, объединять ресурсы и помогать подобным проектам, пишет Ars Technica. Он уже помог трём поставщикам, которые также прокладывали оптоволокно для местного сообщества.

Сетевой архитектор планирует продолжить работу в Akamai, несмотря на то, что у него появился собственный бизнес: на компанию он тратит всего от 8 до 10 часов в месяц.