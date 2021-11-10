Как самозанятым принимать платежи на сайте

Как известно, кризис – это еще и возможности. Пандемия сильно повлияла на рынок труда – многие компании малого и среднего бизнеса были вынуждены сократить персонал или закрыться. Что делать, если вы потеряли работу? Подумать о том, чтобы работать на себя. У вас есть что-то, что может быть востребовано другими людьми? Например, вы хорошо шьете,…