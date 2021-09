{"items":[{"comment_id":3297979,"subsite_id":199120,"user_id":692634,"type":"comment_add","id":3297979,"hash":"eb004d70ecd672177e2983b8bf1e2ad7","date":1632119395,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/295079-oleg-tinkov-dogovorilsya-ob-uregulirovanii-pretenziy-nalogovikov-ssha?comment=3297979","text":"\u0412\u044b\u043a\u0440\u0443\u0442\u0438\u043b\u0441\u044f \u043d\u0430 \u043d\u0430\u0448 \u0441\u0447\u0435\u0442, \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u044f\u043d\u0435, \u0432\u044b, \u0434\u0430 \u044f \u0432 \u0447\u0430\u0441\u0442\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0433\u043b\u0438 \u0435\u043c\u0443 \u0437\u0430\u043a\u0440\u044b\u0442\u044c \u0434\u044b\u0440\u0443 \u0437\u0430 \u0440\u0443\u0431\u0435\u0436\u043e\u043c, \u0432\u0441\u0435 \u0442\u0430\u043a\u0438 \u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u044b\u0439 \u043c\u044b \u043d\u0430\u0440\u043e\u0434, \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u043d\u044e\u044e \u0440\u0443\u0431\u0430\u0448\u043a\u0443 \u043e\u0442\u0434\u0430\u0434\u0438\u043c \u043d\u0430 \u0441\u043f\u0430\u0441\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0441\u0432\u043e\u0438\u0445 \u0438\u0437 \u0430\u043c\u0435\u0440\u0438\u043a\u0430\u043d\u0441\u043a\u0438\u0445 \u043b\u0430\u043f =)\u00a0



\u042f \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u043f\u043e \u043a\u0440\u0435\u0434\u0438\u0442\u043a\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0438\u043f\u0430\u043b \u0434\u0430\u0442\u0443 \u043f\u043e\u0433\u0430\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f, \u043f\u043e\u043f\u0430\u043b \u0437\u0430 \u043d\u0435\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0434\u043d\u0435\u0439 \u043d\u0430 7 \u043a, \u0441\u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0430 \u0440\u0430\u0441\u0441\u0442\u0440\u043e\u0438\u043b\u0441\u044f, \u0430 \u0441\u0435\u0439\u0447\u0430\u0441 \u0434\u0443\u043c\u0430\u044e, \u043f\u0443\u0441\u0442\u044c \u044d\u0442\u0438 \u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438 \u0438\u0434\u0443\u0442 \u0435\u043c\u0443 \u043d\u0430 \u0437\u0434\u043e\u0440\u043e\u0432\u044c\u0435 \u0438 \u043d\u0430 \u0432\u044b\u043a\u0440\u0443\u0442\u0438\u043b\u0441\u044f \u0441 \u0447\u0435\u0441\u0442\u044c\u044e ;) \u0442\u0438\u043f\u0430 \u0431\u043b\u0430\u0433\u043e\u0442\u0432\u043e\u0440\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0447\u0442\u043e-\u043b\u0438...\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":692634,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/692634-oleg-k","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/7ad5046c-2221-5d8a-9a17-a0b01d939c6a\/","name":"\u041e\u043b\u0435\u0433 \u041a.","isVerified":false},"content":{"id":295079,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/295079-oleg-tinkov-dogovorilsya-ob-uregulirovanii-pretenziy-nalogovikov-ssha","title":"\u041e\u043b\u0435\u0433 \u0422\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0432 \u0434\u043e\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u043b\u0441\u044f \u043e\u0431 \u0443\u0440\u0435\u0433\u0443\u043b\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0438 \u043f\u0440\u0435\u0442\u0435\u043d\u0437\u0438\u0439 \u043d\u0430\u043b\u043e\u0433\u043e\u0432\u0438\u043a\u043e\u0432 \u0421\u0428\u0410"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3297980,"subsite_id":199121,"user_id":128745,"type":"comment_add","id":3297980,"hash":"f2a4955269c92378da5092e0fa42136a","date":1632119403,"url":"https:\/\/vc.ru\/hr\/289629-obsuzhdenie-nanimat-razrabotchikov-teper-eshche-slozhnee-i-dorozhe-na-rynok-prishli-inostrannye-kompanii?comment=3297980","text":"\u041c\u0430\u043b\u043e?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":128745,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/128745-kelerius","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/035d87f2-39d2-327f-782f-d0324f16bae4\/","name":"Kelerius","isVerified":false},"content":{"id":289629,"url":"https:\/\/vc.ru\/hr\/289629-obsuzhdenie-nanimat-razrabotchikov-teper-eshche-slozhnee-i-dorozhe-na-rynok-prishli-inostrannye-kompanii","title":"\u041e\u0431\u0441\u0443\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435: \u043d\u0430\u043d\u0438\u043c\u0430\u0442\u044c \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0447\u0438\u043a\u043e\u0432 \u0442\u0435\u043f\u0435\u0440\u044c \u0435\u0449\u0451 \u0441\u043b\u043e\u0436\u043d\u0435\u0435 \u0438 \u0434\u043e\u0440\u043e\u0436\u0435 \u2014 \u043d\u0430 \u0440\u044b\u043d\u043e\u043a \u043f\u0440\u0438\u0448\u043b\u0438 \u0438\u043d\u043e\u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3297981,"subsite_id":199123,"user_id":449018,"type":"comment_add","id":3297981,"hash":"8cd323a87f43d8adb17e50e86817d027","date":1632119440,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/295339-za-chey-schet-cvetet-krokus?comment=3297981","text":"\u0422\u0443\u0442 \u0432\u0441\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u043f\u0440\u043e \u0434\u043e\u043b\u044e - \u0443 \u0432\u0430\u0441 \u0435\u0441\u0442\u044c \u043a\u044d\u0448 \u043e\u0442\u0434\u0430\u0442\u044c \u0435\u043c\u0443 \u0437\u0430\u0439\u043c? \u041d\u0435\u0442? \u041d\u0443 \u0434\u0430\u043a \u0432\u043e\u0442 \u043e\u043d \u0438 \u0431\u0435\u0440\u0451\u0442 \u0432\u0430\u0448\u0438\u043c \u0438\u043c\u0443\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e\u043c, \u043a\u043e\u0438\u043c \u044f\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f \u0434\u043e\u043b\u044f, \u044f \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0432\u044b \u0435\u0439 \u043e\u0442\u0434\u0435\u043b\u0430\u0439\u0442\u0435\u0441\u044c \u0442\u043e \u043c\u043d\u0435 \u043a\u0430\u0436\u0435\u0442\u0441\u044f \u044d\u0442\u043e \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0447\u0443\u0434\u043e \u0434\u043b\u044f \u0432\u0430\u0441","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":449018,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/449018-art","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/1861923e-c3fb-9759-9e23-c3037e199140\/","name":"Art","isVerified":false},"content":{"id":295339,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/295339-za-chey-schet-cvetet-krokus","title":"\u0417\u0430 \u0447\u0435\u0439 \u0441\u0447\u0451\u0442 \u0446\u0432\u0435\u0442\u0451\u0442 \u041a\u0440\u043e\u043a\u0443\u0441?"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3297982,"subsite_id":199129,"user_id":559477,"type":"comment_add","id":3297982,"hash":"14215223c00c06d195ee9666b9a4da9b","date":1632119450,"url":"https:\/\/vc.ru\/social\/295421-pavel-durov-obyavil-o-krupnom-obnovlenii-telegram-s-novym-razryadnym-diapazonom-i-zapisyu-translyaciy?comment=3297982","text":"\u0435\u0441\u0442\u044c \u043f\u0440\u0443\u0444\u044b, \u0431\u0430\u043b\u0430\u0431\u043e\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u043e \u043d\u0435 \u0432 \u0441\u0447\u0435\u0442?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":559477,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/559477-tcin-tcitli","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/13d6c6de-ee16-dc1b-24eb-2a8811422ae9\/","name":"\u0422\u0446\u0438\u043d \u0422\u0446\u0438\u0442\u043b\u0438","isVerified":false},"content":{"id":295421,"url":"https:\/\/vc.ru\/social\/295421-pavel-durov-obyavil-o-krupnom-obnovlenii-telegram-s-novym-razryadnym-diapazonom-i-zapisyu-translyaciy","title":"\u041f\u0430\u0432\u0435\u043b \u0414\u0443\u0440\u043e\u0432 \u043e\u0431\u044a\u044f\u0432\u0438\u043b \u043e \u043a\u0440\u0443\u043f\u043d\u043e\u043c \u043e\u0431\u043d\u043e\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0438 Telegram \u2014 \u0441 \u043d\u043e\u0432\u044b\u043c \u0440\u0430\u0437\u0440\u044f\u0434\u043d\u044b\u043c \u0434\u0438\u0430\u043f\u0430\u0437\u043e\u043d\u043e\u043c \u0438 \u0437\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c\u044e \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u043b\u044f\u0446\u0438\u0439"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3297983,"subsite_id":199123,"user_id":158528,"type":"comment_add","id":3297983,"hash":"795350e004f7a4fe644fc66e0fb1ae90","date":1632119459,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/294460-kak-ya-razrabatyvayu-svoy-startap?comment=3297983","text":"\u041d\u0443 \u0447\u0442\u043e \u0437\u043d\u0430\u0447\u0438\u0442 \u043d\u043e\u0443\u043a\u043e\u0434 \u043d\u0435 \u043d\u0430\u0434\u0435\u0436\u0435\u043d? \u0410 react \u0438\u043b\u0438 java \u043d\u0430\u0434\u0435\u0436\u043d\u044b? \u0418\u043b\u0438 \u0434\u0435\u043b\u043e \u0432 \u0442\u0435\u0445, \u043a\u0442\u043e \u0438\u043c \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443\u0435\u0442\u0441\u044f.

\u041f\u0440\u043e \u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0438 \u0431\u0430\u043d\u043a\u0438 \u043f\u0438\u0441\u0430\u043b \u0447\u0442\u043e \u0441\u0435\u0439\u0447\u0430\u0441 \u043d\u0435\u0442 \u043d\u0438\u043a\u0430\u043a\u0438\u0445 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c \u0441 \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437\u043e\u0443\u0441\u0442\u043e\u0439\u0447\u0438\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e 99,9999% \u0434\u0430 \u0438 \u043d\u0435 \u043d\u0430\u0434\u043e \u044d\u0442\u043e. \u0410 \u043d\u043e\u0443\u043a\u043e\u0434 \u0445\u043e\u0440\u043e\u0448 \u043a\u0430\u043a \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u044d\u0442\u0430\u043f \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043a\u0438 \u0447\u0435\u0433\u043e-\u0442\u043e \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u043e\u0433\u043e, \u0438\u043b\u0438 \u0434\u043b\u044f \u043c\u0430\u043b\u043e\u0433\u043e \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u0430, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u043d\u0435 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0442\u044c \u043d\u0430 \u0442\u043e, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u043e\u043f\u043b\u0430\u0442\u0438\u0442\u044c \u0437\u0430\u0440\u043f\u043b\u0430\u0442\u0443 \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0447\u0438\u043a\u043e\u0432.



