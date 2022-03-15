Технические специалисты говорят о взломе, но в компании его опровергают.

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Сбой в работе Wildberries начался 14 марта. Количество сообщений об ошибках достигало 12 тысяч, по данным Downdetector. На 17:10 15 марта, сообщений об ошибках — около 1300.

Что не работает

В личном кабинете покупателей не отображается информация о заказах в приложении и на сайте, на это жалуются пользователи в официальном чате Wildberries.



Продавцы, которые сотрудничают по системе «Маркетплейс», не могут увидеть корректные остатки товаров. Не работает авторизация в системе «WB Партнёры», поэтому нельзя отправить товары.



Для продавцов ограничена отгрузка товаров на склад в Коледино. На остальные — работает в прежнем режиме.



Некоторые товары в системе сотрудников ПВЗ отображаются в излишке. Есть проблема с оформлением возвратов и непонятно, как выдавать покупки, если у части пользователей нет кода для получения.



Оформление заказов в приложении возобновлено 14 марта, а ИТ-специалисты «устранили 70% ошибок», сообщили представители Wildberries в официальном чате. А продавцы с отгрузкой с собственных складов могут отдавать товары на доставку с распечатанным штрих-кодом поставки (ШК ТТН). Если его нет, на коробку надо наклеить лист А4 с указанием «Маркетплейс», данных ИНН и наименования продавца.

Что с заказами

Некоторые владельцы ПВЗ решили временно закрыть точки из-за проблем с выдачей. 14 марта об этом сообщало тюменское издание 72.ru.

Фото от 15 марта из официального чата Wildberries

В некоторых личных кабинетах отображаются коды для получения заказов. В остальных случаях можно получить товар по ФИО и паспорту, пояснили vc.ru в Wildberries.

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Почему произошёл сбой

Wildberries взломали, написал в своём Telegram-канале технический директор и автор подкаста «запуск завтра» Самат Галимов со ссылкой на близкий к компании источник. Хакеры удалили настройки серверов и зашифровали данные, а взлом обнаружили утром 14 марта, рассказал он vc.ru.

Wildberries взломали русские хакеры и уничтожили почти всю инфраструктуру, включая бэкапы. Фронтенд есть, а бэкенда у них больше нет. Данные зашифрованы. Скорее всего, во взломе участвовали внутренние «крысы», потому что, судя по рассказам, в целом про безопасность там думали. Интересно, будут ли хакеры просить выкуп или это политическая акция. Самат Галимов

Автор канала «Русский маркетинг» Семён Ефимов опубликовал скриншот письма техническим специалистам СДЭК от службы безопасности. В нём указано, что зафиксирована кибератака на Wildberries. Приводятся данные компании «Киберполигон», которая занимается предотвращением атак. Wildberries мог стать жертвой взлома и атаки вирусом-шифровальщиком хакерской группировки OldGremlin, пишет компания со ссылкой на источники.

До этого в интернет слили данные 100 тысяч банковских карт (это не связано с Wildberries), сообщил СДЭК и предложил варианты, как обезопасить данные.

Скриншот автору «Русского маркетинга» прислали читатели

На момент публикации в СДЭК не ответили на вопросы vс.ru о достоверности скриншота.

В официальном чате Wildberries опровергают взлом. Причиной проблем называют «технические ошибки». Представители компании не ответили vc.ru на прямой вопрос об этом. При этом персональная информация и данные карт пользователей не пострадали, сообщает маркетплейс.