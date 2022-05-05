Производство российских процессоров «Байкал» могут приостановить из-за британских санкций — «Ъ» Статьи редакции
В разработках используется архитектура ARM, но действующая лицензия есть только на часть процессоров.
- В майский санкционный список Великобритании попали российские производители процессоров «Эльбрус» и «Байкал». Последний использует лицензию на архитектуру британской ARM. На ней также работают процессоры Apple, Nvidia, Qualcomm, Samsung и другие.
- Активы компаний в стране заморозят, работу с контрагентами ограничат. «Новые санкции не обязывают отзывать уже выданные лицензии на интеллектуальную собственность. А вот заплатить за новые без разрешения Управления по осуществлению финансовых санкций не получится», — пояснил «Ъ» руководитель практики санкционного права Pen & Paper Сергей Гландин. В АО МЦСТ и АО «Байкал Электроникс» отказались от комментариев.
- «Байкал» владеет проектировочными и производственными лицензиями на все процессоры вплоть до Baikal S. Но на те, что в разработке (Baikal M2, Baikal L, Baikal S2), у компании есть только проектировочные лицензии, рассказал источник «Ъ» на рынке.
- Без производственной лицензии с компанией не будут работать фабрики, объяснил другой источник издания. «Байкал Электроникс» не сможет выпускать новые процессоры на фабриках UMC, Global Foundries и TSMC, подтвердил второй источник в отрасли.
- «Выходов немного: либо искать фабрику, которая пойдет на нарушение патентного права ARM, либо переносить свои разработки на открытые процессорные архитектуры, например RISK V, MIPS, VLIW», — объяснил источник и добавил, что для этого надо перепроектировать весь процессор, это займет два-три года и потребует до 1 млрд рублей.
- В марте производители российских процессоров уже попали под санкции США. Зарубежные партнёры должны согласовывать с американским Минторгом поставки технологической продукции российским компаниям. В январе 2022 года владелец «Ситилинка» обещал начать продажу компьютеров с российскими процессорами «Байкал-М» в рознице в этом году.
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Не совсем понимаю смысла делать «отечественный» процессор на чужой архитектуре. Знающие, поясните деду
Дед потребовал свое, быстро и за копейки, да чтоб не сильно хуже чем у других, разумно было опереться на максимально передовой инструментарий и архитектуру.
Дед же не сообщил разрабам, что будем воевать против всех, что делать этот проц придется на коленке, в Зеленограде...
При глобальной экономике это совсем невозможно, «всё отечественное» не может быть в принципе, даже у США. Нужно делать конкурентную продукцию на основе тех технологий что предоставляет рынок, в дальнейшем появится опты и компетенция для разработок собственных технологий которые могут быть востребованы на международном рынке.
Процессов Байкал и Эльбрус могли занять определённую нишу, можно было делать более простые процессоры, ведь рынок огромный и он не ограничивается ЦП для вашего компьютера или игровой приставки.
Начиная от умного холодильника,пылесосы и заканчивая бортовым компьютером для авто и техники, повсюду нужны микрочипы.
ну так ведь невозможно сделать полную автономию в современном мире. Вот чтобы совсем полную. При этом не упасть в развитии на 100-летие
Ну вот Эльбрус сделали на собственной архитектуре. И уже сколько лет пытаются хоть что-то адаптировать под vliw…
Сделать что-то на открытой (ну, относительно) архитектуре, у которой уже есть сильная база софта - это очень хорошее решение.
Вот видео годичной давности, там они подробно рассказывают почему они выбрали такой подход. Если коротко: потому что процессор без софта мало кому нужен. У МЦСТ куча проблем с портированием софта на свою платформу, а вот ARM платформа очень популярная. Вторая причина - использовать готовое ядро проще и быстрее. Эпл может себе позволить разработать полностью кастомное ядро, а вот компания поменьше - нет.
https://www.youtube.com/watch?v=eQ4o5yNALPU
чтоб в новостях могли гордо говорить отечественные процессоры
Вот и другому деду никто не смогу пояснить ... =(
Все процессоры делаются на чужой архитектуре. Просто кто то в своё время успел, выпустил патент и лицензию, и сидит на попе ровно. Медиатек тоже сидит на арм, а это Китай. Процессоры кирин от хуавей тоже на арм архитектуре. Только вот на хуавей санкции наложили и теперь они не могут делать новые процессоры.
Так у нас есть Эльбрус, вот он полностью отечественный с точки зрения интеллектуальной собственности. Да и собирается частично в России на заводе Микрон. Да завод частный, но то что у нас на территории уже лучше, чем отдавать все на сборку в тайвань и полносью от него зависеть.
Предложит ли Матвиенко дать задание предпринимателям завалить страну российскими процессорами?
Они метизы замещают
Да! Вырастят в Калининграде!
Пойдет к правительству с плакатом, если российскому бизнесу не дадут свободу производить свои процессоры.
Под каждой такой новостью можно просто писать :
Довыебывались..
«Эльбрус» и «Байкал» всё? Буль-буль?
