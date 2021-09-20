Сколько студент зарабатывает на дизайне за месяц? Опыт с цифрами

Меня зовут Дима, мне 21 год и я учусь на четвёртом курсе в Московском Авиационном Институте на факультете экономики, параллельно работаю дизайнером. Моя основная специализация — креативный, графический и UI/UX дизайн, а также SMM дизайн, которым по воле случая мне приходилось заниматься довольно большое количество времени по просьбам моих…