\u041c\u043e\u0439 \u0432\u0430\u0440\u0438\u0430\u043d\u0442 \u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0439","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":158528,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/158528-yuriy-udalov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/c147983a-57b7-8503-419f-468214022ca7\/","name":"\u042e\u0440\u0438\u0439 \u0423\u0434\u0430\u043b\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":294460,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/294460-kak-ya-razrabatyvayu-svoy-startap","title":"\u041a\u0430\u043a \u044f \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u0430\u0442\u044b\u0432\u0430\u044e \u0441\u0432\u043e\u0439 \u0441\u0442\u0430\u0440\u0442\u0430\u043f"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3297985,"subsite_id":199122,"user_id":852964,"type":"comment_add","id":3297985,"hash":"2ee31620b05465800f59c598b789b847","date":1632119472,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/295433-sbermegamarket-otkryl-pervye-sobstvennye-punkty-vydachi-zakazov?comment=3297985","text":"\u0421\u0431\u0435\u0440\u041c\u0435\u0433\u0430\u041f\u0412\u0417","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":852964,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/852964-aleksey-shteyn","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/b2eddcd1-57db-5734-90d0-00bbcc8e487f\/","name":"\u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0435\u0439 \u0428\u0442\u0435\u0439\u043d","isVerified":false},"content":{"id":295433,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/295433-sbermegamarket-otkryl-pervye-sobstvennye-punkty-vydachi-zakazov","title":"\u00ab\u0421\u0431\u0435\u0440\u043c\u0435\u0433\u0430\u043c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442\u00bb \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u043b \u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0435 \u0441\u043e\u0431\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0435 \u043f\u0443\u043d\u043a\u0442\u044b \u0432\u044b\u0434\u0430\u0447\u0438 \u0437\u0430\u043a\u0430\u0437\u043e\u0432"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3297986,"subsite_id":199129,"user_id":559477,"type":"comment_add","id":3297986,"hash":"c0a172a3a49d671a699b33d254a00ce4","date":1632119473,"url":"https:\/\/vc.ru\/social\/295421-pavel-durov-obyavil-o-krupnom-obnovlenii-telegram-s-novym-razryadnym-diapazonom-i-zapisyu-translyaciy?comment=3297986","text":"\u0435\u0441\u0442\u044c \u043f\u0440\u0443\u0444\u044b, \u0431\u0430\u043b\u0430\u0431\u043e\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u043e \u043d\u0435 \u0432 \u0441\u0447\u0435\u0442?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":559477,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/559477-tcin-tcitli","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/13d6c6de-ee16-dc1b-24eb-2a8811422ae9\/","name":"\u0422\u0446\u0438\u043d \u0422\u0446\u0438\u0442\u043b\u0438","isVerified":false},"content":{"id":295421,"url":"https:\/\/vc.ru\/social\/295421-pavel-durov-obyavil-o-krupnom-obnovlenii-telegram-s-novym-razryadnym-diapazonom-i-zapisyu-translyaciy","title":"\u041f\u0430\u0432\u0435\u043b \u0414\u0443\u0440\u043e\u0432 \u043e\u0431\u044a\u044f\u0432\u0438\u043b \u043e \u043a\u0440\u0443\u043f\u043d\u043e\u043c \u043e\u0431\u043d\u043e\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0438 Telegram \u2014 \u0441 \u043d\u043e\u0432\u044b\u043c \u0440\u0430\u0437\u0440\u044f\u0434\u043d\u044b\u043c \u0434\u0438\u0430\u043f\u0430\u0437\u043e\u043d\u043e\u043c \u0438 \u0437\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c\u044e \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u043b\u044f\u0446\u0438\u0439"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3297990,"subsite_id":199122,"user_id":653911,"type":"comment_add","id":3297990,"hash":"3b0c62b182fb7ce520990215ee256f4b","date":1632119540,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/295433-sbermegamarket-otkryl-pervye-sobstvennye-punkty-vydachi-zakazov?comment=3297990","text":"\u0414\u0430 \u044f \u0443\u0436\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u043b, \u043f\u0440\u0438\u0434\u0451\u0448\u044c \u043a\u0440\u0435\u0434\u0438\u0442\u043a\u0443 \u043e\u0431\u043d\u043e\u0432\u0438\u0442\u044c, \u0430 \u0442\u0435\u0431\u0435 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0440\u0430\u0441\u0441\u043a\u0430\u0437\u0430\u00a0 \u043e \u0432\u0441\u0435\u0445 \u043d\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0443\u0441\u043b\u0443\u0433\u0430\u0445, \u0432\u0441\u0435\u0445 \u0432\u0438\u0434\u0430\u0445 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0445\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u043f\u043e\u0442\u043e\u043c \u0435\u0449\u0451 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u0430\u0433\u0430\u0442\u044c \u0444\u0443\u0442\u0431\u043e\u043b\u043e\u0447\u043a\u0443 \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440\u0438\u0442\u044c \u0438\u043b\u0438 \u043f\u0430\u043b\u044c\u0442\u0438\u0448\u043a\u043e \u0432 \u043a\u0440\u0435\u0434\u0438\u0442 \u043e\u0444\u043e\u0440\u043c\u0438\u0442\u044c)","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":653911,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/653911-xxx-xxx","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/e0085912-eca4-29a5-4b59-fe41d5406c2b\/","name":"xxx