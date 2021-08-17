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Торговля
Евгения Евсеева

Wildberries ввёл отдельную комиссию в 2% при оплате через Visa и Mastercard Статьи редакции

При оплате через российские платежные системы комиссия взиматься не будет.

83 83 комментария
5930 просмотров

Wildberries предложил покупателям оплачивать товары без комиссии при помощи платёжной системы «Мир», Системы быстрых платежей (СБП) или SberPay, рассказали vc.ru в сервисе.

При оплате, например, с помощью Visa или Mastercard комиссия составит 2% от стоимости покупки.

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При заказе на Wildberries сервис сообщает покупателю, сколько ему придётся доплатить при оплате иностранными платежными системами. На выбор предлагается оплата без комиссии — российской платёжной системой.

Forbes 

В компании пояснили, что снизили цены с учётом комиссий иностранных платёжных систем, которые раньше учитывались в стоимости товаров.

Пользователи на vc.ru заметили, что комиссия — дополнительная, так как при оплате картой «Мир», например, через ApplePay уже учитывается комиссия за эквайринг.

В сервисе объяснили, что при оплате через ApplePay транзакция проходит не через «Мир», а через посредника, который не передаёт данные о банковской карте пользователя.

Средний размер комиссии за эквайринг составляет 1,2-2,2% в зависимости от типа карты или категории товара. Для магазинов одежды, бытовой техники и супермаркетов комиссия при оплате покупок по QR-коду через СБП установлена в размере 0,4%.

В «Яндекс.Маркете» сообщили vc.ru, что вводить подобные изменения не планируют. В Ozon на момент написания заметки не ответили на вопрос.

#новость #wildberries

83 83 комментария
17
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83 комментария
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Суровый чайник

3

Мне работодатель только вчера выпустил карту «МИР Премиум Плюс». Теперь можно покупать вещи с AliExpress у наших «бизнесменов» на российском marketplace с наценкой х10 за ускоренную доставку 👌

Ответить
1 комментарий

Best Practice

35

Очередное промо всеми любимого МИРа)

Ответить

Шумный Слава

Best
0

Мир норм штука, куча акций. Кто ещё даст кэшбэк 1000 при трате 10к

Ответить

Нужный бокал

Шумный
1

Юнионпей

Ответить

Шумный Слава

Нужный
0

Ага. Можно сразу двойной профит получить 

Ответить

MedievalRain

Шумный
0

Так это все оплачено тобой же в виде налогов. МИР принадлежит Банку России, который в свою очередь является государственным.

Ответить

Артем Голендберг

Best
3

"любимого"

Ответить

Евгений Архипов

Best
1

Больше всех МИР любит Плеер.Ру
upd: любил до 2019 года

Ответить

Крипто Кун

Best
0

А что в нем не так ? 

Ответить

РосСпам

33

Взимание доп. комиссии противоречит правилам Визы и Мастеркарда. Так что надо комментарии у них брать. А ещё у ФАС - что за навязывание услуг (= карты Мир)?

Ответить

Yuriy Shpyntov

РосСпам
7

ФАС и национальная система платежей... ахаха, то есть мяу 

Ответить

Артём Парушкевич

28

Шкварятся все больше, клоуны

Ответить

Дмитрий Евсеев

Артём
2

Как можно баблом зашквариться? 

Ответить

Dima

21

Оплату наличными в таком случае они не хотят начать принимать?

Ответить

Антон Василик

20

Как увеличить свою прибыль не добавляя ценности продукту?)

Ответить

Крипто Кун

Антон
–4

Вб и так самый удобный интернет магазин.  

Ответить

Симеон Обедов

Крипто
0

Хорошо. А теперь попробуйте вернуть товар надлежащего качества если вы его забрали, но не распаковали в течении 7 дней. Во всех остальных интернет магазинах действует закон на эту возможность. В вб изрядно можно удивиться, сколько препонов тебе устроят. Для них почему-то законы не работают

Ответить

Крипто Кун

Симеон
0

Так а зачем покупали и не вскрывали коробку а потом хотите вернуть.  ?
Какой в этом смысл ? Это тупо сжигание денежных ресурсов компании и кстати партнёров вб
Все заказы я проверяю на месте.   

Ответить

Alexander

Крипто
0

Какой в этом смысл ?

При чём тут смысл, если по законодательству можно

Ответить

Matvey Glazkov

Антон
0

"В компании пояснили, что снизили цены с учётом комиссий иностранных платёжных систем, которые раньше учитывались в стоимости товаров."

Ответить

Антон Василик

Matvey
1

Это несвязанные вещи, лукавят.
На Вб всегда была скидка постоянного покупателя.

