Торговля
Артур Томилко

С 1 апреля 2024 года порог беспошлинного ввоза товаров снизится с €1000 до €200 — «Ведомости» Статьи редакции

Страны ЕАЭС так и не приняли решение о сохранении лимита.

  • Срок действия решения Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) о повышении порога беспошлинного ввоза товаров для личного пользования с €200 до €1000 истекает 1 апреля 2024 года, пишут «Ведомости». Для сохранения лимита требуется новое решение ЕЭК, которое согласовывается на уровне всех стран-участниц (Россия, Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия).
  • Однако, по словам двух источников газеты, близких к Совету ЕЭК, подготовка документов для продления решения так и не началась. В результате с 1 апреля автоматически произойдёт возврат к прежнему порогу в €200, полагают собеседники.
  • Евразийский союз потребителей обращался в ЕЭК с просьбой сохранить лимит на уровне €1000, рассказал председатель организации Петр Шелищ: «Нам ответили, что ни одна страна — член ЕАЭС такое предложение не вносила».
  • В феврале 2024 года Минфин поддержал снижение порога беспошлинного ввоза товаров. В ведомстве поясняли, что основной целью повышения порога было насыщение российского рынка товарами для личного пользования и удовлетворение спроса на импорт. Мера также позволила решить проблемы, вызванные нарушением цепочек поставок, и избежать дефицита товаров.
  • Тогда же участники рынка предупредили, что при отмене или снижении порога беспошлинного ввоза стоимость зарубежных товаров может вырасти на 15-20%, а их ассортимент сократится.
  • С января 2020 года лимит беспошлинного ввоза товаров из-за рубежа составлял €200, но в марте 2022-го был временно увеличен до €1000. Премьер-министр Михаил Мишустин пояснял, что мера позволит гражданам совершать покупки в иностранных онлайн-магазинах, несмотря на ограничения «недружественных» стран.
  • Действие лимита в €1000 продлевалось трижды. Последний раз — до 1 апреля 2024 года.

#новости

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 Вадим Д.

Давайте, правильно! Так их, этих россиян, а то совсем зажрались уже!
Товары они заказывают. Своих что ли нет?! Ну нет, но это пока! Вот шильдики на всё подвезут и тогда как заживём!

стоимость зарубежных товаров может вырасти на 15-20%, а их ассортимент сократится

На то и расчёт!

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Котик Котиков

Расчет на то, чтобы всякие днсы зарабатывать начали больше на россиянах

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Котик Котиков

Бей своих чтобы чужие боялись

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Вадим Д.

Лупи всех, но своих посильнее - не чужие ведь (-:

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Fred Han

Держитесь, россияне
Все го хоро ше го

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Eddie II

Рост цен нам только на пользу

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Котик Котиков

Обгоним и перегоним ценами запад!

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Слегка Придурковатый

Ахалай-махалай - техника, дорожай!

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Котик Котиков

Будет не 15-20%. А 50-80%. Все по классике

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Статья рассказывает о изменении порога беспошлинного ввоза товаров в страны ЕАЭС.

Саммари:
- Лимит с €1000 до €200 изменится с апреля 2024
- Не принято решение о сохранении €1000
- Требуется новое решение ЕЭК
- Страны ЕАЭС не предложили сохранить лимит
- Минфин за снижение порога беспошлинного ввоза
- Повышение порога было в ответ на дефицит из-за санкций
- Отмена повысит цены и сократит ассортимент товаров
- Лимит был повышен в марте 2022 года до €1000

Стараюсь выделять самое важное для вас.

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Aaaaaaaaa

Подскажите пожалуйста, почему цены повысятся, ведь беспошлинный порок понизится. По идее ассортимент ввозимых товаров должен стать больше, в цена понизиться ?

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Я сказал свое имя машине

Эм...
Даже не знаю, что сказать

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Pushkareva Ekaterina

Вот ЦБ-то разноется из-за очередного витка инфляции. И ставочку потом ещё поднимет до кучи до 17%.

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Георгий

маловато ЦБ может и 30% бахнуть

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Framework Юзернеймович

А если серьёзно, то сколько пошлина в этом случае будет составлять?
Если вдруг решат не продлевать решение

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Котик Котиков

15% на превышение от 200 евро, условно 20 тыс . Например, покупаешь телефон на Али за 40 тыс. Пошлина будет (40-20)*0,15=3 тыс. То есть 3 тыс отдашь государству просто так. Если покупаешь ноут за 200тыс, то оплатишь допом уже 27 тыс. Такие дела

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Framework Юзернеймович

Спасибо

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Ilya Iotov

15 % в части стоимости превышения 200евро

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Sergei Timofeyev

А это за одну посылку или за месяц? Насколько помню, что хотели заменить 1000 евро или 31 кг посылок в месяц на 200 евро за посылку.

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Erik R.

200евро -это совсем мало, многие бренды сейчас ушли,а покупать их все еще хочется и не на 200 евро

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Sergei Timofeyev

Для тебя Ситроен китайский будут в Калуге собирать )

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