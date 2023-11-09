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Техника
Полина Лааксо

Стартап Humane выходцев из Apple представил AI Pin — «умную» брошь за $699 с ИИ от OpenAI и лазерным проектором Статьи редакции

В США предзаказ откроют 16 ноября 2023 года. Поставки запланировали на начало 2024-го.

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Так выглядит устройство
  • Квадратное устройство AI Pin состоит из двух частей — это корпус броши весом около 34 г и аккумулятор на 20 г. Оно оснащено микрофоном, динамиком, камерой на 13 мегапикселей, датчиками движения и глубины, а также лазерным проектором, пишут Techcrunch, The Verge и Bloomberg.
  • Работает на микропроцессоре Snapdragon от Qualcomm. Экрана у него нет, но есть «тачпад». Операционная система нативная — Cosmos. Камера пока делает только фотографии, но после обновления ПО поддержит и запись видео. При желании можно также подключить наушники по Bluetooth.
  • По задумке проекта AI Pin крепится на одежду как брошка — с помощью магнитов. Устанавливать специальные приложения на телефон, чтобы настроить устройство, не нужно. Управлять им можно голосом, жестами и касаниями — компания хотела избавить пользователей от необходимости копаться в настройках, экранах и сервисах. Если системе нужно показать текст или интерфейс, она выведет изображение на ладонь с помощью лазера.
  • Как отмечает The Verge, AI Pin не реагирует на ключевые слова в отличие от некоторых других устройств. Активировать его нужно будет вручную. После этого загорится световой индикатор — так владелец и окружающие будут знать, что «умная» брошь собирает данные.
  • Обеспечить связь помогло партнёрство с оператором T-Mobile. Доступ к «мощнейшим ИИ-моделям» — так их называет сам стартап — стал возможен благодаря сотрудничеству с Microsoft и OpenAI. Humane не говорит, какие языковые модели использует, но The Verge полагало, что это GPT-4.
Слева — само устройство. Справа — аккумулятор 
Проекция интерфейса на ладонь
  • С помощью устройства можно находить ответы на «любые вопросы»; звонить и отправлять сообщения (круг звонящих можно ограничить, а текст сообщения попросить сделать, например, более дружелюбным или официальным); конспектировать письма в почте; переводить иноязычную речь; слушать музыку — в том числе индивидуальные подборки. Для последнего Humane сотрудничает с сервисом Tidal.
  • Помимо этого, можно рассказать виртуальному помощнику, например, о своих ограничениях по потреблению сахара — чтобы тот помогал их соблюдать. Тогда, если поднести к камере продукт с высоким содержанием сахара, система скажет, что, съев его, пользователь превысит свою дневную норму.
  • В будущем Humane хочет, помимо прочего, встроить в AI Pin навигатор и возможность совершать покупки и надеется, что с этим помогут в том числе сторонние разработчики, которым она даст инструменты для создания совместимых приложений.
  • Общая стоимость AI Pin, зарядного устройства и двух аккумуляторов — $699. Но ещё придётся каждый месяц оплачивать подписку в размере $24 — за номер и использование сотовых данных, хранение файлов, а также возможность делать неограниченное количество запросов нейросетям.
  • Найти все свои заметки, фотографии и списки можно будет в личном кабинете системы Humane Center — она откроется из любого браузера.
Так выглядит интерфейс Humane Center
  • Humane основан бывшими сотрудниками команды дизайна и разработки Apple Имраном Чаудхри и Бетани Бонджорно. Первый проработал там 20 лет и руководил дизайном домашнего экрана iPhone. Вторая пробыла в Apple восемь лет и курировала, помимо прочего, разработку iOS и macOS.
  • К ноябрю 2023 года Humane привлёк $230 млн, в том числе от Microsoft, Tiger Global Qualcomm Ventures и Сэма Альтмана. Стартап надеется, что «однажды AI Pin сможет заменить смартфон».
Презентация устройства

#новости #aipin

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44 комментария
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 Вася Пражкин

Если вкратце - какая-то забавная поебень с AI.

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Лицо в толпе

С Ali

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Юрий Волков

точно!

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Score of Doom

Как устройство прикольно, но в моменте когда уже разрабатывают AR очки, то не особо то и нужно.

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sunblade

Меня терзают смутные сомнения ...

