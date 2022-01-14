Техника
Евгения Евсеева

Apple отложит выход гарнитуры смешанной реальности до 2023 года — Bloomberg Статьи редакции

Изначально компания хотела представить её в 2022 году, но у Apple возникли проблемы с перегревом устройств.

  • Apple обсуждает перенос выхода гарнитуры по крайней мере на несколько месяцев, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.
  • Изначально компания хотела показать устройство на конференции для разработчиков WWDC в июне, а затем выпустить её позже в 2022 году. Но у Apple возникли проблемы с ПО и перегревом устройств, говорят источники.
  • Теперь компания может представить гарнитуру ближе к концу 2022 года, а в продаже устройство появится не раньше 2023-го. Представитель Apple отказался от комментариев изданию.
  • По словам других источников, Apple хотела представить устройство ещё в 2021 году, а продажи начать в 2022-м. Компания разрабатывает гарнитуру с 2015 года и рассчитывает, что через десять лет она сможет заменить людям iPhone.
  • О возможном выходе VR-гарнитуры в 2022 году сообщало Bloomberg. Кроме того, в 2023 году Apple планирует выпустить «удобные» очки дополненной реальности. The Information писал, что гарнитура от Apple потребует подключения к iPhone или другому устройству компании для полной функциональности.
  • В январе 2022-го Bloomberg сообщил, что Apple не будет создавать свою «метавселенную», а VR-гарнитуру предназначена только для развлечений и общения.

#новость #apple

771 просмотров
7
5
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
7 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Семен Переделкин

Перегрев? Пффф. Продавали бы дополнительно стильный вентилятор за 299 баксов - из желающих приобрести выстроилась бы очередь.

Плохо стал маркетинг у Эппла работать, очень плохо.

Ответить
2
Развернуть ветку
Высокий щит
Ответить
1
Развернуть ветку
Высокий щит

Так всегда. Сначала анонсируют, потому что менеджеры сказали "да что там делать то".
Затем передали инженерам. Год разработки и ... Мы отложили ещё на год.

Ответить
1
Развернуть ветку
Артём К

Цукер вздохнул спокойно

Ответить
0
Развернуть ветку
Ware Wow

Да тут неизвестно кто рынок получит, еще новый игрок может прийти или какой-нибудь xiaomi, dji. Но вообще пока и с контентом не ясно, для чего это всё, уровень технологий и применения не тот, чтобы торопиться вывести что-то на рынок

Ответить
1
Развернуть ветку
Артём Подгорный

Компания Valve с HTC тоже)))

Ответить
0
Развернуть ветку
Джон Картошкин

ограничения реальной вселенной

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 7 комментариев
Личный опыт
Дмитрий Райз
Три больших совета, которые помогут сделать 2022 год прорывным и кайфовым

Если праздничная мотивация ещё с вами, то вот мой запоздалый подарок: идеи о фокусе, привычках и лени, которые станут опорой в этом году.

45
82
Офлайн
Валерия Козлова
Россияне и иностранцы, привитые зарубежными вакцинами, смогут получить QR-код на полгода — при наличии антител Статьи редакции

Россияне, которые болели бессимптомно или не обращались к врачу, после сдачи теста получат сертификат на год.

22
4
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Master Delivery
Геозоны: разделяй и властвуй

Ильдар Бикташев, руководитель отдела картографии и алгоритмов, уже рассказывал, какие задачи стоят перед картографическими сервисами Master Delivery. Сегодня продолжаем разговор о том, как геоаналитические разработки решают маркетинговые и логистические задачи бизнеса.

0
1
Маркетинг
Евгения Евсеева
Сеть Wendy's устроила «прожарку» брендам: шутила про «налог на розовое», Holiday Inn сравнила с мотелем для секса Статьи редакции

Иногда даже обидно.

«Давай сделаем это по-быстрому» — «Говорил каждый, кто бывал в Holiday Inn»
25
70
Httpool
Twitter приобрел миноритарный пакет акций Aleph Group — материнской компании Httpool

Twitter Inc. (TWTR) — первая из компаний Кремниевой долины, которая стала акционером глобальной рекламной группы Aleph, объединяющей компании IMS, Httpool, Wise.Blue и AdDynamo. Таким образом Twitter поддержит международную образовательную инициативу Aleph Group по усилению цифровой экосистемы в странах с развивающейся экономикой.

0
4
Открытие Инвестиции
Акции роста российских эмитентов на ближайшие 5 лет

Пандемия меняет мир и формируется новая тенденция на ближайшие годы. Ниже будут представлены компании, акции которых способны в новых мировых реалиях опередить динамику фондовых индексов.

0
0
Личный опыт
Виктория Степанова
«Не хотели тратиться на коммуналку в кругосветке»: как путешественники зарабатывают на посуточной сдаче дома на Алтае Статьи редакции

В 2021 году он принёс хозяевам около 200 тысяч рублей прибыли, а следят за жильём их друзья.

Дом семьи Клочковых 
10
18
Торговля
Андрей Захарченко
Чем опасен Китайский Новый год для бизнеса

Праздничные каникулы российского бизнеса позади, пора активно включаться в работу. Но если вы работаете или планируете работать с Китаем, то вас ожидает еще один серьезный перерыв в бизнес-процессах – Китайский Новый год. Разбираемся, какие риски появляются у компаний во время “китайских каникул” и как их избежать.

24
21
Приёмная
Михаил
Яндекс Go назначает в аэропорт машины, которые не могут въехать на парковку, и не видит в этом проблемы
185
115
Битрикс24
Идеальный тимлид: миф или реальность?

Кто такой идеальный тимлид? Что ожидает руководство от такого сотрудника? Колонка Алексея Кирсанова, руководителя разработки «Битрикс24».

0
4
Право
querulus
Как я с Алиэкспресс судился

Алиэкспресс Россия проиграли мне суд и теперь должны 5800 рублей

30
48
Больше статей
null