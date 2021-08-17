При оплате через российские платежные системы комиссия взиматься не будет.

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Wildberries предложил покупателям оплачивать товары без комиссии при помощи платёжной системы «Мир», Системы быстрых платежей (СБП) или SberPay, рассказали vc.ru в сервисе.

При оплате, например, с помощью Visa или Mastercard комиссия составит 2% от стоимости покупки.

При заказе на Wildberries сервис сообщает покупателю, сколько ему придётся доплатить при оплате иностранными платежными системами. На выбор предлагается оплата без комиссии — российской платёжной системой.

В компании пояснили, что снизили цены с учётом комиссий иностранных платёжных систем, которые раньше учитывались в стоимости товаров.

Пользователи на vc.ru заметили, что комиссия — дополнительная, так как при оплате картой «Мир», например, через ApplePay уже учитывается комиссия за эквайринг.

В сервисе объяснили, что при оплате через ApplePay транзакция проходит не через «Мир», а через посредника, который не передаёт данные о банковской карте пользователя.

Средний размер комиссии за эквайринг составляет 1,2-2,2% в зависимости от типа карты или категории товара. Для магазинов одежды, бытовой техники и супермаркетов комиссия при оплате покупок по QR-коду через СБП установлена в размере 0,4%.