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Griby Lenina

Вышел Жириновский из комы через 10 лет, заходит в метро, а там все не в телефонах сидят, а в руках!

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Невероятный Блондин

Посмотрел их вялую презентацию ))
Он и сами понимают какая это шляпа, не говоря уже о публичном голосовом управлении.
но раунд есть раунд ))

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Дмитрий Котов

с таким девайсом в мои студенческие годы я бы выглядел , примерно, так:

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Рамзес

Похоже на регистратор для людей. Заднюю камеру еще нужно 😂

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Чех в чешках

Вроде у полиции такие на нагрудном кармане, регистраторы

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TryHarden13

Офигенная штука, если она ещё и речь сможет переводить, через какой нибудь наушник, по блютусу например, в итоге, это будет просто супер.

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Михаил Кузьмин

кстати да, как переводчик прямо круто может зайти.

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TryHarden13

Да это просто, считай и вавилонскую башню не строили....

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Михаил Кузьмин

странно что они об этом в презентации не рассказали, а это может быть одной из главных фич. Хотя с другой стороны, что мешает делать это с телефоном в руках?

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TryHarden13

Это ж какой костыль, а тут просто все считай почти без барьера. Неё это совсем другая тема

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Oleg Tolstoi

Бонджорно

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Вася Пражкин

Уже вечер, брат

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Oleg Tolstoi

Я в Канаде, брат

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Eli
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Gullett ROSALEE

ИМХО, они ждут, что их кто-то купит, чтобы захапать патент. Реальных устройств не будет...

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Alexander

Идея с проектором на ладонь - прикольная, остальное ии выглядит маркетинговым булшитом

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Тоже хочу

а если в глаз кому-то?

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TryHarden13

Прикольно будет переводы её посмотреть, вы говорите с человеком на незнакомом языке, а эта штука вам через блютус наушники этот текст переводит в реальном времени, ну или записывает фразу и тут же переводит.

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Alexander

для такого сценария эта лишняя железка не нужна - достаточно было бы немного прокачать google translate на телефоне

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TryHarden13

Совсем разное ощущение разговора, или вот вы сериал, смотрите, а она вам перевод делает... с телефоном это просто не то, пальто

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Тоже хочу

Списывать контрольную теперь стало легче

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Gruntofos

"20 лет руководил дизайном домашнего экрана iPhone" - то-то этот домашний экран все 20 лет не менялся.

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Хъй Петрович
Оно оснащено микрофоном, динамиком, камерой на 13 мегапикселей, датчиками движения и глубины

Они что, не в курсе что такие устройства запрещены?

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Zloy Marketolog

Это у вас запрещены, чтоб вы чиновников позорных не записывали)

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Хъй Петрович

Что-то вы не то говорите. У нас самое прогрессивное законодательство в мире, значит у всех запрещено.

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Barone Rosso

Еще один гаджет для прослушки граждан.

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Копчик
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Нутрилогос

Читабельный QR-код транслировать умеют?

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LOGOFABRIKA

Тот нечастый случай, когда чрезвычайнозагорелые имеют преимущество: на темной ладони видно контрастнее.

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Christofor

хрень

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Barone Rosso

Пока нужно часто заряжать - херня.

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Barone Rosso

Это еще и выходцы🤦‍♂️

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Nikita Storozhuk

Конечно, читая из России - понимаешь, что еще и подписку платить за такой девайс в 24$ - хз. 5-10$ еще куда не шло, связь безлимитная стоит дешево же.

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Christofor

у них на лицах в презентации написано: "ребята мы сами в это не верим, дайте нам навариться и мы уйдем"

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Лицо в толпе

Даешь спецсредство для негласного получения информации!

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Alexander Kulakov

Не плохая вещь, вместо часов, я бы камеру выкинул. Вставил бы диктофон с записью файла на 10 секунд, потом нажать и ещё десять секунд и т.д.

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Gullett ROSALEE

Слишком много старого\нового: новый девайс, новый подход, новый тип взаимодействия. Но, в то же время все это уже присутствует в других устройствах или в другом формате.

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Aina Timo

Пелевинская "кукуха" ver 1.0

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Тоже хочу

На самом деле он спиздил идею у индуса. Лет 10 назад ходил с подобным прототипом. Привязал камеру на голову, проектор на грудь и ходил что-то подобное показывал

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