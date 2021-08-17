Wildberries ввёл отдельную комиссию в 2% при оплате через Visa и Mastercard Статьи редакции
При оплате через российские платежные системы комиссия взиматься не будет.
Wildberries предложил покупателям оплачивать товары без комиссии при помощи платёжной системы «Мир», Системы быстрых платежей (СБП) или SberPay, рассказали vc.ru в сервисе.
При оплате, например, с помощью Visa или Mastercard комиссия составит 2% от стоимости покупки.
При заказе на Wildberries сервис сообщает покупателю, сколько ему придётся доплатить при оплате иностранными платежными системами. На выбор предлагается оплата без комиссии — российской платёжной системой.
В компании пояснили, что снизили цены с учётом комиссий иностранных платёжных систем, которые раньше учитывались в стоимости товаров.
Пользователи на vc.ru заметили, что комиссия — дополнительная, так как при оплате картой «Мир», например, через ApplePay уже учитывается комиссия за эквайринг.
В сервисе объяснили, что при оплате через ApplePay транзакция проходит не через «Мир», а через посредника, который не передаёт данные о банковской карте пользователя.
Средний размер комиссии за эквайринг составляет 1,2-2,2% в зависимости от типа карты или категории товара. Для магазинов одежды, бытовой техники и супермаркетов комиссия при оплате покупок по QR-коду через СБП установлена в размере 0,4%.
В «Яндекс.Маркете» сообщили vc.ru, что вводить подобные изменения не планируют. В Ozon на момент написания заметки не ответили на вопрос.
Очередное промо всеми любимого МИРа)
Шумный Слава
Мир норм штука, куча акций. Кто ещё даст кэшбэк 1000 при трате 10к
Нужный бокал
Юнионпей
Так это все оплачено тобой же в виде налогов. МИР принадлежит Банку России, который в свою очередь является государственным.
Взимание доп. комиссии противоречит правилам Визы и Мастеркарда. Так что надо комментарии у них брать. А ещё у ФАС - что за навязывание услуг (= карты Мир)?
Шкварятся все больше, клоуны
Как увеличить свою прибыль не добавляя ценности продукту?)
Вб и так самый удобный интернет магазин.
Хорошо. А теперь попробуйте вернуть товар надлежащего качества если вы его забрали, но не распаковали в течении 7 дней. Во всех остальных интернет магазинах действует закон на эту возможность. В вб изрядно можно удивиться, сколько препонов тебе устроят. Для них почему-то законы не работают
Так а зачем покупали и не вскрывали коробку а потом хотите вернуть. ?
Какой в этом смысл ? Это тупо сжигание денежных ресурсов компании и кстати партнёров вб
Все заказы я проверяю на месте.
"В компании пояснили, что снизили цены с учётом комиссий иностранных платёжных систем, которые раньше учитывались в стоимости товаров."
Это несвязанные вещи, лукавят.
На Вб всегда была скидка постоянного покупателя.
Из федерального закона ФЗ № 2300-1 от 7.02.1992 «О защите прав потребителей».
Статья 16 пункт 4: «При оплате товаров (работ, услуг) продавцу (исполнителю) запрещено устанавливать в отношении одного вида товаров (работ, услуг) различные цены в зависимости от способа их оплаты посредством наличных расчетов или в рамках применяемых форм безналичных расчетов».
Нафиг этот велберис
Нафиг вб нафиг Яндекс нафиг Гугл нафиг Сбербанк и тинькоф. Бдчть пойдука я в пещеру медитировать.
Да нет, просто компании сначала снова будут уходить к d2c, а потом и вовсе открывать собственные ИМ и маркетплейсы. Учитывая, что некоторые платформы это «из коробки» поддерживают (и ещё и помогают тебе этим маркетплейсом стать, ведь для них это тоже выручка), думаю, что крупные бренды на это обратят внимание.
Останутся те, кто поменьше - но уже есть и мультивендорные магазины, созданные объединением селлеров (конечно, имеющих меньший масштаб).
Понятно, что ВБ хочет заработат - но и берега видеть надо
мда, это печально
тогда буду заказывать на озоне
Яндекс попробуйте, там сейчас тоже все круто, по крайней мере по Москве
яндекс.маркет узкоспециализированный, тряпок практически нет. интерфейс - привет 2000е. доставка в регионы - тугая DPD на понтах, но с черепашьей скоростью, и курьерами просящими приехать к ним через пол города. Плюс бесплатная доставка от 700 руб по моему, что отрезает много товаров. Тот же Озон доставит товар за 60 руб бесплатно в пункт выдачи.
я на ВБ привык книжки заказывать - они там дешевле всего выходили, на ямаркете подороже получается, да и ассортимент не такой большой
Мы уже давно заказываем бумажные издания в Лабиринте (https://www.labirint.ru/), там тоже много пунктов выдачи по России и крайне часто различные скидки и акции. Если накидать в корзину много книг и периодически заходить, то в течении месяца цены скачут. Кроме этого есть накопительная скидка и можно поискать промо-коды для всяких акций, они тоже суммируются к вашим скидкам.
*Помимо этого можно, при желании, выбрать подарочные книги, стоимость будет около 30% от стоимости заказа. Хоть там частенько и "мусорные" книги, но так же попадаются полезные и интересные.
**в данный момент присматриваюсь к "Бизнес-моделирование и анализ данных. Решение актуальных задач с помощью Microsoft Excel" Винстон Уэйн Л., сравнение цен ниже.
Типа там, где комиссия уже включена в цену?
Все включают комиссию в цену. А когда дают свободу, платить меньше за счёт платёжной системы, так тут сопли начинаются.
