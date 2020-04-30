В руководстве компании остался лишь один из четырёх основателей.

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Один из основателей интернет-магазина одежды и обуви Lamoda, управляющий директор Флориан Янсен покинул компанию. Об этом vc.ru сообщили в Lamoda (входит в Global Fashion Group, GFG).

Янсен, возглавлявший компанию в течение девяти лет, «решил открыть для себя новые возможности за пределами рынка модной онлайн-торговли», пояснили в Lamoda.

В ближайшее время будет определён новый управляющий директор. В переходный период компанией будет руководить со-гендиректор GFG Кристоф Барщевиц.

Lamoda была основана в 2011 году Флорианом Янсеном, Буркхардом Биндером, Нильсом Тонсеном и Домиником Пикером. Тонзен и Пикер ушли из Lamoda в 2018 году, «чтобы сосредоточиться на новых бизнес-задачах». Тонзен ушёл с поста гендиректора, Пикер — управляющего директора.

В компании остался один сооснователь — Буркхард Биндер. Он занимает пост гендиректора Lamoda.