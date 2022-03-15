{"id":12424,"title":"\u0423\u0431\u0435\u0434\u0438\u0442\u044c \u043b\u044e\u0434\u0435\u0439 \u043f\u0443\u0442\u0435\u0448\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0434\u0430\u0436\u0435 \u0441\u0435\u0433\u043e\u0434\u043d\u044f","url":"\/redirect?component=advertising&id=12424&url=https:\/\/vc.ru\/russpass\/374053-polnostyu-splanirovat-poezdku-prochitav-statyu-v-zhurnale&placeBit=1&hash=a60725d1db25bea44058ddf549aa4d47d4a7c6c9c53762798878b9d72a310077","isPaidAndBannersEnabled":false}
Торговля
Маша Цепелева

Сбой у Wildberries продолжается второй день — пользователи не могут зайти в личный кабинет, заказы выдают по паспорту Статьи редакции

Технические специалисты говорят о взломе, но в компании его опровергают.

10 198 просмотров

Сбой в работе Wildberries начался 14 марта. Количество сообщений об ошибках достигало 12 тысяч, по данным Downdetector. На 17:10 15 марта, сообщений об ошибках — около 1300.

Что не работает

  • В личном кабинете покупателей не отображается информация о заказах в приложении и на сайте, на это жалуются пользователи в официальном чате Wildberries.
  • Продавцы, которые сотрудничают по системе «Маркетплейс», не могут увидеть корректные остатки товаров. Не работает авторизация в системе «WB Партнёры», поэтому нельзя отправить товары.
  • Для продавцов ограничена отгрузка товаров на склад в Коледино. На остальные — работает в прежнем режиме.
  • Некоторые товары в системе сотрудников ПВЗ отображаются в излишке. Есть проблема с оформлением возвратов и непонятно, как выдавать покупки, если у части пользователей нет кода для получения.

Оформление заказов в приложении возобновлено 14 марта, а ИТ-специалисты «устранили 70% ошибок», сообщили представители Wildberries в официальном чате. А продавцы с отгрузкой с собственных складов могут отдавать товары на доставку с распечатанным штрих-кодом поставки (ШК ТТН). Если его нет, на коробку надо наклеить лист А4 с указанием «Маркетплейс», данных ИНН и наименования продавца.

Что с заказами

Некоторые владельцы ПВЗ решили временно закрыть точки из-за проблем с выдачей. 14 марта об этом сообщало тюменское издание 72.ru.

Фото от 15 марта из официального чата Wildberries

В некоторых личных кабинетах отображаются коды для получения заказов. В остальных случаях можно получить товар по ФИО и паспорту, пояснили vc.ru в Wildberries.

Почему произошёл сбой

Wildberries взломали, написал в своём Telegram-канале технический директор и автор подкаста «запуск завтра» Самат Галимов со ссылкой на близкий к компании источник. Хакеры удалили настройки серверов и зашифровали данные, а взлом обнаружили утром 14 марта, рассказал он vc.ru.

Wildberries взломали русские хакеры и уничтожили почти всю инфраструктуру, включая бэкапы. Фронтенд есть, а бэкенда у них больше нет. Данные зашифрованы. Скорее всего, во взломе участвовали внутренние «крысы», потому что, судя по рассказам, в целом про безопасность там думали. Интересно, будут ли хакеры просить выкуп или это политическая акция.

Самат Галимов

Автор канала «Русский маркетинг» Семён Ефимов опубликовал скриншот письма техническим специалистам СДЭК от службы безопасности. В нём указано, что зафиксирована кибератака на Wildberries. Приводятся данные компании «Киберполигон», которая занимается предотвращением атак. Wildberries мог стать жертвой взлома и атаки вирусом-шифровальщиком хакерской группировки OldGremlin, пишет компания со ссылкой на источники.

До этого в интернет слили данные 100 тысяч банковских карт (это не связано с Wildberries), сообщил СДЭК и предложил варианты, как обезопасить данные.

Скриншот автору «Русского маркетинга» прислали читатели

На момент публикации в СДЭК не ответили на вопросы vс.ru о достоверности скриншота.

В официальном чате Wildberries опровергают взлом. Причиной проблем называют «технические ошибки». Представители компании не ответили vc.ru на прямой вопрос об этом. При этом персональная информация и данные карт пользователей не пострадали, сообщает маркетплейс.

Даже примерные сроки устранения сбоя неизвестны. После восстановления работы для продавцов, отправляющих товары со своего склада, скорректируют таймер отгрузки заказа — из общего времени вычтут время сбоя.

#новость #wildberries

23
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
58 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Макс Смирнов

Вайлдбериз и не жалко, в топку их

Ответить
1
Развернуть ветку
Иван Шеметов

И в топку обычных продавцов, да?

