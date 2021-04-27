Торговля
Таня Боброва

«Сбер» запланировал открыть в отделениях точки «СберЕаптеки» Статьи редакции

Сервис также планирует договориться о поштучной продаже лекарств и работать над своими марками.

  • Пункты «СберЕаптеки» появятся в отделениях в пилотном режиме, рассказал первый зампред правления банка Лев Хасис во время онлайн-конференции. Если тесты окажутся успешными, проект расширят.
  • О деталях топ-менеджер не рассказал. В «Сбере» также не ответили на вопросы vc.ru о сроках пилота, в каких регионах он пройдёт и какие инвестиции банк планирует в этот проект.
  • Хасис добавил, что компания планирует сделать лекарства доступнее для покупателей. Во-первых, банк сможет предоставлять аптекам площади на льготных условиях, поэтому точки смогут предложить более низкие цены на лекарства.
  • Также «СберЕаптеки» планирует работать с фармпроизводителями, чтобы изменить фасовку препаратов: например, клиенты смогут покупать не большие упаковки за полную стоимость, а столько таблеток, сколько выписал врач. Третье возможное направление — производство дженериков под частными марками.
  • «Сбербанк» и «Р-Фарм» договорились о покупке 90% интернет-аптеки «Еаптека» в октябре 2020 года, сделку закрыли в феврале. Тогда же в «Сбере» рассказали, что инвестировали 5,7 млрд рублей в сервис — вместе с суммой покупки доли банка в 45%. На сайте сервиса говорится, что у него 100 собственных аптек и 1000 партнёрских.

#новость #сбер #сбереаптека

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67 67 комментариев
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67 комментариев
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Ако Чавчавадзе

17

Приходите в банк, вам сообщают, что денег на счету нет, мошенники списали, вам становится плохо, и тут же "заботливый" менеджер предлагает вам купить успокоительное, так сказать не отходя от кассы.

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Иван Касаткин

Ако
12

И под это дело оформляет кредитную карту

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Алина Евсенкова

Иван
0

Ну а как иначе то? Обидно получится, такой случай же. 

Ответить

Alec Whitman

Ако
1

вот это сервис, все продумано)) На самом деле фарм - прибыльнейший бизнес, так что ничего удивительного

Ответить

Nikolay Keskinov

Alec
2

Да, он прибыльный. Но! 
Во-первых, оюрынок сокращается. 
Во-вторых, рынок давно поделён игроками. 
В-третьих, СберБанку, как мне кажется, давно пора вспомнить, что они изначально банк, отделить семена от плевел и сконцентрироваться на основном бизнесе. 

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Канищев Максим

Nikolay
0

Рынок сокращается почему? Народ дохнет или денег у народа нет на лекарства?

Ответить

Nikolay Keskinov

Канищев
0

Народ стал меньше покупать лекарств. Почитайте обзор фарм-рынка. Он замедлил рост. Вообще, рост последних лет подогревался ковидом. Народ запасался лекарствами. Сейчас откат идёт, так как люди затарились и больше не берут. 
Плюс надо учитывать, что народонаселение не растет, а сокращается. Рынок растет только за счёт инфляции. То есть сам рынок изначально уже достиг своего объёма и роста как такового не будет, ибо покупать некому. 

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Павел Иванов

Nikolay
1

Им не нужна прибыль, они под себя все стороны жизни  подмять хотят. Корпорация, которая будет стремиться подменить государство. Игнор.

Ответить

Павел Иванов

Nikolay
0

Лоббисты Гейтса сатаниста.

Ответить

Сергей

Nikolay
0

Сбер это экосистема в которую входит Сбербанк. 

Ответить

Александр

Nikolay
0

Угу, приходит Apple на рынок часов / беспроводных наушников, а ей говорят
рынок давно поделён

И они такие "ну ок".

С бесконечными деньгами Сбера за который даже не надо отчитываться (недавно, например, займ в 500 млн правительство ему простило), неужели не найдется местечка?

Ответить

Иван Николаев

Alec
1

Фарм - прибыльный. А торговля фарм - нет

Ответить

Канищев Максим

Иван
0

Ну да. Судя по накруткам в аптечных пунктах минумум процентов в 30 от цен на лекарства в той же аптека.ру -  аптечные сети очень бедны 

Ответить

Александр

Канищев
1

Да накрутить-то можно и 500%, но сколько вы таких оверпрайснутых аспиринов продадите?

Не хотите купить у меня ручку-роллер Эрих Краузе немецкого качества (мягко пишет, бумагу не царапает) за 82 500 руб.?

