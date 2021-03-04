Торговля
Таня Боброва

«Вам не нужно платить за все эти навороты»: Peak Design уличила Amazon в копировании её сумки и сняла про это сатиру Статьи редакции

Маркетплейс не первый раз уличают в копировании товаров популярных продавцов.

15 15 комментариев
1619 просмотров

Производитель сумок и аксессуаров Peak Design уличил Amazon в копировании одной из своих самых популярных моделей Everyday Sling по цене от $79,95 (около 5,8 тысяч рублей), пишет The Verge. На сайте маркетплейса похожая сумка от Amazon стоит $35,14 (2,5 тысячи рублей).

Вместо того, чтобы разорвать отношения с ритейлером, Peak Design выпустила видео, в описании к которому отмечает многолетнее и тесное сотрудничество с площадкой. В ролике компания рассказала, что получат клиенты при покупке версии сумки от Amazon.

«Сумка Amazon Basics подозрительно похожа на сумку Peak Design, но вам не нужно платить за все эти навороты, такие как годы исследований и разработок, переработанные материалы, пожизненная гарантия, справедливая оплата труда и абсолютная углеродная нейтральность», — говорится в ролике.

В видео также показаны два «дизайнера Amazon», которые просто срисовывают сумку с фотографии на экране.

После выпуска ролика Amazon переименовал свою сумку Everyday Sling в Amazon Basics Camera Bag, отмечает издание.

Amazon Basics — слева, сумка Peak Design — справа Peak Design

Amazon не впервые уличают в копировании товаров продавцов маркетплейса: осенью 2019 года компания начала продавать кроссовки под собственной торговой маркой, похожие на обувь американского стартапа Allbirds.

Тогда компания призвала ритейлера копировать не только внешний вид товара, но и его состав: Allbirds делает обувь из шерсти мериноса, древесного волокна и других экологичных материалов.

Весной 2020 года The Wall Street Journal выпустила расследование об Amazon. По данным издания, компания использует данные о продавцах популярных товаров, чтобы выпускать такие же под своими брендами.

#новость #amazon

15 15 комментариев
1
19
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Таня Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","amazon"], "comments": 15, "likes": 19, "favorites": 9, "is_advertisement": false, "subsite_label": "trade", "id": 216440, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 04 Mar 2021 13:13:34 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
15 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Elijah Garrison

7

Amazon - новая корпорация зла?

Ответить

Александр Хруслов

4

Ну хороши ведь! :)
Не ныли, не писали гневные отзывы)
Отнеслись с юмором и приняли правила игры. И скорее всего будут работать со своей аудиторией на платформе конкурента:)

Что безумно сложно, потому что Амазон на своей платформе не просто копирует твой продукт, а выдаёт своему лучшую выдачу и рейтинг :)

P.S. сейчас после видео даже отзыв под сумкой Амазона не оставить из-за "unusual reviewing activity”

Ответить

Артём А.

Александр
5

Ну хороши ведь! :)
Не ныли, не митинговали)
ОТнеслись с юмором и приняли новую конституцию. И точно будут работать и плотить нологи
Что безумно сложно, потому что олигархия процветает и сажает неугодных, а по тв показывают рай в стране :)
P.s. Сейчас даже не покритиковать их, ибо станешь иноагентом и засланцем госдепа

Вроде ситуации схожии, а ни в одной из них не вижу ничего хорошего:(

Ответить

Elijah Garrison

Александр
3

Ну хороши ведь! :)

Не ныли, не писали гневные отзывы)

Хороши то хороши, но это не мешает Амазон забрать у них долю рынка, и строить монополию. Имхо, за такое уголовка должна быть. 

Ответить

Arkadiy K

Elijah
0

В США дизайн не защищён авторским правом, если только изобретатель не получил патент на какое-то оригинальное решение - наподобие "параллелепипед со скругленными углами" 😂
Так что по факту Амазон даже не нарушал закон. Хотя с этической стороны,конечно, гниловато от такой компании.

Ответить

Артём А.

Arkadiy
0

Здесь дело не только в дизайне, а в том, что амазон использует для этого все свои возможности, которых больше ни у кого нет, получая неконкурентные преимущества, мягко говоря.

Ответить

Сидор

5

Так то Amazon не скрывает, что копирует/ворует идеи - у них прямо так и написано (эта страница сумки Amazon) ))))

Ответить

ilia

1

Реально же сумка другая) Таких "типа своровали" в одежде и аксессуарах - на каждом шагу. Или эта компания считает все "слинги" своим изобретением?)

Ответить

Elijah Garrison

ilia
1

Вот другая сумка. А та что сделал Амазон такая же)

Ответить

Timur Gaynetyanov

1
Ответить

Илья Дьяконов

0

ну не знаю, то что амазон вытесняет продавцов было дело, когда копируют бизнесы и снижают цены себе в убыток лишь бы завладеть рынком. Но сумка ведь другая, другой вопрос в том что название скопировали чтобы ввести в заблуждение покупателя, должно быть наказуемо.

Ответить

Elijah Garrison

Илья
0

Но сумка ведь другая

Скопировали как смогли. 

Ответить

Elijah Garrison

0

комментарий удалён 

Ответить

Evgeniya Velikhova

0

Класс! Ребята не растерялись. Молодцы 👏

Ответить

Deniss Karpak

0

Когда будеи Sber EverydaySling

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

DD Planet
Подписан
Отписаться
В каких направлениях развивается цифровая медицина
Пандемия бросила новый вызов медицинскому бизнесу. Какие проблемы обострились и как государство и клиники цифровизуют о…
0
Коворкинг «Ясная поляна»
Подписан
Отписаться
Гендерная дискриминация на работе – миф или реальность?
Уже несколько дней в коворкинге «Ясная поляна» ведутся жаркие дискуссии на тему гендерной дискриминации. В преддверии 8…
6
Газпромбанк
Подписан
Отписаться
Что Газпромбанк успел сделать в диджитале за 2020 год

Показать еще

Лучшие комментарии
Тарас Мукин
за день
И это доказывает, что дизайн газельки был изначально идеален
Британский стартап Arrival Дениса Свердлова показал свой первый электрический фургон
Иван Конышев
за неделю
Респект проекту! Рутрекер должен жить как минимум, потому что это динозавр Рунета, это такая же наша молодость, как башорг, +100500, зайцев нет и так далее. Сам участвую в раздачах, храню почти терабайт всякого, на…
Rutracker.org собрал $25 тысяч на покупку жёстких дисков для сохранения особо редких раздач

Комментарии

Артём А.

«Вам не нужно платить за все…

Sergei Timofeyev

Удаленка: временное явление или…

Mike Espoo

Удаленка: временное явление или…

Sergei Timofeyev

Удаленка: временное явление или…

Finindie

На пенсию в 43 года…

Ivan Zenkov

«Сбер» впервые раскрыл выручку…

Stas Klymenko

SpaceX впервые посадила…

Ann Lukashenko

Годовой отчёт Mail.ru Group…

Sergei Timofeyev

Удаленка: временное явление или…

Сломалось

support@vc.ru

Mike Espoo

Удаленка: временное явление или…

Сергей Милосердов

HR-группа Ancor купила…

Daniil Levi

Вместо претензии на возврат в…

Филипп Панов

«Сбер» впервые раскрыл выручку…

Балабаев вячеслав

Онлайн-помощь для…

deadd 15

«Сбер» впервые раскрыл выручку…

Чит Чат

«Сбер» впервые раскрыл выручку…

Никита Лихачёв

Годовой отчёт Mail.ru Group…

Finindie

На пенсию в 43 года…

Syzygy

SpaceX впервые посадила…
null