С 1 апреля 2024 года порог беспошлинного ввоза товаров снизится с €1000 до €200 — «Ведомости» Статьи редакции
Страны ЕАЭС так и не приняли решение о сохранении лимита.
- Срок действия решения Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) о повышении порога беспошлинного ввоза товаров для личного пользования с €200 до €1000 истекает 1 апреля 2024 года, пишут «Ведомости». Для сохранения лимита требуется новое решение ЕЭК, которое согласовывается на уровне всех стран-участниц (Россия, Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия).
- Однако, по словам двух источников газеты, близких к Совету ЕЭК, подготовка документов для продления решения так и не началась. В результате с 1 апреля автоматически произойдёт возврат к прежнему порогу в €200, полагают собеседники.
- Евразийский союз потребителей обращался в ЕЭК с просьбой сохранить лимит на уровне €1000, рассказал председатель организации Петр Шелищ: «Нам ответили, что ни одна страна — член ЕАЭС такое предложение не вносила».
- В феврале 2024 года Минфин поддержал снижение порога беспошлинного ввоза товаров. В ведомстве поясняли, что основной целью повышения порога было насыщение российского рынка товарами для личного пользования и удовлетворение спроса на импорт. Мера также позволила решить проблемы, вызванные нарушением цепочек поставок, и избежать дефицита товаров.
- Тогда же участники рынка предупредили, что при отмене или снижении порога беспошлинного ввоза стоимость зарубежных товаров может вырасти на 15-20%, а их ассортимент сократится.
- С января 2020 года лимит беспошлинного ввоза товаров из-за рубежа составлял €200, но в марте 2022-го был временно увеличен до €1000. Премьер-министр Михаил Мишустин пояснял, что мера позволит гражданам совершать покупки в иностранных онлайн-магазинах, несмотря на ограничения «недружественных» стран.
- Действие лимита в €1000 продлевалось трижды. Последний раз — до 1 апреля 2024 года.
201 показ
1.3K открытий
Давайте, правильно! Так их, этих россиян, а то совсем зажрались уже!стоимость зарубежных товаров может вырасти на 15-20%, а их ассортимент сократится
Товары они заказывают. Своих что ли нет?! Ну нет, но это пока! Вот шильдики на всё подвезут и тогда как заживём!
На то и расчёт!
Расчет на то, чтобы всякие днсы зарабатывать начали больше на россиянах
Бей своих чтобы чужие боялись
Лупи всех, но своих посильнее - не чужие ведь (-:
Держитесь, россияне
Все го хоро ше го
Рост цен нам только на пользу
Обгоним и перегоним ценами запад!
Ахалай-махалай - техника, дорожай!
Будет не 15-20%. А 50-80%. Все по классике
Статья рассказывает о изменении порога беспошлинного ввоза товаров в страны ЕАЭС.
Саммари:
- Лимит с €1000 до €200 изменится с апреля 2024
- Не принято решение о сохранении €1000
- Требуется новое решение ЕЭК
- Страны ЕАЭС не предложили сохранить лимит
- Минфин за снижение порога беспошлинного ввоза
- Повышение порога было в ответ на дефицит из-за санкций
- Отмена повысит цены и сократит ассортимент товаров
- Лимит был повышен в марте 2022 года до €1000
Стараюсь выделять самое важное для вас.
Подскажите пожалуйста, почему цены повысятся, ведь беспошлинный порок понизится. По идее ассортимент ввозимых товаров должен стать больше, в цена понизиться ?
Эм...
Даже не знаю, что сказать
Вот ЦБ-то разноется из-за очередного витка инфляции. И ставочку потом ещё поднимет до кучи до 17%.
маловато ЦБ может и 30% бахнуть
А если серьёзно, то сколько пошлина в этом случае будет составлять?
Если вдруг решат не продлевать решение
15% на превышение от 200 евро, условно 20 тыс . Например, покупаешь телефон на Али за 40 тыс. Пошлина будет (40-20)*0,15=3 тыс. То есть 3 тыс отдашь государству просто так. Если покупаешь ноут за 200тыс, то оплатишь допом уже 27 тыс. Такие дела
Спасибо
15 % в части стоимости превышения 200евро
А это за одну посылку или за месяц? Насколько помню, что хотели заменить 1000 евро или 31 кг посылок в месяц на 200 евро за посылку.
200евро -это совсем мало, многие бренды сейчас ушли,а покупать их все еще хочется и не на 200 евро
Для тебя Ситроен китайский будут в Калуге собирать )