Привычка платить скрытые комиссии и налоги. Лучше платить открыто, отдельно и больно, и понимать, что где можешь оптимизировать.
Система устроена таким образом, чтобы ты не мог ничего оптимизировать…мамкин оптимизатор 🤦♂️
Ты о чем? Я о выборе платить больше или меньше. Оптимизации того, как я действую. А ты как, почувствовал себя умнее, кайфанул?
А ничего, блин,.что за "бесплатный" процессинг *всех* платежей по Миру *всех* покупателей плачу в том числе я - из налогов?
Что вы там заикнулись про прозрачность?
То есть: я плачу за мир, а теперь давайте ещё заплачу за визу и мастер своих платежей.
Неплохая такая прозрачность.
Свобода? Ну что же тогда нельзя наличными платить? В таком случае комиссий вообще нет :)
вообще не понимаю кто там покупает озон миллион раз лучше чем эта мусорка я даже работал с ними говно то еще
Был помойкой еще хуже даже, но хз что поменялось, в этом году плотно подсел на бесплатную доставку домой, в пункт выдачи и даже на дачу. Пару раз пользовался экспресс доставкой за час. По сравнению с вб и маркетом, у меня в основном покупки в озоне
Был помойкой еще хуже даже, но хз что поменялось, в этом году плотно подсел на бесплатную доставку домой, в пункт выдачи и даже на дачу. Пару раз пользовался экспресс доставкой за час. По сравнению с вб и маркетом, у меня в основном покупки в озоне
Телеграм-канал "Криптокритика" предсказывает скорое закрытие компании Вильдбериз:
А самое интересное вот что: по правилам МПС такое означает не просто оперативные крупные штрафы от Visa и Mastercard в адрес Wildberries и не уследивших за ними банков-эквайреров (эквайрер фактически отвечает за поведение мерчанта, пусть и в ограниченных пределах), но и принудительное отключение мерчанта от платежей. Из чего несложно сделать вывод, особенно вспоминая прошлые скандалы с резким сокращением персонала и рабским трудом на складах, что Wildberries готовится к скорому закрытию и кэш нужен под выход. Эдакая ритейл-пирамида перед моментом хлопка.
Пруфы:
https://t.me/cryptocritique/7871
Эх, как не хватает сервиса прогнозов на VC !
Кто сделает ставку на закрытие Вильдбериз до Нового года?
Кто против?
(поспорим ?)
Почему-то напоминает, Теремок с их директором. Вот чем-то так сильно напоминает.
Теремок , теремку - рознь.Где- то из пластика будешь есть, а где-то как белый человек из стеклянной посуды )
ого, а я думал что все комиссии включены в стоимость продукта
получается они предварительно снизили все цены на два процента?
крутой прецедент, молодцы!
снизили же, да?
Шмудаки. Интересно, а worldwide они такие же правила введут? Вроде же вылезли за пределы РФ
А ты решил за пределы рф вылезть и продолжать в вб закупаться?
Понеслося! Обсирание wb и карты мир дубль 2.
И ни слова про собственно законность всего этого действа.
(спойлер: действо незаконное).
Хм, вроде это незаконно, компании с оборотом свыше 40 млн обязаны принимать карты без всяких комиссий
Полнейший бред людей, которые ничего не понимают в том как устроены платёжные системы. Мало того что во всех правилах ПС, запрещено менять стоимость товаров при различных методах платежа и теперь к банкам-эквайерам будут вопросы со стороны МС и Visa, так ещё и пишут полнейшую чушь про из комиссию.
80-90% стоимости эквайринга составляет IRF - это вознаграждение банка-эмитента, картой которого пользователь оплачивает. И именно из этой суммы формируются всеми любимые кэшбэки по картам.
Комиссия МПС тут 0,000...хрен десятых, да МИР дешевая платежная система, но и у неё ровно такой же принцип работы.
Идиотская спекуляция магазинщиков, тк они считают что им эквайринг должен стоить бесплатно, ведь они же своими скудными умами не могут понять, что платежная инфраструктура стоит денег(дата центры, процессинговый системы, ФОТ людей которые их обслуживают, стоимость обслуживания и производства карт). Все думают, что забугорные МПС их обдирают, но не понимают одного, что сейчас у каждой палатки и сайта есть приём платежей картой и это тоже огромная дорогостоящая система.
Если бы прочитали дальше заголовка, то возможно увидели бы что ссылка на эту же статью есть в материале
То пост юзера, а не ресурса
Спасибо за новость, пошел на wildberries удалить все товары из корзины и отложенных
Нужно в поддержу Wildberries лепить было, Виза и МК сейчас могут нехило магазин натянуть.
Поступок не мальчика, но мужчины)
А покупать там, где дороже в целом, это будет вообще топ. Н - независимость.
Разве у нас нет закона запрещающего взымать доп комиссию от типа платёжной системы?
WildBerries ввёл ответные санкции против Visa (США) и Mastercard (ЕС)? Патриотично😁
Удивлюсь, если против них заведут дело.
Ровно 5 минут занял выпуск виртуалки Мир в приложении Тинькофф и привязка этой карты Мир в Вайлдберриз. Что, впрочем, не отменяет, что это требование нарушает закон и сам подход идиотский и крохоборский
А где увидеть, как снизились цены на сам товар при оплате визой и мастеркардом?
А про "законом запрещено устанавливать цену в зависимости от способа оплаты" они как бы совсем забыли и без придумок в стиле "за "Мир" просто скидка"?
Что-то они шквариться стали все больше: по полтиннику за невыкуп каждого товара, за Visa и Mastercard комиссию...
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При оплате через российские платежные системы комиссия взиматься не будет.
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