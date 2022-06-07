Минцифры разработало план на случай отключения России от точек обмена интернет-трафиком в Европе Статьи редакции
В таком случае его будут перенаправлять через Азию.
7 июня 2022 года глава Минцифры Максут Шадаев выступил на форуме «CNews Forum Кейсы: опыт IT-лидеров». Он в том числе ответил на вопросы о плане на случай отключения России от точек обмена трафиком в Европе, «пиратском» ПО и позиции ведомства по поводу ухода зарубежных производителей.
Российские интернет-провайдеры будут перенаправлять трафик через Азию в случае, если их отключат от точек обмена в Европе. У «Ростелекома», как у ведущего индустриального оператора, есть такие возможности, подчеркнул чиновник.
- В России уже были «один или два прецедента», когда российских операторов отключали от международных точек обмена трафиком, заявил Шадаев, подчеркнув, что в настоящее время ограничений нет.
- В ведомстве не ждут возвращения крупных иностранных производителей электроники и оборудования.
- Комплектующие для производства российской электроники «пока завозятся и ситуация неплохая», заявил чиновник. Он подчеркнул, что со спросом на отечественную продукцию «тоже всё хорошо», но деталей не уточнил.
- В Минцифры выступают против легализации «пиратского» ПО в России.
- Ведомство планирует упросить процесс включения ПО в российский реестр. По обновлённым правилам, экспертизы на наличие иностранных компонентов в ПО начнут проводить уже после внесения в реестр. По словам Шадаева, это «позволит ускорить процесс».
- До конца июня 2022 года Минцифры озвучит свою позицию по созданию в России базы заводских кодов телефонов (IMEI), которую предложила организовать ФСБ для «повышения эффективности оперативно-розыскных мероприятий».
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Только сейчас разработали план? А до этого думали, что за бугром клоуны и они шутки шутят? ;)
Забугор не собирается отключать Россию от интернета. И все сетевое оборудование вне санкций. Если это произойдёт, это будет внутренне решение.
Это лишь вопрос времени.
Вне санкций, однако, в рф производят лишь 30% нужного оптоволокна
Да, но факты отключения были.
Сетевое оборудование вывели из под санкций только США. ЕС же на следующий день внес его в санкционный список
Были и что? Все сразу обратно развернули. Вы не думаете что в правительствах стран сидят исключительно гении?
Не было никакого отключения интернета "извне".
Там была какая то попытка отключить то ли кабель то ли хаб. Но быстро все обратно развернули
Да ничего не отключали. На некоторых обменниках сказали "гудбай" самым уродам, но это не способ отключить интернет, а способ запретить бесплатно получать трафик.
Плати и трафик будет.
Не буду утверждать, просто что-то слышал, не углублялся в тему. Возможно вы правы.
Так и есть, они же прямо и сами говорили, что не думали, что у них резервы цб заморозят, а про остальное не думали и подавно. Они думали ну будет как в 14м и все утихнет
Да зачем они будут обрубать свои же каналы через которые они свою пропаганду сюда фигачат?
Они то нет, наши сами отключатся от клятой Европы. Как сказал Медвед:
«я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать всё, чтобы они исчезли.»
Интернет отключить, дороги перегородить, а с карт убрать недружественные страны. Вот только тогда и заживем!
...представил глобус России :)
Так это он про российский народ написал. Дураку понятно.
Ага, главное что бы симоньян с соловьёвым работу не потеряли
гоша, срочно выключайте инторнэт, иначе скоро станете нормальным человеком.
И какая у них пропаганда? Про достойный уровень жизни?
А в это же время Турция бомбит курдов, Израиль бомбит палестинцев, но мир не накладывает санкции, мир занят наказанием России. Лицемеры.
Россия положила седьмой пакет санкций в пакет с пакетами.
А че Турция уже турецкие флаги на освобожденных территориях вешает и готовится к проведению референдума о включении в состав Турции?
План - капкан
Ну, здравствуй, суверенный Рунет!
Ага. Поэтому мы нанесём превентивный удар и отрежем себя от их интернета сами.
Если бы не мы, то это сделали бы они.
Шесть позиций точек обмена, Щас покажу, я карту отключения принёс.
Да ваще все кабели в ту сторону надо самими перерезать!!!!
Зачем? Пусть срадают.
Чебурнет без производства жестких дисков, интересно
Прям слышу как обсуждали этот "план"
Рашка сама отрубится от глобального инета когда дела в экономике станут совсем плохи