Маркетплейс не первый раз уличают в копировании товаров популярных продавцов.

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Производитель сумок и аксессуаров Peak Design уличил Amazon в копировании одной из своих самых популярных моделей Everyday Sling по цене от $79,95 (около 5,8 тысяч рублей), пишет The Verge. На сайте маркетплейса похожая сумка от Amazon стоит $35,14 (2,5 тысячи рублей).

Вместо того, чтобы разорвать отношения с ритейлером, Peak Design выпустила видео, в описании к которому отмечает многолетнее и тесное сотрудничество с площадкой. В ролике компания рассказала, что получат клиенты при покупке версии сумки от Amazon.

«Сумка Amazon Basics подозрительно похожа на сумку Peak Design, но вам не нужно платить за все эти навороты, такие как годы исследований и разработок, переработанные материалы, пожизненная гарантия, справедливая оплата труда и абсолютная углеродная нейтральность», — говорится в ролике.

В видео также показаны два «дизайнера Amazon», которые просто срисовывают сумку с фотографии на экране.

После выпуска ролика Amazon переименовал свою сумку Everyday Sling в Amazon Basics Camera Bag, отмечает издание.

Amazon Basics — слева, сумка Peak Design — справа Peak Design

Amazon не впервые уличают в копировании товаров продавцов маркетплейса: осенью 2019 года компания начала продавать кроссовки под собственной торговой маркой, похожие на обувь американского стартапа Allbirds.

Тогда компания призвала ритейлера копировать не только внешний вид товара, но и его состав: Allbirds делает обувь из шерсти мериноса, древесного волокна и других экологичных материалов.