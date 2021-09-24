Нью-Йорк первым из крупных городов США принял указы об условиях труда курьеров: разрешил отказываться от заказа и другое Статьи редакции
Сервисы должны будут сообщать, куда везти заказ, до его принятия и платить не реже раза в неделю.
Законодатели в Нью-Йорке приняли ряд указов для улучшения условий работы, пишет Bloomberg. Как отмечает CNBC, это сделало Нью-Йорк первым крупным городом США, который регулирует рынок сервисов для доставки еды.
- Рестораны, которые обслуживаются курьерами, должны пускать их в туалеты.
- Курьеры могут ограничивать максимальное расстояние поездки, а также отказаться от поездки по мосту или в тоннеле.
- Приложения должны предоставить курьеру до принятия заказа информацию, откуда нужно забирать еду и куда её доставить, а также о предполагаемом расстоянии и времени на доставку.
- Сервисы обязаны рассчитываться с курьером не реже раза в неделю и предусмотреть способы выплаты, которые не требуют банковского счёта и уплаты комиссий сервису.
- Приложения должны перечислять курьерам чаевые и сообщать, сколько их перечислили, отказался ли клиент от чаевых и почему.
Один из законопроектов требует, чтобы местный департамент по защите прав потребителей и работников изучил условия работы курьеров, а затем разработал правила о минимальной оплате за заказ.
В Нью-Йорке также действует правило о максимальной комиссии — сервисы не могут брать с ресторанов больше 15% за доставку и больше 5% за другие услуги. В сентябре из-за этого указа Uber, DoorDash, Grubhub подали в суд на город.
А разве не обязательно ПОНИМАТЬ что написано? Уже сейчас обычно у курьеров есть "база" и радиус работы вокруг нее, с описанными поправками это только будет усиливаться - т.е. один и тот же Педро запросто будет не раз тебе доставлять еду (+ может рассказать своим на "базе") и если он раз-два сразу после доставки тебе будет получать пуш "этот клиент чаевых вам не дал", то хрен его знает как он решит отомстить в следующие разы.
Чаевые пусть перечисляют в конце смены - общие, без указания кто и сколько.
При том, что в материале говорится как раз о том, что регулируется на уровне ресторанов, а что на уровне курьерских сервисов. Если между доставкой и рестораном есть договор, то никакого "не хочу везти" тут быть не должно. Если курьерская служба не хочет везти далеко за пару баксов, то изначально должно быть ограничение в дальности заказа на уровне ресторана до оформления заказа, чтобы заказчик не попадал в ситуации, когда его заказ никто не хочет везти.
В итоге это приведёт к ослаблению маркетплейсов (Uber, DoorDash, GH), да и слава богу. Потому что сейчас клиенты находятся в плену неоправданных ожиданий и считают что можно заказать еду в любом месте и это будет стоить «+-» столько же, как забрать еду в ресторане на углу. Но это не выгодно экономически, VC больше не будут спонсировать это дерьмо. Теперь люди будут понимать что доставка из другой части города будет стоить соответствующе. Это уже произошло с Uber/Lyft в НЙ, часто дешевле махнуть рукой и сесть в желтое такси чем вызывать.
По мнению регулятора, это поможет контролировать риски, связанные с криптовалютой.
Сервисы должны будут сообщать, куда везти заказ, до его принятия и платить не реже раза в неделю.
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