Ответить

Игорь Протасов

Алексан…
0

Да черт знает, как завернуть. Вон продавали же белый активированный уголь за 800 рублей

Ответить

Ако Чавчавадзе

Alec
0

Да, согласен, мы же просто шутим. Шаг логичный с точки зрения прибыли

Ответить

Павел Иванов

Alec
0

Они скупили Еаптеку, подминают любой бизнес под себя.Это те, кто хочет в виде корпораций  подменить собой государство. Гнать в шею, игнор.

Ответить

Алина Евсенкова

Ако
0

Удобно, согласна, ещё если после побоев украли, то можно пластырь и бепантен предложить.

Ответить

new_comment

Ако
–1

Как это не отходя? Талончик возьмите!

Ответить

Mike Zimin

8

На vc принято Сбер критиковать, но решение абсолютно верное. Такое огромное число отделений банку в 2021 году не нужно. Их нужно делать офлайн точками для всей экосистемы Сбер. 

Ответить

Sergei Timofeyev

Mike
1

Причём вклад без навязывания продутков - не отдавать

Ответить

Алина Евсенкова

Sergei
0

Новый повод появился теперь)

Ответить

Sergei Timofeyev

Алина
0

О, вы тоже котик

Ответить

Алина Евсенкова

Sergei
0

Я кошка, а вот вы котик.

Ответить

Sergei Timofeyev

Алина
0

Я жирный котон :)

Ответить

Алина Евсенкова

Sergei
0

Ну, это уже вам виднее, я вот кошечка стройная и грациозная)))

Ответить

Alexey Ivanov

Mike
0

Да, интересно, что в этих точках будет через 10 лет

Ответить

Sergei Timofeyev

Alexey
0

Пятёрочки

Ответить

Sergey Pozhilov

Sergei
0

Сбертерочки

Ответить

Александр

Sergey
0

Чё, тёрочки? Давай потрём... 

Ответить

ilia

Mike
0

Если бы была налажена работа дистанционная, то вопросов не было бы, но вот стали убирать отделения, а банкоматов тоже стало меньше, тупить они могут просто нещадно (мало того, что могут стоять далеко друг от друга, так запросто и довольно часто "в данный момент не работает", один может принять купюру - не покоцанную!, другой выплевывает - 50/50 внести платеж получится или струячить к следующему банкомату их...), многие вопросы все еще - "в офисе", которых стало мало, на кредитку почему-то перевод идет с другой карты - что переводом, что СБП - двое-трое суток - приходится сначала пополнить дебетовую и с нее уже на кредитку - так почему-то за день на кредитку доходит, прочее...

Сбер, конечно, развивается, но во многом до сих отстает очень далеко от очень многих банков, при этом строя и себя "авангард".

Нейминг новых-купленных проектов - это вообще боль.как на такое добро дают не понимаю..

Ответить

Nikolay Keskinov

Mike
0

Вы забываете, что к этому банку привязаны огромное число число людей, которые не умеют работать онлайн через приложения. Они платят в кассе, там же получают пенсию, отправляют переводы и так далее. 
А экосистема - это не более чем модное слово, этакий мыльный пузырь, который искусственно надувает господин Хасис. 
Нет никаких экосистем, энимал-систем, скай-систем и прочего. Есть бизнес, вокруг которого крутятся мелкие активности. Никогда вспомогательный бизнес не будет эффективным. 
Яндекс - основной бизнес ИТ. Работает хорошо. Как минимум не хуже аналогов зарубежных. Зачастую лучше. 
Все побочные продукты типа такси, доставка, маркеты - утопия в чистом виде. Убыточная, неуправляемая, ублюдочная по отношению к работникам и клиентам. 
Тинькофф - основном вид бизнеса банковские услуги. 
Побочные продукты - связь, брокерское обслуживание - уродливы и кривы. 
Почта России - основной бизнес почтовые услуги. Побочный бизнес - торговля шмотками и продуктами а-ля Черкизон в худшем его проявлении, банковские услуги - как ни странно прибыльны, но реализованы ужасно. 
МТС - основные услуги - связь. Торговля в розничных точках телефонами, страховками, настройками - уродливая и категорично неприемлемая с точки зрения потребителя. 

Любой бизнес - это набор действий для достижения цели. Вы можете развивать побочные направления, например, дистанционная торговля наряду с обычной розницей, как делают Магнит, Пятёрочка. 
Вы можете торговать чужими товарами и дать место сторонним продавцам, как делает Озон. 
И это все вписывается в концепцию развития, логично и разумно. 

Все остальное - не более чем PR. Этакий хайп, тренд или как угодно. Но не бизнес.