xxx","isVerified":false},"content":{"id":295433,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/295433-sbermegamarket-otkryl-pervye-sobstvennye-punkty-vydachi-zakazov","title":"\u00ab\u0421\u0431\u0435\u0440\u043c\u0435\u0433\u0430\u043c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442\u00bb \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u043b \u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0435 \u0441\u043e\u0431\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0435 \u043f\u0443\u043d\u043a\u0442\u044b \u0432\u044b\u0434\u0430\u0447\u0438 \u0437\u0430\u043a\u0430\u0437\u043e\u0432"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3297991,"subsite_id":200396,"user_id":766692,"type":"comment_add","id":3297991,"hash":"b790bfa11b98d0c94ca2c00b81917422","date":1632119598,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/289203-rossiyskiy-servis-bronirovaniya-avtorskih-turov-youtravel-me-privlek-1-mln?comment=3297991","text":"\u0425\u043c, \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u043d\u043e. \u042f \u0434\u043b\u044f \u0431\u043b\u043e\u0433\u0430 \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u044e \u043f\u0438\u0441\u0430\u043b\u0430, \u0432\u0441\u044e\u0434\u0430 \u0431\u044b\u043b\u0430 \u0438\u043d\u0444\u0430, \u0447\u0442\u043e \u0437\u0430\u043a\u0440\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f, \u043f\u043e\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0447\u0442\u043e \u043f\u0430\u043d\u0434\u0435\u043c\u0438\u044f \u043f\u043e \u043d\u0435\u043c\u0443 \u0436\u0435\u0441\u0442\u043a\u043e \u0443\u0434\u0430\u0440\u0438\u043b\u0430... \u041c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0433\u0434\u0435 \u043f\u0438\u0441\u0430\u043b\u0438 \u043e\u0431 \u044d\u0442\u043e\u043c. \u041f\u043e\u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0441\u0435\u0439\u0447\u0430\u0441 \u0443\u0434\u0438\u0432\u0438\u043b\u0430\u0441\u044c.)","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":766692,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/766692-talewithnoend","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/bde48e4e-028e-5067-af1e-914ce33b1a2c\/","name":"TaleWithNoEnd","isVerified":false},"content":{"id":289203,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/289203-rossiyskiy-servis-bronirovaniya-avtorskih-turov-youtravel-me-privlek-1-mln","title":"\u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 \u0431\u0440\u043e\u043d\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u0430\u0432\u0442\u043e\u0440\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0442\u0443\u0440\u043e\u0432 YouTravel.me \u043f\u0440\u0438\u0432\u043b\u0451\u043a $1 \u043c\u043b\u043d"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3297992,"subsite_id":199129,"user_id":128745,"type":"comment_add","id":3297992,"hash":"e703d1da81e367bf78f1862c7383b05c","date":1632119655,"url":"https:\/\/vc.ru\/social\/295421-pavel-durov-obyavil-o-krupnom-obnovlenii-telegram-s-novym-razryadnym-diapazonom-i-zapisyu-translyaciy?comment=3297992","text":"\u0422\u044b \u043d\u0435 \u043e\u043b\u0438\u043c\u043f\u0438\u0430\u0434\u043d\u0438\u043a. \u0410 \u0442\u0430\u043c \u043e\u0434\u043d\u0438 \u0441\u043f\u043b\u043e\u0448\u043d\u044b\u043c \u043e\u043b\u0438\u043c\u043f\u0438\u0430\u0434\u043d\u0438\u043a\u0438,\u0437\u0430 15 \u0441\u0435\u043a\u0443\u043d\u0434 \u0444\u0438\u0447\u0443 \u0434\u0435\u043b\u0430\u044e\u0442.

\u0421\u0435\u0439\u0447\u0430\u0441 \u043f\u0440\u0438\u0448\u043b\u043e \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u043e\u043f\u0442\u0438\u043c\u0438\u0437\u0438\u0430\u0446\u0438\u0438.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":128745,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/128745-kelerius","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/035d87f2-39d2-327f-782f-d0324f16bae4\/","name":"Kelerius","isVerified":false},"content":{"id":295421,"url":"https:\/\/vc.ru\/social\/295421-pavel-durov-obyavil-o-krupnom-obnovlenii-telegram-s-novym-razryadnym-diapazonom-i-zapisyu-translyaciy","title":"\u041f\u0430\u0432\u0435\u043b \u0414\u0443\u0440\u043e\u0432 \u043e\u0431\u044a\u044f\u0432\u0438\u043b \u043e \u043a\u0440\u0443\u043f\u043d\u043e\u043c \u043e\u0431\u043d\u043e\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0438 Telegram \u2014 \u0441 \u043d\u043e\u0432\u044b\u043c \u0440\u0430\u0437\u0440\u044f\u0434\u043d\u044b\u043c \u0434\u0438\u0430\u043f\u0430\u0437\u043e\u043d\u043e\u043c \u0438 \u0437\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c\u044e \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u043b\u044f\u0446\u0438\u0439"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3297994,"subsite_id":199123,"user_id":158528,"type":"comment_add","id":3297994,"hash":"16687e207ab552550414b1343c354010","date":1632119681,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/294460-kak-ya-razrabatyvayu-svoy-startap?comment=3297994","text":"\u0426\u0410 - \u044d\u0442\u043e \u0434\u0435\u0432\u0443\u0448\u043a\u0438, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0443\u0432\u043b\u0435\u043a\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f \u043c\u043e\u0434\u043e\u0439. \u0418 \u0438\u043d\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0438\u0441\u043f\u044b\u0442\u044b\u0432\u0430\u044e\u0449\u0438\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u044b \u0441 \u0432\u044b\u0431\u043e\u0440\u043e\u043c \u043e\u0434\u0435\u0436\u0434\u044b.