Ответить
26
Развернуть ветку
Трудящийся якорь

Ну можно еще сходить в OZON и Ядекс.Маркет

Ответить
4
Развернуть ветку
Варвара Седельникова

Озон в этом плане лучше)

Ответить
1
Развернуть ветку
Alex Shevchenko

Чо ти такой злой! Нормальни маркетплейс!

Ответить
3
Развернуть ветку
Трудящийся якорь

Как доя клиента, так неудобно было: полный выкуп, дешманские товары, низкое качество

Ответить
0
Развернуть ветку
Alex Shevchenko

Продавцов там же много. Качество разное. Можно совсем дешовое г купить, можно дороже и качественнее. По отзывам можно ориентироваться. Я покупал не раз нормально всё. Правда долго перед покупкой сижу читаю отзывы.

Ответить
9
Развернуть ветку
Трудящийся якорь

Долго сижу трачу время (время деньги - вы за свой выбор платите). Еще и доверяете качество диванным аналитикам. Все это фигня. Качество должен гарантировать бренд. А брендов на вилюере нет, только именованный нонейм.

Ответить
1
Развернуть ветку
Alex Shevchenko

Ну можно тратить время читая информацию, можно тратить время, гуляя по магазинам, и общаться с консультантами, здесь уже на любителя. А причем тут диванные аналитики, люди пишут со своего опыта использования товара, фото прикладывают, я тоже честно отзывы добавляю, чтобы другим в будущем было полезно.

Ответить
4
Развернуть ветку
Денис Демидов

Чинушья лавка

Ответить
0
Развернуть ветку
Egik

Оч похоже, только чьи уши?

Ответить
0
Развернуть ветку
Денис Демидов

Сечина вроде

Ответить
0
Развернуть ветку
Джон Картошкин

джон ликуэ!!!

Ответить
0
Развернуть ветку
Трудящийся якорь

Вот и доверяй всяким разработку софта.

Ответить
9
Развернуть ветку
Bender Rodriguez

после такого отношения к "всяким" оно и понятно, что нормальный человек там работать не станет

ИТ-специалисты Wildberries жалуются на массовые…
Это связано с «недостаточно эффективным» выходом маркетплейса на зарубежный рынок, считает…
vc.ru
Ответить
8
Развернуть ветку
Трудящийся якорь

Так "всякие" могут пойти в аутсорсер и любые выпендроны заказчика сразу обрабатывать переходом в другой проект. Просто в роисии принято создавать свою ИТ инфраструктуру, так удобнее нагибать всех. Другое дело, что уже задолбало все это жулье. Смотри сколько людей теперь нужно что бы реализовать проект и аутсорсер и там и сям и этим заплатить и тем. Так что вопрос имеет две стороны с одной стороны защита бизнесу нужна с другой кто-то должен следить за соблюдением контрактов с обоих сторон.

Ответить
–2
Развернуть ветку
Bender Rodriguez

ну тут как посмотреть, когда есть сайт размером с вайлдбериз понятно, что его должно делать человек 100+, так как много фич, много изменений, много алгоритмов и очень большие нагрузки

насчет жулья, таких не встречал, потому что сделать даже простой сайт-визитку под ключ нужно как минимум 3 человека: менеджер, дизайнер и верстальщик

если вообще нет понимания как это работает, можно провести аналогию со стройкой дома и чем больше дом, тем больше там нужно строителей, архитекторов, прорабов, штукатурщиков и прочих людей, но тут только есть один нюанс, что каждый этаж нужно постоянно перестраивать и достраивать потому что вы постоянно хотите продавать в нем квартиры дороже

Ответить
2
Развернуть ветку
Трудящийся якорь

Вам про жуликов выше написали "Вилдбериз сократил пол штата ИТ отдела". Был какой-то план заморозить ИТ отдел, так я и говорю что это безболезненно можно сделать через аутсорсинг. Другое дело, что таких компаний в россии просто нет, а заказывать у студии в три человека никто не станет. Это проблема максимального потолка для студий визиточниц.

Ответить
0
Развернуть ветку
Егор Кисляков

Припоминают им их финт ушами декабря 20ого года, когда айтишников по собственному заставляли писать и получать серую зп на выходе.

Ответить
11
Развернуть ветку
Никита Грачёв

Если это сделали бывшие сотрудники, то респект им конечно, но, к сожалению, простые селлеры и сотрудники в итоге за это заплатят)
У нас в понедельник больше ляма должно придти было, что-то сомневаюсь что потом в отчётах не увеличится логистика/комиссии и по факту нам заплатят тысяч 400-500)

Ответить
5
Развернуть ветку
Егор Кисляков

По сути, когда происходят подобные вещи, компания сама расписывается в своих дырах в безопасности. Не с точки зрения теории ИБ, а с репутационной. И как продавца Вас безусловно жаль, но риски у вб были видны всегда с очень многих сторон.

