Инвестор Whoosh купил сервис аренды электросамокатов, велосипедов и техники по подписке «Мой девайс» Статьи редакции
Оценка стартапа могла составить 250 млн рублей, хотя ещё в конце 2021 года его оценивали в 950 млн рублей, говорят источники.
- Владельцем контрольной доли в 63,51% в «Мой девайс» стал закрытый паевой инвестиционный pre-IPO фонд под управлением компании «ВИМ Инвестиции», пишет Forbes.
- «ВИМ Инвестиции» раньше вкладывался в сервис для проведения онлайн-курсов GetCourse, а также сервис поиска временных сотрудников Ventra Go! и другие.
- По данным «Контур.Фокуса», ВИМ Инвестиции» стал акционером ООО «Мой самокат» (юрлицо «Мой девайс») 13 декабря. Около 33% осталось у соостнователя сервиса Алексея Миронова, ещё 2,16% и 1,38% — у ещё двух основателей, Артёма Сербовки и Ксении Проки. Впоследствии доля «ВИМ Инвестиции» будет увеличена.
- Сумму сделки и оценку стартапа его основатели не раскрыли. Согласно презентации, которая есть в распоряжении Forbes, в конце 2021 года компания оценивала себя в 950 млн рублей ($12,9 млн по курсу ЦБ на 14 декабря 2021-го). По ней «Мой девайс» привлёк $1,9 млн, подтвердил Миронов. Текущая оценка ниже. Источник Forbes говорит, что сделка могла состояться при оценке в 250 млн рублей. Сниженная сумма связана с желанием основателей «как можно быстрее избавиться» от российского бизнеса. Ни Миронов, ни Прока причины продажи не комментировали.
- В феврале 2022 года основатели «Мой девайс» запустили в США сервис аренды электровелосипедов для курьеров Whizz. На июнь у него было около 350 активных пользователей — в основном среди курьеров агрегаторов UberEats, Grubhub и DoorDash.
- С началом «спецоперации» стартапу стало сложно вести бизнес одновременно в США и России, говорила Прока. Компания потеряла доступ к долговому финансированию от российских банков, так как среди владельцев ООО «Мой самокат» есть американская компания My Device Inc. Основатели планировали «операционно разделить компании и сделать их независимыми друг от друга».
- В России компания работает под брендами «Мой девайс» и «Крути колёса». Стартап основан в 2020 году, сначала он предлагал брать в аренду по подписке электросамокаты, позже — игровые консоли, велосипеды и домашние тренажёры. Сейчас ключевое направление стартапа — аренда по подписке электросамокатов и велосипедов для курьеров. Среди клиентов — агрегаторы доставки и ресторанные сети. Компания сдает технику в аренду на срок от одного месяца и берёт на себя обслуживание устройств.
- По мнению сооснователя «Юрента» Андрея Азарова, My Device может иметь синергию с Whoosh: «ВИМ Инвестиции» — один из его акционеров. Азаров считает, что было бы логично развивать стартап с уже работающим сервисом кикшеринга.
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Этим каментом я выражаю крайнее недовольство и осуждение как Вушу, так и всем сервисам по аренде засравших города электропомоек. А также гонщикам, которые этими электропомойками пользуются.
А теперь смотрите, к чему приведут обновления виси с отсутствием минусов. А ни к чему - мои минусы никто даже не увидит и будут только плюсы. Ахааха!
P.S. Виси, верни минусы, будь мужиком, блеять!
➖ минус тебе.
Электросамокаты - это хорошая альтернатива машин, тем более в аренду (1самокат=неск. чел.). Легко решать вопрос пробок и перемещений на средние дистанции в городу. Велодорожки и адекватность пользователей - это вопросы не к сервису уже.
кому как не сервису воспитывать поведение юзеров, тем более у того есть все возможности(бонусы/штрафы, точная локация, скорость и динамика).
Полиция этим должна заниматься, а не пикетчиков ловить.
А что с машинопомойками? Ты тоже недоволен ими? Будем убирать их или оставляем?
У машинопомоек есть специальные места, по которым они передвигаются, дороги называются. И владельцы машинопомоек должны отучиться, чтобы ими управлять, а также их карают, если они будут не соблюдать правила.
Логика шизофреника.
Вопрос не в том, что машины по шоссе ездят, а в том, что это на порядки более опасный транспорт. Со всех точек зрения.
С отменой минусов их стало даже больше ( в том смысле что их упоминают на виси абсолютно везде..... )
Получается, сплошные плюсы от этого.
Win-win 😄
Whoosh - кто только не пиарил их IPO... Вышли, молодцы, все предсказуемо и даже пока лучше чем многие другие выходы наших компаний, шортисты играют с лонгистами, ждём статистику и держим кулачки за них) Я не успел прикупить, долго думаю.. Буду наблюдать, бумага интересна, но хотя в районе 130-140 руб. лично мое мнение.
Который день на виси и на хрен послать некого. Новости фу, комментаторов нет. Модерация убила ресурс. Видимо нужно искать новую площадку, тут скоро полторы калеки останутся, да и те боты.
Хуже самокатчиков на тротуарах только те, кто украл дизлайки
два удара и оба по больному месту
все ломанулись инвестировать в городские сервисы
А чего ожидать при сжатии рынка автомобилей в России?
Надо в автосервисы
Интересная логика...
➖ минус тебе.
Электросамокаты - это хорошая аналогия машин, тем более в аренду (1самокат=неск. чел.). Легко решать вопрос пробок и перемещений на средние дистанции в городу. Велодорожки и адекватность пользователей - это вопросы не к сервису уже.
My Device это те, кто в аренду предлагал 2 приставки, 1 тренажер, 4 велосипеда... Зачем их покупать)? Для Whoosh это был не конкурент.
mb будут интегрировать в woosh систему..
А ФАС одобрил?