Ответить

Rodeus

Matvey
0

Кто и как это проверит. И, главное, кто поверит.

Ответить

Артем Голендберг

17

Вот это дно🤦‍♂️

Ответить

Артём Королёв

13

Из федерального закона ФЗ № 2300-1 от 7.02.1992 «О защите прав потребителей».

Статья 16 пункт 4: «При оплате товаров (работ, услуг) продавцу (исполнителю) запрещено устанавливать в отношении одного вида товаров (работ, услуг) различные цены в зависимости от способа их оплаты посредством наличных расчетов или в рамках применяемых форм безналичных расчетов».

Ответить

Яна Фролова

11

Нафиг этот велберис

Ответить

Крипто Кун

Яна
0

Нафиг вб нафиг Яндекс нафиг Гугл нафиг Сбербанк и тинькоф.  Бдчть пойдука я в пещеру медитировать.   

Ответить

Иван

Крипто
0

Да нет, просто компании сначала снова будут уходить к d2c, а потом и вовсе открывать собственные ИМ и маркетплейсы. Учитывая, что некоторые платформы это «из коробки» поддерживают (и ещё и помогают тебе этим маркетплейсом стать, ведь для них это тоже выручка), думаю, что крупные бренды на это обратят внимание.

Останутся те, кто поменьше - но уже есть и мультивендорные магазины, созданные объединением селлеров (конечно, имеющих меньший масштаб).

Понятно, что ВБ хочет заработат - но и берега видеть надо

Ответить

Roman Sheyn

10

мда, это печально
тогда буду заказывать на озоне

Ответить

Артем Голендберг

Roman
0

Яндекс попробуйте, там сейчас тоже все круто, по крайней мере по Москве

Ответить

Yakovlev

Артем
2

яндекс.маркет узкоспециализированный, тряпок практически нет. интерфейс - привет 2000е. доставка в регионы - тугая DPD на понтах, но с черепашьей скоростью, и курьерами просящими приехать к ним через пол города. Плюс бесплатная доставка от 700 руб по моему, что отрезает много товаров. Тот же Озон доставит товар за 60 руб бесплатно в пункт выдачи.

Ответить

Roman Sheyn

Артем
1

я на ВБ привык книжки заказывать - они там дешевле всего выходили, на ямаркете подороже получается, да и ассортимент не такой большой

Ответить

Иванка Сегодина

Roman
0

Мы уже давно заказываем бумажные издания в Лабиринте (https://www.labirint.ru/), там тоже много пунктов выдачи по России и крайне часто различные скидки и акции. Если накидать в корзину много книг и периодически заходить, то в течении месяца цены скачут. Кроме этого есть накопительная скидка и можно поискать промо-коды для всяких акций, они тоже суммируются к вашим скидкам.
*Помимо этого можно, при желании, выбрать подарочные книги, стоимость будет около 30% от стоимости заказа. Хоть там частенько и "мусорные" книги, но так же попадаются полезные и интересные. 
**в данный момент присматриваюсь к "Бизнес-моделирование и анализ данных. Решение актуальных задач с помощью Microsoft Excel"  Винстон Уэйн Л., сравнение цен ниже.

Ответить

Крипто Кун

Артем
0

Там тоже комса включена в цену. 🌝😏

Ответить

Sergey Ontime

Roman
–2

Типа там, где комиссия уже включена в цену?

Ответить

Sergei Olenev

Sergey
0

Да.

Ответить

Sergey Ontime

–4

Все включают комиссию в цену. А когда дают свободу, платить меньше за счёт платёжной системы, так тут сопли начинаются.

Привычка платить скрытые комиссии и налоги. Лучше платить открыто, отдельно и больно, и понимать, что где можешь оптимизировать.

Ответить

Dennis Gooddeni

Sergey
9

Система устроена таким образом, чтобы ты не мог ничего оптимизировать…мамкин оптимизатор 🤦‍♂️

Ответить

Sergey Ontime

Dennis
1

Ты о чем? Я о выборе платить больше или меньше. Оптимизации того, как я действую. А ты как, почувствовал себя умнее, кайфанул?

Ответить

Aleksey

Sergey
5

А ничего, блин,.что за "бесплатный" процессинг *всех* платежей по Миру *всех* покупателей плачу в том числе я - из налогов?
Что вы там заикнулись про прозрачность?
То есть: я плачу за мир, а теперь давайте ещё заплачу за визу и мастер своих платежей. 
Неплохая такая прозрачность.

