Техника
Богдан Музыченко

«Мегафон» запустил подписку на смартфоны во всех регионах Статьи редакции

Доступны iPhone, Samsung, Xiaomi и другие.

  • После выплаты 60% от стоимости смартфона можно взять подписку на новую модель со скидкой в 40% на стоимость нового устройства. «Арендовать» смартфон можно на 15 или 20 месяцев. Устройство можно оставить себе, если продолжить выплачивать деньги до окончания подписки.
  • Оформить подписку можно в салоне «Мегафона», подключив один из тарифов линейки «БезПереплат».
  • Подписка доступна на все смартфоны Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi, Honor, RealMe, Oppo, Vivo и ZTE. Например, при оформлении на 20 месяцев ежемесячный платёж за iPhone 13 Pro 256 Гб составит 5,9 тысячи рублей. Финансовым партнёром «Мегафона» стал «Тинькофф Кредит Брокер».
  • «Мегафон» начал тестировать сервис подписки в Москве 28 декабря 2021 года. Тогда компания предлагала выплатить 70% от стоимости смартфона за 15 месяцев, скидки при оформлении новой подписки не было.
  • Похожий сервис в октябре 2021 года запустил МТС. Сервисы подписки на смартфоны есть, например, у Samsung, «ВКонтакте» и других.

#новость #мегафон #смартфоны

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Мой Финансовый консультант

Стоимость iPhone 13 pro 256 - 115 тысяч.

Стоимость аренды на 20 месяцев = 5.9*20=118 тысяч.

Только в первом случае через 20 месяцев его можно продать за 50-60 тысяч, а по подписке - нет. Для кого-то данная маркетинговая модель является востребованной? Даже взяв кредит на 20 месяцев, выйдет дешевле

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7
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Nick

Так описано, что после 60% ты можешь выкупить за остаток суммы, и дальше можешь продать, разве нет ? 🤔

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1
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Ware Wow

разве он не переходит в собственность?

После выплаты 60% от стоимости смартфона можно оформить подписку на следующую модель со скидкой в 40% или оставить его себе, заплатив оставшиеся деньги

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Мой Финансовый консультант

В принципе, после выплаты 60% можно выкупить, да. Получается как рассрочка, которую нельзя гасить досрочно - как Яндекс станция по подписке

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Terverus

Что за кликбейтный заголовок? При чем тут изменение условий? Думал почитаю как Мегафон продал подписку и кинул на деньги, не выкупив телефон.
Ну и как оформить?

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3
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Илья Попов

И приготовились атаковать?😎🤣

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0
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Богдан Музыченко

Здравствуйте, поправил текст, прошу прощения! Чтобы участвовать в программе, нужно оформить один из тарифов линейки «БезПереплат» и прийти в салон «Мегафона» — там оформят подписку.

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–1
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Sergey Ontime

А что, кто-то у ВКонтакте брал смартфоны по подписке?))
Интересно, кто-то был в курсе такой супер бизнес идеи?)

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Артем Порубаев

В Европе уже давняя практика у операторов связи.

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Vladimir Voloshin

Уже вторая новость про это, а как оформить подписку — ни слова.
Я облазил сайт и приложение Мегафон и в упор не вижу...

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Богдан Музыченко

Здравствуйте, Владимир! Оформить подписку можно, если подключить один из тарифов «БезПереплат» и прийти в салон «Мегафон», где её оформят. Прошу прощения за неточности.

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Ware Wow

Вроде без переплаты практически?

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Артем Порубаев

Совсем без переплаты. Оплачиваешь сумму в момент подписания договора

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Ware Wow

Какую сумму?

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Илья Попов

По моему Бетховен сказал про Мегафон - Я не знаю иных признаков превосходства, кроме доброты.

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Руслан Абрамов

Все зависит от подробного описания этих условий "После выплаты 60% от стоимости смартфона можно взять подписку на новую модель со скидкой в 40% на стоимость нового устройства."

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0
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Konstantin_Andreevich

Скоро появится новая услуга для россиян: кредиты на оплату абонентской платы оператора.

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Леонид Котин

Они уже есть! Обещанные платежи и так далее

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Anna Petrova

За чей счёт банкет? В каком банке это оформляется?

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