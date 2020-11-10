Несколько лет назад для недорогих и небольших товаров на AliExpress был запущен канал «Лоукостер» — он стал одним из самых популярных направлений платформы. Чтобы упростить отслеживание таких заказов, мы внедрили возможность объединения их в одну посылку и упростили выдачу: покупатели стали получать не пять небольших посылок, а несколько товаров, которые упакованы в одну коробку.

Это снизило сроки их доставки до 14 дней и помогло уменьшить количество недоставленных отправлений более чем в два раза за год. Теперь благодаря новым маршрутам, международные продавцы смогут предложить покупателям бесплатную доставку в Россию.