Ответить
0
Развернуть ветку
Никита Грачёв

Не поверите, но я целый год успешно отговаривал директора отгружаться на ВБ и мы раскачали Озон очень прилично) по прошествии года мне показалось, что пора уже и на ВБ грузить, т.к. оборот позволял отвезти 3-4 фуры в лёгкую, вот в начале февраля начал свою "спецоперацию" и похоже закончил)))

Ответить
2
Развернуть ветку
Королевский самолет

лучше удалю,а то все злые сейчас

Ответить
0
Развернуть ветку
Gen Tech

Писдос, у меня там макароны заказаны

Ответить
7
Развернуть ветку
Din Din

Что за тупость «Фронтенд есть, а бэкенда у них больше нет». А сегодня видимо уже новый написали, если можно заказы оформлять

Ответить
5
Развернуть ветку
Egik

Бэкапы, не?

Ответить
3
Развернуть ветку
Сергей Я

Клятый Байден!1

Ответить
3
Развернуть ветку
Ed M

А Обама уже не котируется?

Ответить
0
Развернуть ветку
Сергей Я

Обама это черный рынок🌚

Ответить
0
Развернуть ветку
Vangelis

то, что взломали и БД убита - 100%
все старые заказы и листы ожидания, привязанные карты - всё недоступно и с ошибками

Ответить
3
Развернуть ветку
Ed M

А мы жалуемся что фильтры и сортировки кривые.
Они бекап критически важных данных настроить не могут!

Ответить
3
Развернуть ветку
Промышленный якорь

Моя проблема копеечная по сравнению с проблемами ПВЗ и продавцов, но так совпало, что перед сбоем за 2 дня сделал заказы в 3 разные ПВЗ на примерно 15 разнородных товаров. Где они теперь и удастся ли их получить? Самое непонятное, почему ВБ на офсайте не даёт никаких разъяснений, прогнозов и обещаний.

Ответить
3
Развернуть ветку
Игорь Протасов

Если не оплатили, то не особо страшно

Ответить
0
Развернуть ветку
Илья Волочков

На WB уже давно нельзя не платить заранее.

Ответить
0
Развернуть ветку
AB AB AB

Если у них действительно все накрылось и никаких бекапов, то думаю уже не удасться, скорее всего весь бизнес им придется практически с нуля строить.

Ответить
0
Развернуть ветку
Антон Жванцов

Где-то на vc была статья, что у них отношения к людям к компании скотское и текучка адовая. Ибшников загнобили и они уволились, а новые даже не смогли разобраться с хозяйством.

Ответить
3
Развернуть ветку
Парень

На рынке ходит две версии
1. изнутри кто-то умышленно сломал
2. Эксплоит на js

Ответить
2
Развернуть ветку
3216q114

Русский бизнес вообще не умеет похоже в ИБ и бэкапы.
Если даже такой не крупный бизнес лег.

Ответить
2
Развернуть ветку
- -

Я так понимаю хакеры перевели БД WB на українська мова.

Ответить
2
Развернуть ветку
Денис Демидов

Где-то натыкался на их угрозы за мерч с Z

Ответить
0
Развернуть ветку
Роман Ваничкин

Забрал сегодня 4 товара из 6.
Вернуть нельзя сказали.
На всякий случай слелал видео-скрин лк. Мало ли. Я у них жалкую тыщу год выбивал. По их вине должны были. А тут ... нет доверия вобщем.

Ответить
2
Развернуть ветку
Андрей Грачев

Бабули сахар скупают. Сайт обвалили!

Ответить
2
Развернуть ветку
Lev al' Aaraf

из сахара гонят самогон, если что.
В любой нестандартной ситуации его мешками скупают прошаренные ребята. А бабки - магазины обчищают.
Только вот сейчас ещё добавились "перекупщики". Сначала они видеокарты и прочее железо скупали. Теперь пошли лекарства для эпилептиков разбирать и сахар, чтобы потом на авито барыжить +300%.

Ответить
0
Развернуть ветку
Lords Mololo

Устроили продавцам небольшой отпуск. Пьём коньяк и едим шашлыки. Волноваться не стоит)

Ответить
1
Развернуть ветку
Брат Серёга

А может, всё таки, стоит?

Ответить
–1
Развернуть ветку
Alexey

Судя по листочку, у них и принтер не работает

Ответить
1
Развернуть ветку
Lev al' Aaraf

А у меня заработал, восстановили аватарку и сумму выкупа со скидкой. Корзина тоже восстановилась. Чеки восстановили.

Ответить
1
Развернуть ветку
Alexey Ermilov

Чеки, сумма выкупа и скидка покупателя никуда не пропадали с самого начала. В микросервисной архитектуре это разные сущности 100%.