Ответить

Шумный Слава

Aleksey
0

Также плати. Используй нал , не плати налоги и штрафы. Кто запрещает 

Ответить

Aleksey

Шумный
1

это меня не спасет от оплаты Мира. 

Ответить

Tim А.

Шумный
0

Пока это возможно) но думаю скоро наличку уберут из оборота

Ответить

MedievalRain

Sergey
0

Свобода? Ну что же тогда нельзя наличными платить? В таком случае комиссий вообще нет :)

Ответить

Lucky Lucianoo

2

вообще не понимаю кто там покупает озон миллион раз лучше чем эта мусорка я даже работал с ними говно то еще

Ответить

Юрий

Lucky
–1

Озон такая же помойка давно

Ответить

Alexander Rumyankov

Юрий
0

Был помойкой еще хуже даже, но хз что поменялось, в этом году плотно подсел на бесплатную доставку домой, в пункт выдачи и даже на дачу. Пару раз пользовался экспресс доставкой за час. По сравнению с вб и маркетом, у меня в основном покупки в озоне

Ответить

Alexander Rumyankov

Юрий
0

Был помойкой еще хуже даже, но хз что поменялось, в этом году плотно подсел на бесплатную доставку домой, в пункт выдачи и даже на дачу. Пару раз пользовался экспресс доставкой за час. По сравнению с вб и маркетом, у меня в основном покупки в озоне

Ответить

Лев Щенин

2

Телеграм-канал "Криптокритика" предсказывает скорое закрытие компании Вильдбериз:
А самое интересное вот что: по правилам МПС такое означает не просто оперативные крупные штрафы от Visa и Mastercard в адрес Wildberries и не уследивших за ними банков-эквайреров (эквайрер фактически отвечает за поведение мерчанта, пусть и в ограниченных пределах), но и принудительное отключение мерчанта от платежей. Из чего несложно сделать вывод, особенно вспоминая прошлые скандалы с резким сокращением персонала и рабским трудом на складах, что Wildberries готовится к скорому закрытию и кэш нужен под выход. Эдакая ритейл-пирамида перед моментом хлопка.
Пруфы:
https://t.me/cryptocritique/7871
Эх, как не хватает сервиса прогнозов на VC !
Кто сделает ставку на закрытие Вильдбериз до Нового года?
Кто против?
(поспорим ?)

Криптокритика / Cryptocritique
А самое интересное вот что: по правилам МПС такое означает не просто оперативные крупные штрафы от Visa и Mastercard в адрес Wildberries и не уследивших за ними банков-эквайреров (эквайрер фактически отвечает за поведение мерчанта, пусть и в ограниченных пределах), но и принуд...
А самое интересное вот что: по правилам МПС такое означает не просто оперативные крупные штрафы от Visa и Mastercard в адрес Wildberries и не уследивших за ними банков-эквайреров (эквайрер фактически отвечает за поведение мерчанта, пусть и в ограниченных пределах), но и принудительное отключение мерчанта от платежей. Из чего несложно сделать вывод, особенно вспоминая прошлые скандалы с резким сокращением персонала и рабским трудом на складах, что Wildberries готовится к скорому закрытию и кэш нужен под выход. Эдакая ритейл-пирамида перед моментом хлопка.
Ответить

Antony Livshits

2

Почему-то напоминает, Теремок с их директором. Вот чем-то так сильно напоминает.

Ответить

Алексей Алексеев

Antony
0

Теремок , теремку - рознь.Где- то из пластика будешь есть, а где-то как белый человек из стеклянной посуды )

Ответить

Кека Пека

1

ого, а я думал что все комиссии включены в стоимость продукта

получается они предварительно снизили все цены на два процента? 

крутой прецедент, молодцы!

снизили же, да?

Ответить

Alex Kuz

Кека
0

Да

Ответить

Aleksey

1

Шмудаки. Интересно, а worldwide они такие же правила введут? Вроде же вылезли за пределы РФ 

Ответить

Дмитрий Евсеев

Aleksey
1

А ты решил за пределы рф вылезть и продолжать в вб закупаться?

Ответить

Aleksey

Дмитрий
0

Мне просто интересно - это в очередной раз "бомбежка Воронежа" под флагом импортозамещения.

Ответить

Armen Oveyan

1

Зато при оплате наличными - кэшбек в подарок!

Ответить

Технологичный рулет

1

Прощупывают почву на полшишечки 

Ответить

Канищев Максим

1

Понеслося! Обсирание wb и карты мир дубль 2.

Ответить

Andrey Kulakov

Канищев
0

Доставайте флаг, время прошло)

Ответить

Roman Trifonov

1

И ни слова про собственно законность всего этого действа.

