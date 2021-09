Чтобы оправдать производство одной сумки, нужно ежедневно носить её 54 года. И полностью переработать её вряд ли удастся. Какую альтернативу пластиковым пакетам, а теперь ещё и шопперам компании придумывают теперь — в пересказе The New York Times .

Чтобы сократить производство и потребление пластика, магазины стали выпускать хлопковые сумки-шопперы. И в 2021 году, пишет The New York Times, их продают практически везде.

Хлопковую сумку нельзя выбросить в любой уличный компостер, рассказывает директор института экологичной моды New Standard Institute Максин Беда. Их принимают только в специализированных точках — для утилизации текстиля. Поэтому ежегодно из 30 млн тонн хлопка на переработку поступает только 15%.

Тогда внимание к проблемам нередко привлекали с помощью моды, говорит Хиндмарч, поэтому экоповестка стала частью брендинга. С 2014 года издание New Yorker подарило подписчиками около 2 млн сумок, а сами изделия стали символом статуса, пишет The New York Times. Производитель косметики Kiehls продаёт сумки за $1, а бренды одежды вроде Reformation начали упаковывать в хлопчатобумажные пакеты покупки.