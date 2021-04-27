«Сбер» запланировал открыть в отделениях точки «СберЕаптеки» Статьи редакции
Сервис также планирует договориться о поштучной продаже лекарств и работать над своими марками.
- Пункты «СберЕаптеки» появятся в отделениях в пилотном режиме, рассказал первый зампред правления банка Лев Хасис во время онлайн-конференции. Если тесты окажутся успешными, проект расширят.
- О деталях топ-менеджер не рассказал. В «Сбере» также не ответили на вопросы vc.ru о сроках пилота, в каких регионах он пройдёт и какие инвестиции банк планирует в этот проект.
- Хасис добавил, что компания планирует сделать лекарства доступнее для покупателей. Во-первых, банк сможет предоставлять аптекам площади на льготных условиях, поэтому точки смогут предложить более низкие цены на лекарства.
- Также «СберЕаптеки» планирует работать с фармпроизводителями, чтобы изменить фасовку препаратов: например, клиенты смогут покупать не большие упаковки за полную стоимость, а столько таблеток, сколько выписал врач. Третье возможное направление — производство дженериков под частными марками.
- «Сбербанк» и «Р-Фарм» договорились о покупке 90% интернет-аптеки «Еаптека» в октябре 2020 года, сделку закрыли в феврале. Тогда же в «Сбере» рассказали, что инвестировали 5,7 млрд рублей в сервис — вместе с суммой покупки доли банка в 45%. На сайте сервиса говорится, что у него 100 собственных аптек и 1000 партнёрских.
Приходите в банк, вам сообщают, что денег на счету нет, мошенники списали, вам становится плохо, и тут же "заботливый" менеджер предлагает вам купить успокоительное, так сказать не отходя от кассы.
И под это дело оформляет кредитную карту
вот это сервис, все продумано)) На самом деле фарм - прибыльнейший бизнес, так что ничего удивительного
Да, он прибыльный. Но!
Во-первых, оюрынок сокращается.
Во-вторых, рынок давно поделён игроками.
В-третьих, СберБанку, как мне кажется, давно пора вспомнить, что они изначально банк, отделить семена от плевел и сконцентрироваться на основном бизнесе.
Рынок сокращается почему? Народ дохнет или денег у народа нет на лекарства?
Народ стал меньше покупать лекарств. Почитайте обзор фарм-рынка. Он замедлил рост. Вообще, рост последних лет подогревался ковидом. Народ запасался лекарствами. Сейчас откат идёт, так как люди затарились и больше не берут.
Плюс надо учитывать, что народонаселение не растет, а сокращается. Рынок растет только за счёт инфляции. То есть сам рынок изначально уже достиг своего объёма и роста как такового не будет, ибо покупать некому.
Им не нужна прибыль, они под себя все стороны жизни подмять хотят. Корпорация, которая будет стремиться подменить государство. Игнор.
Угу, приходит Apple на рынок часов / беспроводных наушников, а ей говорят
рынок давно поделён
И они такие "ну ок".
С бесконечными деньгами Сбера за который даже не надо отчитываться (недавно, например, займ в 500 млн правительство ему простило), неужели не найдется местечка?
Фарм - прибыльный. А торговля фарм - нет
Ну да. Судя по накруткам в аптечных пунктах минумум процентов в 30 от цен на лекарства в той же аптека.ру - аптечные сети очень бедны
Да черт знает, как завернуть. Вон продавали же белый активированный уголь за 800 рублей
Да, согласен, мы же просто шутим. Шаг логичный с точки зрения прибыли
Они скупили Еаптеку, подминают любой бизнес под себя.Это те, кто хочет в виде корпораций подменить собой государство. Гнать в шею, игнор.
Удобно, согласна, ещё если после побоев украли, то можно пластырь и бепантен предложить.
На vc принято Сбер критиковать, но решение абсолютно верное. Такое огромное число отделений банку в 2021 году не нужно. Их нужно делать офлайн точками для всей экосистемы Сбер.
Причём вклад без навязывания продутков - не отдавать
Новый повод появился теперь)
О, вы тоже котик
Я кошка, а вот вы котик.
Я жирный котон :)
Да, интересно, что в этих точках будет через 10 лет
Пятёрочки
Сбертерочки
Если бы была налажена работа дистанционная, то вопросов не было бы, но вот стали убирать отделения, а банкоматов тоже стало меньше, тупить они могут просто нещадно (мало того, что могут стоять далеко друг от друга, так запросто и довольно часто "в данный момент не работает", один может принять купюру - не покоцанную!, другой выплевывает - 50/50 внести платеж получится или струячить к следующему банкомату их...), многие вопросы все еще - "в офисе", которых стало мало, на кредитку почему-то перевод идет с другой карты - что переводом, что СБП - двое-трое суток - приходится сначала пополнить дебетовую и с нее уже на кредитку - так почему-то за день на кредитку доходит, прочее...
