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Логистический партнёр AliExpress предложил международным продавцам бесплатную доставку в Россию заказов стоимостью до $5 Материал редакции
На недорогие товары приходится больше половины всех обрабатываемых заказов, утверждают в компании.
Cainiao Network (принадлежит Alibaba Group) предложила зарубежным продавцам AliExpress бесплатную доставку заказов стоимостью от $0,1 до $5 в Россию. Об этом vc.ru рассказал представитель логистического оператора.
Для большинства небольших посылок продавцы раньше устанавливали отдельную цену за доставку, объяснил представитель компании. На долю таких заказов приходится больше половины посылок через Cainiao во всём мире, говорит её представитель.
Всего Cainiao обрабатывает около 2 млн посылок в день, на Россию приходится 25% всего объёма сортировки. В Ассоциации компаний интернет-торговли затруднились подсчитать долю недорогих посылок, которые есть на AliExpress.
Cainiao обновит условия к распродаже 11 ноября. Небольшие посылки можно получать в собственных постаматах Cainiao и партнёрских пунктах выдачи заказов — около 16 тысяч точек по России, напоминают в компании.
9 ноября AliExpress предложил всем российским продавцам с 1 декабря компенсацию 100 рублей на стандартную доставку по стране. Зарегистрировавшиеся на маркетплейсе до конца 2020 года продавцы также могут получить компенсацию доставки первых 100 заказов.
Новая программа не суммируется со старыми мерами, заявили в AliExpress. Летом AliExpress и Cainiao предложили российским продавцам бесплатную доставку первых десяти заказов и субсидии по 60 рублей за каждый заказ курьером или в ПВЗ. Но для этого нужно было установить единые тарифы на доставку.
А кто это все оплачивает? Или это покроется с дорогих посылок, а по сути это дотация?
Это уже включёно в стоимость посылок. Просто сейчас Али консолидирует несколько посылок по индексам и отправляет раз в несколько дней. Ваша посылка может ехать с посылками соседей или вашими же посылками, но купленными в разные даты.
Шансы что в одно почтовое отделение едет мой товар за 1 бакс и еще товар за 50 баксов с одного склада поставшика очень невысокие. Имхо.
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