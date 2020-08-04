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«Почта России» вложит 1,4 млрд рублей в сеть постаматов — компания установит их в «Магнитах» и «Дикси» Материал редакции
Оператор хочет побороться за статус «опорного логистического партнёра» на рынке электронной торговли.
- «Почта России» планирует вложить 1,4 млрд рублей в закупку 5000 постаматов, их установку начнут в 2020 году, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Информацию подтвердили в компании.
- Почтовый оператор планирует размещать постаматы в сетях «Магнит» и «Дикси», рассказал газете источник, знакомый с проектом, и источник на рынке электронной коммерции. В «Магните» переговоры подтвердили, в «Дикси» не ответили на запрос издания, «Почта России» отказалась комментировать эти сведения.
- «Почта России» хочет стать «опорным логистическим партнёром для российской и международной отрасли интернет-торговли», цитирует газета главу компании Максима Акимова. Сейчас компания работает с партнёрскими пунктами выдачи и постаматами Hermes Russia, PickPoint и «Халва», но, по словам Акимова, ей нужно непосредственное присутствие на рынке, отмечает издание.
- В мае российский рынок постаматов оценивался в 15-20 тысяч штук, сейчас их гораздо больше, рассказал газете гендиректор аналитического агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров. 5000 постаматов — минимальный порог выхода на рынок, пояснила изданию гендиректор PickPoint Надежда Романова.
- До конца 2020 года около 10 тысяч постаматов планирует открыть в отделениях «Сбербанка» его дочерняя компания «Сберлогистика». У 5Post («дочки» X5 Retail Group) 9000 пунктов выдачи на кассе и 2500 постаматов (с учетом партнёрских), у Ozon, по собственным данным, около 6000 постаматов, у PickPoint — 4700 (с учётом партнёрских — около 7000), отмечает издание.
- В сотрудничестве с «Почтой России» заинтересованы AliExpress, Ozon и Wildberries, указывает издание. В Ozon говорят, что им потребуется поддержка в удалённых городах, где своих постаматов у компании нет.
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Роман Вяткин
Уже не знают как продвинуть почту 🤦♂️
Оля КаракулиРоман
Ну и правильно делают, может что-то изменится в лучшую сторону, только у нас в стране такая жопа с доставкой и ценой на неё
Shutov DanilОля
Сильно бы поспорил, почта РФ дает отличные тарифы и все больше радует реальными сроками доставки.
Если говорить о каких-то отдаленных локациях, даже альтернативы нет.
Сервис значительно улучшится за последнее время
Карфаген должен быть разрушенShutov
Отличные тарифы? От 0.5 кг уже обычно службы доставки дешевле.
Я с Кипра себе дол отправлял 4 письма за 2 евро. А потом дома в соседний регион (150 км) одно письмо за полтора
Dimitry WhoКарфаген
Ну а я отправлял в Индию до 0.5кг цена вопроса 560₽ в других доставках было от 3500₽, другой вопрос что посылка ещё не дошла, идёт 5й месяц)
badResistorDimitry
у них по рф дороже на такой же вес...
badResistorКарфаген
Поддерживаю. По РФ цены конские. На межнар, не пробовал их.
А по рф как то отправлял себе 750гр, объемом чуть больше граненого стакана, вышло 500-600р.
Через 1 год(месяц назад) отправлял 1кг такого же объема(болты для машины), сразу в другой транспортной - цена вопроса 350р была, сроки быстрее геморроя в отправке и получении существенно меньше.
SGbadResi…
Март 2019, отправила 2.9кг почтой по РФ, цена вопроса 429₽, доставили за 7 дней. Оплатила все онлайн, наклеила дома на отправление необходимые бумаги и без очереди отдала коробку в окошко. Заняло все в сумме 5 минут, никакого геморроя, доставка в срок
Карфаген долженSG
При этом ПЭК берет 420 рублей за 15 кг со страховкой, доставка за 2-4 дня
Dennis GerasimovКарфаген
Мне ПЭК неудобен жутко, был бы пункт приемки рядом...