Ответить
0
Развернуть ветку
Lev al' Aaraf

чеки только не отправляются. А вчера сумма выкупа исчезла и скидка по умолчанию была

Ответить
0
Развернуть ветку
S S

Ждем ждем

Ответить
0
Развернуть ветку
Anderson Silva

Это всё проделки хакерской группы Anonymous )

Ответить
0
Развернуть ветку
Анастасия Роскошная

С чего вы взяли? Я уже сегодня это слышала, интересно ваше мнение

Ответить
0
Развернуть ветку
Королевский самолет

Внутренние крысы помогли внешним

Ответить
0
Развернуть ветку
Эдуард

Интересно, в обед в Казахстане приложение работало и видно было товары, сейчас товары не грузятся, ждём дальше, ребятам и так не просто

Ответить
0
Развернуть ветку
GanicusCsw

Ага, начинают взломами какими то оправдываться, по любому бэк дали фронту написать, а те из БД только mongodb знают, а потом забыли про это и базу данных снесли.

Ответить
0
Развернуть ветку
Сергей Ноздрин

Жесть, у меня там заказов всякой мелочевки почти на 100 тыс зависло ) Надеюсь, решится вопрос.

Ответить
0
Развернуть ветку
Юности вольная птица

Как хорошо, что я трачу "аж" 200 рублей на курьера, всё мое ко мне приехало и по старым ценам.

Ответить
0
Развернуть ветку
Максим Завгородний

Припоминаю историю как кто-то купил кроссовки New Balance c буквой И на данной площадке.

Ответить
–2
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 58 комментариев
Карьера
Николай Шевчик
Как найти работу за границей: большая подборка каналов, чатов и сервисов

Привет! Я автор канала «Удалёнка и релокация». Сейчас у большинства потенциальных эмигрантов почти во всех чатах есть логичный вопрос — а как найти работу. Я собрал подборку ресурсов, которые помогут найти работу и построить зарубежную карьеру.

34
Миграция
vetexpert.ru
Выезд с собакой или кошкой за границу: подробный гайд с актуальной информацией по документам + чаты взаимопомощи

Для владельцев кошек, собак и других питомцев подготовка к поездке превращается в сложный квест: сбор документов, вакцинации, чипирование и поиск жилья, в которое пустят с животным. А ещё ведь надо подумать о возвращении назад...

29
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
КОРУС Консалтинг
Какие проблемы могут возникнуть с вебсайтами в РФ в ближайшее время — и что с ними сделать прямо сейчас

Регуляторы ограничивают доступ к информации внутри страны. Кажется, шутки про суверенный интернет — не такие уже и шутки. В таком случае многие российские веб-сайты перестанут работать, а бизнес понесет убытки.

10
Техника
Скучный микрофон
«Сбер» представил телевизоры под брендом Sber Статьи редакции

Их выпускает «М.Видео-Эльдорадо».

55
Транспортные Инновации Москвы
Решение выпускника акселератора ТИМ сделало красноярские трамваи доступнее для инвалидов

В трамваях модели «Львенок» в Красноярске была установлена система «Говорящий город», повышающая доступность транспортной инфраструктуры для всех маломобильных групп населения, в том числе для тотально незрячих и слабовидящих.

6
NTA
Анализ данных в Qlik Sense. Погружение

Представьте, что вы только недавно начали работать data аналитиком в крупной компании. Испытательный срок закончился и сегодня утром на планёрке руководитель отдела поручил вам первую настоящую задачу. Необходимо проанализировать данные, которые поступили из головного офиса. Так как это ваша первая задача, руководитель хочет, чтобы вы…

2
Авито
МТТ и Авито защитят аккаунты клиентов онлайн-платформы

АО «МТТ», провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, расширил возможности сервиса по предоставлению услуги «Защита номера» для крупнейшего российского сервиса объявлений Авито.

1
Офлайн
Дмитрий Смирнов
Насколько повысились цены на сырьё. Рассказываю на примере своего мебельного производства

Я категорически не приемлю занятие спекуляцией на общей ситуации. Нам приходится повышать цены на продукцию, потому что многие расходные материалы везут к нам из заграницы и они привязаны к курсу доллара. Сегодня принял решение поднять цену на конторки на 500 рублей.

178
Медиа
Кожаный мангал
«Яндекс» планирует продать «Новости» и «Дзен» — РБК Статьи редакции

Главный претендент на них — VK, говорят источники.

Статья дополняется
22
Сервисы
Маша Цепелева
Пользователи из России начали сообщать об удалении рабочих пространств в Slack — это затронуло команды «Сбера» Статьи редакции

Официально компания не сообщала об ограничении работы в России.

Отзыв в App Store
48
Больше статей
null