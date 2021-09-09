Банк «Точка» начал открывать магазины на Ozon и «Яндекс.Маркете» для клиентов по их просьбе Статьи редакции
Сервис поможет пройти регистрацию, подготовить документы и оформить карточки товаров.
- Сервис будет проходить все этапы регистрации на маркетплейсе за клиента. Он также займётся подготовкой документов, выбором оптимальной схемы работы и оформлением карточек товаров, рассказали vc.ru в «Точке».
- На старте сервис стоит 5 тысяч рублей за выход на один маркетплейс. Редакция отправила вопросы «Точке» о количестве карточек, которые входят в стоимость услуги, и способах подключения.
- Услуга будет доступна только клиентам «Точки» с расчётным счётом в банке. «Точке» удобно работать в комплексе — и с точки зрения организации процессов, и с точки зрения наращивания клиенсткой базы. Открыть счёт можно бесплатно и быстро, так что это не усложняет возможность подключения услуги», — пояснили в компании.
- «Точка» оценила потенциальной рынок услуги в 200-300 тысяч компаний. Подобные услуги предоставлют маркетинговые агентства, выход на один маркетплейс стоит около 15 тысяч рублей в месяц за загрузку до 500 товаров.
15 тр в месяц? для старта не так что бы дешево + я так понимаю регистрация ИП и налоги отдельно.
Наконец-то инструмент для микро-бизнеса запилили. Молодцы «Точка», теперь к ним многие потянутся.
Ну если коммерс не может сам выложить товары на маркетплейс, то не знаю, как он вообще живет
Много тех, кто не знает как. Это лучше чем они будут у инфоцыган покупать курсы - «Как заработать миллион на Озоне»)))
Если ты мелкий производитель штучного товара то нафиг тебе это знать?
Ну разные коммерсанты бывают, есть 60+, есть очень занятые для этого дела, есть технически неподкованные, а есть просто ленивые.
Я бы заплатил, чтобы всё запилили за меня, ибо не люблю копошиться в миллионе кнопочек и вообще время дороже. В любом случае, торговля - это торговля, а админка - это админка.
Итак всяких безумных продавцов как мусора) беснуются, цены в пол роняют, ну куда ещё ?
конкуренция еще никому не мешала
Очень хороший банк! Только сегодня коммент про них хороший оставлял, как почувствовали)
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