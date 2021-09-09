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Торговля
Маша Цепелева

Банк «Точка» начал открывать магазины на Ozon и «Яндекс.Маркете» для клиентов по их просьбе Статьи редакции

Сервис поможет пройти регистрацию, подготовить документы и оформить карточки товаров.

  • Сервис будет проходить все этапы регистрации на маркетплейсе за клиента. Он также займётся подготовкой документов, выбором оптимальной схемы работы и оформлением карточек товаров, рассказали vc.ru в «Точке».
  • На старте сервис стоит 5 тысяч рублей за выход на один маркетплейс. Редакция отправила вопросы «Точке» о количестве карточек, которые входят в стоимость услуги, и способах подключения.
  • Услуга будет доступна только клиентам «Точки» с расчётным счётом в банке. «Точке» удобно работать в комплексе — и с точки зрения организации процессов, и с точки зрения наращивания клиенсткой базы. Открыть счёт можно бесплатно и быстро, так что это не усложняет возможность подключения услуги», — пояснили в компании.
  • «Точка» оценила потенциальной рынок услуги в 200-300 тысяч компаний. Подобные услуги предоставлют маркетинговые агентства, выход на один маркетплейс стоит около 15 тысяч рублей в месяц за загрузку до 500 товаров.

#новость #точка

958 просмотров
17 17 комментариев
14
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17 комментариев
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Официальный паркур

5

Точка - молодцы) Хорошая фича для ЦА, многими будет востребовано)

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Old Nick

Официальный
–2

15 тр в месяц? для старта не так что бы дешево + я так понимаю регистрация ИП и налоги отдельно.

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Коммерческий блик

Old
2

Это у конкурентов. У точки 5, если верить статье.

Ответить

Андрей Домалевский

0

Наконец-то инструмент для микро-бизнеса запилили. Молодцы «Точка», теперь к ним многие потянутся.

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Алексей Лебедев

Андрей
11

Ну если коммерс не может сам выложить товары на маркетплейс, то не знаю, как он вообще живет

Ответить

Андрей Домалевский

Алексей
4

Много тех, кто не знает как. Это лучше чем они будут у инфоцыган покупать курсы - «Как заработать миллион на Озоне»)))

Ответить

Igor Chvalun

Алексей
0

Если ты мелкий производитель штучного товара то нафиг тебе это знать?

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simpotyaga

Алексей
0

Ну разные коммерсанты бывают, есть 60+, есть очень занятые для этого дела, есть технически неподкованные, а есть просто ленивые.

Я бы заплатил, чтобы всё запилили за меня, ибо не люблю копошиться в миллионе кнопочек и вообще время дороже. В любом случае,  торговля - это торговля, а админка - это админка.

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Евгений Смагин

2

Итак всяких безумных продавцов как мусора) беснуются, цены в пол роняют, ну куда ещё ?

Ответить

Андрей Николаев

Евгений
1

конкуренция еще никому не мешала

Ответить

Евгений Смагин

Андрей
0

Здоровая конкуренция- да

Ответить

Арман Джагарян

0

Как вовремя! @Точка красавцы!

Ответить

Andrey Yukin

0

Очень захотелось потестить! 

Ответить

Dennis Gooddeni

0

А, чем там вообще продавцы занимаются на этих маркетплейсах?

Ответить

Андрей Николаев

0

Очень хороший банк! Только сегодня коммент про них хороший оставлял, как почувствовали)

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Igor Igor

0

Точка топчик

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Moozyka Com

0

http://zaymaz.ru/

Займаз.Ру
Займаз.Ру
zaymaz.ru
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