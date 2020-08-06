Вы случайно не PHP Middle?
Торговля
Галина Мубаракшина
2139

Ozon с партнёром начал продавать на маркетплейсе новые автомобили в Москве Материал редакции

На маркетплейсе можно выбрать и забронировать машину, а автодилер гарантирует цену, указанную на сайте, говорят в Ozon.

  • Ozon в партнёрстве с группой компаний «Автомир» запустил онлайн-продажу новых автомобилей, пишет «Коммерсантъ».
  • Маркетплейс добавил витрину автодилера, в которой будут представлены 14 брендов: Hyundai, Nissan, Kia, Renault, Volkswagen и другие, уточняет издание. Сейчас на сайте представлены некоторые из них.
  • На Ozon пользователи смогут выбрать и забронировать автомобиль, «Автомир» гарантирует его наличие по указанной на сайте цене, рассказал газете представитель маркетплейса.
  • На старте партнёры будут продавать новые машины в Москве и Подмосковье, затем они планируют добавить другие города и расширить ассортимент за счёт автомобилей с пробегом, пишет «Коммерсантъ».
  • В марте 2019 года AliExpress анонсировал продажу автомобилей Chery через свой сайт, но сейчас машин в его ассортименте нет. В апреле 2020 года сервис для купли-продажи новых и подержанных автомобилей запустил «Сбербанк».
  • Партнёрство с автодилером позволит Ozon привлечь на площадку новых покупателей, а «Автомиру» — продавать машины даже в случае второй волны Covid-19, рассказали изданию эксперты рынка.
Ozon

#новость #ozon #автомобили

Галина Мубаракшина
+13 033
7
9
{ "author_name": "Галина Мубаракшина", "author_type": "editor", "tags": ["\u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0438","ozon"], "comments": 11, "likes": 9, "favorites": 7, "is_advertisement": false, "subsite_label": "trade", "id": 148065, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 06 Aug 2020 08:13:10 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
11 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Timofey Dyrin

8

Ещё и с оплатой непонятка. Когда в прошлом году я заявил в Автомире, что хочу оплатить автомобиль картой, они были в ступоре, что я не с мешком нала. Потребовалось согласование руководства. Гы, наломойки. 

Ответить

iFlow Games

6

Гарантируют цену?) в случае ошибки Озон легко даёт заднюю и шлёт всех куда попало

Ответить

BearStrikesBack

3

https://avtomir.ru/new-cars/nissan/terrano/crossoverIcomfortIzbdItrwaldfd10fepaadcc0/
https://www.ozon.ru/product/nissan-terrano-iii-d10-2020-g-184267507/

Это типа озон свои ~10% комиссии накинул за хлопоты?) Неплохо так, неплохо.

Купить Nissan Terrano Comfort 5MT, 1,6 л, 114…
Продажа Nissan Terrano Comfort 5MT, 1,6 л, 114 л.с., Бензиновый, 2WD, Comfort, Серебристый в…
avtomir.ru
Ответить

Sam Beckett

BearStrikesBack
0

Ну, покупатели террано должны страдать по определению. Это такой вот сорт людей.

Ответить

Dan Grigoryev

Sam
0

а что получше за эти же деньги можно сейчас взять новое из салона?

Ответить

Sam Beckett

Dan
4

Секрет в том, что можно взять точно такую же машину, но процентов на 15 дешевле. У нее просто шильдик будет не ниссан, а рено.

Ответить

Timofey Dyrin

Sam
0

Или Haval

Ответить

Hiun Kim

1

Интересно, а по премиум подписке, доставка бесплатная?

Ответить

Карл

1

главное, потом случайно не узнать, что придя в салон, то же самое можно было на полмиллиона дешевле купить.

Ответить

Johnny Vorony

0

Вот если бы яхты и вертолеты...

Ответить

Михаил Попов

0

Судя по всему это не более чем отправка заявки дилеру.
После этого вам придется ехать в дц, подписывать договор бронирования и вносить предоплату. А машину получите, когда дилер выкупит у банка птс.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

NTA
Подписан
Отписаться
Парсим какой-нибудь XML
Каждый, кто написал в жизни хоть строчку кода, слышал такое выражение – не нужно изобретать велосипед, то есть, зачем п…
1
Мегаплан
Подписан
Отписаться
Как ставить задачи работникам разных поколений
«Мегаплан» начинался с таск-менеджера, поэтому мы можем назвать себя профи в заявленной теме. В прошлый раз рассказали…
2
Альфа-Банк
Подписан
Отписаться
Миллиолето: как Альфа-Банк запустил квест и увеличил активность в приложении на 30%
Рассказываем, как квест привлёк почти 3 миллиона участников, какие задания были самыми популярными и в чём мы ошиблись
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Евгений Ларин
за день
Казна пуста милорд рогвардея хочет кушать
Россия предложила Нидерландам поднять налог на дивиденды: в стране есть офисы X5 Retail Group, «Яндекса» и «Связного»
Alexey Kott
за неделю
Ты отдаёшь кучу денег, времени, сил, нервов и других ресурсов, чтобы получить профессию, которая предполагает постоянную гигантскую ответственность за машину, стоимостью несколько сотен миллионов долларов и две-три…
BBC: «Победа» отправила около 100 своих пилотов в неоплачиваемые отпуска до 2021 года

Комментарии

Дарья Шуруева

Почему ваши вакансии теряют 30…

Денис Демидов

«Любая компания с деньгами…

Kelerius

Uber позволила сотрудникам…

Денис Демидов

Зачем ИТ-корпорации покупают…

Максим Никитин

Россия предложила Нидерландам…

Иван Арефьев

Как анимировать интерфейсы в…

S.Z

Курьеры «СберМаркета» стали…

Кинес Кизиитов

Цифровая медицина будущего

Борис Васильев

Цифровая медицина будущего

Andrew Simon

Почему ваши вакансии теряют 30…

Alex Chernyshev

Когда термшит от слова “shit”

S.Z

«Ситимобил» переименовал VK…

Леонид Лобов

Uber позволила сотрудникам…

Максим Никитин

Россия предложила Нидерландам…

Александр Антипов

«Почта России» вложит 1,4 млрд…

Михаил Попов

Ozon с партнёром начал…

Arthur Niazyan

«Почта России» вложит 1,4 млрд…

S.Z

«Ситимобил» переименовал VK…

Максим Никитин

Россия предложила Нидерландам…

Александр Антипов

«Почта России» вложит 1,4 млрд…