Сбер, конечно, развивается, но во многом до сих отстает очень далеко от очень многих банков, при этом строя и себя "авангард".
Нейминг новых-купленных проектов - это вообще боль.как на такое добро дают не понимаю..
Вы забываете, что к этому банку привязаны огромное число число людей, которые не умеют работать онлайн через приложения. Они платят в кассе, там же получают пенсию, отправляют переводы и так далее.
А экосистема - это не более чем модное слово, этакий мыльный пузырь, который искусственно надувает господин Хасис.
Нет никаких экосистем, энимал-систем, скай-систем и прочего. Есть бизнес, вокруг которого крутятся мелкие активности. Никогда вспомогательный бизнес не будет эффективным.
Яндекс - основной бизнес ИТ. Работает хорошо. Как минимум не хуже аналогов зарубежных. Зачастую лучше.
Все побочные продукты типа такси, доставка, маркеты - утопия в чистом виде. Убыточная, неуправляемая, ублюдочная по отношению к работникам и клиентам.
Тинькофф - основном вид бизнеса банковские услуги.
Побочные продукты - связь, брокерское обслуживание - уродливы и кривы.
Почта России - основной бизнес почтовые услуги. Побочный бизнес - торговля шмотками и продуктами а-ля Черкизон в худшем его проявлении, банковские услуги - как ни странно прибыльны, но реализованы ужасно.
МТС - основные услуги - связь. Торговля в розничных точках телефонами, страховками, настройками - уродливая и категорично неприемлемая с точки зрения потребителя.
Любой бизнес - это набор действий для достижения цели. Вы можете развивать побочные направления, например, дистанционная торговля наряду с обычной розницей, как делают Магнит, Пятёрочка.
Вы можете торговать чужими товарами и дать место сторонним продавцам, как делает Озон.
И это все вписывается в концепцию развития, логично и разумно.
Все остальное - не более чем PR. Этакий хайп, тренд или как угодно. Но не бизнес.
К слову, единственная экосистема, с которой я сталкивался, была у группы компаний Магнит. Она включала в себя ритейлера, перевозчика, производителей продуктов питания, промышленные компании ,с/х компании, НПФ и пр. Вот это я понимаю замкнутый контур.
Блин, ну даже тут: не "Сбераптека", а "СберЕаптека" - первое же даже по типу "Сбер-—-" звучит благозвучнее, нЕ так "совково", а уж провозглашенный "СберМегаМаркет"...
А когда ждать СберТраур и СбреПолиция?
Почему нет СберКофе?
Потому что туалета нет.
Туалет есть, но если ваш остаток по карте составляет не меньше 50 тысяч рублей.
Вещи, которые еще не купил сбер, пора прятать в музей и наделять «особым статусом», типа «наследие оон», «красная книга» или типа того.
Имхо, может будет аляповато. Но было бы интересно в оффлайновой точке сделать агрегатор онлайновых услуг доставки.
В одном месте доставка/примерка товаров, банковский услуги, аптека(доставка и первой необходимости). Потому что иногда не охота зависеть от курьера по времени/пространству, и мотаться по разным точкам, если у сбера уже есть хорошая сетка присутствия
Я правильно понимаю, что провизор (никто иной не может) будет работать в банке?
Когда Сбермаркет?
В Сбербанк-Онлайн в Google Play и Apple Store добавят покупку лекарств?
СберСбор - система добровольных пожертвований
У них есть что-то без «Сбера»?
Может сберу ещё в телеком вкатиться и выкупить полуживой билайн, чтобы остальная тройка не шибко расслаблялась? Сбер мобайл ни в чёт, это поделка на сетях т2.
Просто так не получится перевести абонентов, придётся делать СберМегаМобайл
На шмот когда будут переходить?
СберТрусы вместо CalvinKlein - за качество
СберГандон вместо Contex - за надежность
😑
Обещания на презентации: Наши отделения станут супер модными, с навороченными терминалами, хипстерским кафе и все услуги можно будет провести самостоятельно.
Реальность: В отделениях появляются ларьки с лекарствами.
Будущее: Взять идею у Почты России и забубенить ещё ларёк с хавчиком.
Расплатиться можно электронными баллами, которые пользователь получает за активность в сервисе. Например за регистрацию каждый пользователь получает по Ебаллу
Сбермобайл
Сберсупермаркет
СберЕаптека
Да хватит мой язык ломать, сволочи!!!
Блоги компаний
Показать еще