\u041c\u044b \u0440\u0435\u0448\u0430\u0435\u043c \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u0443 \u0432\u044b\u0431\u043e\u0440\u0430, \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0443 \u0434\u0435\u0432\u0443\u0448\u043a\u0438 \u0434\u043e\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043c \u043d\u0435\u0442 \u043d\u0430\u0441\u0442\u0440\u043e\u0435\u043d\u0438\u044f \u0430 \u043c\u044b \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u0430\u0433\u0430\u0435\u043c \u043d\u0435\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0432\u0430\u0440\u0438\u0430\u043d\u0442\u043e\u0432, \u0434\u043b\u044f \u0442\u043e\u0433\u043e \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u0441\u0443\u0437\u0438\u0442\u044c \u0432\u044b\u0431\u043e\u0440 \u043e\u0434\u0435\u0436\u0434\u044b \u0441\u0435\u0433\u043e\u0434\u043d\u044f.

\u041a\u043e\u043d\u043a\u0443\u0440\u0435\u043d\u0442\u044b - \u0438\u043d\u0441\u0442\u0430\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c-\u0441\u0442\u0438\u043b\u0438\u0441\u0442\u044b, \u0431\u0440\u0435\u043d\u0434\u044b.\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":158528,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/158528-yuriy-udalov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/c147983a-57b7-8503-419f-468214022ca7\/","name":"\u042e\u0440\u0438\u0439 \u0423\u0434\u0430\u043b\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":294460,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/294460-kak-ya-razrabatyvayu-svoy-startap","title":"\u041a\u0430\u043a \u044f \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u0430\u0442\u044b\u0432\u0430\u044e \u0441\u0432\u043e\u0439 \u0441\u0442\u0430\u0440\u0442\u0430\u043f"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3297996,"subsite_id":199121,"user_id":454452,"type":"comment_add","id":3297996,"hash":"289f731c3460768792cc4426ee9b8503","date":1632119708,"url":"https:\/\/vc.ru\/hr\/289629-obsuzhdenie-nanimat-razrabotchikov-teper-eshche-slozhnee-i-dorozhe-na-rynok-prishli-inostrannye-kompanii?comment=3297996","text":"\u0414\u0430 \u0437\u0430\u0447\u0435\u043c \u043c\u0435\u043b\u043e\u0447\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f, \u0441\u0440\u0430\u0437\u0443 \u0432\u0435\u0441\u044c \u043f\u0430\u043a\u0435\u0442 \u043e\u0441\u0432\u0430\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c \u043d\u0430\u0434\u043e: \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 \u0432 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u043d\u0435\u0442\u0435 (\u0444\u0440\u043e\u043d\u0442 \u0438 \u0431\u044d\u043a) \u0440\u0435\u0448\u0430\u044e\u0449\u0438\u0439 \u043e\u0434\u043d\u0443 \u0438\u0437 \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c \u043b\u044e\u0434\u0435\u0439, \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u044b \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u0430 \u0434\u043b\u044f iOS, Android. \u0413\u043b\u044f\u0434\u0438\u0448\u044c \u0438 \u043f\u043e\u0440\u043e\u0433\u0438 \u043e\u0431\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c \u0443 \u0440\u0435\u043a\u0440\u0443\u0442\u0435\u0440\u043e\u0432 \u043d\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0434\u0435\u0442\u0441\u044f. \u0411\u0430\u0431\u043b\u043e \u0441\u0430\u043c\u043e \u0440\u0435\u043a\u043e\u0439 \u0441 \u0440\u044b\u043d\u043a\u0430 \u043f\u043e\u0442\u0435\u0447\u0435\u0442.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":454452,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/454452-too-many-irons-in-the-fire","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/97ffdfe2-3419-5f9c-978c-b3c646a869dd\/","name":"Too many irons in the fire","isVerified":false},"content":{"id":289629,"url":"https:\/\/vc.ru\/hr\/289629-obsuzhdenie-nanimat-razrabotchikov-teper-eshche-slozhnee-i-dorozhe-na-rynok-prishli-inostrannye-kompanii","title":"\u041e\u0431\u0441\u0443\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435: \u043d\u0430\u043d\u0438\u043c\u0430\u0442\u044c \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0447\u0438\u043a\u043e\u0432 \u0442\u0435\u043f\u0435\u0440\u044c \u0435\u0449\u0451 \u0441\u043b\u043e\u0436\u043d\u0435\u0435 \u0438 \u0434\u043e\u0440\u043e\u0436\u0435 \u2014 \u043d\u0430 \u0440\u044b\u043d\u043e\u043a \u043f\u0440\u0438\u0448\u043b\u0438 \u0438\u043d\u043e\u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3297997,"subsite_id":199129,"user_id":652827,"type":"comment_add","id":3297997,"hash":"a2dc234e3cdcd4b7287515356fa368d6","date":1632119758,"url":"https:\/\/vc.ru\/social\/295421-pavel-durov-obyavil-o-krupnom-obnovlenii-telegram-s-novym-razryadnym-diapazonom-i-zapisyu-translyaciy?comment=3297997","text":"\u041e\u0442\u0432\u0435\u0442 \u043d\u0430 \u0432\u0430\u0448 \u0432\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0439 \u0436\u0435, \u043a\u0430\u043a \u0438 \u043d\u0430 \"\u0447\u0442\u043e \u044d\u043a\u0441\u0442\u0440\u0435\u043c\u0438\u0441\u0442\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u0432 \u0434\u0435\u044f\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0444\u0431\u043a?\"","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":652827,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/652827","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/d5e75bbb-ee14-5508-9539-9caec392389e\/","name":"- -","isVerified":false},"content":{"id":295421,"url":"https:\/\/vc.ru\/social\/295421-pavel-durov-obyavil-o-krupnom-obnovlenii-telegram-s-novym-razryadnym-diapazonom-i-zapisyu-translyaciy","title":"\u041f\u0430\u0432\u0435\u043b \u0414\u0443\u0440\u043e\u0432 \u043e\u0431\u044a\u044f\u0432\u0438\u043b \u043e \u043a\u0440\u0443\u043f\u043d\u043e\u043c \u043e\u0431\u043d\u043e\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0438 Telegram \u2014 \u0441 \u043d\u043e\u0432\u044b\u043c \u0440\u0430\u0437\u0440\u044f\u0434\u043d\u044b\u043c \u0434\u0438\u0430\u043f\u0430\u0437\u043e\u043d\u043e\u043c \u0438 \u0437\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c\u044e \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u043b\u044f\u0446\u0438\u0439"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3297998,"subsite_id":199124,"user_id":135213,"type":"comment_add","id":3297998,"hash":"5e3c60185ad7873534dac7a74c4c78f6","date":1632119776,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/295372-tinkoff-bank-menyaet-bankomaty-na-medlennye?comment=3297998","text":"\u041d\u0435\u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u043c\u0430\u0440\u0448\u0440\u0443\u0442\u043a\u0438 \u041a\u0440\u0430\u0441\u043d\u043e\u0434\u0430\u0440\u0430.\u00a0

\u0420\u0435\u0431\u0451\u043d\u043a\u0430 \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u0432 \u0448\u043a\u043e\u043b\u0443, \u043e\u043d \u0441\u0430\u0434\u0438\u0442\u0441\u044f \u0432 \u0430\u0432\u0442\u043e\u0431\u0443\u0441, \u0430 \u0442\u0430\u043c \u0447\u0435\u0440\u0442\u0438\u043b\u0430 \u0437\u0430 \u0440\u0443\u043b\u0451\u043c, \"\u0430\u043f\u043f\u0430\u0440\u0430\u0442 \u043d\u0435 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0435\u0442, \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043d\u0430\u043b\u0438\u0447\u043a\u0430\". \u041c\u0443\u0436\u0438\u043a \u0435\u0433\u043e \u043d\u0430\u0445\u0435\u0440 \u043f\u043e\u0448\u043b\u0451\u0442, \u0430 \u0447\u0442\u043e \u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c \u043c\u0430\u043b\u044b\u043c? \u0421\u0442\u0440\u0435\u0441\u0441\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c?\u00a0

\u041f\u0440\u043e \u0448\u043a\u043e\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u0441\u0442\u043e\u043b\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0432 \u041a\u0440\u0430\u0441\u043d\u043e\u0434\u0430\u0440\u0435 \u043d\u0435 \u043c\u043e\u0433\u0443 \u0441 \u0443\u0432\u0435\u0440\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e \u0441\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c, \u043a\u0430\u043a \u0442\u0430\u043c \u043e\u0431\u0441\u0442\u043e\u044f\u0442 \u0434\u0435\u043b\u0430, \u0443\u0436\u0435 \u0432\u044b\u0440\u043e\u0441\u043b\u0430 \u0434\u043e\u0447\u044c, \u043d\u043e \u0442\u0440\u0438 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u043d\u0430\u0437\u0430\u0434 \u0438 \u0432 \u0434\u0440\u0443\u0433\u043e\u043c \u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u0435 \u0434\u0430\u0432\u0430\u043b\u0438 \u043d\u0430\u043b.

