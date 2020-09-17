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Рая Хачатрян
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BI: из-за масочного режима в США упали продажи губной помады — и косметическим компаниям приходится приспосабливаться Материал редакции

Теперь компании планируют стать больше, чем брендами косметики — помогать людям почувствовать себя лучше в трудные времена.

7 комментариев
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В 2019 году объём продаж производителей губных помад только в США составил $4 млрд, но затем началась пандемия Covid-19, а с ней — масочный режим и нестабильная экономика, пишет Business Insider. В результате косметические компании вынуждены кардинально менять свои методы ведения бизнеса — от концепции бренда до цепочек поставок.

По словам Кори Маркизотто, главного директора по маркетингу бренда доступной профессиональной косметики E.L.F. Beauty, компания отреагировала на пандемию раньше, чем другие, поскольку поставляет свою продукцию за границу. Она поменяла стратегию в начале января из-за проблем на китайском рынке.

Маркизотто говорит, что компания увидела резкое снижение спроса на губную помаду и всплеск на рынке бронзеров и средств для бровей. По ее словам, спрос на товары во время пандемии меняется не просто ежемесячно или еженедельно, а ежедневно или даже ежечасно.

Не все компании столкнулись с неудачами: в начале пандемии бренд косметики для темнокожих Mented готовился к худшему — компания ожидала спада продаж на 40%. Однако в апреле продажи компании только выросли. Сооснователь бренда Аманда Джонсон считает, что причина успеха в интернет-продажах и узкой целевой аудитории.

В майском отчете консалтингового агенства McKinsey говорится, что продажи косметики люксовых брендов в США упали на 55%. Однако в Европе в четыре раза выросли продажи средств по уходу за кожей, ногтями и волосами, так как люди стали больше следить за собой во время самоизоляции.

Бизнес продолжит продвигать косметику как важный элемент ухода за собой в трудные времена, считает Маркизотто. Джонсон отмечает, что несмотря на массовое ношение масок, губная помада остаётся популярным товаром у двух групп потребителей.

Первое — это сотрудники которые работают из дома и участвуют в конференциях по Zoom, Team или Google Hangouts. А вторые — это люди, которым обязательно нужно ходить на работу. На вопрос почему они красят губы помадой при масочном режиме, они ответили, что им «нужно что-то, что заставит почувствовать себя хорошо прямо сейчас», рассказала Джонсон.

#косметика

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7 комментариев
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Даниил Слесарчук

1

бренд косметики для темнокожих Mented - прикольно)
Но мне кажется что правильнее было бы написать "бренд косметики для темной кожи", а то как-то попахивает расизмом и сегрегацией. Сравните "косметика для светлой и бледной кожи" и "косметика для белых".

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Valentin Omelyan

Даниил
2

Косметика для нигеров?

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Artemy

1
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Dear Moscow,

Artemy
0

Вадик, прекрати брать из маминой сумки помаду!

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Николай

0

Пусть выпускают помаду не только для губ на лице ( ͡° ͜ʖ ͡°)

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Pavel

Николай
0

໒( ͡ᵔ ▾ ͡ᵔ )७

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Борис Васильев

Николай
0

Маркетинг, он такой ...
И реминисценции на темы Алана Пиза в дело пойдут!

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