у Эльбруса авторская архитектура, проблем значительно меньше
им нужно просто решить проблему кто будет производить их процессоры
С гвоздями справились. Щас чуть станки переобуем и будем процессоры делать
Странные какие-то процессоры. Наверное их к материнке гвоздями прибивают? 😏
Удивлён. В стране куча разных станков, гвоздильных, производства болтов-винтов, которые я лично видел как минимум в пределах одного цеха, и под мой заказ в соседнем городе тоже могли запустить такой (мне надо было м2, их в рознице нет нигде, но мой объём я нашёл у частного лица). Вы-то хоть один станок видели :)?
Как минимум лет 80 назад справились с упомянутыми Вами гвоздями
RISK V конечно. RISK изначально и создавался как опен соурс для того, чтобы быть не зависимым решением от корпорации. Но требовать на это 1 мрлд можно только в России.
RISC-V
Процессоры, технологии...на уход от печного отопления правительство выделит 13 млрд руб, вот это новости
Санкции делают Россию только сильнее и наши друзья "по ту сторону" это ощущают!
Поддерживаю оптимизм. Но если честно с недавних пор понял что на VC сидит большинство хохлов. Так что никто не одобрит здесь таких заявлений
Вот сарказм, разумеется, но наш рынок персональной и/или бытовой электроники заметит эту "приостановку производства"?
Насколько помню, там и так не очень размах производства был, мягко говоря.
Нужны свои инженеры, оборудование, образование, а уж времени нам дох... много у нас теперь времени на разработку всего своего.
Да не нужно всё своё, это популизм. Это невозможно, даже для США.
А разве уже не остановили?
Made in Taiwan 🇹🇼 😅
Как и любое "импортозамещение"
Вот интересно.. А схренали его прозвали российским то??
1. Присаживаемся на уши великому Си с темой срочной денацификации Тайваня
2. На тайване появляется ТНР
3. ???
4. PROFIT
5. Оборудование на котором производили процессоры перестало работать.
Проблема российских процессоров это не только процессор выпустить.
Выпускать нужно готовое решение для потребителей во всём многообразии.
Да, может быть это не вопрос одной компании, а целого конгломерата, то тем не менее, костыльные меры не приведут к значимому результату.
Нужен и камень, и мать, и ПО, и многое другое.
Причём, желательно конкурентоспособное, ведь клиенты не будут покупать мусор.
А если клиенты не будут покупать продукт, то Эльбрусы вечно будут на дотациях, что не выгодно России.
Проблема в том, что они российские и кроме россии никому не нужны.
Даже это не смогли прочитать, микроэлектроника это основа современного мира
Нужны ответные санкции
Правильно! Запретить этим негодяям...э-э-э...даже не знаю что...друзья помогите!
Опять Ворнеж побомбим?
Хаха российские технологии впереди всех 😂
А разве уже не перепроектировали?
Нахрена было вообще делать свой процессор на чужой архитектуре?
а что случилось?
А Буратино с Тархуном останутся?
Тайвань под протекторатом штатов, но не надолго.
Во первых не RISK, а RISC, поправьте статью. А во вторых, нельзя ли показать работающую систему с ЦП на RISC, на Linux, которая бы по ТТХ более-менее соответствовала бы ARM или х86? Просто интересно...
Учитывайте, что это одноплатник.
https://youtu.be/4PoWAsBOsFs
смотри sifive
Потому и нужно было развивать своё, хотя арм вещь хорошая, да.
RIS_С_ V
Есть же ещё ARM China которая превратилась в отдельную компанию, имеющую права на все технологии, включая ARM архитектуру. Насколько я помню, бритты пытались её вернуть но не смогли.
У новой компании пока нет английского имени, но у неё богатый набор разработок для лицензирования. Всё это и многое другое досталось от Arm. Считается, что китайцы получили в своё распоряжение всё, вплоть до архитектуры Cortex-A77 (разработка 2019 года). Новейшие наборы инструкций Armv9 и весь пакет новых процессоров, интерфейсов и ядер после начала конфликта в Китай передавать не стали.
В итоге побеждает RISC-V подход РосТех и Syntacore.
Вот она цена глобализации. Все и вся под контролем срашки. Альфа банк в КЗ продают. запрос на разрешить продать отправили в сша, хоть и банк российский
И без этих санкций заказы на Тайване уже давно прикрыли. С начала ***. Для военки Эльбрусы выпускают у нас на древних техпроцессах. Для бизнеса вполне подойдёт устаревшее серверное железо, которое отличается от нового энергопотреблением и соответсвенно тепловыделением. Электроэнергия у нас дешевая, климат прохладный. Можно сейчас сделать стратегический запас такого железа. Ну и оптимизация софта тоже может помочь обойтись без новейших процессоров какое-то время.
https://www.youtube.com/watch?v=ZpUKJ6-LMI8
Во-первых, у устаревшего железа нет поддержки (запчастей, обновлений), что для бизнеса очень важно, особенно если бизнес не может позволить себе простои. Во-вторых, энергопотребление и тепловыделение (что тоже энергопотребление - вентиляторы и кондиционеры), как ни странно - это главные ограничения в датацентрах, из-за которых не получается запихать по 40 серверов в стойку.