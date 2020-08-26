«AliExpress Россия» позволит самозанятым открывать магазины на площадке — комиссия для них составит 5-8% Материал редакции
С самозанятыми уже работает Wildberries, но комиссия у него отличается.
«AliExpress Россия» позволит самозанятым россиянам открывать собственные магазины на маркетплейсе, сообщил vc.ru представитель компании.
Для регистрации магазина понадобится ИНН и контактные данные, уточнили в компании. Новые продавцы смогут доставлять товары покупателям с помощью «Почты России» или логистического партнёра «AliExpress Россия» — компании Cainiao (входит в Alibaba Group).
Первые 100 товаров самозанятых в течение шести месяцев не будут облагаться комиссией площадки. Затем комиссия (в неё уже входит эквайринг) составит 5% или 8% в зависимости от категории товара.
Например, 8% взимается за продажу одежды и белья, детских товаров, сумок, часов, еды, товаров для красоты, здоровья, сада, освещения и канцтоваров. Комиссия в большинстве остальных категорий составляет 5% — за торговлю бытовой техникой и электроникой, товарами для автомобиля и дома, мебелью и ювелирными изделиями.
Кроме того, первые 10 доставок через Cainiao будут бесплатными, а затем будут субсидироваться AliExpress — 60 рублей за каждую доставку. «Программа субсидирования будет действовать до апреля 2021 года и, вероятно, будет продлена», — говорит представитель «AliExpress Россия».
Продавцы также смогут настроить в личном кабинете размещение рекламы у партнёров AliExpress — различных площадок, блогеров и лидеров мнений.
Оплачивается такая реклама комиссией за каждую продажу, если посетители магазина совершают покупку через специальную рекламную ссылку. Продавец предлагает комиссию — от 3% до 50% от стоимости товара, в среднем — 5,5%. Часть комиссии AliExpress доплачивает от себя, заявил представитель площадки. Какую именно, компания не раскрывает.
Самозанятые смогут пользоваться теми же функциями, что и крупные продавцы площадки: настраивать дизайн магазина, управлять заказами и анализировать продажи в личном кабинете.
В октябре 2019 года с самозанятыми начал сотрудничать интернет-магазин Wildberries. Комиссия магазина для самозанятых составляет 19%.
В Ozon рассказали vc.ru, что маркетплейс тоже сотрудничает с самозанятыми, но речь идёт о доставке заказов. Открытие магазинов самозанятыми на площадке компания пока только тестирует.
«Самозанятые также могут сотрудничать с партнерами-продавцами площадки. Сейчас более 85% ассортимента Ozon формируют 14 тысяч продавцов со всей страны — это создает большой спрос на их поддержку и дополнительное обслуживание: оцифровку товаров, создание контента для предпринимателей и помощь в рекламном продвижении. Эти услуги предпринимателям также могут оказывать самозанятые», — пояснил представитель Ozon.
Сумма дохода для самозанятого определяется за вычетом комиссии и доставка? Или комиссия и доставка выставляются отдельными документами? Место осуществления сделок - Москва? По месту нахождения алиэкспресса-Россия? Получается что самозанятым надо перерегистрироваться на Москву, чтобы не платить НДФЛ от сделок вне региона самозанятости?
Местом ведения деятельности самозанятого может быть как его местонахождение, так и местонахождение заказчика, насколько я знаю.
"2. Физическое лицо указывает субъект Российской Федерации, на территории которого им ведется деятельность, при переходе на специальный налоговый режим.
3. В случае ведения деятельности на территориях нескольких субъектов Российской Федерации для целей применения специального налогового режима физическое лицо самостоятельно выбирает субъект Российской Федерации, на территории которого им ведется деятельность, и вправе изменять место ведения деятельности не чаще одного раза в календарный год"
Так самозанятым не разрешено торговать товарами же
Товарами собственного производства можно. А вдруг кто-то в подвале у себя зарядки для телефонов по ночам клепает?
Уточните, под самозанятыми имеются ввиду все физ. лица или только те, кто оформился как самозанятый?
Программа субсидирования будет действовать до апреля 2020 года? опечатка?
Странно, раньше самозанятым нельзя было перепродавать товары? Теперь можно или я не так что-то понял? Или изменения произошли?
Как дела у мертворожденного "Беру"?
В целом получше чем у Алика, так как маржа выше и клиенты более платежеспособные.
Если смотреть, то рост в последние года даже без пандемии значительный был.
Вошел в Топ-10 крупнейших интернет-магазинов России по итогам 2019-го года
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