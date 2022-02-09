Mastercard предложила банкам условия для нулевых комиссий при переводах с карты на карту по номеру телефона — РБК Статьи редакции
Новые правила начнут действовать 23 апреля 2022 года.
Mastercard предложила банкам подключиться к системе Mastercard Transfer Hub, чтобы отменить комиссию за переводы по номеру телефона. Письмо об этом сервис отправил партнёрам, его подтвердили три источника РБК на рынке.
Mastercard Transfer Hub — это платёжная система, с помощью которой можно переводить деньги по номеру телефона, адресу электронной почты или аккаунту в соцсетях.
Если банк отправителя не подключён к системе, комиссия для банка получателя будет 0%. Если подключён, а банк получателя нет, второй должен будет заплатить 0,2% комиссии. Если к системе подключены оба банка, банк получателя заплатит 0,015%.
Mastercard ввела новые тарифы и снизила комиссии, чтобы конкурировать с Системой быстрых платежей — платформой для переводов по номеру телефона от ЦБ. Компания хочет, чтобы банки самостоятельно подключали новых клиентов к системе Mastercard Transfer Hub, сообщили изданию источники на рынке.
- В сентябре 2021 года Mastercard объявила, что с 21 января снизит комиссию для малого бизнеса при приёме платежей с помощью смартфонов.
- В декабре 2021 года банки заявили, что за тот год через Систему быстрых платежей прошли почти 5 трлн рублей денежных переводов — больше, чем через другие каналы.
- В январе 2022 года Mastercard снизила межбанковские комиссии при оплатей картой на Wildberries, Aliexpress, Ozon и других маркетплейсах.
- В конце января в отчётах за 2021 год Mastercard и Visa сообщили, что опасаются конкуренции с Системой быстрых платежей от ЦБ, потому что новые игроки могут снизить доходы мировых платёжных систем.
Ну вот кто бы что ни говорил и как не относился к цб но нспк и сбп реально заставили визу и мастеркард шевелиться на нашем рынке. Конечно же они эти инициативы всегда держали в обойме, но повода не было!
Комиссии на межбанковские переводы должны быть несомненно.
для тебя попросим персональные 300 прцоентные
Какой смысл российским банкам участвовать в этом проекте? Кто операционные затраты банка возместит на переводы? Все должно стоить хоть символической, но платы. У нас пока WeChat на горизонте нет: привязал карту и по QR-коду переводы делай.
Финэксперт ворвался в тред
Вы мне ответьтеь с позиции сухих цифр, фактов и логики, почему банкам должно быть выгодно отказаться от межбанковской комиссии? Вот Вы бы отказались от гарантированной прибыли от комиссий за переводы, будь Вы крупный банк? Да не в жизнь. Объем переводов в России не малый, почему кто-то должен добровольно отказываться от того, что само в карман идёт?
А Вы, как клиент, каким банком пользовались бы: банком, который берет комиссию при переводах, или банком который не берет? В какой банк Вы бы положили денежные средства для последующего перевода? Какому банку Вы бы дали оборотку/вклады для выдачи кредитов? И т.д…
Сарказм оставьте при себе. Банки в России всегда в России любят работать "с паршивого перевода хоть копейку урвать".
Мнение китаефилов должно порицаться
Вы по чаще вспоминайте о Китае, беря в руки свой телефон, ноутбук, по касаясь к вещам, уверен, большей частью произведенных не в ЕС, а где-то в Китае. Россия настолько уважает Китай, что газ им по специальному тарифу продает.
На финэкспертизу никогда не претендовал, немного в ином чуть-чуть силен.
Сейчас Master Card и Visa в России как бы и не нужна, за исключением покупки в зарубежных магазинах и оплаты зарубежных онлайн сервисов. Но при этом я за здоровую конкуренцию. Не хотелось бы попасть в ситуацию как в Китае, когда кроме местных систем ничего нет и ты не в состоянии даже заплатить за покупку на ebay
А зачем ebay, когда есть JD, TaoBao и куча других маркетплейсов? Ebay для китайцев не особо привлекателен: чужая культура, чужой язык. А товары западных брендов в всегда можно купить, пусть чуть и дороже, но в Китайских интернет магазинах официальных.
Фигурки от Good Smile Company тоже на алиэкспрессе искать будем?
Не понял, как сочетается фраза "отменить комиссию" с тем, что :
Если банк отправителя не подключён к системе, комиссия для банка получателя будет 0%.
Если подключён, а банк получателя нет, второй должен будет заплатить 0,2% комиссии.
Если к системе подключены оба банка, банк получателя заплатит 0,015%.
Зачем подключать, если будет комиссия?
В вы говорите НСПК И МИР это плохо. Вот уже ломают заморского брата об коленку!)
"Mastercard Transfer Hub — это платёжная система, с помощью которой можно переводить деньги по номеру телефона, адресу электронной почты или аккаунту в соцсетях" -
кто будет возвращать украденные деньги, выведены на дропов с "аккаунтами в соц сетях" Мастеркард не уточнил?
это правда серьезный вопрос, в СБП нет споров/возвратов так как это переводилка а не платежная система и тут тоже что-ли не будет? то есть это как оплата налом выходит
Ну и что будет? Люди начнут переводить по 100к через СБП, а все что свыше через этот хаб. По итогу СБП останется в пролёте.
да людей хлебом не корми, лишь бы переводы переводить по СБП)
Предположу, что подавляющее большинство россиян не переводит свыше 100 тыс в месяц
Внедрение ИТ-решений, способных освободить руки HR-специалистам, стало современной тенденцией и даже своеобразной гигиеной бизнеса. Но делать это вслепую не стоит: для начала оцените риски и потребности компании. Андрей Крылов, CEO и основатель Skillaz, рассказывает о главных ошибках в автоматизации найма.
Сначала он будет доступен только продавцам из США.
Россия, в отличие от многих других стран, довольно эффективно противостоит пиратскому трафику в интернете, но пандемия внесла свой негативный вклад в изменение культуры потребления контента у пользователей. К такому выводу пришли участники сессии «Digital-контент: практические шаги по борьбе с пиратством», которая прошла 7 февраля на…
Поговаривают, эпоха дизайн-систем (ДС) прошла. Идея компонентного подхода и унификации провалилась. Чтобы делать хороший экосистемный дизайн, необходима лишь сильная команда и минимальный набор библиотек. Правда в том, что эпоха ДС ни наступала, ни проходила. Компонентный подход работал всегда, и дизайн здесь — не исключение.
Вместо него покупатели увидят временный номер, сгенерированный сервисом.
Привет, это Владимир Демченков, я руковожу IT-подбором в Альфа-Банке. 10 февраля мы устраиваем One Night Offer — ивент, на котором можно за вечер пройти собеседование, а на утро получить оффер. Такого ещё не делали ни в одной российской компании. Сейчас расскажу, что это за формат, кого мы ждём и как всё устроено.
А еще — как быстро развернуть новый каталог и поддерживать его актуальность, как подружить YML-файлы с «1С» и друг с другом и где еще разместить товары.
Плата за товары будет списываться автоматически после выхода покупателей через специальный турникет.
Новые правила начнут действовать 23 апреля 2022 года.
19 февраля в «Тинькофф» состоится One Day Offer для мобильных разработчиков, на котором можно пройти все этапы собеседования и узнать результат за один день.
Или как имея всего пару тысяч долларов на счету создать бизнес стоимостью в один миллион долларов за год с небольшим.