Сбой у Wildberries продолжается второй день — пользователи не могут зайти в личный кабинет, заказы выдают по паспорту Статьи редакции
Технические специалисты говорят о взломе, но в компании его опровергают.
Сбой в работе Wildberries начался 14 марта. Количество сообщений об ошибках достигало 12 тысяч, по данным Downdetector. На 17:10 15 марта, сообщений об ошибках — около 1300.
Что не работает
- В личном кабинете покупателей не отображается информация о заказах в приложении и на сайте, на это жалуются пользователи в официальном чате Wildberries.
- Продавцы, которые сотрудничают по системе «Маркетплейс», не могут увидеть корректные остатки товаров. Не работает авторизация в системе «WB Партнёры», поэтому нельзя отправить товары.
- Для продавцов ограничена отгрузка товаров на склад в Коледино. На остальные — работает в прежнем режиме.
- Некоторые товары в системе сотрудников ПВЗ отображаются в излишке. Есть проблема с оформлением возвратов и непонятно, как выдавать покупки, если у части пользователей нет кода для получения.
Оформление заказов в приложении возобновлено 14 марта, а ИТ-специалисты «устранили 70% ошибок», сообщили представители Wildberries в официальном чате. А продавцы с отгрузкой с собственных складов могут отдавать товары на доставку с распечатанным штрих-кодом поставки (ШК ТТН). Если его нет, на коробку надо наклеить лист А4 с указанием «Маркетплейс», данных ИНН и наименования продавца.
Что с заказами
Некоторые владельцы ПВЗ решили временно закрыть точки из-за проблем с выдачей. 14 марта об этом сообщало тюменское издание 72.ru.
В некоторых личных кабинетах отображаются коды для получения заказов. В остальных случаях можно получить товар по ФИО и паспорту, пояснили vc.ru в Wildberries.
Почему произошёл сбой
Wildberries взломали, написал в своём Telegram-канале технический директор и автор подкаста «запуск завтра» Самат Галимов со ссылкой на близкий к компании источник. Хакеры удалили настройки серверов и зашифровали данные, а взлом обнаружили утром 14 марта, рассказал он vc.ru.
Автор канала «Русский маркетинг» Семён Ефимов опубликовал скриншот письма техническим специалистам СДЭК от службы безопасности. В нём указано, что зафиксирована кибератака на Wildberries. Приводятся данные компании «Киберполигон», которая занимается предотвращением атак. Wildberries мог стать жертвой взлома и атаки вирусом-шифровальщиком хакерской группировки OldGremlin, пишет компания со ссылкой на источники.
До этого в интернет слили данные 100 тысяч банковских карт (это не связано с Wildberries), сообщил СДЭК и предложил варианты, как обезопасить данные.
На момент публикации в СДЭК не ответили на вопросы vс.ru о достоверности скриншота.
В официальном чате Wildberries опровергают взлом. Причиной проблем называют «технические ошибки». Представители компании не ответили vc.ru на прямой вопрос об этом. При этом персональная информация и данные карт пользователей не пострадали, сообщает маркетплейс.
Даже примерные сроки устранения сбоя неизвестны. После восстановления работы для продавцов, отправляющих товары со своего склада, скорректируют таймер отгрузки заказа — из общего времени вычтут время сбоя.
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Главный претендент на них — VK, говорят источники.
Официально компания не сообщала об ограничении работы в России.
Вайлдбериз и не жалко, в топку их
И в топку обычных продавцов, да?
Ну можно еще сходить в OZON и Ядекс.Маркет
Озон в этом плане лучше)
Чо ти такой злой! Нормальни маркетплейс!
Как доя клиента, так неудобно было: полный выкуп, дешманские товары, низкое качество
Продавцов там же много. Качество разное. Можно совсем дешовое г купить, можно дороже и качественнее. По отзывам можно ориентироваться. Я покупал не раз нормально всё. Правда долго перед покупкой сижу читаю отзывы.
Долго сижу трачу время (время деньги - вы за свой выбор платите). Еще и доверяете качество диванным аналитикам. Все это фигня. Качество должен гарантировать бренд. А брендов на вилюере нет, только именованный нонейм.
Ну можно тратить время читая информацию, можно тратить время, гуляя по магазинам, и общаться с консультантами, здесь уже на любителя. А причем тут диванные аналитики, люди пишут со своего опыта использования товара, фото прикладывают, я тоже честно отзывы добавляю, чтобы другим в будущем было полезно.
Чинушья лавка
Оч похоже, только чьи уши?
Сечина вроде
джон ликуэ!!!
Вот и доверяй всяким разработку софта.
после такого отношения к "всяким" оно и понятно, что нормальный человек там работать не станет
Так "всякие" могут пойти в аутсорсер и любые выпендроны заказчика сразу обрабатывать переходом в другой проект. Просто в роисии принято создавать свою ИТ инфраструктуру, так удобнее нагибать всех. Другое дело, что уже задолбало все это жулье. Смотри сколько людей теперь нужно что бы реализовать проект и аутсорсер и там и сям и этим заплатить и тем. Так что вопрос имеет две стороны с одной стороны защита бизнесу нужна с другой кто-то должен следить за соблюдением контрактов с обоих сторон.
