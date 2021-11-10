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Торговля
Евгения Евсеева

Wildberries ввёл скидку в 1% при оплате картами Visa и Mastercard на время распродаж Статьи редакции

Цены будут одинаковыми при оплате любыми платёжными средствами.

  • Скидка будет временной и действовать только в ноябре, рассказали vc.ru в компании. Wildberries самостоятельно покрывает разницу в комиссии. Так маркетплейс хочет привлечь больше покупателей во время распродажи.
  • В конце августа 2021 года Wildberries изменил условия для оплаты покупок по картам Visa и Mastercard — они стали дороже, чем при оплате по картам «Мир», СБП и SberPay на 2%. После этого платёжные системы начали расследование и пригрозили банкам штрафами до $1 млн.
  • В октябре Visa заявила, что Wildberries больше не нарушает правила дополнительными комиссиями. В ноябре ритейлер снизил скидку при оплате картами «Мир», через СБП и SberPay c 2% до 1%.
  • Wildberries перенёс начало распродажи ко «Дню холостяка» с 11 ноября на 28 октября из-за закрытия магазинов на фоне пандемии. Компания заявила, что увеличит собственные вложения в субсидирование скидок и рекламу «чёрной пятницы» и 11.11 с 8 млрд до 10 млрд рублей.

#новость #wildberries

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4 комментария
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useless uS

Пора уже кому-нибудь на ченж.орг составить петицию, чтобы нам перестали пихать под всеми соусами рекламу якобы скидок от WB. В том числе и в первую очередь под видом статей на vc.

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4
Mark

помойка

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0
Сергей Милосердов

ну вы поняли

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1
Сергей Погосян

У вас немного устаревшая информация. ВБ уже отменил скидку.

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