Торговля
Богдан Музыченко

Mastercard предложила банкам условия для нулевых комиссий при переводах с карты на карту по номеру телефона — РБК Статьи редакции

Новые правила начнут действовать 23 апреля 2022 года.

Mastercard предложила банкам подключиться к системе Mastercard Transfer Hub, чтобы отменить комиссию за переводы по номеру телефона. Письмо об этом сервис отправил партнёрам, его подтвердили три источника РБК на рынке.

Mastercard Transfer Hub — это платёжная система, с помощью которой можно переводить деньги по номеру телефона, адресу электронной почты или аккаунту в соцсетях.

Если банк отправителя не подключён к системе, комиссия для банка получателя будет 0%. Если подключён, а банк получателя нет, второй должен будет заплатить 0,2% комиссии. Если к системе подключены оба банка, банк получателя заплатит 0,015%.

Mastercard ввела новые тарифы и снизила комиссии, чтобы конкурировать с Системой быстрых платежей — платформой для переводов по номеру телефона от ЦБ. Компания хочет, чтобы банки самостоятельно подключали новых клиентов к системе Mastercard Transfer Hub, сообщили изданию источники на рынке.

  • В сентябре 2021 года Mastercard объявила, что с 21 января снизит комиссию для малого бизнеса при приёме платежей с помощью смартфонов.
  • В декабре 2021 года банки заявили, что за тот год через Систему быстрых платежей прошли почти 5 трлн рублей денежных переводов — больше, чем через другие каналы.
  • В январе 2022 года Mastercard снизила межбанковские комиссии при оплатей картой на Wildberries, Aliexpress, Ozon и других маркетплейсах.
  • В конце января в отчётах за 2021 год Mastercard и Visa сообщили, что опасаются конкуренции с Системой быстрых платежей от ЦБ, потому что новые игроки могут снизить доходы мировых платёжных систем.

#новость #mastercard #сбп

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ЯжПрограммист

Ну вот кто бы что ни говорил и как не относился к цб но нспк и сбп реально заставили визу и мастеркард шевелиться на нашем рынке. Конечно же они эти инициативы всегда держали в обойме, но повода не было!

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18
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Gleb Tyutikov

Комиссии на межбанковские переводы должны быть несомненно.

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–11
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Митя Мурасов

для тебя попросим персональные 300 прцоентные

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6
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Gleb Tyutikov

Какой смысл российским банкам участвовать в этом проекте? Кто операционные затраты банка возместит на переводы? Все должно стоить хоть символической, но платы. У нас пока WeChat на горизонте нет: привязал карту и по QR-коду переводы делай.

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–3
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Митя Мурасов

Финэксперт ворвался в тред

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Gleb Tyutikov

Вы мне ответьтеь с позиции сухих цифр, фактов и логики, почему банкам должно быть выгодно отказаться от межбанковской комиссии? Вот Вы бы отказались от гарантированной прибыли от комиссий за переводы, будь Вы крупный банк? Да не в жизнь. Объем переводов в России не малый, почему кто-то должен добровольно отказываться от того, что само в карман идёт?

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Леонид Ворфоломеев

А Вы, как клиент, каким банком пользовались бы: банком, который берет комиссию при переводах, или банком который не берет? В какой банк Вы бы положили денежные средства для последующего перевода? Какому банку Вы бы дали оборотку/вклады для выдачи кредитов? И т.д…

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2
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Gleb Tyutikov

Сарказм оставьте при себе. Банки в России всегда в России любят работать "с паршивого перевода хоть копейку урвать".

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Митя Мурасов

Мнение китаефилов должно порицаться

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Gleb Tyutikov

Вы по чаще вспоминайте о Китае, беря в руки свой телефон, ноутбук, по касаясь к вещам, уверен, большей частью произведенных не в ЕС, а где-то в Китае. Россия настолько уважает Китай, что газ им по специальному тарифу продает.

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Gleb Tyutikov

На финэкспертизу никогда не претендовал, немного в ином чуть-чуть силен.

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Вадим Трушин

Сейчас Master Card и Visa в России как бы и не нужна, за исключением покупки в зарубежных магазинах и оплаты зарубежных онлайн сервисов. Но при этом я за здоровую конкуренцию. Не хотелось бы попасть в ситуацию как в Китае, когда кроме местных систем ничего нет и ты не в состоянии даже заплатить за покупку на ebay

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Gleb Tyutikov

А зачем ebay, когда есть JD, TaoBao и куча других маркетплейсов? Ebay для китайцев не особо привлекателен: чужая культура, чужой язык. А товары западных брендов в всегда можно купить, пусть чуть и дороже, но в Китайских интернет магазинах официальных.

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1
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Andre Macareno

Фигурки от Good Smile Company тоже на алиэкспрессе искать будем?

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Дмитрий Цапенко

Не понял, как сочетается фраза "отменить комиссию" с тем, что :
Если банк отправителя не подключён к системе, комиссия для банка получателя будет 0%.
Если подключён, а банк получателя нет, второй должен будет заплатить 0,2% комиссии.
Если к системе подключены оба банка, банк получателя заплатит 0,015%.
Зачем подключать, если будет комиссия?

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Philip Poteryahin

В вы говорите НСПК И МИР это плохо. Вот уже ломают заморского брата об коленку!)

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Сидор

"Mastercard Transfer Hub — это платёжная система, с помощью которой можно переводить деньги по номеру телефона, адресу электронной почты или аккаунту в соцсетях" -
кто будет возвращать украденные деньги, выведены на дропов с "аккаунтами в соц сетях" Мастеркард не уточнил?

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Io Eau

это правда серьезный вопрос, в СБП нет споров/возвратов так как это переводилка а не платежная система и тут тоже что-ли не будет? то есть это как оплата налом выходит

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Ярослав

Ну и что будет? Люди начнут переводить по 100к через СБП, а все что свыше через этот хаб. По итогу СБП останется в пролёте.

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Денис Мамаев

да людей хлебом не корми, лишь бы переводы переводить по СБП)

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Андрей Муханов

Предположу, что подавляющее большинство россиян не переводит свыше 100 тыс в месяц

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Тревожный Петя

Сбер/банки будут зарабатывать ещё больше

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