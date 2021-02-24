Это часть стратегии устойчивого развития компании.

На англоязычном сайте IKEA покупатели могут посмотреть инструкции для самых популярных товаров — книжного шкафа Billy, стола Malm, кресла Poäng, кровати Brimnes, платяного шкафа Pax и кресла-кровати Lycksele.

Компания отмечает, что правильная разборка мебели снижает риск повреждения и воздействие на окружающую среду — пользователи не будут выбрасывать вещи и смогут использовать детали из них. Инструкции помогут людям, которые хотят перевезти свою мебель, продать или подарить её другим.

Есть и другие способы, которые помогут продлить срок службы мебели, отмечают в компании. Например, можно разобрать её и использовать части старого предмета.

IKEA уже несколько лет реализует стратегию устойчивого развития: например, в 2019 году запустила сервис для аренды мебели, начала принимать старую мебель на переработку и выдавать за неё скидки на новую, а в 2021 года начала продавать запасные детали для своей мебели.