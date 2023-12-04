Техника
Евгения Евсеева

Минцифры предложило разделить реестр российского ПО на две категории — в каждой будут разные льготы Статьи редакции

В одну войдут программы, которые соответствуют всем требованиям, во вторую — всё остальное.

  • Минцифры вместе с профильными ассоциациями подготовило новые правила, по которым российские разработчики ПО смогут получать преимущество при госзакупках, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на ИТ-рынке. Речь о внесении изменений в постановления, которые регулируют включение в реестр отечественного ПО.
  • По сути, реестр разделят на две части, отмечает издание. В первую войдёт ПО, которое удовлетворяет всем требованиям, во вторую — всё остальное. Также программы из первой категории получат преференции на рынке госзаказа, а их правообладатели — налоговые и неналоговые льготы. Из второй — только налоговые, например, нулевую ставку по НДС.
  • При этом правообладателям из первой категории придётся доказать, что ПО совместимо с одним из российских процессоров, «корректно» работает с отечественными браузерами, а разработчик «способен оказывать полную техподдержку пользователей и обладает собственной или арендованной инфраструктурой для обучения пользователей работе со своим софтом». Для каждого вида ПО будут и дополнительные требования — какие, издание не указывает.
  • Исполнительный директор ассоциации «Отечественный софт» Ренат Лашин подтвердил «Ъ», что организация работает над подготовкой документа. По его словам, власти будут проверять, «насколько глубоко компания переработала составляющие open source» в ПО, претендующем на попадание в реестр. В Минцифры также подтвердили разработку: изменения могут вступить в силу в первом квартале 2024 года.
  • В последние несколько лет разработчики обвиняли друг друга в недостаточной переработке программ — из-за этого ПО не может считаться отечественным, пишет издание. В июне 2021 года представители «Отечественного софта» требовали ужесточить правила включения в реестр и не допускать в него «минимально доработанные решения open source». А в ноябре 2023-го владелец ОС «Аврора» «Ростелеком» попросил Минцифры проверить правомерность включения в реестр ОС «Ред Софта», работающую на базе открытого кода Android.

#новости #минцифры #реестротечественногопо

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49 комментариев
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 QAWERTYUI

Какая же хуета все эти реестры.
«Недостаточная переработка». Мозгов недостаточно у этих переработчиков и тех, кто их крышует.
Софт, который сделали буквально с нуля, в реестр не впускают, зато OpenSource с новым логотипом и от правильных людей - пожалуйста.

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Иван-Кузнец Потапов

Как обычно, задумка здравая, реализация не пропускается разного рода презервативами с усиками.

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Иван Иванов

а в чем она здравая? какой в ней смысл в общем-то?

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Иван-Кузнец Потапов

Льготы же, которые позволяют легче развиваться отечественным разработчикам ПО

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Невероятный Блондин

То есть побеждает не качество, а скрепность.

Typical

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Иван-Кузнец Потапов

Ну я не против скреп с учетом последних событий, ИИ, эрдоган и великий Туран, израиль и пакистан. Я уж лучше со скрепами, но жить люблю пздц. Между смертью и жизнью предпочту жить.

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Борис Интеграторов

Вы под мобилизацию не подпадаете?

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Иван-Кузнец Потапов

Я пока нет, не служил до 28 лет. Предвосхищая вопросы - 22-25 аспирантура, и 25-28 работал преподом на своей кафедре за 28к - сами не призвали.

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Кирилл Таран

*Пока* нет.
Если предпочитаете жить, не испытывайте судьбу лишний раз

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Иван-Кузнец Потапов

От судьбы не убежишь. Манделу знаете? А Жириновский говорил или не говорил это однозначно? Сейчас так, что не говорил. Но судьба видимо такая.

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Vladimir Ivanov

А при чём тут скрепы? Объясните, пожалуйста, для тупых

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Иван-Кузнец Потапов

К блондину вопрос стоит направить)

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Anton Innokentievich

побеждает поддержка отечественного бизнеса, чистая экономика. причем тут скрепы, как вы смогли их сюда приплести?

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Невероятный Блондин

Где поддержка отечественного бизнеса, а где чистая экономика )))

Продолжай.

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Anton Innokentievich

так нахождение в реестре - это льготы, это и есть поддержка. может ты развернул бы все-таки свои тезисы, э?

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Невероятный Блондин

Еще раз:
Где поддержка отечественного бизнеса, а где чистая экономика.

