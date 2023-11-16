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Техника
Маша Цепелева

«Яндекс» показал новую «умную» колонку с экраном «Станция Дуо Макс» Статьи редакции

Предзаказ начнётся 28 ноября 2023 года.

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1.4K открытий
  • «Яндекс» выпустил мини-сериал о сервисах и технологиях компании YaC 2023. В нём компания показала «Станцию Дуо Макс» с экраном. На нём пользователи смогут видеть ответы голосового помощника «Алисы» и отдавать команды прикосновением.
  • Экран поворачивается, внутри устройства встроен сабвуфер. Также в колонке есть модуль Zigbee для управления «умным» домом.
  • «Яндекс» не раскрыл технические характеристики устройства — о них компания расскажет во время открытия предзаказов.
  • Неделю назад компания показала «Станцию Миди» с детектором активности речи, её продажи начались 16 ноября 2023 года.

#новости #яндекс

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19 комментариев
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 Наим Алиев

А рекламу умеет крутить?

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Константин Суворов

Тут же целый экран. Точно не побрезгуют)

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Вадим Д.

Не только умеет, но ещё и покажет что будет, если её недостаточно внимательно смотреть.

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Андрей Вечерний

Они реально крутили рекламу?
Я что-то слышал, но не углублялся.

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Андрей Вечерний

Они реально крутили рекламу?
Я что-то слышал, но не углублялся.

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Посторонним В

Прям день инноваций от Яндекса

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Andrey L

сегодня мероприятие Яндекса - YaC

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Виталий Кузнецов

Сегодня в целом много новостей про Яндекс

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Андрей Кучугурин

Следующий инкремент - это колеса... Чтобы эта колонка могла тебя преследовать по всему дому, и куда бы ты не повернулся, кругом будет она...

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Наим Алиев

С рекламой. Чтобы отключить функцию преследования нужно будет оплатить подписку

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Артемий Какашко

Неа. @Яндекс подкидываю идею.

Далее далее генерация нейросетью голоса, и раз уж есть экран то, и образа на основе скормленной "личной" базы.

Это может быть как покойный родственник, так и бросившая тебя девушка девушка, а может и друг. При этом доступны кастомные настройки "личности уже не очень Алисы".

Так покойная мама может рекомендовать послушать Баха вместо Моргенштерна и вообще сделать по тиши. Да просто будить. (но это может свести с ума)

Или допустим ты гей и тайно влюблён в своего друга. Ты можешь настроить "друга" и его степень влюбленности к тебе (от интереса, до поклонения) по своему усмотрению.

Но нужно торопиться пока данные внешности и голоса находятся в сером правовом поле.

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Эмиль Гусейнов

Думал купить такой монитор с алисой, но там по отзывам колонка не такая хорошая была. Теперь имеет смысл. Но пока не отменят рекламу, точно покупать ее не имеет смысла

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Вадим Д.

Прикрутили чудо-планшет к колонке? (-:

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Maxim Gataullin

Телекран начало?)

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sardelkin

теперь товарища майора будет видно

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John Doe

еще пару итераций - и "изобретут" телефон

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Антон Пятков

телефон уже был

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Брегман Илья

Кайф😍

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Артур Максимов

Уважаемая Алиса из станции Дуо Макс, поставь мне пожалуйста Алису Шестой лесничий. а она такая тебе есть только дуэт Пагачева и Галкин

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16 комментариев
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