(спойлер: действо незаконное).

Ответить

Алексей Самойлов

1

Хм, вроде это незаконно, компании с оборотом свыше 40 млн обязаны принимать карты без всяких комиссий 

Ответить

Rage

1

Полнейший бред людей, которые ничего не понимают в том как устроены платёжные системы. Мало того что во всех правилах ПС, запрещено менять стоимость товаров при различных методах платежа и теперь к банкам-эквайерам будут вопросы со стороны МС и Visa, так ещё и пишут полнейшую чушь про из комиссию.
80-90% стоимости эквайринга составляет IRF - это вознаграждение банка-эмитента, картой которого пользователь оплачивает. И именно из этой суммы формируются всеми любимые кэшбэки по картам.
Комиссия МПС тут 0,000...хрен десятых, да МИР дешевая платежная система, но и у неё ровно такой же принцип работы.
Идиотская спекуляция магазинщиков, тк они считают что им эквайринг должен стоить бесплатно, ведь они же своими скудными умами не могут понять, что платежная инфраструктура стоит денег(дата центры, процессинговый системы, ФОТ людей которые их обслуживают, стоимость обслуживания и производства карт). Все думают, что забугорные МПС их обдирают, но не понимают одного, что сейчас у каждой палатки и сайта есть приём платежей картой и это тоже огромная дорогостоящая система.

Ответить

Павел Нагаев

–4

Баян же
https://vc.ru/claim/282596-wildberries-vvel-komissii-inostrannyh-platezhnyh-sistem

Wildberries ввёл комиссии иностранных платёжных…
Накидал товаров в корзинку в wildberries, а тут тебе внезапно говорят про комиссию, беглый гуглинг…
vc.ru
Ответить

Sergey Ontime

Павел
1

Не сюда такие комменты с «баянами» и конкурсы, кто первее.

Ответить

Пётр Москалёв

Павел
1

Если бы прочитали дальше заголовка, то возможно увидели бы что ссылка на эту же статью есть в материале

Ответить

Sergey Ontime

Павел
0

То пост юзера, а не ресурса

Ответить

Шумный Слава

Sergey
–4

Юзер априори лучше и авторитетней чем ресурс 

Ответить

Сергей Ермилов

0

Спасибо за новость, пошел на wildberries удалить все товары из корзины и отложенных

Ответить

Хозяин

Сергей
2

А я ещё слепил бумажного журавлика в поддержку Visa и Mastercard.

Ответить

Sergei Olenev

Хозяин
0

Нужно в поддержу Wildberries лепить было, Виза и МК сейчас могут нехило магазин натянуть.

Ответить

Хозяин

Sergei
0

Не натянут, WB слишком большой потому и смог такое провернуть. Visa/MC предпочтут иметь 2% хотя бы с части транзакций WB чем полностью потерять его.

Ответить

Sergey Ontime

Сергей
–4

Поступок не мальчика, но мужчины)
А покупать там, где дороже в целом, это будет вообще топ. Н - независимость.

Ответить

Vera

Sergey
4

Представляете, некоторые люди готовы переплачивать, лишь бы не покупать хлеб в булочной, где продавец плюет в лицо. 

Ответить

Александр Борродач

0

Это чтобы картами Озона не платили?

Ответить

Шумный Слава

0

Православный озон роднее

Ответить

Дэни Трэхо

0

Разве у нас нет закона запрещающего взымать доп комиссию от типа платёжной системы?

Ответить

Хозяин

Дэни
0

В Европе на сайте авиакомпаний (Ryanair например) взымает без проблем в зависимости от типа карты.

Ответить

Против Спама

0

WildBerries   ввёл  ответные санкции против Visa (США) и Mastercard (ЕС)? Патриотично😁
Удивлюсь, если против них заведут дело. 

Ответить

Игрок

0

Не часто там заказываю, как то пофиг. 

Ответить

Maxim Sergeevich

0

Ровно 5 минут занял выпуск виртуалки Мир в приложении Тинькофф и привязка этой карты Мир в Вайлдберриз. Что, впрочем, не отменяет, что это требование нарушает закон и сам подход идиотский и крохоборский

Ответить

Артем Богданов

0

А где увидеть, как снизились цены на сам товар при оплате визой и мастеркардом? 

Ответить

ilia

0

А про "законом запрещено устанавливать цену в зависимости от способа оплаты" они как бы совсем забыли и без придумок в стиле "за "Мир" просто скидка"? 

Что-то они шквариться стали все больше: по полтиннику за невыкуп каждого товара, за Visa и Mastercard комиссию...

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