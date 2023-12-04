Минцифры предложило разделить реестр российского ПО на две категории — в каждой будут разные льготы Статьи редакции
В одну войдут программы, которые соответствуют всем требованиям, во вторую — всё остальное.
- Минцифры вместе с профильными ассоциациями подготовило новые правила, по которым российские разработчики ПО смогут получать преимущество при госзакупках, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на ИТ-рынке. Речь о внесении изменений в постановления, которые регулируют включение в реестр отечественного ПО.
- По сути, реестр разделят на две части, отмечает издание. В первую войдёт ПО, которое удовлетворяет всем требованиям, во вторую — всё остальное. Также программы из первой категории получат преференции на рынке госзаказа, а их правообладатели — налоговые и неналоговые льготы. Из второй — только налоговые, например, нулевую ставку по НДС.
- При этом правообладателям из первой категории придётся доказать, что ПО совместимо с одним из российских процессоров, «корректно» работает с отечественными браузерами, а разработчик «способен оказывать полную техподдержку пользователей и обладает собственной или арендованной инфраструктурой для обучения пользователей работе со своим софтом». Для каждого вида ПО будут и дополнительные требования — какие, издание не указывает.
- Исполнительный директор ассоциации «Отечественный софт» Ренат Лашин подтвердил «Ъ», что организация работает над подготовкой документа. По его словам, власти будут проверять, «насколько глубоко компания переработала составляющие open source» в ПО, претендующем на попадание в реестр. В Минцифры также подтвердили разработку: изменения могут вступить в силу в первом квартале 2024 года.
- В последние несколько лет разработчики обвиняли друг друга в недостаточной переработке программ — из-за этого ПО не может считаться отечественным, пишет издание. В июне 2021 года представители «Отечественного софта» требовали ужесточить правила включения в реестр и не допускать в него «минимально доработанные решения open source». А в ноябре 2023-го владелец ОС «Аврора» «Ростелеком» попросил Минцифры проверить правомерность включения в реестр ОС «Ред Софта», работающую на базе открытого кода Android.
1.6K показов
1K открытий
Какая же хуета все эти реестры.
«Недостаточная переработка». Мозгов недостаточно у этих переработчиков и тех, кто их крышует.
Софт, который сделали буквально с нуля, в реестр не впускают, зато OpenSource с новым логотипом и от правильных людей - пожалуйста.
Как обычно, задумка здравая, реализация не пропускается разного рода презервативами с усиками.
а в чем она здравая? какой в ней смысл в общем-то?
Льготы же, которые позволяют легче развиваться отечественным разработчикам ПО
То есть побеждает не качество, а скрепность.
Typical
Ну я не против скреп с учетом последних событий, ИИ, эрдоган и великий Туран, израиль и пакистан. Я уж лучше со скрепами, но жить люблю пздц. Между смертью и жизнью предпочту жить.
Вы под мобилизацию не подпадаете?
Я пока нет, не служил до 28 лет. Предвосхищая вопросы - 22-25 аспирантура, и 25-28 работал преподом на своей кафедре за 28к - сами не призвали.
*Пока* нет.
Если предпочитаете жить, не испытывайте судьбу лишний раз
От судьбы не убежишь. Манделу знаете? А Жириновский говорил или не говорил это однозначно? Сейчас так, что не говорил. Но судьба видимо такая.
А при чём тут скрепы? Объясните, пожалуйста, для тупых
К блондину вопрос стоит направить)
побеждает поддержка отечественного бизнеса, чистая экономика. причем тут скрепы, как вы смогли их сюда приплести?
Где поддержка отечественного бизнеса, а где чистая экономика )))
Продолжай.
так нахождение в реестре - это льготы, это и есть поддержка. может ты развернул бы все-таки свои тезисы, э?
Еще раз:
Где поддержка отечественного бизнеса, а где чистая экономика.
Вот тебе подсказка:
Рыночек порешает.jpg
рыночек порешает - это устарело лет на 100, а вы все продолжаете расправлять плечи, лол. Все страны поддерживают свои бизнес только ради одного меркантильного интереса - чтобы потом с него собирать бабло
Привет йотафону 👋🏼
Защита своего рынка - это нормально. Такое есть во всех странах, например с сельским хозяйством. Тут подход больше вызывает удивление/раздражение. У нас куда не посмотри - одни реестры. Не продуманные законы, не какие то понятные для всех правила, а реестры. И цель не сделать качественно, а попасть в реестр...
А как по другому?
Через законы
так он не про законы задал вопрос. закон есть. Давайте лучше про механизмы работы подобных законов без реестров расскажите
Как сказал @Кирилл Таран - через законы. В чём, вроде бы, отличие? В том что в законе описана логика. А реестр это просто табличка. И кто в эту табличку попадет, тот и будет на "параде"
в смысле табличка? там шикарный налоговоый режим, льготные кредиты и разрешен безграничный найм нерезидентов
а зачем нужны льготы именно отечественным разработчикам ПО? чтобы очередной сбер или прастигоспади авита стали ойтикомпаниями и разработчиками ПО, выделив часть бизнеса в сбертехи и авитотехи, а налоговая забивала на это хер?
Ну почему бы и там нет это раз. А два - чтобы какое нибудь ооо ветки, палки и велосипеды успело развиться. Вот например:
https://vk.com/video-196557207_456239180
А что за софт вы сделали?
Разделить на два вида откатов — подороже, и все остальные.
"придётся доказать, что ПО совместимо с одним из российских процессоров"
- На "Эльбрусе" запускал, мамой клянусь, вэй!
Думаю, следует рассмотреть целесообразность возможности создания и внедрения реестра реестров для более лучшей работы министерств и ведомств.
Привет
Ирина, мне так вас не хватало. Привет конечно))
Полагаю, что бэкдор для отечественного ПО будет обязательным
Естественно: поддержка шифрования алгоритамим ФСБ никуда не пропала из требований
Вы вообще что написали, сами поняли? Поддержка шифрования чего?
У нас ПО в реестре, что нам там отшифровать ФСБ должно было, что мы пропустили?
Вижу, вы не поняли, что прочитали: если у вас в приложении есть шифрование, то оно должно делаться алгоритамим, одобренными ФСБ, добрый вечер, с подключением
Так шифрование чего, вы не ответили?
У нас в ПО есть шифрование всего кода, например, что нам там ФСБ одобрить должно, если мы в реестре?
Где написано требование о шифровании, что за документ?
Это вы не к тому интернету, подключились.
фсб вам ничего не одобряет, она одобряет алгоритмы шифрования, которые вы должны использовать, гостовские
В том и дело, но в Кирилла вселенной, оно одобряется
мне кажется, что вы друг друга не поняли, хотя пишите про одно и то же 🤷♂️
Отпишусь вам, если так будет
Чем бы дитя не тешилось, нужно показать, что не зря зарплату получаешь...
Наоборот же, хотят уменьшить кол-во дармоедов. Хотя, вам, полагаю, пофиг
Есть два стула...
У вас игоры в описании профиля, не благодарите
Ценник откатов за включение в каждый из реестров уже определен?
В вашей вселенной только так это и работает. Сочуствую
да сколько можно. Законодательство в области ИТ меняется по несколько раз в год
И вообще какой бред. Мы купили ПО из реестра, правда на данной ОС наше ПО не работает, принтеры нужно купить новые и тд. Но зато из реестра. Может все таки покупать нужно нужно е ПО, а не из реестра?