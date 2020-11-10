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Торговля
Лиана Липанова
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Логистический партнёр AliExpress предложил международным продавцам бесплатную доставку в Россию заказов стоимостью до $5 Материал редакции

На недорогие товары приходится больше половины всех обрабатываемых заказов, утверждают в компании.

4 комментария
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Cainiao Network (принадлежит Alibaba Group) предложила зарубежным продавцам AliExpress бесплатную доставку заказов стоимостью от $0,1 до $5 в Россию. Об этом vc.ru рассказал представитель логистического оператора.

Для большинства небольших посылок продавцы раньше устанавливали отдельную цену за доставку, объяснил представитель компании. На долю таких заказов приходится больше половины посылок через Cainiao во всём мире, говорит её представитель.

Всего Cainiao обрабатывает около 2 млн посылок в день, на Россию приходится 25% всего объёма сортировки. В Ассоциации компаний интернет-торговли затруднились подсчитать долю недорогих посылок, которые есть на AliExpress.

Cainiao обновит условия к распродаже 11 ноября. Небольшие посылки можно получать в собственных постаматах Cainiao и партнёрских пунктах выдачи заказов — около 16 тысяч точек по России, напоминают в компании.

Несколько лет назад для недорогих и небольших товаров на AliExpress был запущен канал «Лоукостер» — он стал одним из самых популярных направлений платформы. Чтобы упростить отслеживание таких заказов, мы внедрили возможность объединения их в одну посылку и упростили выдачу: покупатели стали получать не пять небольших посылок, а несколько товаров, которые упакованы в одну коробку.

Это снизило сроки их доставки до 14 дней и помогло уменьшить количество недоставленных отправлений более чем в два раза за год. Теперь благодаря новым маршрутам, международные продавцы смогут предложить покупателям бесплатную доставку в Россию.

Вячеслав Савин
гендиректор Cainiao Network в России

9 ноября AliExpress предложил всем российским продавцам с 1 декабря компенсацию 100 рублей на стандартную доставку по стране. Зарегистрировавшиеся на маркетплейсе до конца 2020 года продавцы также могут получить компенсацию доставки первых 100 заказов.

Новая программа не суммируется со старыми мерами, заявили в AliExpress. Летом AliExpress и Cainiao предложили российским продавцам бесплатную доставку первых десяти заказов и субсидии по 60 рублей за каждый заказ курьером или в ПВЗ. Но для этого нужно было установить единые тарифы на доставку.

#новость #cainiao #aliexpress

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4 комментария
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Антон

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Логистический партнёр это баба Таня с почты России?

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Alexey Remizov

0

А кто это все оплачивает? Или это покроется с дорогих посылок, а по сути это дотация?

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Тот самый партизан

Alexey
0

Это уже включёно в стоимость посылок. Просто сейчас Али консолидирует несколько посылок по индексам и отправляет раз в несколько дней. Ваша посылка может ехать с посылками соседей или вашими же посылками, но купленными в разные даты.

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Alexey Remizov

Тот
0

Шансы что в одно почтовое отделение едет мой товар за 1 бакс и еще товар за 50 баксов с одного склада поставшика очень невысокие. Имхо.

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