SGКарфаген
Во-первых, открыла калькулятор на сайте ПЭК и минимальная цена 480₽ для моих параметров и веса, а ещё предложили проехать 42 километра до ближайшего пункта выдачи
Во-вторых, Вы ведь понимаете, что:
а) ПЭК/СДЭК и прочие есть далеко не везде, где есть почта России
б) отделение почты почти всегда будет ближе, чем ПЭК (если вы живете рядом со ПЭКом, то я рада за вас, но говорю про общий случай)
Ну вот конкретно в моем случае, даже если цена была бы 420₽, то ради экономии в 9 (!!!) рублей, мне бы пришлось на метро доехать до ближайшего пункта сдачи и обратно, это уже почти 100₽ и около часа времени, получателю бы пришлось проехать 42 километра до ближайшего пункта выдачи (не сильна в ценах на бензин, но выглядит как не лучшая сделка) и ещё минус почти 2 часа жизни.
Dennis GerasimovSG
вот кстати да. Сейчас мне едет посылка 4 кг из Симферополя в Мск. Цена за пересылку - 578 руб.
Dennis GerasimovОля
Фигню говорите. У почты и сроки, и цены - более чем устраивают. Сами давно пробовали?
Денис ДемидовDennis
Каждый день пробую, СДЕК уже дешевле и быстрее доставляет.
Dennis GerasimovДенис
ну это занчит сейчас что то изменилось. Три месяца назад меня политика СДЭКа достала. То дорого. То в самолет не берут - доплатите, повезеи дольше на авто. То еще какая то херь.
С теми же отправками прихожу на почту - сдал, уехало, фсио
Денис ДемидовDennis
Что касается дорого, то возможно, вас пытался развести конкретный сотрудник втюхивая дорогую доставку, которая на 1 день реально быстрее.
В ограничениях виноват не СДЕК, а наше законодательство, которое от частников требует дофига, тогда как на почту ему пофиг.
Dennis GerasimovДенис
Ну и зачем пользоваться таким сервисом, в котором мне сотрудники что-то втюхивают?
ДУмаю что у всех к любйо компании есть вопросы. Мне на небольших посылках ооочень удобна почта, и цены не разорительные.
А так да, как то велик в обрешетке из нижнего в москву СДЭК привез за три тыщи. Три года назад. И то. Обрешетка была - без слез не взглянешь
Денис ДемидовDennis
На почте тоже могут втюхать 1 класс или курьерскую ЕМС, которую часто на почте получать надо, как говорится, без лоха и жизнь плоха. По отдельным сотрудникам нет смысла судить о всем сервисе. Если вы знаете, что вам нужно, втюхать вам уже не удастся.
Dennis GerasimovДенис
хз, часто пользуюсь курьеркой ЕМС - всегда до дверей
Видимо, мне не везет со сДЭК,а вам с Почтой )
Денис ДемидовDennis
Вы обычный юзер, а я профессиональный пользователь обоих сервисов. В малых городах ЕМС часто забивает на курьерскую доставку, звонит сотрудник и предлагает на почте забрать, жалобы на это от людей приходят к нам часто.
У СДЕК-а только один большой минус, проблемный IT, все время, либо сайт глючит, либо ЛК не работает либо и то и это.
Dennis GerasimovДенис
О чем я и говорю - у меня вопросы к сдэку, у вас к почте
юзер-не юзер, но есть у нас небольшое производство с фрезерами по металлу, часто отправляем небольшие заказы по стране. Почта вне конкуренции. Все пробовали.
Денис ДемидовDennis
Заключите со СДЕКом договор и будет вам счастье.
Роман ВяткинОля
Согласен. Но кроме того,что они хотят сейчас сделать,нужно ещё и скорость работы увеличить и привести в порядок все помещения,где есть почта России. А то в Москве ,некоторые отделения разваливаются,что ж тогда в регионах. Печально,но все можно сделать. Сам был студентом и работал год на почте. Там есть над чем работать...
