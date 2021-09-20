«Сбермегамаркет» открыл первые собственные пункты выдачи заказов Статьи редакции
Первые пункты появились в Москве, до конца года компания откроет 400 точек по стране.
- Доставкой товаров в пункты занимается «Сберлогистика», а управлением сетью — «Сбермегамаркет-Ритейл», сообщает «Ъ». До конца 2021 года компания планирует открыть около 400 пунктов в России, из них 100 — в Москве и Подмосковье.
- До этого «Сбермегамаркет» выдавал заказы через отделения «Сбербанка», «Почты России», Boxberry, постаматы PickPoint, 5Post. Собственные пункты нужны, чтобы добавить услугу частичного выкупа товаров и места для примерки, пояснили в компании.
- «Сбермегамаркет» не будет работать с агентами и станет управлять пунктами самостоятельно. Инвестиции в открытие одной точки в компании не раскрыли.
- В собственной сети пунктов выдачи заказов Wildberries — 7,8 тысячи точек, у Ozon — более 6 тысяч точек, у «Яндекс.Маркета» — 5,4 тысячи точек. Все крупнейшие компании на рынке онлайн-ритейла развивают сеть совместно с партнёрами или по франшизе, сообщает издание.
- «Сбер» и «М.Видео-Эльдорадо» подписали соглашение о покупке банком 85% в маркетплейсе goods.ru в марте 2021 года. В апреле «Сбер» начал ребрендинг и переименовал goods.ru в «Сбермегамаркет». Инвестиции «Сбера» в направление составят 30 млрд рублей.
Можно в отделениях банка выдавать, в кассах примерочные сделать, где можно развесить новые коллекции. И сберзвука побольше, чтоб праздник был.
Вы смеетесь, а такие планы вроде есть
После Вайлдберриз можно и Сбермегамаркетом назваться. Удобный Нейминг для слабаков.
Прям поле для фишинга:
Wilbberries
Wilbderries
Wildderries
Wildberiies
Wildberrees
Сбермагамаркет
Сбермегомаркет
Сберлогамаркет
Сберметалмаркет
Сбермамапопопедаст
И много чего ещё.
Доставкой товаров в пункты занимается «Сберлогистика», а управлением сетью — «Сбермегамаркет-Ритейл»
Уборкой помещений занимается Сберклининг, наймом сотрудников Сберотделкадров. Охраной занимается СберЧоп и все мы живем в Сбермире. А Греф - Сберпрезидент
Сберзидент
как откроют в каждом доме и цены ниже конкурентов поставят начнутся продажи, пока спасибо не нужно.
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