Чтобы оправдать производство одной сумки, нужно ежедневно носить её 54 года. И полностью переработать её вряд ли удастся. Какую альтернативу пластиковым пакетам, а теперь ещё и шопперам компании придумывают теперь — в пересказе The New York Times.

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The New York Times

Чтобы сократить производство и потребление пластика, магазины стали выпускать хлопковые сумки-шопперы. И в 2021 году, пишет The New York Times, их продают практически везде.

В шкафу у 28-летней художницы из Лондона Венеции Берри таких сумок — по меньшей мере штук 25, причём все они достались ей в подарок. Вместе с покупкой их выдают не только бутики, но также и экомагазины.

Хлопковые шопперы стали для брендов способом публично заявить об ответственном отношении к природе и о себе. «Сегодня жители Нью-Йорка носят сумки с логотипами местных гастрономов, хозяйственных магазинов и любимых ресторанов», — подмечает дизайнерша Рэйчел Коми.

Однако такое, казалось бы, экологичное решение лишь создало новую проблему, пишет издание. Чтобы оправдать ношение шоппера, использовать его нужно 20 тысяч раз, заключило Министерство по вопросам окружающей среды Дании в 2018 году. То есть носить каждый шоппер ежедневно в течение 54 лет.

Противоречиво и само производство хлопка, пишет издание:

Чтобы вырастить его, требуется много воды.

По заключениям прессы, 20% мирового хлопка выращивают принудительным трудом на китайских плантациях.

А утилизировать его без вреда экологии не так просто, как многие привыкли думать.

Хлопковую сумку нельзя выбросить в любой уличный компостер, рассказывает директор института экологичной моды New Standard Institute Максин Беда. Их принимают только в специализированных точках — для утилизации текстиля. Поэтому ежегодно из 30 млн тонн хлопка на переработку поступает только 15%.

Впрочем, многие шопперы всё равно не подлежат полной переработке. Большинство красителей, используемых для печати рисунков, изготавливают на основе ПВХ, а они не подлежат вторичной переработке. Лоскуты с логотипами приходится вырезать и выбрасывать. По словам соучредителя фирмы по текстильной переработке Кристофера Станева, такой неперерабатываемый хлопок составляет 10-15% от сданного.

Дилемма с хлопковыми шопперами — наглядный пример того, как человек пытается сделать правильный выбор, но не видит картины в целом и потому провоцирует негативные последствия. Лаура Бальмонд руководительница инициативы по вторичному использованию

Кто придумал перейти с пластика на хлопок

Возможно, моду на хлопковые шопперы задала британская модельерша Аня Хиндмарч ещё в 2007 году. Вместе с агентством по охране окружающей среды она выпустила сумки с надписью «Я не полиэтиленовый пакет», которые супермаркеты продавали за $10.

По данным Британского консорциума розничной торговли, с 2006-го по 2010 год количество используемых пакетов в Британии сократилось с 10 млрд до 6 млрд.

Тогда внимание к проблемам нередко привлекали с помощью моды, говорит Хиндмарч, поэтому экоповестка стала частью брендинга. С 2014 года издание New Yorker подарило подписчиками около 2 млн сумок, а сами изделия стали символом статуса, пишет The New York Times. Производитель косметики Kiehls продаёт сумки за $1, а бренды одежды вроде Reformation начали упаковывать в хлопчатобумажные пакеты покупки.

Предлагая свои фирменные сумки, компании используют клиентов как ходячие рекламные щиты. Для брендов это бесплатная реклама, а те, кто спорит с этим, просто врут. Шон Расселл основатель шведского бренда Skandinavisk

Одна из руководительниц косметического бренда Aesop Сюзанна Сантос не знает точно, сколько сумок Aesop выпускает ежегодно, но признаёт, что «много». Клиенты привыкли получать хлопковые пакеты при покупке и злятся, если этого не происходит. По словам Сантос, все эти сумки можно вернуть в магазины, но бренд не говорит об этом ни на сайте, ни в рознице.

Хлопковый шоппер издания New Yorker Market Watch

Магазины давно используют хлопковые упаковки — чтобы уберечь от пыли обувь, сумки, аксессуары для волос, предметы гигиены и умывальные средства. Однако не все они действительно нуждаются в упаковке, пишет издание.

Хлопковая сумка Ани Хиндмарч с надписью «Я не полиэтиленовый пакет» The Independent

Что хуже: хлопок или пластик

Всё это, однако, не значит, что хлопок вредит окружающей среде больше, чем пластик. Материалы, по словам издания, в принципе не стоит сравнивать, поскольку у каждого свои недостатки:

Хлопок часто выращивают с использованием пестицидов и тратят это много воды.

А при производстве полиэтиленовых пакетов выделяются парниковые газы, при этом сам пластик не разлагается и засоряет океаны.

Может показаться, что способа уберечь окружающую среду нет, однако это не так, пишет профессор экологии Мелани Дюпюи:

В апреле 2021 года бренд трикотажных изделий &Daughter закрыл производство своих хлопковых сумок.

Компания Aesop намерена изготавливать их на 60% из переработанного и на 40% из органического хлопка. Производство станет на 15% дороже, но зато сократит потребление воды на 70-80%.



Дизайнерша Элли Капеллино заменила хлопок на коноплю.



А Аня Хиндмарч теперь изготавливает свои сумки не из хлопка, а из переработанных бутылок.