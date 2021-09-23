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Торговля
Маша Цепелева

ФАС начала проверку после жалоб от поставщиков на платежи за новые товары и фиктивные штрафы в торговых сетях Статьи редакции

Служба проверяет, насколько вознаграждения сетей повлияли на цены товаров.

  • ФАС начала анализировать вознаграждения, которые получают торговые сети за логистику, маркетинг, подготовку товаров, данные о возможных «скрытых выплатах» и платежах третьим лицам, сообщает «Ъ» со ссылкой на запросы от службы в «Русбренд», «Руспродсоюз» и другие торговые сети.
  • По закону, размер выплат не может превышать 5% от стоимости товара. В «Руспродсоюзе» отмечают, что сети начали вводить скрытые платежи за новые товары в ассортименте, фиктивные штрафы и скидки, о которых не знают покупатели.
  • Участники рынка сообщили изданию, что с 2016 года количество оснований для штрафов у сетей выросло в несколько раз, размер санкций может достигать 100% от стоимости товаров. «Отказаться нет возможности из-за угрозы потери полки», — прокомментировал источник «Ъ» на рынке.

  • В «Ленте» заявили, что вознаграждения сетей не влияют на цены. «Они применяются в случаях, где это допускается законом, а размер обсуждается с каждым поставщиком отдельно», — сказал изданию представитель сети. В X5 Group, «Магните», «Ашане» и Metro на вопросы не ответили.

  • В середине августа ФАС провела внеплановые проверки в Х5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), «Ленте» и «Магните» из-за резкого роста цен на продукты.

#новость #ритейл

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Казнить,нельзя помиловать.

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Андрей Муханов

Теперь объясните, пожалуйста, по-русски: кто кого за что вознаграждает и что за третьи лица? 

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