\u0418\u043b\u0438 \u0432\u043e\u0442 \u0435\u0449\u0451 \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440. \u041c\u043d\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0449\u0435 \u0435\u043c\u0443 \u043e\u0442\u0434\u0430\u0442\u044c \u0437\u0430 \u0437\u0430\u043c\u0435\u043d\u0443 \u043c\u0430\u0441\u043b\u0430 \u043d\u0430\u043b\u0438\u043a\u043e\u043c, \u0438 \u0432\u043e\u0437\u043b\u0435 \u0434\u043e\u043c\u0430, \u0447\u0435\u043c \u0435\u0445\u0430\u0442\u044c \u043d\u0430 \u0421\u0422\u041e \u043f\u043e\u0434\u0430\u043b\u044c\u0448\u0435, \u0433\u0434\u0435 \u0434\u043e\u0440\u043e\u0436\u0435 \u0438 \u043f\u0440\u0438\u043d\u0438\u043c\u0430\u044e\u0442 \u043a\u0430\u0440\u0442\u044b )

\u00a0","media":[{"type":"image","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/2cb38da5-4f22-5df8-b69a-653f09f08bed\/"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":135213,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/135213-de-timur","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/7c28bde6-eee8-5f83-ae59-738fb00b2782\/","name":"de_timur","isVerified":false},"content":{"id":295372,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/295372-tinkoff-bank-menyaet-bankomaty-na-medlennye","title":"\u0422\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0444\u0444 \u0431\u0430\u043d\u043a \u043c\u0435\u043d\u044f\u0435\u0442 \u0431\u0430\u043d\u043a\u043e\u043c\u0430\u0442\u044b \u043d\u0430 \u043c\u0435\u0434\u043b\u0435\u043d\u043d\u044b\u0435"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3297999,"subsite_id":199129,"user_id":809114,"type":"comment_add","id":3297999,"hash":"dcc86af1409e0a68a8630d8feb62897d","date":1632119833,"url":"https:\/\/vc.ru\/social\/295421-pavel-durov-obyavil-o-krupnom-obnovlenii-telegram-s-novym-razryadnym-diapazonom-i-zapisyu-translyaciy?comment=3297999","text":"\u0427\u0442\u043e \u0437\u0430 \u0444\u0443\u043d\u043a\u0446\u0438\u044f \u0442\u0430\u043a\u0430\u044f \u0438 \u043a\u0430\u043a \u043e\u043d\u0430 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0442\u043e\u0432\u0430\u0440\u0438\u0449\u0430\u043c \u043c\u0430\u0439\u043e\u0440\u0430\u043c? )","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":809114,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/809114-kirill-kirillov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/6a1854ab-c1c5-b805-34e2-59615c7d7b96\/","name":"Kirill Kirillov","isVerified":false},"content":{"id":295421,"url":"https:\/\/vc.ru\/social\/295421-pavel-durov-obyavil-o-krupnom-obnovlenii-telegram-s-novym-razryadnym-diapazonom-i-zapisyu-translyaciy","title":"\u041f\u0430\u0432\u0435\u043b \u0414\u0443\u0440\u043e\u0432 \u043e\u0431\u044a\u044f\u0432\u0438\u043b \u043e \u043a\u0440\u0443\u043f\u043d\u043e\u043c \u043e\u0431\u043d\u043e\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0438 Telegram \u2014 \u0441 \u043d\u043e\u0432\u044b\u043c \u0440\u0430\u0437\u0440\u044f\u0434\u043d\u044b\u043c \u0434\u0438\u0430\u043f\u0430\u0437\u043e\u043d\u043e\u043c \u0438 \u0437\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c\u044e \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u043b\u044f\u0446\u0438\u0439"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3298000,"subsite_id":199122,"user_id":477646,"type":"comment_add","id":3298000,"hash":"6c4cfc212c633ecaef9eddd94909339c","date":1632119840,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/295433-sbermegamarket-otkryl-pervye-sobstvennye-punkty-vydachi-zakazov?comment=3298000","text":"\u043a\u0430\u043a \u043e\u0442\u043a\u0440\u043e\u044e\u0442 \u0432 \u043a\u0430\u0436\u0434\u043e\u043c \u0434\u043e\u043c\u0435 \u0438 \u0446\u0435\u043d\u044b \u043d\u0438\u0436\u0435 \u043a\u043e\u043d\u043a\u0443\u0440\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 \u043f\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u044f\u0442 \u043d\u0430\u0447\u043d\u0443\u0442\u0441\u044f \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0438, \u043f\u043e\u043a\u0430 \u0441\u043f\u0430\u0441\u0438\u0431\u043e \u043d\u0435 \u043d\u0443\u0436\u043d\u043e.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":477646,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/477646-igor-kaynov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/57013743-6eb4-4fa3-c429-bf6a0f11880e\/","name":"\u0418\u0433\u043e\u0440\u044c \u041a\u0430\u0439\u043d\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":295433,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/295433-sbermegamarket-otkryl-pervye-sobstvennye-punkty-vydachi-zakazov","title":"\u00ab\u0421\u0431\u0435\u0440\u043c\u0435\u0433\u0430\u043c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442\u00bb \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u043b \u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0435 \u0441\u043e\u0431\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0435 \u043f\u0443\u043d\u043a\u0442\u044b \u0432\u044b\u0434\u0430\u0447\u0438 \u0437\u0430\u043a\u0430\u0437\u043e\u0432"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3298001,"subsite_id":199124,"user_id":135213,"type":"comment_add","id":3298001,"hash":"1d5b10c61e947abe09f77c3eb28f917c","date":1632119873,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/295372-tinkoff-bank-menyaet-bankomaty-na-medlennye?comment=3298001","text":"\u041d\u0435 