Вот тебе подсказка:
Рыночек порешает.jpg

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Anton Innokentievich

рыночек порешает - это устарело лет на 100, а вы все продолжаете расправлять плечи, лол. Все страны поддерживают свои бизнес только ради одного меркантильного интереса - чтобы потом с него собирать бабло

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Невероятный Блондин

Привет йотафону 👋🏼

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Vladimir Ivanov

Защита своего рынка - это нормально. Такое есть во всех странах, например с сельским хозяйством. Тут подход больше вызывает удивление/раздражение. У нас куда не посмотри - одни реестры. Не продуманные законы, не какие то понятные для всех правила, а реестры. И цель не сделать качественно, а попасть в реестр...

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Sasha Step

А как по другому?

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Кирилл Таран

Через законы

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Anton Innokentievich

так он не про законы задал вопрос. закон есть. Давайте лучше про механизмы работы подобных законов без реестров расскажите

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Vladimir Ivanov

Как сказал @Кирилл Таран - через законы. В чём, вроде бы, отличие? В том что в законе описана логика. А реестр это просто табличка. И кто в эту табличку попадет, тот и будет на "параде"

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Anton Innokentievich

в смысле табличка? там шикарный налоговоый режим, льготные кредиты и разрешен безграничный найм нерезидентов

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Иван Иванов

а зачем нужны льготы именно отечественным разработчикам ПО? чтобы очередной сбер или прастигоспади авита стали ойтикомпаниями и разработчиками ПО, выделив часть бизнеса в сбертехи и авитотехи, а налоговая забивала на это хер?

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Иван-Кузнец Потапов

Ну почему бы и там нет это раз. А два - чтобы какое нибудь ооо ветки, палки и велосипеды успело развиться. Вот например:
https://vk.com/video-196557207_456239180

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Алеоп

А что за софт вы сделали?

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Невероятный Блондин

Разделить на два вида откатов — подороже, и все остальные.

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Слегка Придурковатый

"придётся доказать, что ПО совместимо с одним из российских процессоров"

- На "Эльбрусе" запускал, мамой клянусь, вэй!

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Andrey Gordeev

Думаю, следует рассмотреть целесообразность возможности создания и внедрения реестра реестров для более лучшей работы министерств и ведомств.

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Irina

Привет

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Иван-Кузнец Потапов

Ирина, мне так вас не хватало. Привет конечно))

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Vlad

Полагаю, что бэкдор для отечественного ПО будет обязательным

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Кирилл Таран

Естественно: поддержка шифрования алгоритамим ФСБ никуда не пропала из требований

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Алеоп

Вы вообще что написали, сами поняли? Поддержка шифрования чего?
У нас ПО в реестре, что нам там отшифровать ФСБ должно было, что мы пропустили?

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Кирилл Таран

Вижу, вы не поняли, что прочитали: если у вас в приложении есть шифрование, то оно должно делаться алгоритамим, одобренными ФСБ, добрый вечер, с подключением

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Алеоп

Так шифрование чего, вы не ответили?
У нас в ПО есть шифрование всего кода, например, что нам там ФСБ одобрить должно, если мы в реестре?
Где написано требование о шифровании, что за документ?
Это вы не к тому интернету, подключились.

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Anton Innokentievich

фсб вам ничего не одобряет, она одобряет алгоритмы шифрования, которые вы должны использовать, гостовские

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Алеоп

В том и дело, но в Кирилла вселенной, оно одобряется

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Anton Innokentievich

мне кажется, что вы друг друга не поняли, хотя пишите про одно и то же 🤷‍♂️

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Алеоп

Отпишусь вам, если так будет

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Юный Жопошник

Чем бы дитя не тешилось, нужно показать, что не зря зарплату получаешь...

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Алеоп

Наоборот же, хотят уменьшить кол-во дармоедов. Хотя, вам, полагаю, пофиг

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Andrey Kulakov

Есть два стула...

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Алеоп

У вас игоры в описании профиля, не благодарите

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Доктор Шкутко

Ценник откатов за включение в каждый из реестров уже определен?

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Алеоп

В вашей вселенной только так это и работает. Сочуствую

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Дмитрий Зима

да сколько можно. Законодательство в области ИТ меняется по несколько раз в год

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Дмитрий Зима

И вообще какой бред. Мы купили ПО из реестра, правда на данной ОС наше ПО не работает, принтеры нужно купить новые и тд. Но зато из реестра. Может все таки покупать нужно нужно е ПО, а не из реестра?

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