«Вам не нужно платить за все эти навороты»: Peak Design уличила Amazon в копировании её сумки и сняла про это сатиру Статьи редакции
Маркетплейс не первый раз уличают в копировании товаров популярных продавцов.
Производитель сумок и аксессуаров Peak Design уличил Amazon в копировании одной из своих самых популярных моделей Everyday Sling по цене от $79,95 (около 5,8 тысяч рублей), пишет The Verge. На сайте маркетплейса похожая сумка от Amazon стоит $35,14 (2,5 тысячи рублей).
Вместо того, чтобы разорвать отношения с ритейлером, Peak Design выпустила видео, в описании к которому отмечает многолетнее и тесное сотрудничество с площадкой. В ролике компания рассказала, что получат клиенты при покупке версии сумки от Amazon.
«Сумка Amazon Basics подозрительно похожа на сумку Peak Design, но вам не нужно платить за все эти навороты, такие как годы исследований и разработок, переработанные материалы, пожизненная гарантия, справедливая оплата труда и абсолютная углеродная нейтральность», — говорится в ролике.
В видео также показаны два «дизайнера Amazon», которые просто срисовывают сумку с фотографии на экране.
После выпуска ролика Amazon переименовал свою сумку Everyday Sling в Amazon Basics Camera Bag, отмечает издание.
Amazon не впервые уличают в копировании товаров продавцов маркетплейса: осенью 2019 года компания начала продавать кроссовки под собственной торговой маркой, похожие на обувь американского стартапа Allbirds.
Тогда компания призвала ритейлера копировать не только внешний вид товара, но и его состав: Allbirds делает обувь из шерсти мериноса, древесного волокна и других экологичных материалов.
Весной 2020 года The Wall Street Journal выпустила расследование об Amazon. По данным издания, компания использует данные о продавцах популярных товаров, чтобы выпускать такие же под своими брендами.
Ну хороши ведь! :)
Не ныли, не писали гневные отзывы)
Отнеслись с юмором и приняли правила игры. И скорее всего будут работать со своей аудиторией на платформе конкурента:)
Что безумно сложно, потому что Амазон на своей платформе не просто копирует твой продукт, а выдаёт своему лучшую выдачу и рейтинг :)
P.S. сейчас после видео даже отзыв под сумкой Амазона не оставить из-за "unusual reviewing activity”
Ну хороши ведь! :)
Не ныли, не митинговали)
ОТнеслись с юмором и приняли новую конституцию. И точно будут работать и плотить нологи
Что безумно сложно, потому что олигархия процветает и сажает неугодных, а по тв показывают рай в стране :)
P.s. Сейчас даже не покритиковать их, ибо станешь иноагентом и засланцем госдепа
Вроде ситуации схожии, а ни в одной из них не вижу ничего хорошего:(
Ну хороши ведь! :)
Не ныли, не писали гневные отзывы)
Хороши то хороши, но это не мешает Амазон забрать у них долю рынка, и строить монополию. Имхо, за такое уголовка должна быть.
В США дизайн не защищён авторским правом, если только изобретатель не получил патент на какое-то оригинальное решение - наподобие "параллелепипед со скругленными углами" 😂
Так что по факту Амазон даже не нарушал закон. Хотя с этической стороны,конечно, гниловато от такой компании.
Так то Amazon не скрывает, что копирует/ворует идеи - у них прямо так и написано (эта страница сумки Amazon) ))))
Реально же сумка другая) Таких "типа своровали" в одежде и аксессуарах - на каждом шагу. Или эта компания считает все "слинги" своим изобретением?)
ну не знаю, то что амазон вытесняет продавцов было дело, когда копируют бизнесы и снижают цены себе в убыток лишь бы завладеть рынком. Но сумка ведь другая, другой вопрос в том что название скопировали чтобы ввести в заблуждение покупателя, должно быть наказуемо.
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