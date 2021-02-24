IKEA выпустила инструкции по разборке мебели — они помогут при переезде или продаже Статьи редакции
Это часть стратегии устойчивого развития компании.
На англоязычном сайте IKEA покупатели могут посмотреть инструкции для самых популярных товаров — книжного шкафа Billy, стола Malm, кресла Poäng, кровати Brimnes, платяного шкафа Pax и кресла-кровати Lycksele.
Компания отмечает, что правильная разборка мебели снижает риск повреждения и воздействие на окружающую среду — пользователи не будут выбрасывать вещи и смогут использовать детали из них. Инструкции помогут людям, которые хотят перевезти свою мебель, продать или подарить её другим.
Есть и другие способы, которые помогут продлить срок службы мебели, отмечают в компании. Например, можно разобрать её и использовать части старого предмета.
IKEA уже несколько лет реализует стратегию устойчивого развития: например, в 2019 году запустила сервис для аренды мебели, начала принимать старую мебель на переработку и выдавать за неё скидки на новую, а в 2021 года начала продавать запасные детали для своей мебели.
Совершенно бесполезная инструкция по разборке, ибо у ИКЕА почти вся мебель одноразовая (особенно в местах крепления).
Ну конечно. Может, просто нужно аккуратно собрать и аккуратно пользоваться?
Футбольный франт
и как вы аккуратно разберете заднюю стенку шкафа, которая прибивается милипиздрическими гвоздиками?
Я считаю, что спинка кровати не должна отваливаться от основания в местах крепления, если к ней прислоняешься. И что поверхность комода должна оставаться целой и не крошиться, если этот комод надо поднять и передвинуть.
Подобное возможно только при несоответствии сборки инструкции и кривых руках собирателя, уж извини
Не соглашусь с вами, мой опыт показывает совершенно другое, основные крепёжные узлы у Икеи значительно лучше по качеству, чем даже у более дорогой мебели
Запустили бы программу утилизации мебели и последующей переработки. А то когда хочешь выкинуть лишнюю мебель приходится через Авито искать людей. И они явно не на переработку отправляют мебель, а просто на свалку.
Это показатель, кому реально не нас*ать на людей и кто реально о них заботится и вводит реально полезные фичи. Это не яндекс и не налоговая. Это шведы. Шведы же?
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