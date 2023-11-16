«Яндекс» показал новую «умную» колонку с экраном «Станция Дуо Макс» Статьи редакции
Предзаказ начнётся 28 ноября 2023 года.
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- «Яндекс» выпустил мини-сериал о сервисах и технологиях компании YaC 2023. В нём компания показала «Станцию Дуо Макс» с экраном. На нём пользователи смогут видеть ответы голосового помощника «Алисы» и отдавать команды прикосновением.
- Экран поворачивается, внутри устройства встроен сабвуфер. Также в колонке есть модуль Zigbee для управления «умным» домом.
- «Яндекс» не раскрыл технические характеристики устройства — о них компания расскажет во время открытия предзаказов.
- Неделю назад компания показала «Станцию Миди» с детектором активности речи, её продажи начались 16 ноября 2023 года.
А рекламу умеет крутить?
Тут же целый экран. Точно не побрезгуют)
Не только умеет, но ещё и покажет что будет, если её недостаточно внимательно смотреть.
Они реально крутили рекламу?
Я что-то слышал, но не углублялся.
Они реально крутили рекламу?
Я что-то слышал, но не углублялся.
Прям день инноваций от Яндекса
сегодня мероприятие Яндекса - YaC
Сегодня в целом много новостей про Яндекс
Следующий инкремент - это колеса... Чтобы эта колонка могла тебя преследовать по всему дому, и куда бы ты не повернулся, кругом будет она...
С рекламой. Чтобы отключить функцию преследования нужно будет оплатить подписку
Неа. @Яндекс подкидываю идею.
Далее далее генерация нейросетью голоса, и раз уж есть экран то, и образа на основе скормленной "личной" базы.
Это может быть как покойный родственник, так и бросившая тебя девушка девушка, а может и друг. При этом доступны кастомные настройки "личности уже не очень Алисы".
Так покойная мама может рекомендовать послушать Баха вместо Моргенштерна и вообще сделать по тиши. Да просто будить. (но это может свести с ума)
Или допустим ты гей и тайно влюблён в своего друга. Ты можешь настроить "друга" и его степень влюбленности к тебе (от интереса, до поклонения) по своему усмотрению.
Но нужно торопиться пока данные внешности и голоса находятся в сером правовом поле.
Думал купить такой монитор с алисой, но там по отзывам колонка не такая хорошая была. Теперь имеет смысл. Но пока не отменят рекламу, точно покупать ее не имеет смысла
Прикрутили чудо-планшет к колонке? (-:
Телекран начало?)
теперь товарища майора будет видно
еще пару итераций - и "изобретут" телефон
телефон уже был
Кайф😍
Уважаемая Алиса из станции Дуо Макс, поставь мне пожалуйста Алису Шестой лесничий. а она такая тебе есть только дуэт Пагачева и Галкин