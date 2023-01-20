Белорусская компания «Горизонт» представила прозрачный телевизор «послезавтрашнего времени» Статьи редакции
Пока телевизоры выпускают под заказ, но обещают и широкую продажу — лет через десять.
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Белорусская компания «Горизонт» на выставке научно-технических достижений представила свою новую разработку — прозрачный телевизор, пишет «Белта».
- Такие телевизоры гендиректор «Горизонта» Юрий Предко назвал «технологией послезавтрашнего времени» и предложил устанавливать в автомобилях Premium-класса в качестве перегородки между водителем и пассажиром.
- «Горизонт» — крупнейший в стране производитель электроники и бытовой техники. Компания выпускает телевизоры, микроволновые печи, газовые плиты, водонагреватели.
- В начале сентября 2022 года Лукашенко представил первый белорусский ноутбук, который создали на заводе «Горизонт». В декабре он поступил в продажу.
Скоро такие в России станут выпускать.
В послезавтрашнем дне 😃
Не каждый может сегодня в послезавтрашний день!
VC.ru, посмотри кого ты наплодил...
Я искренне верю, что скоро выпустят!
Россия вперёд.
Молодцы)
Молодцы.
Через 10 лет...
Даёшь прозрачную картоху!
Мне нравятся эти рывки прорывы раши и белораши. Когда ничего не производится а потом резко бах и какой то суперновый инновационный продукт сразу) Это так не работает ведь. Продукты целые институты постепенно разрабатывают годами улучшая и совершенствуя продукт, путем проб и ошибок и институционного опыта. А тут прям с нуля сразу создают. Сказки для безмозглых чисто
Тем временем три года назад:
Москва, 16 января 2020 года - Компания LG Electronics представляет на российском рынке уникальный прозрачный дисплей LG Transparent OLED
https://www.lg.com/ru/about-lg/press-and-media/lg-new-press-transparent-oled-signage-new-format-business-solutions
Рад, что экраны LG доехали и до Беларуси спустя три года.
Телек без матрицы . Прозрачный
И за прозрачным Горизонтом мелькнёт нам ярко луч надежды.
Ну вот через 10 лет и приходите)
ой да все кароч)