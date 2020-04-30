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Торговля
Галина Мубаракшина
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Сооснователь Lamoda Флориан Янсен ушёл с поста главы ритейлера Материал редакции

В руководстве компании остался лишь один из четырёх основателей.

12 комментариев
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Один из основателей интернет-магазина одежды и обуви Lamoda, управляющий директор Флориан Янсен покинул компанию. Об этом vc.ru сообщили в Lamoda (входит в Global Fashion Group, GFG).

Янсен, возглавлявший компанию в течение девяти лет, «решил открыть для себя новые возможности за пределами рынка модной онлайн-торговли», пояснили в Lamoda.

В ближайшее время будет определён новый управляющий директор. В переходный период компанией будет руководить со-гендиректор GFG Кристоф Барщевиц.

Lamoda была основана в 2011 году Флорианом Янсеном, Буркхардом Биндером, Нильсом Тонсеном и Домиником Пикером. Тонзен и Пикер ушли из Lamoda в 2018 году, «чтобы сосредоточиться на новых бизнес-задачах». Тонзен ушёл с поста гендиректора, Пикер — управляющего директора.

В компании остался один сооснователь — Буркхард Биндер. Он занимает пост гендиректора Lamoda.

Сегодня компания представлена в России, Украине, Казахстане и Белоруссии. В четвёртом квартале 2019 года количество посетителей Lamoda в месяц составило 16 млн человек, квартальная выручка достигла 10 млрд рублей.

#новость #lamoda

Галина Мубаракшина
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12 комментариев
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Eugene Smirnov

1

Зачем?

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Антон Жуков

Eugene
1

Или почему?

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Sergey Nikolaevich Gerasimov

Антон
0

Зачем почему?

Ответить

Антон Жуков

Sergey
2

Согласен.

Ответить

Sergey Nikolaevich Gerasimov

0

Теперь я кажется понял, почему Лямода на голову лучше Вайлдберрис 😊

Ответить

Артем Бондарев

Sergey
0

Чем?
(Я почти готов согласиться, но хочу услышать аргументы)

Ответить

Sergey Nikolaevich Gerasimov

Артем
0

Например не бракованной обувью.
Более удобной моделью примерки дома, в не в помоечных пунктах.
Вайлдберрис закупает у брендов старые модели 2-3 летней давности, обувь, и бракованные (с клеем, мелким браком). Чаше всего те, у которых клей по контуру или даже в одном месте торчит.
О своих ощущениях о дизайне их инфраструктуры в диджитал, говорить не буду, это субъективно вкусовщина 😊

Ответить

Lalay Lamma

Sergey
0

А для меня, пожалуйста, и чем, и почему? 😂

Ответить

Sergey Nikolaevich Gerasimov

Lalay
0

Выше ответил 😊

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Arthur Niazyan

0

Как он посмел увольняться в период самоизоляции? Теперь Ламода не сможет претендовать на господдержку. 

Ответить

Valery Sheinin

0

А для меня вайлдберис лучше ламода

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Arthur Niazyan

0

Флориан Янсен, Буркхард Биндер, Нильс Тонсен и Доминик Пикер - русские норм 😁

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