Wildberries ввёл скидку в 1% при оплате картами Visa и Mastercard на время распродаж Статьи редакции
Цены будут одинаковыми при оплате любыми платёжными средствами.
- Скидка будет временной и действовать только в ноябре, рассказали vc.ru в компании. Wildberries самостоятельно покрывает разницу в комиссии. Так маркетплейс хочет привлечь больше покупателей во время распродажи.
- В конце августа 2021 года Wildberries изменил условия для оплаты покупок по картам Visa и Mastercard — они стали дороже, чем при оплате по картам «Мир», СБП и SberPay на 2%. После этого платёжные системы начали расследование и пригрозили банкам штрафами до $1 млн.
- В октябре Visa заявила, что Wildberries больше не нарушает правила дополнительными комиссиями. В ноябре ритейлер снизил скидку при оплате картами «Мир», через СБП и SberPay c 2% до 1%.
- Wildberries перенёс начало распродажи ко «Дню холостяка» с 11 ноября на 28 октября из-за закрытия магазинов на фоне пандемии. Компания заявила, что увеличит собственные вложения в субсидирование скидок и рекламу «чёрной пятницы» и 11.11 с 8 млрд до 10 млрд рублей.
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