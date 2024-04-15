Торговля
Маша Цепелева

IKEA выпустила коллекцию мебели «для геймеров и тех, кто с ними живёт» Статьи редакции

Например, эргономичные кресла, компьютерный стол, который можно закрыть створками, и другое.

  • IKEA разработала коллекцию Brännboll из 20 предметов, «которые помогут геймерам создать удобную обстановку и впишутся в интерьер дома». Компания выбрала яркие цвета, чтобы отойти от «типичной игровой эстетики» и мрачных тонов.
  • В коллекции есть несколько эргономичных кресел для разных игровых поз и сценариев. Например, надувное, из которого можно достать центральную часть и использовать как пуф.
  • Есть рабочий стол со складной столешницей, блоком для ПК и местом для кабелей, который можно закрыть за створками как шкаф.
  • Для хранения предлагается тумба на колёсиках, корзина, которая может стать журнальным столом, и другое. В коллекции также представлены аксессуары — коврик для мыши, ковёр и плед.
  • Мебель Brännboll поступит в продажу на всех рынках IKEA в сентябре 2024 года.

#новости #ikea

641 показ
1.3K открытий
0
26 комментариев
Написать комментарий...
 Фоксик

Видели уже "мебель для танкистов".

Ответить
Развернуть ветку
Юрий Б.

Я со второго раза прочитал, что это не совсем обычный танк

Ответить
Развернуть ветку
Griby Lenina
для геймеров и тех, кто с ними живёт

Будто кто-то живет с геймерами.

Ответить
Развернуть ветку
Zloy Marketolog

даже с Хованским кто-то живет)

Ответить
Развернуть ветку
Santiago

Мама, бабушка и кошка.

Ответить
Развернуть ветку
Ivan Mart

Икея не очень понимает смысл "геймерской мебели"

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин

Судя по коллекции, они думают, что геймеры где-то между наркоманами и анимешниками.

Ответить
Развернуть ветку
Leo Baturin

мебель явно для детей-тиктокеров

Ответить
Развернуть ветку
Ivan Mart

У них только в Нинтендо играют, так что недалеко от правды. Агуша-гейминг

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Иванович

Настоящий гейминг — это только «Мир Танков» 👍

Ответить
Развернуть ветку
Zloy Marketolog

IKEA скатилась...

Ответить
Развернуть ветку
Максим Исаев
«которые помогут геймерам создать удобную обстановку и впишутся в интерьер дома»

Что-то фигня у них какая-то, вот как надо:

Ответить
Развернуть ветку
Юрий Б.

Damn Bitch, You Live Like This?

Ответить
Развернуть ветку
Бинарный Ёж

Я думал стул-горшок с подставкой для еды и салфеток придумают.

Ответить
Развернуть ветку
Денис Еськин

Честно говоря так себе, даже не жалко, что ушли)

Ответить
Развернуть ветку
Фоксик

О, а синенькое кресло у бабушки было. На нем еще гости спали.

Ответить
Развернуть ветку
Giraffe

Бабушке заходило для стримингов?

Ответить
Развернуть ветку
Фоксик

Бабушке не помню. Коту заходил для сонинга

Ответить
Развернуть ветку
Джейкоб Джонс

Такое себе, если честно. Даже радостно теперь, что ушли

Ответить
Развернуть ветку
Юрий Б.

Ну теперь-то и выбора нет, кроме как радоваться

Ответить
Развернуть ветку
Невероятный Блондин

Вебкамщики — двигатель торговли

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Верните Икею!!! Но здесь какую-то фигню сделали.

Ответить
Развернуть ветку
troshina.a

а нам та эта информация зачем, нам ничего не светит

Ответить
Развернуть ветку
Ефимия Галкина

полезная статья!

Ответить
Развернуть ветку
ILYA KANDAUROV

Когда AI генерит мебель

Ответить
Развернуть ветку
Иван Мариас

Какое-то фу. Вообще мимо всё. Не игроки у них, а малолетние позёры-тиктокеры сплошь.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
23 комментария
Раскрывать всегда