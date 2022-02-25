iHerb перестал принимать заказы из России из-за «логистических проблем» Статьи редакции
Оплаченные заказы доставят с задержкой до 30 дней.
- iHerb не будет принимать и доставлять заказы в Россию, Украину, Беларусь и Молдавию, сказано на сайте компании. Ограничения вводятся на неопределённый срок.
- Если заказ отправлен, его доставят c задержкой до 30 рабочих дней. Если нет, компания «постарается обработать и отправить его в следующий месяц», но не обещает этого.
- Если маркетплейс не отправит оплаченный заказ, то вернёт деньги в течение 7-10 рабочих дней.
- iHerb работает в России с 2019 года. В январе 2021 года Роскомнадзор внёс сайт компании в реестр запрещённых из-за размещения незаконных товаров.
Слава богу.Параши в России будет меньше.Суки одну химию нам шлют.Пусть сами жрут.
Вы видимо просто ляпнули это, изучайте наш рынок витаминов и ужаснетесь. Плохие новости это. Изоляция.
Это было нападение от "Эвалар"
Главное чтобы поставки пальмового масла не упали
Месъе знает толк в извращениях!
Проанализировал продукты с пальмой: 65% из продуктовой корзины -это хлеб, молоко,сметана, сыр везде в том или ином количестве эта гадость.
Голосую кошельком перешёл на каши, но блин - так с маслом хочется))))
Идиот, там лекарства брали, которые нигде не найти в России, и которые помогает при тяжелых болезнях. К тому же уверен по хорошей цене. Зачем писать такой высер?
Крупные компании теряют хорошую грядку в результате военных действий, санкции опять же будут и для компаний импортёров. Экономически выгоднее будет построить завод на территории РФ, тем самым задавить всех местных производителей имея хороший продукт, маркетинг, демпинг со стороны поставщика сырья.
Это не война - это передел сфер влияния.
😂😂😂😂 а раньше было экономически не выгодно? а сейчас станет выгодно. Купить оборудование в обход санкций, купить сырье в обход санкций и продать это нищему населению. Вы не из единой соссии случаем?
Только кто будет эти заниматься, понимая, что рынки РФ это пороховая бочка, которая может рвануть в любой момент и платежеспособность населения оставляет надеяться на лучшее
Да нормально с платежеспособностью!
Инфляция есть, но для айхерба с его покупателями нацеленными на мировой тренд к здоровью и долголетию, завод в РФ - выгодно!
Полюбас будут и приференции в налогах и платежах и дешёвая рабочая сила, электроэнергия.
Если не будет принципиального подхода - будут пробивать себе нишу котлетами.
Рынки уже сегодня отскочили, инвесторы уже вливают деньги в акции.
Икеа, Рено, все крупные игроки не думают покидать золотой не паханый остров.
Такой золотой и непаханый, что Форд бросил 2 с нуля построенных завода (где в свое время стояли очереди по полгода на машины) и ушел, потому что нищему населению уже даже какой-нибудь фокус не по карману.
Молдавия... Это Приднестровье, похоже Вова и впрям хочет корридор выстроить.
Думаете iHerb что-то знает?
Не знаю. Но наличие Молдавии в списке очень странно
Может кто подскажет есть варианты в обход заказывать? Или классическая схема через посредников, с наценкой за доставку из США.
Только посредники остаются.
Ничего, мы и без всяких хербов обойдемся. Наша промышленность способна обеспечить население аскорбинками, йодом и зеленкой в любых масштабах.
А остальные лекарства это происки зарубежных милитаристических правительств, которые пичкают людей всякими химиями для того чтобы собрать денег на внешнюю агрессию и поддержание тоталитарных неонацистских хунт и пятых колонн в мирных православных государствах.
Тогда онкобольным и инсулинозависимым можно сразу гробы закупить оптом, чтобы не мучались и в земельку
регулярно там затаривается женя, препараты намного качественнее наших. например, у нас витамин Ц в таблетках с низкой концентрацией и кучей сахара, как сироп пьёшь. а там с высокой концентрацией и без сахара
Если я правильно помню, РФ для айхерб это примерно пятая часть всех продаж вообще.
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