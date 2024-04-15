IKEA выпустила коллекцию мебели «для геймеров и тех, кто с ними живёт» Статьи редакции
Например, эргономичные кресла, компьютерный стол, который можно закрыть створками, и другое.
- IKEA разработала коллекцию Brännboll из 20 предметов, «которые помогут геймерам создать удобную обстановку и впишутся в интерьер дома». Компания выбрала яркие цвета, чтобы отойти от «типичной игровой эстетики» и мрачных тонов.
- В коллекции есть несколько эргономичных кресел для разных игровых поз и сценариев. Например, надувное, из которого можно достать центральную часть и использовать как пуф.
- Есть рабочий стол со складной столешницей, блоком для ПК и местом для кабелей, который можно закрыть за створками как шкаф.
- Для хранения предлагается тумба на колёсиках, корзина, которая может стать журнальным столом, и другое. В коллекции также представлены аксессуары — коврик для мыши, ковёр и плед.
- Мебель Brännboll поступит в продажу на всех рынках IKEA в сентябре 2024 года.
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Видели уже "мебель для танкистов".
Я со второго раза прочитал, что это не совсем обычный танк
Будто кто-то живет с геймерами.
даже с Хованским кто-то живет)
Мама, бабушка и кошка.
Икея не очень понимает смысл "геймерской мебели"
Судя по коллекции, они думают, что геймеры где-то между наркоманами и анимешниками.
мебель явно для детей-тиктокеров
У них только в Нинтендо играют, так что недалеко от правды. Агуша-гейминг
Настоящий гейминг — это только «Мир Танков» 👍
IKEA скатилась...
Что-то фигня у них какая-то, вот как надо:
Damn Bitch, You Live Like This?
Я думал стул-горшок с подставкой для еды и салфеток придумают.
Честно говоря так себе, даже не жалко, что ушли)
О, а синенькое кресло у бабушки было. На нем еще гости спали.
Бабушке заходило для стримингов?
Бабушке не помню. Коту заходил для сонинга
Такое себе, если честно. Даже радостно теперь, что ушли
Ну теперь-то и выбора нет, кроме как радоваться
Вебкамщики — двигатель торговли
Верните Икею!!! Но здесь какую-то фигню сделали.
а нам та эта информация зачем, нам ничего не светит
полезная статья!
Когда AI генерит мебель
Какое-то фу. Вообще мимо всё. Не игроки у них, а малолетние позёры-тиктокеры сплошь.