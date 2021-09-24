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Торговля
Евгения Евсеева

Нью-Йорк первым из крупных городов США принял указы об условиях труда курьеров: разрешил отказываться от заказа и другое Статьи редакции

Сервисы должны будут сообщать, куда везти заказ, до его принятия и платить не реже раза в неделю.

Законодатели в Нью-Йорке приняли ряд указов для улучшения условий работы, пишет Bloomberg. Как отмечает CNBC, это сделало Нью-Йорк первым крупным городом США, который регулирует рынок сервисов для доставки еды.

  • Рестораны, которые обслуживаются курьерами, должны пускать их в туалеты.
  • Курьеры могут ограничивать максимальное расстояние поездки, а также отказаться от поездки по мосту или в тоннеле.
  • Приложения должны предоставить курьеру до принятия заказа информацию, откуда нужно забирать еду и куда её доставить, а также о предполагаемом расстоянии и времени на доставку.
  • Сервисы обязаны рассчитываться с курьером не реже раза в неделю и предусмотреть способы выплаты, которые не требуют банковского счёта и уплаты комиссий сервису.
  • Приложения должны перечислять курьерам чаевые и сообщать, сколько их перечислили, отказался ли клиент от чаевых и почему.

Один из законопроектов требует, чтобы местный департамент по защите прав потребителей и работников изучил условия работы курьеров, а затем разработал правила о минимальной оплате за заказ.

В Нью-Йорке также действует правило о максимальной комиссии — сервисы не могут брать с ресторанов больше 15% за доставку и больше 5% за другие услуги. В сентябре из-за этого указа Uber, DoorDash, Grubhub подали в суд на город.

#новость #курьеры #ньюйорк

1485 просмотров
24 24 комментария
18
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24 комментария
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Александр Якунин

У нас таксисты давно так ред.

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18
Khamitov Ilshat

Это хитрожопый таксист. Они просят отменить заказ так как расстояние небольшое и комиссия маленькая. Придумывают всякую херню лишь бы мы как пользователи отменяли

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2
Карина Евгеньевна

хахха это просто сделало мой день! Вот и тут также походу будет 

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1
Илья Ермушко

"Машина приедет через... 40-50 минут"

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0
Михаил Синицын

Курьеры тоже люди, если что, иногда даже герои

Ответить
10
Максим Когтев

Ждем роста цен и платную доставку (

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1
Sht_Anton

А что, много ресторанов предлагают бесплатную доставку?

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0
Гладкий Абдужаббор

Речь о подписке на доставку скорее всего. То что называют Amazon Prime

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0
Ruslan Umarkhanov

Город флагман👍

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1
Егор Васильев

Да не особо. Наш Задрищенск не хуже....

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0
Акционерный коктейль

А что , есть чмони, которые не пускают курьеров пописать или водички попить? 

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0
Robert Coolige

 да, особенно в Starbucks, дают специальный ключ от туалета. Но говорят - это не из-за жмотства, а из-за того, что наркоманы ширяются в туалетах. 

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0
ilia

Вот что клиент не перечислил чаевые не очень хотелось бы чтобы знал курьер - фиг его знает что он с заказом потом по обидке сделать может.

Интересно, как будет происходить "отказ от проезда по мосту или туннелю" и кто будет клиентам там доставлять заказы?

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0
Крохотный браслет

А разве весь смысл чаевых не в том чтобы:
- оплачивать типа хороший сервис конкретному сотруднику
- делать это ПОСЛЕ оказания услуги 
?

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0
Leonid Netrebskii

В США обязательно отдавать 20% от заказа. Отдал меньше - должен оправдываться.

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0
ilia

А разве не обязательно ПОНИМАТЬ что написано? Уже сейчас обычно у курьеров есть "база" и радиус работы вокруг нее, с описанными поправками это только будет усиливаться - т.е. один и тот же Педро запросто будет не раз тебе доставлять еду (+ может рассказать своим на "базе") и если он раз-два сразу после доставки тебе будет получать пуш "этот клиент чаевых вам не дал", то хрен его знает как он решит отомстить в следующие разы.

Чаевые пусть перечисляют в конце смены - общие, без указания кто и сколько. 

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0
Юрий Тишин

В итоге всё это приведёт к злоупотреблению и ухудшению или подорожанию сервиса для тех заказчиков, кто живёт далеко, за мостом или просто в том месте, которое не нравится курьерам.

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0
Andrey Zaynulin

Ну а че ты хотел? Сидя в Астории (Queens) заказать еду из Downtown Manhattan и заплатить $5 за это?

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0
Юрий Тишин

Значит ресторан должен вводить максимальную дальность доставки, но без этого вот "хочу/не хочу везти".

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0
Andrey Zaynulin

При чем тут ресторан если мы говорим про маркетплейсы?

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0
Юрий Тишин

При том, что в материале говорится как раз о том, что регулируется на уровне ресторанов, а что на уровне курьерских сервисов. Если между доставкой и рестораном есть договор, то никакого "не хочу везти" тут быть не должно. Если курьерская служба не хочет везти далеко за пару баксов, то изначально должно быть ограничение в дальности заказа на уровне ресторана до оформления заказа, чтобы заказчик не попадал в ситуации, когда его заказ никто не хочет везти.

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0
Michael Nick

Ошибся туалетом ред.

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0
Andrey Zaynulin

В итоге это приведёт к ослаблению маркетплейсов (Uber, DoorDash, GH), да и слава богу. Потому что сейчас клиенты находятся в плену неоправданных ожиданий и считают что можно заказать еду в любом месте и это будет стоить «+-» столько же, как забрать еду в ресторане на углу. Но это не выгодно экономически, VC больше не будут спонсировать это дерьмо. Теперь люди будут понимать что доставка из другой части города будет стоить соответствующе. Это уже произошло с Uber/Lyft в НЙ, часто дешевле махнуть рукой и сесть в желтое такси чем вызывать.

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0
Александр У

По ошибке не в ту ветку написал. ред.

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–1
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Нью-Йорк первым из крупных городов США принял указы об условиях труда курьеров: разрешил отказываться от заказа и другое Статьи редакции

Сервисы должны будут сообщать, куда везти заказ, до его принятия и платить не реже раза в неделю.

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