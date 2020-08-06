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Ozon с партнёром начал продавать на маркетплейсе новые автомобили в Москве Материал редакции
На маркетплейсе можно выбрать и забронировать машину, а автодилер гарантирует цену, указанную на сайте, говорят в Ozon.
- Ozon в партнёрстве с группой компаний «Автомир» запустил онлайн-продажу новых автомобилей, пишет «Коммерсантъ».
- Маркетплейс добавил витрину автодилера, в которой будут представлены 14 брендов: Hyundai, Nissan, Kia, Renault, Volkswagen и другие, уточняет издание. Сейчас на сайте представлены некоторые из них.
- На Ozon пользователи смогут выбрать и забронировать автомобиль, «Автомир» гарантирует его наличие по указанной на сайте цене, рассказал газете представитель маркетплейса.
- На старте партнёры будут продавать новые машины в Москве и Подмосковье, затем они планируют добавить другие города и расширить ассортимент за счёт автомобилей с пробегом, пишет «Коммерсантъ».
- В марте 2019 года AliExpress анонсировал продажу автомобилей Chery через свой сайт, но сейчас машин в его ассортименте нет. В апреле 2020 года сервис для купли-продажи новых и подержанных автомобилей запустил «Сбербанк».
- Партнёрство с автодилером позволит Ozon привлечь на площадку новых покупателей, а «Автомиру» — продавать машины даже в случае второй волны Covid-19, рассказали изданию эксперты рынка.
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Timofey Dyrin
Ещё и с оплатой непонятка. Когда в прошлом году я заявил в Автомире, что хочу оплатить автомобиль картой, они были в ступоре, что я не с мешком нала. Потребовалось согласование руководства. Гы, наломойки.
iFlow Games
Гарантируют цену?) в случае ошибки Озон легко даёт заднюю и шлёт всех куда попало
BearStrikesBack
https://avtomir.ru/new-cars/nissan/terrano/crossoverIcomfortIzbdItrwaldfd10fepaadcc0/
https://www.ozon.ru/product/nissan-terrano-iii-d10-2020-g-184267507/
Это типа озон свои ~10% комиссии накинул за хлопоты?) Неплохо так, неплохо.
Sam BeckettBearStrikesBack
Ну, покупатели террано должны страдать по определению. Это такой вот сорт людей.
Dan GrigoryevSam
а что получше за эти же деньги можно сейчас взять новое из салона?
Sam BeckettDan
Секрет в том, что можно взять точно такую же машину, но процентов на 15 дешевле. У нее просто шильдик будет не ниссан, а рено.
Timofey DyrinSam
Или Haval
Hiun Kim
Интересно, а по премиум подписке, доставка бесплатная?
Карл
главное, потом случайно не узнать, что придя в салон, то же самое можно было на полмиллиона дешевле купить.
Johnny Vorony
Вот если бы яхты и вертолеты...
Михаил Попов
Судя по всему это не более чем отправка заявки дилеру.
После этого вам придется ехать в дц, подписывать договор бронирования и вносить предоплату. А машину получите, когда дилер выкупит у банка птс.