ну тут как посмотреть, когда есть сайт размером с вайлдбериз понятно, что его должно делать человек 100+, так как много фич, много изменений, много алгоритмов и очень большие нагрузки
насчет жулья, таких не встречал, потому что сделать даже простой сайт-визитку под ключ нужно как минимум 3 человека: менеджер, дизайнер и верстальщик
если вообще нет понимания как это работает, можно провести аналогию со стройкой дома и чем больше дом, тем больше там нужно строителей, архитекторов, прорабов, штукатурщиков и прочих людей, но тут только есть один нюанс, что каждый этаж нужно постоянно перестраивать и достраивать потому что вы постоянно хотите продавать в нем квартиры дороже
Вам про жуликов выше написали "Вилдбериз сократил пол штата ИТ отдела". Был какой-то план заморозить ИТ отдел, так я и говорю что это безболезненно можно сделать через аутсорсинг. Другое дело, что таких компаний в россии просто нет, а заказывать у студии в три человека никто не станет. Это проблема максимального потолка для студий визиточниц.
Припоминают им их финт ушами декабря 20ого года, когда айтишников по собственному заставляли писать и получать серую зп на выходе.
Если это сделали бывшие сотрудники, то респект им конечно, но, к сожалению, простые селлеры и сотрудники в итоге за это заплатят)
У нас в понедельник больше ляма должно придти было, что-то сомневаюсь что потом в отчётах не увеличится логистика/комиссии и по факту нам заплатят тысяч 400-500)
По сути, когда происходят подобные вещи, компания сама расписывается в своих дырах в безопасности. Не с точки зрения теории ИБ, а с репутационной. И как продавца Вас безусловно жаль, но риски у вб были видны всегда с очень многих сторон.
Не поверите, но я целый год успешно отговаривал директора отгружаться на ВБ и мы раскачали Озон очень прилично) по прошествии года мне показалось, что пора уже и на ВБ грузить, т.к. оборот позволял отвезти 3-4 фуры в лёгкую, вот в начале февраля начал свою "спецоперацию" и похоже закончил)))
лучше удалю,а то все злые сейчас
Писдос, у меня там макароны заказаны
Что за тупость «Фронтенд есть, а бэкенда у них больше нет». А сегодня видимо уже новый написали, если можно заказы оформлять
Бэкапы, не?
Клятый Байден!1
А Обама уже не котируется?
Обама это черный рынок🌚
то, что взломали и БД убита - 100%
все старые заказы и листы ожидания, привязанные карты - всё недоступно и с ошибками
А мы жалуемся что фильтры и сортировки кривые.
Они бекап критически важных данных настроить не могут!
Моя проблема копеечная по сравнению с проблемами ПВЗ и продавцов, но так совпало, что перед сбоем за 2 дня сделал заказы в 3 разные ПВЗ на примерно 15 разнородных товаров. Где они теперь и удастся ли их получить? Самое непонятное, почему ВБ на офсайте не даёт никаких разъяснений, прогнозов и обещаний.
Если не оплатили, то не особо страшно
На WB уже давно нельзя не платить заранее.
Если у них действительно все накрылось и никаких бекапов, то думаю уже не удасться, скорее всего весь бизнес им придется практически с нуля строить.
Где-то на vc была статья, что у них отношения к людям к компании скотское и текучка адовая. Ибшников загнобили и они уволились, а новые даже не смогли разобраться с хозяйством.
На рынке ходит две версии
1. изнутри кто-то умышленно сломал
2. Эксплоит на js
Русский бизнес вообще не умеет похоже в ИБ и бэкапы.
Если даже такой не крупный бизнес лег.
Я так понимаю хакеры перевели БД WB на українська мова.
Где-то натыкался на их угрозы за мерч с Z
Забрал сегодня 4 товара из 6.
Вернуть нельзя сказали.
На всякий случай слелал видео-скрин лк. Мало ли. Я у них жалкую тыщу год выбивал. По их вине должны были. А тут ... нет доверия вобщем.
Бабули сахар скупают. Сайт обвалили!
из сахара гонят самогон, если что.
В любой нестандартной ситуации его мешками скупают прошаренные ребята. А бабки - магазины обчищают.
Только вот сейчас ещё добавились "перекупщики". Сначала они видеокарты и прочее железо скупали. Теперь пошли лекарства для эпилептиков разбирать и сахар, чтобы потом на авито барыжить +300%.
Устроили продавцам небольшой отпуск. Пьём коньяк и едим шашлыки. Волноваться не стоит)
А может, всё таки, стоит?
Судя по листочку, у них и принтер не работает
А у меня заработал, восстановили аватарку и сумму выкупа со скидкой. Корзина тоже восстановилась. Чеки восстановили.
Чеки, сумма выкупа и скидка покупателя никуда не пропадали с самого начала. В микросервисной архитектуре это разные сущности 100%.
чеки только не отправляются. А вчера сумма выкупа исчезла и скидка по умолчанию была
Ждем ждем
Это всё проделки хакерской группы Anonymous )
С чего вы взяли? Я уже сегодня это слышала, интересно ваше мнение
Внутренние крысы помогли внешним
Интересно, в обед в Казахстане приложение работало и видно было товары, сейчас товары не грузятся, ждём дальше, ребятам и так не просто
Ага, начинают взломами какими то оправдываться, по любому бэк дали фронту написать, а те из БД только mongodb знают, а потом забыли про это и базу данных снесли.
Жесть, у меня там заказов всякой мелочевки почти на 100 тыс зависло ) Надеюсь, решится вопрос.
Как хорошо, что я трачу "аж" 200 рублей на курьера, всё мое ко мне приехало и по старым ценам.
Припоминаю историю как кто-то купил кроссовки New Balance c буквой И на данной площадке.