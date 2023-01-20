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Техника
Определенный шмель

Белорусская компания «Горизонт» представила прозрачный телевизор «послезавтрашнего времени» Статьи редакции

Пока телевизоры выпускают под заказ, но обещают и широкую продажу — лет через десять.

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  • Белорусская компания «Горизонт» на выставке научно-технических достижений представила свою новую разработку — прозрачный телевизор, пишет «Белта».

Источник: Telegram-канал «Пул Первого»
  • Такие телевизоры гендиректор «Горизонта» Юрий Предко назвал «технологией послезавтрашнего времени» и предложил устанавливать в автомобилях Premium-класса в качестве перегородки между водителем и пассажиром.

Это технологии послезавтрашнего времени. Такие телевизоры появятся у широкого круга потребителей в течение, может быть, десятка лет. Сегодня мы производим такие телевизоры под заказ, у них коммерческая стоимость.

гендиректор «Горизонта» Юрий Предко
  • «Горизонт» — крупнейший в стране производитель электроники и бытовой техники. Компания выпускает телевизоры, микроволновые печи, газовые плиты, водонагреватели.
  • В начале сентября 2022 года Лукашенко представил первый белорусский ноутбук, который создали на заводе «Горизонт». В декабре он поступил в продажу.

#новость

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17 комментариев
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 Stanislav Lem

Скоро такие в России станут выпускать.

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Dmitry Kachaluba

В послезавтрашнем дне 😃

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Невкусно и грустно

Не каждый может сегодня в послезавтрашний день!

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Радостный кран

VC.ru, посмотри кого ты наплодил...

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Stanislav Lem

Я искренне верю, что скоро выпустят!

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СвяТой_ТапоК

Россия вперёд.

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Вера Ланцова

Молодцы)

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СвяТой_ТапоК

Молодцы.

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Ivan Petrov

Через 10 лет...

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Куртуазный маньерист

Даёшь прозрачную картоху!

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Seves

Мне нравятся эти рывки прорывы раши и белораши. Когда ничего не производится а потом резко бах и какой то суперновый инновационный продукт сразу) Это так не работает ведь. Продукты целые институты постепенно разрабатывают годами улучшая и совершенствуя продукт, путем проб и ошибок и институционного опыта. А тут прям с нуля сразу создают. Сказки для безмозглых чисто

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Вася Пражкин
Это технологии послезавтрашнего времени.

Тем временем три года назад:
Москва, 16 января 2020 года - Компания LG Electronics представляет на российском рынке уникальный прозрачный дисплей LG Transparent OLED

https://www.lg.com/ru/about-lg/press-and-media/lg-new-press-transparent-oled-signage-new-format-business-solutions

Рад, что экраны LG доехали и до Беларуси спустя три года.

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Vasiliy coconut

Телек без матрицы . Прозрачный

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Alex Shevchenko
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Вадим Д.

И за прозрачным Горизонтом мелькнёт нам ярко луч надежды.

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Zloy Marketolog

Ну вот через 10 лет и приходите)

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Seves

ой да все кароч)

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