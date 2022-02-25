5 причин, почему число самозанятых продолжит расти в 2022 году

Еще в конце 2020-го в программе принимали участие всего 1,6 млн человек. А с начала 2021 года количество самозанятых россиян увеличилось более чем в два раза, и дальше эта тенденция только растет. В статье расскажем про пять причин, которые этому способствуют.