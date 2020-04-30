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В руководстве компании остался лишь один из четырёх основателей.
Один из основателей интернет-магазина одежды и обуви Lamoda, управляющий директор Флориан Янсен покинул компанию. Об этом vc.ru сообщили в Lamoda (входит в Global Fashion Group, GFG).
Янсен, возглавлявший компанию в течение девяти лет, «решил открыть для себя новые возможности за пределами рынка модной онлайн-торговли», пояснили в Lamoda.
В ближайшее время будет определён новый управляющий директор. В переходный период компанией будет руководить со-гендиректор GFG Кристоф Барщевиц.
Lamoda была основана в 2011 году Флорианом Янсеном, Буркхардом Биндером, Нильсом Тонсеном и Домиником Пикером. Тонзен и Пикер ушли из Lamoda в 2018 году, «чтобы сосредоточиться на новых бизнес-задачах». Тонзен ушёл с поста гендиректора, Пикер — управляющего директора.
В компании остался один сооснователь — Буркхард Биндер. Он занимает пост гендиректора Lamoda.
Сегодня компания представлена в России, Украине, Казахстане и Белоруссии. В четвёртом квартале 2019 года количество посетителей Lamoda в месяц составило 16 млн человек, квартальная выручка достигла 10 млрд рублей.
Зачем?
Или почему?
Теперь я кажется понял, почему Лямода на голову лучше Вайлдберрис 😊
Чем?
(Я почти готов согласиться, но хочу услышать аргументы)
Например не бракованной обувью.
Более удобной моделью примерки дома, в не в помоечных пунктах.
Вайлдберрис закупает у брендов старые модели 2-3 летней давности, обувь, и бракованные (с клеем, мелким браком). Чаше всего те, у которых клей по контуру или даже в одном месте торчит.
О своих ощущениях о дизайне их инфраструктуры в диджитал, говорить не буду, это субъективно вкусовщина 😊
А для меня, пожалуйста, и чем, и почему? 😂
Как он посмел увольняться в период самоизоляции? Теперь Ламода не сможет претендовать на господдержку.
Флориан Янсен, Буркхард Биндер, Нильс Тонсен и Доминик Пикер - русские норм 😁
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