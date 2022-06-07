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Минцифры разработало план на случай отключения России от точек обмена интернет-трафиком в Европе Статьи редакции

В таком случае его будут перенаправлять через Азию.

7 июня 2022 года глава Минцифры Максут Шадаев выступил на форуме «CNews Forum Кейсы: опыт IT-лидеров». Он в том числе ответил на вопросы о плане на случай отключения России от точек обмена трафиком в Европе, «пиратском» ПО и позиции ведомства по поводу ухода зарубежных производителей.

  • Российские интернет-провайдеры будут перенаправлять трафик через Азию в случае, если их отключат от точек обмена в Европе. У «Ростелекома», как у ведущего индустриального оператора, есть такие возможности, подчеркнул чиновник.

  • В России уже были «один или два прецедента», когда российских операторов отключали от международных точек обмена трафиком, заявил Шадаев, подчеркнув, что в настоящее время ограничений нет.
  • В ведомстве не ждут возвращения крупных иностранных производителей электроники и оборудования.

Если они вернутся, будем рады, конкуренция — это хорошо. Но сигналов, что кто-то планирует вернуться, не видим.

Максут Шадаев
глава Минцифры
  • Комплектующие для производства российской электроники «пока завозятся и ситуация неплохая», заявил чиновник. Он подчеркнул, что со спросом на отечественную продукцию «тоже всё хорошо», но деталей не уточнил.
  • В Минцифры выступают против легализации «пиратского» ПО в России.
  • Ведомство планирует упросить процесс включения ПО в российский реестр. По обновлённым правилам, экспертизы на наличие иностранных компонентов в ПО начнут проводить уже после внесения в реестр. По словам Шадаева, это «позволит ускорить процесс».
  • До конца июня 2022 года Минцифры озвучит свою позицию по созданию в России базы заводских кодов телефонов (IMEI), которую предложила организовать ФСБ для «повышения эффективности оперативно-розыскных мероприятий».

#новость #минцифры

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31 комментарий
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Валентин Слободчиков

Только сейчас разработали план? А до этого думали, что за бугром клоуны и они шутки шутят? ;)

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Alexandr Garuppa

Забугор не собирается отключать Россию от интернета. И все сетевое оборудование вне санкций. Если это произойдёт, это будет внутренне решение.

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Валентин Слободчиков

Это лишь вопрос времени.

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Irena Shishkova

Вне санкций, однако, в рф производят лишь 30% нужного оптоволокна

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Таир Бакиев

Да, но факты отключения были.
Сетевое оборудование вывели из под санкций только США. ЕС же на следующий день внес его в санкционный список

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Alexandr Garuppa

Были и что? Все сразу обратно развернули. Вы не думаете что в правительствах стран сидят исключительно гении?

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Dmitry Protasov

Не было никакого отключения интернета "извне".

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Alexandr Garuppa

Там была какая то попытка отключить то ли кабель то ли хаб. Но быстро все обратно развернули

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Dmitry Protasov

Да ничего не отключали. На некоторых обменниках сказали "гудбай" самым уродам, но это не способ отключить интернет, а способ запретить бесплатно получать трафик.
Плати и трафик будет.

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Alexandr Garuppa

Не буду утверждать, просто что-то слышал, не углублялся в тему. Возможно вы правы.

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SilanseR

Так и есть, они же прямо и сами говорили, что не думали, что у них резервы цб заморозят, а про остальное не думали и подавно. Они думали ну будет как в 14м и все утихнет

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Dzan Yang
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Георгий Стрекало

Да зачем они будут обрубать свои же каналы через которые они свою пропаганду сюда фигачат?

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Ha Ha

Они то нет, наши сами отключатся от клятой Европы. Как сказал Медвед:
«я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать всё, чтобы они исчезли.»

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Валентин Слободчиков

Интернет отключить, дороги перегородить, а с карт убрать недружественные страны. Вот только тогда и заживем!

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Ли Ши

...представил глобус России :)

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Василий Степанофф

Так это он про российский народ написал. Дураку понятно.

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Anton Ivanov
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Irena Shishkova

Ага, главное что бы симоньян с соловьёвым работу не потеряли

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Dmitriy

гоша, срочно выключайте инторнэт, иначе скоро станете нормальным человеком.

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Мурад Муртазалиев

И какая у них пропаганда? Про достойный уровень жизни?

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Nikolay Martynov

А в это же время Турция бомбит курдов, Израиль бомбит палестинцев, но мир не накладывает санкции, мир занят наказанием России. Лицемеры.

Россия положила седьмой пакет санкций в пакет с пакетами.

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Ha Ha

А че Турция уже турецкие флаги на освобожденных территориях вешает и готовится к проведению референдума о включении в состав Турции?

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Михаил Федько

План - капкан

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Евгений

Ну, здравствуй, суверенный Рунет!

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Организованный кот

Ага. Поэтому мы нанесём превентивный удар и отрежем себя от их интернета сами.
Если бы не мы, то это сделали бы они.
Шесть позиций точек обмена, Щас покажу, я карту отключения принёс.

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Ha Ha

Да ваще все кабели в ту сторону надо самими перерезать!!!!

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ЯжПрограммист

Зачем? Пусть срадают.

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Andre Macareno

Чебурнет без производства жестких дисков, интересно

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ЯжПрограммист

Прям слышу как обсуждали этот "план"

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Andrej Krav

Рашка сама отрубится от глобального инета когда дела в экономике станут совсем плохи

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