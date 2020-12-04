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Продавцы парфюмерии пожаловались на задержку товаров из-за системы маркировки Материал редакции
Товары проверяют поштучно, от этого сроки приёма товара задерживаются.
- Производители, дистрибьюторы и розничные продавцы парфюмерии испытывают сложности из-за системы маркировки «Честный знак». Об этом РБК рассказала Людмила Кузнецова, исполнительный директор Национальной ассоциации производителей и дистрибьюторов парфюмерии.
- По её словам, крупнейшие ритейлеры не обрабатывают товары по единому коду на транспортной упаковке, а проверяют парфюмерию поштучно. Из-за этого сроки приёмки товара растягиваются на несколько суток, а бизнес в сезон высоких продаж рискует войти с небольшим ассортиментом.
- В Минпромторге считают, что проблемы не связаны с системой маркировки. Ответственность за задержку товаров лежит на участниках оборота, которые допускают ошибки на этапе формирования транспортных упаковок.
- Импортеры, дистрибьюторы и ритейлеры обуви и парфюмерии впервые столкнулись с задержками в поставках в октябре после введения системы маркировки изделий. В этом же месяце о сбоях в системе заявили аптеки и фармпроизводители. Из-за этого практически встала вся цепь поставок, сообщили они.
- С 1 декабря в России в тестовом режиме заработала система маркировки ювелирных изделий. Пока она проводится добровольно, а с 1 января 2021 года будет обязательной.
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Егор Жуланов
Просто кому-то нужно научиться нормально агрегировать, причём здесь ЦРПТ, проблема в криворукости кладовщиков производителя, которые не могут агрегировать нормально паллеты и дистрибьюторы, которые принимают штуками🤦🏽♂️
В фарме с этим все ок, там проблема только с ЦРПТ и обработкой большого количества документов и логикой работы самой системы...
Милый Филипп
сроки приёмки товара растягиваются на несколько суток
Здравствуй неспешный 18-й век