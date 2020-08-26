С самозанятыми уже работает Wildberries, но комиссия у него отличается.

Для регистрации магазина понадобится ИНН и контактные данные, уточнили в компании. Новые продавцы смогут доставлять товары покупателям с помощью «Почты России» или логистического партнёра «AliExpress Россия» — компании Cainiao (входит в Alibaba Group).

Первые 100 товаров самозанятых в течение шести месяцев не будут облагаться комиссией площадки. Затем комиссия (в неё уже входит эквайринг) составит 5% или 8% в зависимости от категории товара.

Например, 8% взимается за продажу одежды и белья, детских товаров, сумок, часов, еды, товаров для красоты, здоровья, сада, освещения и канцтоваров. Комиссия в большинстве остальных категорий составляет 5% — за торговлю бытовой техникой и электроникой, товарами для автомобиля и дома, мебелью и ювелирными изделиями.

Кроме того, первые 10 доставок через Cainiao будут бесплатными, а затем будут субсидироваться AliExpress — 60 рублей за каждую доставку. «Программа субсидирования будет действовать до апреля 2021 года и, вероятно, будет продлена», — говорит представитель «AliExpress Россия».

Продавцы также смогут настроить в личном кабинете размещение рекламы у партнёров AliExpress — различных площадок, блогеров и лидеров мнений.

Оплачивается такая реклама комиссией за каждую продажу, если посетители магазина совершают покупку через специальную рекламную ссылку. Продавец предлагает комиссию — от 3% до 50% от стоимости товара, в среднем — 5,5%. Часть комиссии AliExpress доплачивает от себя, заявил представитель площадки. Какую именно, компания не раскрывает.

Самозанятые смогут пользоваться теми же функциями, что и крупные продавцы площадки: настраивать дизайн магазина, управлять заказами и анализировать продажи в личном кабинете.

Сейчас на AliExpress больше 14 тысяч российских продавцов, и 80% из них — предприятия малого бизнеса. По разным оценкам, самозанятых производителей сейчас не более 15 тысяч, но есть тренд на переход индивидуальных предпринимателей в статус самозанятых, так что их число будет расти.

В октябре 2019 года с самозанятыми начал сотрудничать интернет-магазин Wildberries. Комиссия магазина для самозанятых составляет 19%.

В Ozon рассказали vc.ru, что маркетплейс тоже сотрудничает с самозанятыми, но речь идёт о доставке заказов. Открытие магазинов самозанятыми на площадке компания пока только тестирует.

«Самозанятые также могут сотрудничать с партнерами-продавцами площадки. Сейчас более 85% ассортимента Ozon формируют 14 тысяч продавцов со всей страны — это создает большой спрос на их поддержку и дополнительное обслуживание: оцифровку товаров, создание контента для предпринимателей и помощь в рекламном продвижении. Эти услуги предпринимателям также могут оказывать самозанятые», — пояснил представитель Ozon.