К слову, единственная экосистема, с которой я сталкивался, была у группы компаний Магнит. Она включала в себя ритейлера, перевозчика, производителей продуктов питания, промышленные компании ,с/х компании, НПФ и пр. Вот это я понимаю замкнутый контур. 

Ответить

ilia

3

Блин, ну даже тут: не "Сбераптека", а "СберЕаптека" - первое же даже по типу "Сбер-—-" звучит благозвучнее, нЕ так "совково", а уж провозглашенный "СберМегаМаркет"...

Ответить

Константин Полухтин

2

Жду СберТинькофф.

Ответить

Костя Жажиев

2

А когда ждать СберТраур и СбреПолиция?

Ответить

Павел Иванов

Костя
0

вот именно, слишком много на себя берут.

Ответить

Alexey Ivanov

1

Почему нет СберКофе?

Ответить

Таня Боброва

Alexey
0

похожее было https://vc.ru/food/98251

Ответить

Sergei Timofeyev

Alexey
0

Потому что туалета нет.

Ответить

Вячеслав Григорьев

Sergei
0

Туалет есть, но если ваш остаток по карте составляет не меньше 50 тысяч рублей.

Ответить

Alexey Ivanov

Sergei
0

Ну это вообще море возможностей

Ответить

Yura Z.

1

Вещи, которые еще не купил сбер, пора прятать в музей и наделять «особым статусом», типа «наследие оон», «красная книга» или типа того.

Ответить

Вячеслав Григорьев

1

Просто Россию переименуйте в Сбер, быстрее будет. 

Ответить

Вадим Швальняк

0

Имхо, может будет аляповато. Но было бы интересно в оффлайновой точке сделать агрегатор онлайновых услуг доставки.  
В одном месте доставка/примерка  товаров, банковский услуги,  аптека(доставка и первой необходимости). Потому что иногда не охота зависеть от курьера по времени/пространству, и мотаться по разным точкам, если у сбера уже есть хорошая сетка присутствия

Ответить

Sergei Timofeyev

Вадим
1

Я правильно понимаю, что провизор (никто иной не может) будет работать в банке?

Ответить

Олег Крегонин

–1

Когда Сбермаркет?

Ответить

Yura Z.

Олег
1

Сбермегамаркет?

Ответить

Артем Фоминых

Олег
0

Давно уже есть
С уважением, СберАртем

Ответить

Павел -

0

В Сбербанк-Онлайн в Google Play и Apple Store добавят покупку лекарств?

Ответить

Sergei Timofeyev

Павел
0

Сберзакладки

Ответить

Yaroslav m13

0

СберСбор -  система добровольных пожертвований

Ответить

Sergey Vidyakin

Yaroslav
0

СберБар - сеть пивных

Ответить

Belek Mongush

0

У них есть что-то без «Сбера»?

Ответить

Александр Привалов

Belek
0

Греф

Ответить

Belek Mongush

0

Греф скоро: Сберов Сбер Сберович

Ответить

Айдар Сыдыкбеков

0

А шиномонтаж они когда поставят в банке, сбершиномотаж

Ответить

lakoros

0

У Сбера полно отделений, как раз для пожилых клиентов. 

Ответить

Sergey

0

#СберФарма

Ответить

Дэни Трэхо

0

Может сберу ещё в телеком вкатиться и выкупить полуживой билайн, чтобы остальная тройка не шибко расслаблялась? Сбер мобайл ни в чёт, это поделка на сетях т2.

Ответить

Юрий Белоножкин

Дэни
0

Просто так не получится перевести абонентов, придётся делать СберМегаМобайл

Ответить

Yan Varskii

0

На шмот когда будут переходить?
СберТрусы вместо CalvinKlein - за качество
СберГандон вместо Contex - за надежность
😑

Ответить

NoNamelilka

0

Обещания на презентации: Наши отделения станут супер модными, с навороченными терминалами, хипстерским кафе и все услуги можно будет провести самостоятельно.
Реальность: В отделениях появляются ларьки с лекарствами.
Будущее: Взять идею у Почты России и забубенить ещё ларёк с хавчиком.

Ответить

lakoros

0

Странное название какое. Почему не просто Сбер Аптека.

Ответить

Кирилл Качалов

0

Расплатиться можно электронными баллами, которые пользователь получает за активность в сервисе. Например за регистрацию каждый пользователь получает по Ебаллу

Ответить

Павел Иванов

0

Игнорируем Сбер.

Ответить

Павел Иванов

0

В Сбер только помочиться заходить.

Ответить

Александр Привалов

0

Сбермобайл

Сберсупермаркет

СберЕаптека

Да хватит мой язык ломать, сволочи!!!

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