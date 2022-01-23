Система использует необычную архитектуру, не похожую на Windows и Linux.

{"id":352522} 1155 просмотров

Система «Фантом» в виртуальной машине QEMU

Основная версия операционной системы «Фантом» готова для пробных проектов, а полноценный релиз запланирован на конец 2022 года. Об этом главный разработчик системы Дмитрий Завалишин сообщил в интервью изданию CNews. Завалишин работает над системой с 2010 года вместе с сотрудниками холдинга DZ Systems, первую компанию которого он основал в 2005 году.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

Система «Фантом» отличается от классических Windows, Linux и macOS — она использует персистентную виртуальную память, управляемый код и глобальное адресное пространство.

Персистентная виртуальная память подразумевает «непрерывность» выполнения процессов и высокую надёжность хранения данных. Приложения «не видят» перезагрузок и выключений, с их точки зрения система работает без остановок и постоянно сохраняет все изменения данных. Пользователю не нужно самому заботиться о сохранении файлов и резервных копий — даже аварийное завершение не повредит их. Файлов в «Фантоме» вообще нет — вместо них система оперирует объектами, которые доступны напрямую по указателям.

Управляемый код защищает каждый объект и не даёт программисту вручную работать с памятью — это сразу отсекает большую часть ошибок и уязвимостей, которые повреждают данные пользователя и позволяют распространяться вирусам. Классические системы защищают только процессы друг от друга, тогда как внутри них может происходить буквально что угодно.

Глобальное адресное пространство обеспечивает максимальную производительность выполнения программ. Классические системы делят память на пространство ядра и пространство пользователя — в первом работает ядро системы (центральная часть, управляющая всеми ресурсами), во втором — приложения пользователя. Во время работы системе приходится миллионы раз в секунду переключаться между этими пространствами, что плохо сказывается на производительности. «Фантом» избавлен от этих переключений — все процессы взаимодействуют друг с другом через прямую передачу ссылок на объекты. В классической системе это чрезвычайно опасный подход, но не в системе с управляемым кодом.

Основная ниша «Фантома» это встраиваемые системы — управление промышленным оборудованием и бытовой техникой, интернет вещей и прочие задачи, где сейчас господствует Linux. DZ Systems работает над переносом «Фантома» на фреймворк Genode — специальную «обвязку» для микроядерных операционных систем, позволяющую запускать обычные Linux-программы. Именно эта версия должна выйти к концу 2022 года.