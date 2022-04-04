Минцифры предложило отменить штрафы за продажу техники без предустановленного российского ПО Статьи редакции
Из-за легализации в России параллельного импорта.
- Министерство предложило ввести мораторий на штрафы за продажу смартфонов, планшетов, компьютеров, ноутбуков и телевизоров с поддержкой Smart TV, на которые не предустановлено отечественное ПО.
- В конце марта 2022 года правительство России разрешило параллельный импорт — то есть ввоз товаров не напрямую от производителя и без согласия правообладателя.
- При этом по закону, который вступил в силу 1 апреля 2021 года, производители техники должны предустанавливать российское ПО, иначе им и продавцам грозит штраф до 200 тысяч рублей. «Учитывая разрешение на параллельный импорт, возникает правовая коллизия», — пояснили в Минцифры.
- «Ъ» объяснял, что большинство зарубежных производителей работали в России по механизму прямого импорта — сами привозили устройства и отвечали за соответствие требованиям законодательства. При параллельном импорте ввозится техника, которая произведена, например, для Китая. Поэтому никакие требования по предустановке выполняться не будут, поскольку товар не адаптирован для российского рынка.
- Минцифры подготовило необходимые поправки в КоАП. Изменения не коснутся производителей техники — они по-прежнему будут обязаны предустанавливать ПО.
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Где карта, Билли? Нам нужна карта :D
https://www.youtube.com/watch?v=yqVvAvhqEnQ
«Чтобы что-то отменить, нужно сначала принять». Мне кажется этим и руководствуются в правительстве рф.
"Чтобы что-то продать не нужное, нужно сначала купить что-то не нужное, а у нас денег нет" (Простоквашино), вспомнилось. Денег правда, действительно нет.
Получается, не такие мы и принципиальные, когда жопа подгорает?
Получается, что и нет никакой частной собственности в Америке! Вот это новость, да? 🤷
Разве мы в Америке?
Бота на нужные ключевые слова не настроили пока, дайте пару минут :D
Вот вы, например, где?
Я в Болгарии, у морюшка.
Не подходи близко к морю, растаешь же!😱
Да яровую уже отменили, серверов нет, но вы держитесь!
Читал где-то возмущенных поцреотов, дескать сейчас предателей надо будет вычислять, а они яровую отменили, опять предатели на верх прорвались...
Это как бы ожидаемо. Скорее несколько улыбает, что когда нужно, решения принимаются молниеносно, но если нужно принять что-то не популярное, "нужно обсудить, нужно обдумать, нужно партейку в покер с пацанчиками сыграть и перетереть новые законы" и это растягивается на годы.
Впрочем, ничего удивительного нет, обычная человеческая психология и все всё понимают, инициатива интересная и очень интересно что будет к лету.
Классика! Сначала принимаем потом отменяем
Все условия для челноков создаются
И хорошо что создаются. То что до нашей власти дошло, что нужно ХОТЯ БЫ не мешать, уже большой прогресс.
Как только чуть лучше станет, сразу начнут снова мешать.
это конечно да. С другой стороны станет лучше!
А помнишь как все начиналось (с)
Пришло время продавать «козу» из анекдота?)
Видимо они vc.ru читают ;))
Да не может быть!
Как можно устанавливать то чего нет