Хакатон SberCloud
для разработчиков
До конца регистрации:
05
:
15
:
03
:
17
Подробнее
Торговля
Евгения Евсеева
523

Продавцы парфюмерии пожаловались на задержку товаров из-за системы маркировки Материал редакции

Товары проверяют поштучно, от этого сроки приёма товара задерживаются.

  • Производители, дистрибьюторы и розничные продавцы парфюмерии испытывают сложности из-за системы маркировки «Честный знак». Об этом РБК рассказала Людмила Кузнецова, исполнительный директор Национальной ассоциации производителей и дистрибьюторов парфюмерии.
  • По её словам, крупнейшие ритейлеры не обрабатывают товары по единому коду на транспортной упаковке, а проверяют парфюмерию поштучно. Из-за этого сроки приёмки товара растягиваются на несколько суток, а бизнес в сезон высоких продаж рискует войти с небольшим ассортиментом.
  • В Минпромторге считают, что проблемы не связаны с системой маркировки. Ответственность за задержку товаров лежит на участниках оборота, которые допускают ошибки на этапе формирования транспортных упаковок.
  • Импортеры, дистрибьюторы и ритейлеры обуви и парфюмерии впервые столкнулись с задержками в поставках в октябре после введения системы маркировки изделий. В этом же месяце о сбоях в системе заявили аптеки и фармпроизводители. Из-за этого практически встала вся цепь поставок, сообщили они.
  • С 1 декабря в России в тестовом режиме заработала система маркировки ювелирных изделий. Пока она проводится добровольно, а с 1 января 2021 года будет обязательной.

#новость

Евгения Евсеева
+2033
5
1
3
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 2, "likes": 3, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "trade", "id": 183815, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 04 Dec 2020 08:08:23 +0300", "is_special": false }
Объявление на vc.ru Отключить рекламу
Маркетинг
Как мы продали обувь ручной работы на 12 млн рублей за четыре месяца: кейс Biker Boots Russia
Как разработать стратегию продвижения, правильно выстроить рекламную воронку и установить рекорд по объему продаж…
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
2 комментария
Популярные
По порядку

Егор Жуланов

0

Просто кому-то нужно научиться нормально агрегировать, причём здесь ЦРПТ, проблема в криворукости кладовщиков производителя, которые не могут агрегировать нормально паллеты и дистрибьюторы, которые принимают штуками🤦🏽‍♂️
В фарме с этим все ок, там проблема только с ЦРПТ и обработкой большого количества документов и логикой работы самой системы...

Ответить

Милый Филипп

0

сроки приёмки товара растягиваются на несколько суток

Здравствуй неспешный 18-й век

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Starta Ventures
Подписан
Отписаться
Карты, деньги, два 20X выхода
Друзья, мы рады представить вам интервью с Генеральным Партнером Starta Ventures – Сержем Милманом о том, как стать усп…
0
ЦДП
Подписан
Отписаться
Влияние ИТ на композиторское ремесло обсудят в Цифровом деловом пространстве
Беседа о роли композитора в современном мире пройдет 4 декабря в рамках Public Talk об инновациях в искусстве «Современ…
0
Промтех
Подписан
Отписаться
Пандемийный опыт: автопроизводители сумели увеличить продажи и не растерять клиентов на российском рынке
Во всем мире компании, выпускающие транспортные средства, столкнулись с беспрецедентным падением объемов реализации. Сн…
23

Показать еще

Лучшие комментарии
Марат Нагаев
за день
да, за СБП ЦБ вообще заслуживает похвалу.
«Тинькофф» вернул комиссию при переводах на «Сбер» по номеру телефона и оставил бесплатными операции в СБП и по карте
Sergei Tikson
за неделю
Было бы куда круче, если бы Жорж Милославский в 2020 решил узнать судьбу своего сберегательного вклада открытого в 1973.
«Храните деньги в сберегательной кассе»: «Сбер» снял в рекламе deepfake-копию Жоржа Милославского из «Ивана Васильевича»

Комментарии

Максим Горький

«Премию рунета» вручили…

oleg ikonnikov

Музыкант выпустил альбом Ok…

Михаил М

«Королева TikTok» Чарли…

Д Хб

Власти штата в Бразилии обязали…

Михаил М

«Королева TikTok» Чарли…

Aleks Cloud

Отложенная загрузка Google…

Лучезарный Смех

Продавцы парфюмерии…

Тинькофф

«Тинькофф» вернул комиссию при…

Elshad Melikmamedov

«Премию рунета» вручили…

Constantine Kiselev

«Премию рунета» вручили…

33_rublya

«Тинькофф банк» отдал мой счет…

Nikolay Werner

«Премию рунета» вручили…

Aleks Cloud

Веб-скрейпинг: как бесплатно…

Дмитрий Энтелис

«Премию рунета» вручили…

Герман Анортосис

Как испаряются миллиарды…

max smirnoff

«Премию рунета» вручили…

Дмитрий Юрьевич

«Яндекс» заблокировал профиль…

Ol Ka

«Премию рунета» вручили…

Максим Степанов

TikTok начала тестировать видео…

Aleks Cloud

Веб-скрейпинг: как бесплатно…
null