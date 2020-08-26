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Торговля
Лиана Липанова
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«AliExpress Россия» позволит самозанятым открывать магазины на площадке — комиссия для них составит 5-8% Материал редакции

С самозанятыми уже работает Wildberries, но комиссия у него отличается.

15 комментариев
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«AliExpress Россия» позволит самозанятым россиянам открывать собственные магазины на маркетплейсе, сообщил vc.ru представитель компании.

Для регистрации магазина понадобится ИНН и контактные данные, уточнили в компании. Новые продавцы смогут доставлять товары покупателям с помощью «Почты России» или логистического партнёра «AliExpress Россия» — компании Cainiao (входит в Alibaba Group).

Первые 100 товаров самозанятых в течение шести месяцев не будут облагаться комиссией площадки. Затем комиссия (в неё уже входит эквайринг) составит 5% или 8% в зависимости от категории товара.

Например, 8% взимается за продажу одежды и белья, детских товаров, сумок, часов, еды, товаров для красоты, здоровья, сада, освещения и канцтоваров. Комиссия в большинстве остальных категорий составляет 5% — за торговлю бытовой техникой и электроникой, товарами для автомобиля и дома, мебелью и ювелирными изделиями.

Кроме того, первые 10 доставок через Cainiao будут бесплатными, а затем будут субсидироваться AliExpress — 60 рублей за каждую доставку. «Программа субсидирования будет действовать до апреля 2021 года и, вероятно, будет продлена», — говорит представитель «AliExpress Россия».

Продавцы также смогут настроить в личном кабинете размещение рекламы у партнёров AliExpress — различных площадок, блогеров и лидеров мнений.

Оплачивается такая реклама комиссией за каждую продажу, если посетители магазина совершают покупку через специальную рекламную ссылку. Продавец предлагает комиссию — от 3% до 50% от стоимости товара, в среднем — 5,5%. Часть комиссии AliExpress доплачивает от себя, заявил представитель площадки. Какую именно, компания не раскрывает.

Самозанятые смогут пользоваться теми же функциями, что и крупные продавцы площадки: настраивать дизайн магазина, управлять заказами и анализировать продажи в личном кабинете.

Сейчас на AliExpress больше 14 тысяч российских продавцов, и 80% из них — предприятия малого бизнеса. По разным оценкам, самозанятых производителей сейчас не более 15 тысяч, но есть тренд на переход индивидуальных предпринимателей в статус самозанятых, так что их число будет расти.

Дмитрий Селихов
директор по развитию «AliExpress Россия»

В октябре 2019 года с самозанятыми начал сотрудничать интернет-магазин Wildberries. Комиссия магазина для самозанятых составляет 19%.

В Ozon рассказали vc.ru, что маркетплейс тоже сотрудничает с самозанятыми, но речь идёт о доставке заказов. Открытие магазинов самозанятыми на площадке компания пока только тестирует.

«Самозанятые также могут сотрудничать с партнерами-продавцами площадки. Сейчас более 85% ассортимента Ozon формируют 14 тысяч продавцов со всей страны — это создает большой спрос на их поддержку и дополнительное обслуживание: оцифровку товаров, создание контента для предпринимателей и помощь в рекламном продвижении. Эти услуги предпринимателям также могут оказывать самозанятые», — пояснил представитель Ozon.

#новость #wildberries #aliexpressrussia #ozon #самозанятые

Лиана Липанова
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15 комментариев
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евгений аношин

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Сумма дохода для самозанятого определяется за вычетом комиссии и доставка? Или комиссия и доставка выставляются отдельными документами? Место осуществления сделок - Москва? По месту нахождения алиэкспресса-Россия? Получается что самозанятым надо перерегистрироваться на Москву, чтобы не платить НДФЛ от сделок вне региона самозанятости?

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Дмитрий Тенетович

евгений
0

Местом ведения деятельности самозанятого может быть как его местонахождение, так и местонахождение заказчика, насколько я знаю.

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евгений аношин

Дмитрий
0

"2. Физическое лицо указывает субъект Российской Федерации, на территории которого им ведется деятельность, при переходе на специальный налоговый режим.
3. В случае ведения деятельности на территориях нескольких субъектов Российской Федерации для целей применения специального налогового режима физическое лицо самостоятельно выбирает субъект Российской Федерации, на территории которого им ведется деятельность, и вправе изменять место ведения деятельности не чаще одного раза в календарный год"

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ЯжПрограммист

2

Так самозанятым не разрешено торговать товарами же

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евгений аношин

ЯжПрограммист
0

Бу можно))

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Пол Финч

ЯжПрограммист
0

Перепродажей - нельзя. Собственное производство - без проблем.

Ответить

Александр Пименов

ЯжПрограммист
0

Товарами собственного производства можно. А вдруг кто-то в подвале у себя зарядки для телефонов по ночам клепает?

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Лучезарный Смех

0

Уточните, под самозанятыми имеются ввиду все физ. лица или только те, кто оформился как самозанятый?

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Chermen Khugaev

Лучезарный
0

Скорее всего, те кто оформил)

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Ruslan Umarkhanov

0

Круто👍

Ответить

Mikhail Sukhanov

0

Программа субсидирования будет действовать до апреля 2020 года? опечатка?

Ответить

Dmitry Sony

0

Странно, раньше самозанятым нельзя было перепродавать товары? Теперь можно или я не так что-то понял? Или изменения произошли?

Ответить

Sam Esq

–1

Как дела у мертворожденного "Беру"?

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Александр Кучеряев

Sam
0

В целом получше чем у Алика, так как маржа выше и клиенты более платежеспособные.
Если смотреть, то рост в последние года даже без пандемии значительный был.

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Андрей Кириллов

Sam
0

Вошел в Топ-10 крупнейших интернет-магазинов России по итогам 2019-го года

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