Dimitry WhoОля
Цена низкая, ты видимо не в теме
Александр АнтиповРоман
А как можно продвинуть то что не продвигается? Переведу: если отправить посылку через почту РФ в Хабаровск с Москвы, то получите вы ее в следующий жизни или ваши внуки.
Dennis GerasimovАлександр
при этом из Москвы в Братск посылка почтой приехала за 10 дней. ЧЯДНТ ?
badResistor
Почтаматы это конечно круто, но почта не может разнести извещения, в разумные сроки.
Еще тарифы стали дороже сдэка...
Dennis GerasimovbadResistor
Попробуйте СДЭКом отправить что то крупнее и тяжелее пачки газет.
Посылка 3кг. Почтой - тыща, СДЭКом - полторы. Личный опыт 🤷
badResistorDennis
Вообще заказывал в декабре с мск в нск 10кг, отправили СДЭК и было не 1,5к- меньше, а почта вот значительно по больше была(цену не говорил отправитель, но ему выгоднее по дешевле отправить было).
Открыл тарифы - новосибирск-москва, до 5кг, 500р, до 12кг 800р СДЭК. Как то не вяжется с тем что говорите.
Dennis GerasimovbadResistor
Извините, чеки не сохранились, умерли вместе с предыдущим телефоном.
Тарифы на сайте - могут сильно поменяться в офисе. или уже после того, как отрпавил посылку, было у меня такое, выше писал - "в самолет не берут"
badResistorDennis
Вот как раз и написал что ценник на 10кг был совсем небольшой и 800р или около того - как на оф сайте.
Prolis Labkk
Сейчас что это вообще за доставка Почтой России - до ближайшего почтового отделения, это какой век на дворе?
Avramov MaxProlis
СДЭК и Boxberry тоже доставляют до ближайшего отделения. Если нужен курьер - доплачивай. Почта России не исключение - https://www.pochta.ru/support/post-rules/home-delivery
Мне проще забрать посылку самому из отделения того же СДЭК, чем ждать ещё несколько дней, согласовывать время с курьером, ждать его.
Prolis LabkkAvramov
Почему в адресе доставке указывается квартира, но туда не доставляют, а вымогают дополнительную услугу доставки?
СДЭК и WB сразу дают выбрать точный адрес доставки и туда и будет доставлено в срок и за понятные деньги.
Денис Денисов
Почта удивительно меняется в хорошую сторону . Удобное приложение , сроки и цены приемлемы . Сам в шоке , что такое пишу😀
Roman Schigolev
Сейчас бы инвестироовать в кэш в 2020
Максим Носков
У посты России, есть деньги??? Воу
Фагиз Мавлютов
Не монополия, а «опорно логистический партнёр» !
Prolis LabkkФагиз
Ага, опорно-локтевой
Артем Баранов
Лет 5 назад бы так )
Константин Тишаков
Есть информация, что на разработку систем наняли качественных подрядчиков на приличный бюджет. Если хорошие идёте по выстраиванию новых цепочек/возможностей трекинга и логистики не утонут во внутренней бюрократии согласований.
Кинес Кизиитов
и доставлять в эти постаматы будут недели по 3-4, причем каждую пятую посылку - терять по дороге )))
Help lawyerКинес
Ну хотя бы ковыляют в верном направлении
Кинес КизиитовHelp
так это бесспорно. у них и доставка до квартиры же есть. мы тут что, будем обсуждать бизнес-модель пр или это уже не VC и не нужно иронизировать по поводу и без повода? ))
Help lawyerКинес
VC-справедливый. Когда кто-то делает что-нибудь правильное, мы ему выдаем одобрямс
Кинес КизиитовHelp
мы - это розовые очки ресурса?
такое бывает иногда, но это увы не правило
Help lawyerКинес
Это была ирония ☝
Кинес КизиитовHelp
)))) подловил
Sergey Votin
>у 5Post («дочки» X5 Retail Group) 9000 пунктов выдачи на кассе
"Лучшее" место для получения посылки, чтобы изрядно попортить свою карму в очереди, надо еще поискать