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0448\u043d\u043e","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":135213,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/135213-de-timur","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/7c28bde6-eee8-5f83-ae59-738fb00b2782\/","name":"de_timur","isVerified":false},"content":{"id":295372,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/295372-tinkoff-bank-menyaet-bankomaty-na-medlennye","title":"\u0422\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0444\u0444 \u0431\u0430\u043d\u043a \u043c\u0435\u043d\u044f\u0435\u0442 \u0431\u0430\u043d\u043a\u043e\u043c\u0430\u0442\u044b \u043d\u0430 \u043c\u0435\u0434\u043b\u0435\u043d\u043d\u044b\u0435"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3298002,"subsite_id":199123,"user_id":256237,"type":"comment_add","id":3298002,"hash":"2306ad9bc74aaaf302ff62b210154ff8","date":1632119898,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/295388-skolko-student-zarabatyvaet-na-dizayne-za-mesyac-opyt-s-ciframi?comment=3298002","text":"\u0414\u0443\u043c\u0430\u044e \u043e\u043d \u043d\u0435 \u043e \u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0430\u0445, \u0430 \u0430 \u043a\u0430\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435 \u0434\u0438\u0437\u0430\u0439\u043d\u0430","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":256237,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/256237-evgeniy-chernuskiy","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/3964cf67-7a03-c749-f29c-0aedb5a801c3\/","name":"\u0415\u0432\u0433\u0435\u043d\u0438\u0439 \u0427\u0435\u0440\u043d\u0443\u0441\u043a\u0438\u0439","isVerified":false},"content":{"id":295388,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/295388-skolko-student-zarabatyvaet-na-dizayne-za-mesyac-opyt-s-ciframi","title":"\u0421\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0441\u0442\u0443\u0434\u0435\u043d\u0442 \u0437\u0430\u0440\u0430\u0431\u0430\u0442\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442 \u043d\u0430 \u0434\u0438\u0437\u0430\u0439\u043d\u0435 \u0437\u0430 \u043c\u0435\u0441\u044f\u0446? \u041e\u043f\u044b\u0442 \u0441 \u0446\u0438\u0444\u0440\u0430\u043c\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3298003,"subsite_id":199121,"user_id":332325,"type":"comment_add","id":3298003,"hash":"9305e12a8ca6dccb5736d07e9d0aa508","date":1632119905,"url":"https:\/\/vc.ru\/hr\/289629-obsuzhdenie-nanimat-razrabotchikov-teper-eshche-slozhnee-i-dorozhe-na-rynok-prishli-inostrannye-kompanii?comment=3298003","text":"https:\/\/youtu.be\/f1h76GSQtKg","media":[{"type":"video","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/5707432b-43be-5c97-aaeb-42bd2e3456a7\/"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":332325,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/332325-sergey-nikitin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/5b6435dc-9123-589b-9110-62ec488b3dcb\/","name":"\u0421\u0435\u0440\u0433\u0435\u0439 \u041d\u0438\u043a\u0438\u0442\u0438\u043d","isVerified":false},"content":{"id":289629,"url":"https:\/\/vc.ru\/hr\/289629-obsuzhdenie-nanimat-razrabotchikov-teper-eshche-slozhnee-i-dorozhe-na-rynok-prishli-inostrannye-kompanii","title":"\u041e\u0431\u0441\u0443\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435: \u043d\u0430\u043d\u0438\u043c\u0430\u0442\u044c \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0447\u0438\u043a\u043e\u0432 \u0442\u0435\u043f\u0435\u0440\u044c \u0435\u0449\u0451 \u0441\u043b\u043e\u0436\u043d\u0435\u0435 \u0438 \u0434\u043e\u0440\u043e\u0436\u0435 \u2014 \u043d\u0430 \u0440\u044b\u043d\u043e\u043a \u043f\u0440\u0438\u0448\u043b\u0438 \u0438\u043d\u043e\u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3298004,"subsite_id":199124,"user_id":527807,"type":"comment_add","id":3298004,"hash":"022b2c179795d72e5c21c168dc4ee87f","date":1632119905,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/295306-menya-snyali-s-reysa-s7?comment=3298004","text":"\u041a\u0438\u043b\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u044b, \u043a\u043e\u043d\u0435\u0447\u043d\u043e. \u041d\u0443 \u0442\u043e \u0435\u0441\u0442\u044c \u0443\u0447\u0451\u043d\u044b\u0435 \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u044f\u0442, \u0447\u0442\u043e \u0443 \u043c\u0435\u043d\u044f \u0432 \u0433\u043e\u043b\u043e\u0432\u0435 \u043e\u043a\u043e\u043b\u043e 1.5 \u043a\u0433 \u0440\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u0436\u0438\u0437\u043d\u0438.

\u041d\u043e \u044d\u0442\u043e \u0432 \u043b\u044e\u0431\u043e\u043c \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0435 \u043b\u0443\u0447\u0448\u0435, \u0447\u0435\u043c 0 (\u043a\u0430\u043a \u0432 \u0432\u0430\u0448\u0435\u043c \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0435), \u0432\u0435\u0440\u043d\u043e \u0436\u0435? -)\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":527807,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/527807-ya-ne-skazhu-svoe-imya-mashine","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/80c78514-a4ac-500f-8e4a-e53bd9aad51f\/","name":"\u042f \u043d\u0435 \u0441\u043a\u0430\u0436\u0443 \u0441\u0432\u043e\u0435 \u0438\u043c\u044f \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u0435","isVerified":false},"content":{"id":295306,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/295306-menya-snyali-s-reysa-s7","title":"\u041c\u0435\u043d\u044f \u0441\u043d\u044f\u043b\u0438 \u0441 \u0440\u0435\u0439\u0441\u0430 S7"},"isAnonymous":false}]}