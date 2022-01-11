Razer убрала из описания своей маски Zephyr сравнения с медицинской с классом защиты N95 после критики пользователей Статьи редакции
Пользователи обратили внимание, что маска не соответствует заявленным характеристикам — у неё нет ни одного нужного сертификата.
- В начале января 2022 года Razer анонсировала новую версию Zephyr Pro со сменными фильтрами воздуха класса N95. Он означает, что маска фильтрует не менее 95% микрочастиц в воздухе. 10 января Razer заменила слово «маски» в на сайте на «носимые устройства» и отметила, что они не могут быть средством индивидуальной защиты, сообщает Engadget.
- Компания удалила упоминание про фильтры с классом защиты после критики пользователей — они утверждают, что Zephyr Pro и предыдущая версия Zephyr не сертифицированы как N95.
- Компания также написала в Twitter, что «Razer Zephyr и Zephyr Pro — это не медицинские устройства, респираторы, хирургические маски или средства индивидуальной защиты и не предназначены для использования в медицинских условиях».
- 10 декабря 2021 года Razer опубликовала новую версию страницы с часто задаваемыми вопросами, где удалила сравнение Zephyr со средствами индивидуальной защиты, заметил The Verge. Также компания отредактировала статью в блоге об испытаниях масок и добавила, что Zephyr — «не сертифицированные маски N95».
- Razer анонсировала маски c фильтрами воздуха, усилителем голоса и вентиляторами в июне 2021 года. В октябре 2021 года Razer выпустила маски за $100 с функцией усиление голоса и сменными фильтрами воздуха. Компания запланировала выпустить Zephyr Pro в 2022 году.
Вот так правильно
Хз хрень каката. Если вспотеть, любая маска превращается в подобие подгузника. Её типа стирать надо потом? Лучше я тупо одноразовые буду брать на такие случаи (что я и делаю собсно)
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Del
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