Apple отложит выход гарнитуры смешанной реальности до 2023 года — Bloomberg Статьи редакции
Изначально компания хотела представить её в 2022 году, но у Apple возникли проблемы с перегревом устройств.
- Apple обсуждает перенос выхода гарнитуры по крайней мере на несколько месяцев, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.
- Изначально компания хотела показать устройство на конференции для разработчиков WWDC в июне, а затем выпустить её позже в 2022 году. Но у Apple возникли проблемы с ПО и перегревом устройств, говорят источники.
- Теперь компания может представить гарнитуру ближе к концу 2022 года, а в продаже устройство появится не раньше 2023-го. Представитель Apple отказался от комментариев изданию.
- По словам других источников, Apple хотела представить устройство ещё в 2021 году, а продажи начать в 2022-м. Компания разрабатывает гарнитуру с 2015 года и рассчитывает, что через десять лет она сможет заменить людям iPhone.
- О возможном выходе VR-гарнитуры в 2022 году сообщало Bloomberg. Кроме того, в 2023 году Apple планирует выпустить «удобные» очки дополненной реальности. The Information писал, что гарнитура от Apple потребует подключения к iPhone или другому устройству компании для полной функциональности.
- В январе 2022-го Bloomberg сообщил, что Apple не будет создавать свою «метавселенную», а VR-гарнитуру предназначена только для развлечений и общения.
Перегрев? Пффф. Продавали бы дополнительно стильный вентилятор за 299 баксов - из желающих приобрести выстроилась бы очередь.
Плохо стал маркетинг у Эппла работать, очень плохо.
Цукер вздохнул спокойно
Да тут неизвестно кто рынок получит, еще новый игрок может прийти или какой-нибудь xiaomi, dji. Но вообще пока и с контентом не ясно, для чего это всё, уровень технологий и применения не тот, чтобы торопиться вывести что-то на рынок
Компания Valve с HTC тоже)))
ограничения реальной вселенной
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