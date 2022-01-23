Российскую операционную систему «Фантом» довели до тестирования после 12 лет разработки с нуля Статьи редакции
Система использует необычную архитектуру, не похожую на Windows и Linux.
Основная версия операционной системы «Фантом» готова для пробных проектов, а полноценный релиз запланирован на конец 2022 года. Об этом главный разработчик системы Дмитрий Завалишин сообщил в интервью изданию CNews. Завалишин работает над системой с 2010 года вместе с сотрудниками холдинга DZ Systems, первую компанию которого он основал в 2005 году.
Система «Фантом» отличается от классических Windows, Linux и macOS — она использует персистентную виртуальную память, управляемый код и глобальное адресное пространство.
- Персистентная виртуальная память подразумевает «непрерывность» выполнения процессов и высокую надёжность хранения данных. Приложения «не видят» перезагрузок и выключений, с их точки зрения система работает без остановок и постоянно сохраняет все изменения данных. Пользователю не нужно самому заботиться о сохранении файлов и резервных копий — даже аварийное завершение не повредит их. Файлов в «Фантоме» вообще нет — вместо них система оперирует объектами, которые доступны напрямую по указателям.
- Управляемый код защищает каждый объект и не даёт программисту вручную работать с памятью — это сразу отсекает большую часть ошибок и уязвимостей, которые повреждают данные пользователя и позволяют распространяться вирусам. Классические системы защищают только процессы друг от друга, тогда как внутри них может происходить буквально что угодно.
- Глобальное адресное пространство обеспечивает максимальную производительность выполнения программ. Классические системы делят память на пространство ядра и пространство пользователя — в первом работает ядро системы (центральная часть, управляющая всеми ресурсами), во втором — приложения пользователя. Во время работы системе приходится миллионы раз в секунду переключаться между этими пространствами, что плохо сказывается на производительности. «Фантом» избавлен от этих переключений — все процессы взаимодействуют друг с другом через прямую передачу ссылок на объекты. В классической системе это чрезвычайно опасный подход, но не в системе с управляемым кодом.
Основная ниша «Фантома» это встраиваемые системы — управление промышленным оборудованием и бытовой техникой, интернет вещей и прочие задачи, где сейчас господствует Linux. DZ Systems работает над переносом «Фантома» на фреймворк Genode — специальную «обвязку» для микроядерных операционных систем, позволяющую запускать обычные Linux-программы. Именно эта версия должна выйти к концу 2022 года.
В дальнейшем Завалишин с коллегами планируют перенести «Фантом» на микроядро seL4, чтобы математическим способом проверить всю систему и доказать отсутствие в ней ошибок и уязвимостей. Это позволит создать основу для построения крайне надёжных и защищённых программных комплексов.
Глобальное адресное пространство обеспечивает максимальную производительность выполнения программ. Классические системы делят память на пространство ядра и пространство пользователя — в первом работает ядро системы (центральная часть, управляющая всеми ресурсами), во втором — приложения пользователя. Во время работы системе приходится миллионы раз в секунду переключаться между этими пространствами, что плохо сказывается на производительности. «Фантом» избавлен от этих переключений — все процессы взаимодействуют друг с другом через прямую передачу ссылок на объекты. В классической системе это чрезвычайно опасный подход, но не в системе с управляемым кодом.
Ну так в классических ведь это не спроста так сделано.
Полностью отделяется пространство ядра.
И у каждого процесса своё изолированное пространство.
Это ведь сделано для безопасности! Чтобы один процесс не мог записать в память ядра, или другого процесса.
Управляемый код защищает каждый объект и не даёт программисту вручную работать с памятью — это сразу отсекает большую часть ошибок и уязвимостей, которые повреждают данные пользователя и позволяют распространяться вирусам.
Не даёт программисту!!!
Взломом занимаются намного более компетентные люди. Которые похлеще самих разработчиков ОС.
Не надо так полагаться на невзламываемость управляемого кода.
Так а что там с ОС Bolgenos ? 🤔
Это которая с 2019-го не обновляется?
https://github.com/dzavalishin/phantomuserland
Гитхаб конечно показатель актуальности софта. Ещё бы на звёздочки начать смотреть...
Очень и очень занятно.
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Система использует необычную архитектуру, не похожую на Windows и Linux.
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